Cel mai mare credit bancar de până acum: BRD împrumută Hidroelectrica cu 1,25 miliarde de lei pentru achiziția de businessuri și alte investiții

Finanțarea, acordată pe termen de 7 ani, are ca obiect achiziția de participații și realizarea de investiții directe în proiecte operaționale bazate pe energia produsă de vânt sau solară. ”Hidroelectrica ia foarte în serios obiectivele de investiții pe care și le-a asumat față de acționari prin strategia societății. România are un potențial uriaș de dezvoltare în zona regenerabilelor, iar Hidroelectrica are voința și poate atrage resursele pentru a acționa ferm în această direcție. Ne dorim să exploatăm toate oportunitățile de diversificare a producției, păstrând însă în centrul valorilor noastre eticheta de companie românească 100% verde”, a declarat Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica.





“Suntem onorați să susținem programul ambițios al Hidroelectrica SA prin structurarea celui mai important credit verde acordat până acum în România. Este și o dovadă a marii noastre ambiții de a ajuta la construirea unei lumi mai durabile”, a spus Yves Lallemand, Director General adjunct al BRD, coordonatorul activităților de Corporate Banking.Strategia de investitii și dezvoltare a companiei, vizând diversificarea în domeniul energiei regenerabile, destinația creditului, precum și angajamentele de raportare ale companiei cu privire la aspectele de mediu și caracteristicile proiectelor vizate, au permis calificarea acestui credit drept verde. Finanțarea acordată este în linie cu Principiile de finanțare verde ale Asociației Pieței Creditelor (LMA Green Loan Principles).