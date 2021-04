​Business report Cum să ajungi, de la vânzări de papetărie, directoare în ANRE cu salariu de aproape 10.000 de euro. TVR și Radioul public- Proiectul împărțirii puterii. De ce se depreciază leul și care sunt efectele

​Metrorex are cu până 130% mai mulți angajați decât metroul londonez, în anumite departamente ● TVR și Radioul public, o afacere politizată în Coaliție. Proiectul împărțirii puterii ● Cum să ajungi, de la vânzări de papetărie, directoare în ANRE cu salariu de aproape 10.000 de euro ● De ce se depreciază leul și care sunt efectele? ● Drepturile copiilor în mediul digital: Părinţii trebuie să le respecte intimitatea online ● Deprecierea leului: Analiştii nu vad un curs mai mare de 4,95 lei pentru un euro în 2021 ● Năsui anunță reînceperea plăților către firmele afectate de pandemie și acuză Guvernul Orban că a promis 500 de milioane de euro fără ca banii să existe ● Încă o strategie europeană pentru care trebuie să se pregătească România: Interzicerea a noi produse chimice considerate periculoase pentru sănătate ● Cine sunt cei mai mari jucători din lume din piaţa cafelei. Cum poţi performa într-un sector în care jumătate dintre competitori nu ajung să-şi sărbătorească cincinalul.





Metrorex are cu până 130% mai mulți angajați decât metroul londonez, în anumite departamente. Metroul bucureștean are toate premizele constructive pentru a avea o eficiență și pentru a oferi un serviciu de transport net superioare metroului londonez. Și aceasta nu pentru că nu ar exista cerere, ci pentru că metroul bucureștean este pur și simplu prost organizat, cu proceduri ineficiente, inclusiv sau mai ales pe mult lăudata magistrală M2. Raportat la numărul de kilometri aflați în exploatare, la Londra există 46 de salariați/km în timp ce la București sunt 82 angajați/km. Asta cu toate că rețeaua românească de transport subteran este mai tânără cu 112 ani. Deși rețeaua bucureșteană este mai modernă și de capacitate constructivă mult mai mare, metroul bucureștean este cu până la 43% mai ineficient decât cel londonez, scrie Mihai Crăciun, membru-fondator al Asociaţiei Construim România pe blogul personal. “O cincime dintre trenurile de metrou aflate astăzi în circulație în Londra sunt mai vechi decât întreaga rețea de metrou din București, inaugurată în 1979! Cu toate acestea, ele sunt întreținute impecabil și sunt prezente zilnic în trafic, urmând să fie gradual înlocuite în perioada 2023 – 2030. Sublinierea este extrem de importantă, pentru că una dintre cele mai vehemente afirmații ale sindicaliștilor USLM este aceea că trenurile metroului bucureștean ar fi vechi. În realitate, parcul rulant al metroului bucureștean este practic nou! Cele 82 de trenuri aflate în exploatarea Metrorex au o vârstă medie de doar 16.3 ani, 67 dintre ele (81%!!) fiind mai noi de 2002”, scrie Crăciun, . Metroul bucureștean are toate premizele constructive pentru a avea o eficiență și pentru a oferi un serviciu de transport net superioare metroului londonez. Și aceasta nu pentru că nu ar exista cerere, ci pentru că metroul bucureștean este pur și simplu prost organizat, cu proceduri ineficiente, inclusiv sau mai ales pe mult lăudata magistrală M2. Raportat la numărul de kilometri aflați în exploatare, la Londra există 46 de salariați/km în timp ce la București sunt 82 angajați/km. Asta cu toate că rețeaua românească de transport subteran este mai tânără cu 112 ani. Deși rețeaua bucureșteană este mai modernă și de capacitate constructivă mult mai mare, metroul bucureștean este cu până la 43% mai ineficient decât cel londonez, scrie Mihai Crăciun, membru-fondator al Asociaţiei Construim România pe blogul personal. “O cincime dintre trenurile de metrou aflate astăzi în circulație în Londra sunt mai vechi decât întreaga rețea de metrou din București, inaugurată în 1979! Cu toate acestea, ele sunt întreținute impecabil și sunt prezente zilnic în trafic, urmând să fie gradual înlocuite în perioada 2023 – 2030. Sublinierea este extrem de importantă, pentru că una dintre cele mai vehemente afirmații ale sindicaliștilor USLM este aceea că trenurile metroului bucureștean ar fi vechi. În realitate, parcul rulant al metroului bucureștean este practic nou! Cele 82 de trenuri aflate în exploatarea Metrorex au o vârstă medie de doar 16.3 ani, 67 dintre ele (81%!!) fiind mai noi de 2002”, scrie Crăciun, citat de Buletin de București





De ce se depreciază leul și care sunt efectele? Leul s-a devalorizat într-o singură zi cu 0,38%, atingând marți un nou prag minim în raport cu euro. BNR a cotat moneda națională la 4,91 lei pentru un euro. În ultimele săptămâni, leul a bătut record după record în „cursa” sa de devalorizare, iar trendul se va menține până spre sfârșitul anului. Atunci vom avea probabil un euro cotat la peste 5 lei, afirmă analistul economic Dragoș Cabat. Tendința de depreciere a leului e în strânsă legătură cu situația pandemică. La asta se adaugă faptul că România se numără printre statele europene vulnerabile din cauza faptului că nu se află în zona euro, mai spune Dragoș Cabat, la RFI.ro. Leul s-a devalorizat într-o singură zi cu 0,38%, atingând marți un nou prag minim în raport cu euro. BNR a cotat moneda națională la 4,91 lei pentru un euro. În ultimele săptămâni, leul a bătut record după record în „cursa” sa de devalorizare, iar trendul se va menține până spre sfârșitul anului. Atunci vom avea probabil un euro cotat la peste 5 lei, afirmă analistul economic Dragoș Cabat. Tendința de depreciere a leului e în strânsă legătură cu situația pandemică. La asta se adaugă faptul că România se numără printre statele europene vulnerabile din cauza faptului că nu se află în zona euro, mai spune Dragoș Cabat





Drepturile copiilor în mediul digital: Părinţii trebuie să le respecte intimitatea online. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a adoptat recent un comentariu prin care sunt prevăzute drepturi pentru copii în mediul digital, dar şi obligaţii pentru state, părinţi, profesori şi copii. Acest document ar urma să fie noul standard internaţional ce va fi inclus în Convenţia cu privire la drepturile copiilor, pentru a permite accesul copiilor în mediul digital în mod liber, însă beneficiind de protecţie împotriva violenţelor, exploatării, abuzului şi dezinformării. Comentariul general nr. 25 cu privire la drepturile copiilor în mediul digital a fost adoptat pe 24 martie 2021 de Comitetul pentru Drepturile Copilului, organism al Naţiunilor Unite, ce este învestit cu supravegherea modului în care este respectată Convenţia cu privire la drepturile copilului din anul 1989. Pentru a fi respectate drepturile copiilor în mediul digital, este important accesul la mediul digital, alfabetizarea digitală, protejarea vieţii private şi siguranţa online. Varianta în limba română a Comentariului nr. 25 cu privire la drepturile copiilor în mediul digital , scrie avocatnet.ro. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a adoptat recent un comentariu prin care sunt prevăzute drepturi pentru copii în mediul digital, dar şi obligaţii pentru state, părinţi, profesori şi copii. Acest document ar urma să fie noul standard internaţional ce va fi inclus în Convenţia cu privire la drepturile copiilor, pentru a permite accesul copiilor în mediul digital în mod liber, însă beneficiind de protecţie împotriva violenţelor, exploatării, abuzului şi dezinformării. Comentariul general nr. 25 cu privire la drepturile copiilor în mediul digital a fost adoptat pe 24 martie 2021 de Comitetul pentru Drepturile Copilului, organism al Naţiunilor Unite, ce este învestit cu supravegherea modului în care este respectată Convenţia cu privire la drepturile copilului din anul 1989. Pentru a fi respectate drepturile copiilor în mediul digital, este important accesul la mediul digital, alfabetizarea digitală, protejarea vieţii private şi siguranţa online. Varianta în limba română a Comentariului nr. 25 cu privire la drepturile copiilor în mediul digital a fost tradusă de VeDemJust.ro





Încă o strategie europeană pentru care trebuie să se pregătească România: Interzicerea a noi produse chimice considerate periculoase pentru sănătate. Noi probleme s-ar putea adăuga în economie – în industria alimentară, în agricultură și în industria chimică, atunci când va intra în vigoare noua strategie propusă de Comisia Europeană pentru sustenabilitatea produselor chimice. Strategia a fost aprobată de Consiliul UE și adaugă noi substanțe chimice dăunătoare pe lista actuală a reglementării REACH și vizează eliminarea lor pe termen lung, pentru a se ajunge la „un mediu fără substanțe toxice”, .



Cine sunt cei mai mari jucători din lume din piaţa cafelei. Cum poţi performa într-un sector în care jumătate dintre competitori nu ajung să-şi sărbătorească cincinalul. La sfârşitul lunii martie, celebra Starbucks a aniversat 50 de ani de viaţă: o vârstă venerabilă, având în vedere faptul că cifrele statistice ne arată că doar jumătate dintre cafenele reuşesc să treacă pragul de 5 ani de existenţă. Revenind, pe 30 martie 1971, s-a deschis un magazin care vindea boabe de cafea proaspăt prăjite și echipamente de cafea în Pike Place din Seattle. De acolo a început lungul drum către ceea ce a ajuns atăzi: un imperiu de miliarde de dolari şi zeci de mii de magazine în întreaga lume. În aceste cinci decenii, Starbucks a evoluat de la stadiul de mic magazin de cafea la cel de lanț de aproape 33.000 de magazine gestionate sau francizate de companie, răspândite în peste 80 de țări. Cu o capitalizare de piață de 128 de miliarde de dolari, Starbucks Corporation, cu sediul central în Seattle, a devenit al doilea lanț de restaurante de tip fast food din lume, concurând serios McDonald’s în ceea ce privește vânzările, capitalizarea pieței și notorietatea mărcii. Pentru coloratură adaug şi o cifră care l-ar fi supărat tare mult pe Donald Trump: Starbucks importă anual peste 14.000 de saci de cafea de 60 kg din China, . Noi probleme s-ar putea adăuga în economie – în industria alimentară, în agricultură și în industria chimică, atunci când va intra în vigoare noua strategie propusă de Comisia Europeană pentru sustenabilitatea produselor chimice. Strategia a fost aprobată de Consiliul UE și adaugă noi substanțe chimice dăunătoare pe lista actuală a reglementării REACH și vizează eliminarea lor pe termen lung, pentru a se ajunge la „un mediu fără substanțe toxice”, potrivit cursdeguvernare.ro La sfârşitul lunii martie, celebra Starbucks a aniversat 50 de ani de viaţă: o vârstă venerabilă, având în vedere faptul că cifrele statistice ne arată că doar jumătate dintre cafenele reuşesc să treacă pragul de 5 ani de existenţă. Revenind, pe 30 martie 1971, s-a deschis un magazin care vindea boabe de cafea proaspăt prăjite și echipamente de cafea în Pike Place din Seattle. De acolo a început lungul drum către ceea ce a ajuns atăzi: un imperiu de miliarde de dolari şi zeci de mii de magazine în întreaga lume. În aceste cinci decenii, Starbucks a evoluat de la stadiul de mic magazin de cafea la cel de lanț de aproape 33.000 de magazine gestionate sau francizate de companie, răspândite în peste 80 de țări. Cu o capitalizare de piață de 128 de miliarde de dolari, Starbucks Corporation, cu sediul central în Seattle, a devenit al doilea lanț de restaurante de tip fast food din lume, concurând serios McDonald’s în ceea ce privește vânzările, capitalizarea pieței și notorietatea mărcii. Pentru coloratură adaug şi o cifră care l-ar fi supărat tare mult pe Donald Trump: Starbucks importă anual peste 14.000 de saci de cafea de 60 kg din China, scrie FinEco24News

Surse politice au declarat pentru Europa Liberă că, în acest moment, discuțiile au ajuns în punctul în care PNL va nominaliza directorul general al televiziunii publice, UDMR va avea președintele Consiliului de administrație al TVR, USR-PLUS va propune directorul general de la Radioul Public, iar persoana susținută de PNL va deține funcția de președinte al Consiliului de Administrație la SRR. Negocierile nu au fost finalizate în Coaliția de guvernare, iar pozițiile se pot schimba. Până la revocarea din funcție a actualelor conduceri de la TVR și SRR, votate în timpul majorității deținute de PSD, majoritatea parlamentară vrea să schimbe legea privind organizarea și funcționarea televiziunii și radioului public, potrivit Europei Libere Marina Raduinea, fostă agent imobiliar și manager de clienți și vânzări de papetărie, a ajuns fără experiență director general adjunct la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituție strategică. Marina Răduinea a absolvit facultatea de Studii Politice la Universitatea București în 2007, apoi s-a angajat consultant imobiliar. În paralel cu imobiliarele, și-a continuat studiile la Academia de Studii Economice din București, acolo unde a făcut un masterat în Marketing și Comunicare în afaceri. De la imobiliare, Marina Răduinea a fost angajată la o firmă pe funcția de consultant vânzări, iar din anul 2011 a ajuns la o firmă de papetărie. Funcția oficială a fost „KA Executive”, adică manager de clienți. Se ocupa, practic, de vânzări de papetărieDe la începutul anului şi până ieri, cel mai mare curs de schimb din istoria leului – 4,9251 lei, deprecierea leului a fost de 1,2%, în comparaţie cu zlotul polonez de exemplu care are o depreciere de 4%. De altfel, cu o inflaţie mai mare decât estimările, o creştere economică nu tocmai atât de mare pe cât se aştepta, un leu mai slab este firesc şi chiar ajută puţin la competitivitatea economică. În plus, de mai bine de doi ani, economiştii şefi ai băncilor comerciale spun că deprecierea monedei naţionale merge într-un ritm de 1,5%-2% pe an. “Deprecierea leului este mult inferioară celor înregistrate de monedele din regiune, dacă ne raportăm la nivelurile de la începutul pandemiei şi a fost anticipată de prognozele pieţei”, spune Ciprian Dascălu, economistul şef al BCR, citat de economica.net Ministrul economiei, Claudiu Năsui, a anunțat că a mutat 209 milioane de euro de la Măsura 3 prin care se acordă granturi pentru investiții firmelor, care este blocată pentru moment, către Măsura 2, prin care statul oferă ajutor companiilor afectate de pandemia de COVID-19. Banii urmează să ajungă pentru aproximativ 4.500 de firme, după ce alte circa 4.500 de dosare au fost trimise deja la plată. Prin Măsura 2, firmele puteau accesa maximum 150.000 de euro pentru capital de lucru, iar beneficiarii trebuiau să aducă 15% din suma solicitată. Măsura este menită să ajute firmele afectate de pandemie. Criteriul de acordare a fost „primul venit, primul servit”. Din această cauză, fondurile s-au epuizat în doar 6 minute. S-au înscris în total 22.000 de firme, dar banii alocați inițial, 350 de milioane de euro, ajungeau doar pentru aproximativ 4.500 de firme. Din cele 350 de milioane de euro, 265 proveneau din fonduri europene, scrie Libertatea