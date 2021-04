Unde să-ți plasezi 5.000 de lei ca să ai un randament mai bun. O comparație între oferta băncilor și noile titluri Tezaur

Oferta pe un an

Oferta pe 3 ani

La Tezaur este o dobândă de 3,1%, respectiv un câștig de 456 lei (după toți cei 3 ani). Primești anual 155 lei.





Oferta pe 5 ani

Schimbarea banilor în euro

Cei care au cumpărat titluri Tezaur și Fidelis în lei la final de 2020 și le-au păstrat, abia vor acoperi inflația

*Nu am inclus investiția bursă și fonduri de investiții, dar vom trata subiectul într-un material viitorSă presupunem că o persoană are 5.000 lei pe care vrea să-i plaseze în ideea de a acoperi măcar creșterea prețurilor. Bineînțeles, fiecare simte diferit inflația, în funcție de comportamentul de consum: ce mănâncă, ce servicii folosește etc.La acea sumă, dacă ne uităm pe estimările BNR (pentru finalul trimestru I al anului 2022 – 2,4% +/1 1,6 p.p.), inflația ar însemna 120 lei (fără a include intervalul de incertitudine).*Nu știm dacă va fi așa. BNR e posibil să revizuiască prognoza, dar lucrăm cu datele oficialeAdică pentru produsele și serviciile pe care le-ai cumpăra astăzi cu 5000 de lei, la finalul trimestrului I din 2022 vei avea nevoie de 5.120 lei.Așadar, unde ar obține o persoană un câștig mai mare, la bănci sau în noile titluri Tezaur de aprilie?(Sumele nu au fost calculate folosind dobânda compusă pentru că nu știm dacă vor mai exista anul viitor în aceeași perioadă aceste programe de titluri de stat și nici nu știm ce dobânzi vor fi)Cele mai bune oferte la bănci, conform comparatoarelor Finzoom.ro și Conso.ro sunt între 2,5% - 3,8%. Bineînțeles, la depozite se plătește impozit pe venit și comisioane. Astfel, pe ofertele astea, cineva ar încasa după un an între 112,5 – 171 lei (în funcție de banca și oferta aleasă).La titlurile de stat Tezaur, oferta pe 1 an este de 2,95%, ceea ce ar înseamna un câștig de 147,5 lei. Asta pentru că nu există impozit pe venit.Trebuie să luați în calcul cifra inflației precizată mai sus, respectiv 120 lei. Bineînțeles, pe unele oferte ale băncilor ieși în pierdere. Depinde pe care o alegi. La Tezaur ai acoperit și mai rămâi cu ceva în plus.(Asta dacă inflația va fi precum cea estimată de BNR. Nimeni nu știe. Să nu cumva să se întâmple o situație asemănătoare cu cea pe care o vom descrie la final)La bănci, dobânzile cele mai atractive variază între 2,25% - 4,2%, iar după scăderea impozitului și comisioanelor, după 3 ani câștigul ar fi între 304 – 567 lei. (În funcție de banca și oferta aleasă)La bănci nu sunt oferte la depozite pe o perioadă așa de mare (au alte produse de economisire).La Tezaur, oferta este de 3,25%, deci un câștig de 812,5 lei (după cei 5 ani), dar fiind plătibilă anual 162,5 lei/an.Sunt transferabile titlurile Tezaur, trebuie să cauți pe cineva căruia să-i vinzi. Dacă vrei să faci răscumpărare, în caz că ai nevoie de bani, trebuie să mergi la Trezorerie și să faci o cerere. În cazul ăsta, dacă după un an (la o ofertă mai mare de 1 an) ai primit deja dobânda, aceasta se scade din răscumpărare.Să presupunem că cineva dorește să folosească o aplicație a unui fintech (ori din aplicația unor bănci care oferă serviciul de happy hour) pentru a schimba banii în euro la prețul pieței. Să presupunem că va dori să cumpere 1.000 de euro, asta înseamnă acum 4.925 lei.Mulți specialiști se așteaptă să vedem o depreciere a monedei ceva mai accelerată în următoarele 12 luni, undeva la 2,5%. Atunci, cei 1.000 de euro vor valora 5.084 lei. Practic, în teorie ar acoperi inflația prognozată pentru T1 2022 de 2,4% (vezi la începutul articolului)Dacă ar fi o depreciere a leului de 2%, atunci acea mie de euro ar valora 5.023 lei.Nu știm cum va evolua moneda națională. Că se va deprecia, ăsta e deja un lucru cert.BNR estimează (pe noua prognoză) pentru finalul acestui an o inflație de 3,4% (cu un interval de incertitudine de +/- 1,4%).În noiembrie românii au putut cumpăra titluri Tezaur la dobânzi de 3,5%/1 an, 3,75%/2 ani și 4%/3 ani.La Fidelis în lei, dobânzile au fost de 3,5%/1 an și 4%/3 ani.Deci, în teorie, dacă BNR a estimat bine prognoza (nu știm, nici specialiștii nu știu), atunci e acoperită inflația cu o sumă mică. Bineînțeles, mulți români au vândut pe bursă către fonduri de investiții și de pensii pentru a realiza un profit rapid. Unii au decis ca acei bani în plus să-i investească în acțiuni. Situațiile sunt diverse.