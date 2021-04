​Colecţionarul care a cumpărat cu un preţ record o operă de artă digitală dezvăluie culisele fenomenului "NFT"

Vignesh Sundaresan, un antreprenor care a făcut avere din tranzacţii cu criptomonede şi care a plătit suma record de 69,3 milioane de dolari pentru o operă de artă digitală a dezvăluit unele dintre secretele care se află în spatele fenomenului "NFT" într-un interviu acordat pentru AFP, citat de Agerpres. La prima vedere, Vignesh Sundaresan nu pare să deţină atributele unui colecţionar bogat. Tânărul asiatic, în vârstă de 32 de ani, poartă pantaloni şi tricouri obişnuite şi locuieşte într-un apartament standard din Singapore. Cunoscut şi sub pseudonimul Metakovan, el nu deţine nicio proprietate imobiliară, nu are niciun automobil, iar cele mai multe dintre investiţiile lui au fost realizate în spaţiul virtual."Bunurile mele cele mai preţioase sunt computerul meu şi, poate, ceasul meu de mână", a declarat pentru AFP acest antreprenor născut în India şi care locuieşte într-un apartament din Singapore decorat într-un stil spartan.În spatele acestui aspect fără pretenţii se ascunde însă un milionar aflat la conducerea unui fond care finanţează "NFT"-uri ("non-fungible tokens"), care desemnează un certificat de autenticitate asociat unui obiect virtual (imagine, fotografie, videoclip, fragment muzical).Luna trecută, el a cumpărat la licitaţia organizată de casa Christie's creaţia digitală "Everydays: the First 5.000 Days", un colaj de 5.000 de imagini digitale, realizat de artistul american Beeple, al cărui nume real este Mike Winkelmann.Aceasta a fost prima operă de artă integral digitală care a fost tranzacţionată vreodată de una dintre marile case de licitaţii din lume.Vignesh Sundaresan consideră că preţul plătit pentru acel colaj digital realizat de Mike Winkelmann, care ocupă locul al treilea în clasamentul mondial al celor mai bine cotaţi artişti în viaţă, este justificat."Consider că acea operă de artă este importantă", a spus el."Opera în sine este genială. Dar există de asemenea mesajul său şi intenţia simbolică de a arăta lumii (...) că există un fenomen care se produce underground", a adăugat antreprenorul asiatic.Deşi arta digitală nu ocupa decât o mică nişă în urmă cu şase luni, vânzarea lucrării lui Beeple la un preţ record pentru o creaţie NFT a avut efectul unei veritabile bombe pe piaţa operelor de artă."Conexiune spirituală"Fondul antreprenorului asiatic, Metapurse, a cumpărat deja 20 de lucrări ale artistului Beeple în luna decembrie şi a revândut o participaţie a sa la acea colecţie sub forma unor "jetoane" virtuale. Fixate la un preţ iniţial de 0,36 dolari, aceste jetoane virtuale valorează în prezent aproximativ 5 dolari.Achiziţionarea lucrării virtuale "The First 5.000 Days" a fost o provocare emoţională, a dezvăluit magnatul asiatic. Licitaţiile organizate de casa Christie's au durat două săptămâni, pornind de la un preţ iniţial de 100 de dolari, iar până la 22 de milioane de persoane au asistat, online, la ultimele licitaţii."Nu credeam ca va fi o licitaţie atât de disputată. Chiar şi pentru mine, să cheltuiesc atât de mulţi bani este destul de dificil", a dezvăluit Vignesh Sundaresan.El doreşte să expună acele opere de artă într-o galerie virtuală şi intenţionează să angajeze un arhitect pentru a concepe designul acesteia."Sub forma unui avatar, veţi putea să o vizitaţi şi să ajungeţi la diverse etaje pentru a admira operele de artă", a promis antreprenorul.El a mai spus şi că simte o conexiune personală cu lucrarea "The First 5.000 Days", pentru că, la fel ca artistul care a creat-o, şi-a început cariera fiind un amator în domeniul său de activitate şi a avut succes după mai mulţi ani de muncă intensă.Beeple a început să lucreze la tabloul virtual "The First 5.000 Days" în 2007, într-o perioadă în profesia lui de designer web îl plictisea şi a decis să creeze o operă de artă pe zi."A făcut progrese în fiecare zi şi a lucrat 13 ani pentru a ajunge în acest punct", a explicat Vignesh Sundaresan."Simt o conexiune spirituală cu el", a adăugat magnatul indian."La locul potrivit şi în momentul potrivit"Atunci când era student la inginerie, tânărul antreprenor spune că nu îşi permitea să îşi cumpere un laptop.A înfiinţat mai multe firme de servicii online, care au eşuat, înainte de a avea succes cu o companie dedicată criptomonedelor, în 2013.Devenit director executiv al unei companii de consiliere tehnologică, el conduce în prezent fondul de investiţii în NFT Metapurse.Tânărul antreprenor dezminte că ar fi dorit ca prin acea licitaţie istorică să obţină o creştere a valorii celorlalte creaţii NFT ale sale, o acuzaţie formulată de anumiţi critici, şi afirmă că doreşte să îi ajute pe artişti, prin popularizarea artei digitale.Dar, potrivit unor analişti, creaţiile NFT rămân totuşi "o bulă", de pe urma căreia au de profitat doar un număr mic de investitori."Văd câţiva artişti care obţin mulţi bani pentru că s-au aflat la locul potrivit şi în momentul potrivit", a declarat Antonio Fatas, profesor la Şcoala Europeană de Business INSEAD din Fontainebleau (Franţa). "Însă acest fapt nu îi ajută pe ceilalţi artişti", a nuanţat el.