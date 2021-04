7 ponturi pentru dosarul de credit perfect pentru Noua Casă. ING Bank: Băncile au foarte puţin spaţiu de manevră pentru a-şi diferenţia cu adevarat oferta. De aceea DAE va avea valori foarte asemănătoare de la o bancă la alta

La ce să mă uit mai atent când compar ofertele băncilor: la nivelul dobânzii? La DAE (Dobânda Anuală Efectivă)? La nivelul ratei lunare? Pe ce perioadă să mă împrumut? La ce e atentă banca atunci când îmi analizează dosarul de credit? Cât timp durează până obțin aprobarea? Oare n-ar fi mai bine să rămân în chirie și să nu mă împrumut? Vor crește dobânzile în perioada următoare? Toate aceste întrebări pe care și le pune un tânăr care vrea să își cumpere o locuință sunt absolut legitime. HotNews a stat de vorbă cu reprezentanții principalelor bănci comerciale și a încercat să sintetizeze în 7 întrebări esențiale principalele necunoscute atunci când vrei să-ți iei o casă. Azi, răspunsurile oferite de ING Bank.





1. La ce trebuie să fiu atent atunci când compar mai multe oferte ale băncilor: la nivelul dobânzii? La cel al DAE? La nivelul ratei lunare? Cum să aleg oferta care mi se potrivește? La modul general, în cazul oricărui credit, Dobânda Anuală Efectivă, adică DAE, arată costul total al creditului pe întreaga perioadă a acestuia. Cu alte cuvinte, unul dintre aspectele la care să fim atenţi este DAE, iar pentru comparabilitate este important să urmarim aceleaşi coordonate în ceea ce priveşte suma şi perioada.



Costul total al creditului este important, mai ales când discutăm de o perioadă de creditare de zeci de ani, dar este bine să avem în vedere inclusic următoarele aspecte:



• în cât timp se primeşte creditul;

• plata minimă/lună;

• componenta de asigurare a imobiliului;

• rambursarea anticipată fără comisioane;

• dar şi relaţia bună cu oamenii de la bancă.



Nu în ultimul rând, trebuie să ne uităm la următoarele informaţii de perspectivă: venitul, rata, estimări privind situaţia financiară sau posibilitatea de a rambursa anticipat creditul.

3.Cât timp durează decizia de aprobare/respingere a dosarului? E nevoie și de prezența fizică la bancă sau totul merge online? În cazul tuturor creditelor cu garanţie imobiliară este nevoie de prezenţa fizică, iar în ceea ce priveşte aprobarea, durata variază în funcţie de mai multe criterii. Momentan, la Banca Transilvania media este de 12-15 zile, iar pentru creditele Prima Casă este vorba de încă 5-7 zile lucrătoare pentru analiza realizată de FNGCIMM.



4. La ce se uită o bancă cu atenție atunci când analizează un dosar și cum aș putea să-i ușurez analiza? Ce acte suplimentare aș putea să depun la dosar sau ce ar trebui să știu/fac ca analiza să fie cât mai rapidă? Indiferent de credit - implicit pentru Prima Casă - principalele două aspecte la care se uită orice bancă din România sunt următoarele: sursa de rambursare şi garanţia. Referitor la uşurarea analizei şi la actele suplimentare, momentul zero este cel mai important, dar şi discuţia dintre vânzător şi client. Dialogul iniţial, dacă este bine construit, rezolvă 98% din problema prin identificarea clară a categoriei de venituri pe care clientul le are şi tipologia garanţiei, generând astfel o listă clară de documente pe care este nevoie să le prezinte clientul. În majoritatea cazurilor, clienţii prezintă venituri din salarii, iar pentru acestea interogarea bazei de date ANAF este punctul de plecare în calculul eligibilităţii. Pentru garanţie, de cele mai multe ori, băncile au nevoie de actele de proprietate şi de un extras recent de Carte Funciară.



5. Vor creste dobanzile la imprumuturile ipotecare in anii următori? La ce as putea sa ma astept? Piaţa dobânzilor este de câţiva ani stabilă şi fără semnale de creştere. Dar într-o perioadă aşa de lungă, de 20 – 30 de ani, pot apărea şi fluctuaţii, mai ales că depind de evoluţia macroeconomică şi de IRCC, dacă vorbim de creditele în lei. Tot referitor la fluctuaţii, dar cea a cursului valutar, pentru a le evita, este bine ca alegerea să se îndrepte spre un credit în lei dacă venitul este tot în lei. În mod special pentru creditele prin programele guvernamentale Prima Casă şi Noua Casă, este bine de ştiut că marjele şi preţul sunt reglementate prin Ordonanţă de Urgenţă.



6. Inca nu sunt decis dacă vreau să stau in locuinta mea sau sa-mi iau o chirie. Cum pot lua cea mai bună decizie? La ce indicatori ar trebui să mă uit? Spre deosebire de alte ţări din Europa, în România avem foarte dezvoltată cultura proprietăţii. Pe de altă parte, legislaţia nu oferă aceeaşi protecţie chiriaşului, cum este în alte părţi. Proprietatea oferă oamenilor un confort din toate punctele de vedere, mai ales mental, senzaţia de stabilitate şi de siguranţă care în acelaşi timp mobilizează din alte puncte de vedere. Chiria, în schimb, ne dă mai multă flexibilitate, mobilitate – ca alternative şi geografic.



Dacă o persoană alege să cumpere un imobil prin programul Prima Casă sau Noua Casă, are o perioadă de 5 ani de la acordarea creditului în care nu poate vinde locuinţa respectivă.



7. Prietenii imi spun sa ma uit care banca imi da cea mai mare suma si acolo sa merg sa solicit imprumutul. E gresit acest sfat? De ce? Nu este neaparat greşit sfatul prietenilor, doar că suma de împrumutat nu ar trebui să fie un scop în sine, ci o rezultantată firească a planurilor noastre. O persoană trebuie să se uite spre ce i se potriveşte cel mai bine de la o bancă, în funcţie de ce îşi doreste. Dacă am nevoie de o sumă mai mare – pentru că ne orientăm, ca alegere, către un apartament sau o casă mai mare – atunci sigur, e bine să mergem la banca de la care putem lua cel mai mare credit.

In cazul programului Prima Casă sau Noua Casă, valoarea creditelor este de până la 119.000 de euro, echivalent în lei. Alte aspecte care contează:



• Rata cea mai potrivită pentru venitul meu şi pe care „o pot duce” cel mai uşor;

• Perioada de aprobare a creditului;

• Relatia pe care o am cu banca respectivă, un plus fiind dacă sunt deja client;

• Eventuale comisioane pentru rambursare anticipată, mai ales în cazul în care cred că ajung să rambursez anticipat împrumutul.