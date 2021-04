​Business report: ​​Veți primi și compensații și despăgubiri la întreruperea energiei electrice. Vacanțele elevilor ar putea fi programate diferit, în funcție de regiune și clasă. Mafia apelor. O „măcelărie” care nu există: administrarea Pilonului II de pensii

​Veți primi și compensații și despăgubiri la întreruperea energiei electrice ● Vacanțele elevilor ar putea fi programate diferit, în funcție de regiune și clasă ● Mafia apelor: Furturi de agregate minerale acoperite de șefi politici și grupuri de interese ● Consiliul Concurenţei anchetează Distribuţie Energie Electrică România ● Premierul nu mai poate destitui miniștri fără acordul partidelor din care aceștia fac parte ● ”Rebrenduire” la MFP ● O „măcelărie” care nu există: administrarea Pilonului II de pensii ● Presa în România: puțină transparență, multă autocenzură, bani de la Guvern ● Ce poți să faci dacă te obligă angajatorul să te vaccinezi ● Piaţa muncii din România este dură: cei care au 45 de ani au numai 50% şanse să-şi găsească un loc de muncă ● Ce se întâmplă cu leul? ● Raiffeisen Bank România anunță un incident de securitate la Lugera&Makler Broker. Datele a peste 1.000 de persoane ar fi fost afectate ● Surpriză la compania de străzi înființată de Firea: datorii mai mici decât suma de încasat de la Primăria Capitalei ● Hard Working Manager ● Adina Vălean, lămuriri cu privire la certificatul verde digital





​Veți primi și compensații și despăgubiri la întreruperea energiei electrice. Lege nouă. Un ordin nou al Autorității de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), 25/2021, stabilește noi obligații pentru firmele de distribuție de energie electrică în cazul în care au loc deranjamente. Dacă e cazul, ele vor plăti simultan și despăgubiri și compensații clienților afectați. Ordinul 25/2021 al ANRE a intrat recent în vigoare. Cităm din el: Punctul 5.3 se modifică și va avea următorul cuprins: "În situația în care, pentru aceeași întrerupere, utilizatorul este îndreptățit să primească și o compensație conform Standardului de performanță și o despăgubire, el primește atât despăgubirea, cât și compensația", potrivit Economica.net





Vacanțele elevilor ar putea fi programate diferit, în funcție de regiune și clasă. Deputatul USR PLUS Alin Apostol a depus un proiect de lege prin care vacanțele elevilor să fie decalate pe zone geografice, pe an de studiu. Acesta spune că prin această schimbare ar putea fi stimulat turismul din România și ar putea ajuta la „confortul celor care merg în vacanță prin descongestionarea traficului din zonele cu grad ridicat de vizitare". „Susțin adoptarea unui „nou model de vacanță" pentru elevii României. Un model, ce s-a dovedit de succes în multe țări europene, poate fi și o soluție cu impact pozitiv asupra economiei naționale. Și în România, putem implementa împărțirea teritoriului pe zone geografice. Fiecare macroregiune intră în vacanța intersemestrială cu durata de 1 săptămână pe rând și fără suprapunere. O simplă succesiune poate avea un impact major: stimulează creșterea turismului intern, aduce un impact pozitiv asupra domeniului hotelier și a celorlalte segmente HoReCa, elimină blocajele din traficul rutier, dar și aglomerația din stațiuni. Putem dubla această stimulare a economiei cu susținerea educației printr-o succesiune a datei de debut al anului școlar în septembrie", declară deputatul USR PLUS Alin Apostol, citat de greatnews.ro





Mafia apelor: Furturi de agregate minerale acoperite de șefi politici și grupuri de interese. "Apele Române" n-au fost niciodată curate. Repetate scandaluri, legate în principal de numirile pe linie politică în fruntea administrațiilor bazinale de apă, au arătat că interesele în acest domeniu sunt absolut tulburătoare. De ce? Pentru că, și dacă totul pare limpede la suprafață, dincolo de ce se vede găsim multă mizerie într-un sistem lăsat cu anii să-și facă singur regulile. Investigatoria publică astăzi o primă parte a unei anchete legate de ilegalitățile care se petrec în "Apele Române", pentru a scoate la suprafață măcar un strop din mizeria care trebuie cumva îndepărtată din acest domeniu. Pe râurile Moldova, Siret, Bistrița, Bistricioara din județul Neamț au loc, de ani întregi, mari furturi de agregate minerale. Vorbim despre exploatările de nisip și pietriș din albiile minore ale râurilor din România, cunoscut ca "balast", cu rol esențial în domeniul construcțiilor. Totuși, exploatarea acestor agregate minerale fără control are un impact devastator asupra funcțiilor hidrologice ale râurilor. Astfel, se adâncește pânza freatică și asta duce, pe termen lung, la diminuarea resurselor de apă, la modificări peisagistice și la accentuarea fenomenelor extreme, precum seceta și inundațiile, scrie Investigatoria.ro





Consiliul Concurenţei anchetează Distribuţie Energie Electrică România pentru comportament abuziv pe piaţa energiei. Consiliul Concurenţei a declan­şat, din oficiu, două investigaţii ce vizează un posibil comportament abuziv al companiilor Distribuţie Energie Elec­trică România şi Distribuţie Energie Oltenia pe piaţa distri­buţiei de energie electrică, prin favorizarea migrării clien­ţilor spre anumiţi fur­ni­zori de energie, în de­tri­mentul altora. Autoritatea susţine că are indicii privind im­plicarea celor două firme în pro­cesul de schimbare a furni­zorului de energie elec­trică, în sco­pul favori­ză­rii compa­nii­lor de furni­zare din cadrul gru­pului din care fac parte (Elec­trica, respectiv CEZ), în detrimentul concurenţilor acestora. „Comportamentul suspectat are poten­ţialul de a afecta concurenţa pe piaţa furnizării de energie electrică, pre­cum şi consumatorii, clienţi finali de ener­gie electrică. Un astfel de com­por­tament este deosebit de nociv, mai ales în contextul procesului de liberalizare pe care România l-a implementat în ulti­mii ani, ce implică tranziţia de la o piaţă reglementată către una concu­ren­ţia­lă. De altfel, noi monitorizăm procesul de liberalizare şi am aten­ţio­nat companiile de distribuţie să nu îm­pie­dice migraţia clienţilor", a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consi­liului Concurenţei, citat de ZF.ro





Premierul nu mai poate destitui miniștri fără acordul partidelor din care aceștia fac parte. Ce mai prevede noul acord de funcționare a coaliției. Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns marți seară, după două zile de discuții, la un acord privind funcționarea în continuare a coaliției de guvernare. Partidele au semnat un act adițional ce prevede, printre altele, că premierul nu mai poate revoca un ministru fără a se consulta cu partidul din care acesta face parte. „Deciziile politice majore se iau colegial, cu acordul formațiunilor din coaliție”, se arată în documentul .



Premierul nu mai poate destitui miniștri fără acordul partidelor din care aceștia fac parte. Ce mai prevede noul acord de funcționare a coaliției. Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns marți seară, după două zile de discuții, la un acord privind funcționarea în continuare a coaliției de guvernare. Partidele au semnat un act adițional ce prevede, printre altele, că premierul nu mai poate revoca un ministru fără a se consulta cu partidul din care acesta face parte. „Deciziile politice majore se iau colegial, cu acordul formațiunilor din coaliție", se arată în documentul citat de Libertatea

Patriarhul anunță slujbe de Înviere și în interiorul bisericilor. Premierul spusese că se vor ține în aer liber. Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat îndrumările Bisericii Ortodoxe Române în ceea ce privește slujbele care vor fi ținute în perioada dintre sâmbăta Floriilor și sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, adică 24 aprilie-7 mai. Conform agenției de știri a Patriarhiei, basilica.ro, slujbele pot fi ținute în interiorul și în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară. Luni seară, premierul Florin Cîțu a declarat la Digi24 că slujba de Înviere va fi organizată numai în aer liber, în curtea bisericilor, iar pentru miercuri, 21 aprilie, anunțase discuții cu cultele religioase privind regulile care vor trebui respectate, potrivit Libertatea





"Rebrenduire" la MFP: Finanțele preiau de la ANAF soluţionarea contestaţiilor și înființează direcții noi. Ministerul Finanţelor va prelua de la ANAF activitatea de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, conform unui proiect de HG ce prevede, de asemenea, înființarea mai multor noi Direcții în cadrul ministerului. Printre aceste noi structuri se numără și Direcţia de guvernanţă corporativă, care va monitoriza indicatorii economico-financiari, respectiv elaborarea, analiza, avizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale societăților cu capital de stat. Proiectul de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor prevede înfiinţarea unui post de secretar de stat, pe lângă cele 4 existente în prezent, şi a 4 posturi aferente cabinetului demnitarului, şi înfiinţarea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct. Ministerul Finanţelor Publice își va schimba denumirea în Ministerul Finanţelor, scrie Cursdeguvernare.ro





Vladimir Oane. Sursa creativității și motivației, cum faci produse excepționale, cum să fii tu însuți și la ce folosesc banii. Vladimir Oane a co-fondat în 2007 compania UberVU, unul dintre primele servicii de management al social media din lume. În 2014, a vândut Uber VU către Hootsuite, într-o tranzacție estimată la 15-20 de milioane de dolari. În 2019, a fondat Deepstash, un startup global care ajută oamenii să organizeze și să păstreze ideile esențiale din diferite domenii. A fost numit startup-ul anului de către ANIS, în 2020. Ideea acestei companii a fost inspirată de propria lui pasiune pentru citit. Este președintele al boardului Innovation Labs, membru de board al Smartree si al 2 perfromant și profesor la Maastricht School of Management Romania. Am vorbit cu el despre creativitate și ce este un produs excepțional, despre de ce evită confortul și cum să te gândești sănătos la bani, despre a pune întrebările potrivite și a-ți urma curiozitatea, scrie Andreea Roșca pe blogul personal.

În perioada 2017-2019, cei care vizau distrugerea Pilonului II de pensii private prin cerința creșterii aberante de capital spuneau despre administratorii Pilonului II că „nu se dau duși câinii de la măcelărie”. A fost un moment cu adevărat critic în istoria sistemului, pentru că „măcelăria” invocată nu există, de fapt. Publicarea recentă a situațiilor financiare, pe anul 2020, de către toți administratorii de fonduri de pensii private permite o analiză detaliată a contextului de business din acest sector. Cifrele prezentate în acest material sunt utile pentru înțelegerea în profunzime a domeniului, atât pentru a fundamenta politici publice sustenabile, cât și pentru a emite opinii cu adevărat avizate. Clarificare: toate datele statistice prezentate în acest articol sunt din surse 100% publice, disponibile (în diferite momente de timp) online, verificabile de către oricine, scrie Mihai Bobocea pe project-e.ro Investitori cu experiență, analiști și consultanți financiari au participat la cea mai recentă ediție a XTB Trading Masterclass, care s-a desfășurat în perioada 14-15 aprilie, eveniment online în cadrul căruia au vorbit despre oportunități și provocări pe burse în 2021. Tehnologia mai poate susține avansul burselor? Când își va reveni economia României și, în general, economia mondială după pandemie? Claudiu Cazacu, consulting strategist, XTB România, explică: „Anul trecut a fost unul surprinzător de bun și piețele au trecut rapid peste corecțiile de anul acesta. Investitorii trebuie să hotărască în ce măsură tehnologia mai poate susține avansul burselor și dacă afluența de instrumente speculative (nu doar din categoria acțiunilor, ci și a monedelor virtuale) pe un fond de FOMO (fear of missing out) nu aduce cumva riscuri ignorate în prezent, mai ales de noii participanți la piață”. La rândul său, Valentin Dragu, consilier privat, susținând aceeași viziune de tatonare și prudență ca sfat pentru investitori, atrage atenția că: „neîncrederea investitorilor și instabilitatea din piață va duce la o volatilitate pe burse. Investitorii ar trebui, în 2021, să aibă în primul rând răbdare cu portofoliul creat, să nu ia decizii pripite pe baza factorilor atât politici cât și economici din prezent. Ar trebui să aibă viziune pe termen lung și să investească în companii inovatoare care au potențial foarte mare în viitor prin valoarea adăugată pe care o aduc societății. Chiar dacă multe industrii vor reveni în 2021 față de 2020, trebuie sa realizam faptul că aceste companii din industrii grav impactate în 2020 s-au îndatorat foarte mult la niște dobânzi extrem de mari, scrie FinEco24News Raportul anual al organizației Reporteri fără Frontieră (RSF) cu privire la libertatea presei plasează România pe locul 48, un loc mai bun decât al Ungariei (93) sau Greciei (70), dar mai slab decât al Italiei (41). Un loc îndepărtat de topul clasamentului: Norvegia, Finlanda și Suedia.În privința României, indexul RSF semnalează că viziunea autorităților statului asupra jurnalismului și libertății de expresie încurajează cenzura și auto-cenzura. Finanțarea presei este, de multe ori opacă sau chiar marcată de corupție, iar politicile editoriale sunt subordonate intereselor patronilor, care le folosesc adesea drept instrumente de propagandă. Mai mult, adaugă raportul, informațiile despre cei care dețin anumite entități media sunt ascunse publicului, iar Consiliul Național al Audiovizualului a blocat transmiterea acestor informații pe motiv că încalcă legislația cu privire la protecția datelor personale, potrivit Europei Libere De principiu, salariații nu pot fi obligați de angajatori să se vaccineze. Totuși, angajatorii ar putea încerca să convingă salariații să se vaccineze, utilizând diverse mijloace, inclusiv prin amenințarea cu aplicarea de sancțiuni sau chiar concedierea. În aceste cazuri, potrivit specialiștilor de la Biriș Goran, salariații au la îndemână mai multe soluții. În primul rând, după cum a răspuns Anca Zegrean, Partner, Head of Labor Practice, Biriș Goran, unor întrebări puse de redacția noastră, în cazul în care sunt presați de angajatori să se vaccineze, salariații trebuie “să ia atitudine, să își cunoască drepturile și să le opună angajatorului, respectiv să refuze să se conformeze unor solicitări care exced limitele legale”. “În opinia mea, cele mai multe probleme în relația salariați - angajatori se nasc pe fondul lipsei de informare a salariaților și a unei atitudini de tipul «capul plecat»”, a mai subliniat Anca Zegrean. Apoi, potrivit recomandărilor specialistului, atunci când salariații se confruntă cu restricții sau sancțiuni pe motiv de nevaccinare soluția optimă este inițierea unei acțiuni în instanță împotriva angajatorului, scrie Avocatnet.ro Companiile preferă tinerii, chiar dacă sunt fără experienţă. În România piața muncii este destul de dură din punct de vedere al vârstei. Dacă se poate, toate companiile vor să angajeze numai tineri care să fie școliți, să aibe cunostintele unui angajat de peste 45 de ani cu 20 de ani de experiență, dar să coste mai puțin. Dar, paradoxal, conform unui studiu despre piața muncii, șansa celor care au peste 45 de ani de a-și găsi un job, de a fi angajați de firme, este de numai 54%. În 46% din cazuri, CV-ul lor este refuzat din cauza vârstei și mai puțin din cauza experienței și a competenței. Singurul lucru pozitiv este că situația s-a mai îmbunătățit în 2020, adică numai 46% au fost refuzați față de 59% care considerau dificilă găsirea unui loc de muncă.Dacă ești femeie peste 45 de ani șansele de a găsi un loc de muncă sunt mult mai reduse decât pentru bărbați. În primul trimestru din 2021 4 milioane de CV-uri s-au bătut pentru numai 70.000 de locuri de muncă oferite de companii. Lunar, pe piață apar cam 25.000 de locuri de muncă noi, prea puține, potrivit AlephNews Orice grafic cu monedele din regiunea Europei Centrale și de Est arată o evoluție liniară, dar de depreciere constantă a leului românesc – este ținut în lesă, dar e și tot mai slab. Anul acesta a mers mai rău decât valutele mai volatile, dar analiștii se așteaptă ca banca centrală să-l țină sub 5 unități/euro și nu-l văd afectat de zgomotul politic actual. De la începutul anului, euro a crescut cu circa 1,4% față de leu și a scăzut cu circa jumătate de procent față de zlotul polonez și forintul maghiar și cu mai bine de 1% față de coroana cehească. Evoluția este diferită față de ce s-a văzut anul trecut, când leul a avut cea mai mică scădere din regiune în criza coronavirusului, dar și cea mai mică variație zilnică, o caracteristică a regimului impus de banca centrală, scrie profit.ro Societatea Lugera&Makler Broker a fost amendată cu 7.331,85 lei lei (echivalentul a 1.500 euro) pentru că, în urma unui incident de securitate, ar fi fost afectate datele a 1.058 de persoane fizice, cărora un agent de vânzări le-ar fi efectuat operațiuni de prescoring, relevă date analizate de Profit.ro. În urma unei sesizări, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat o investigație la Lugera & Makler Broker, constatând încălcarea dispozițiilor articolului 29 și articolului 32, aliniatul (2) și (4) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. "Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări primite din partea unei persoane fizice și a unei notificări de încălcare a securității datelor cu caracter personal transmisă de Raiffeisen Bank SA, din care a rezultat că Lugera & Makler Broker (persoană împuternicită de Raiffeisen Bank) nu a predat băncii documentele aferente activităților de prescoring efectuate de un angajat al său, pe motiv că acestea au fost distruse", susține instituția, citată de Profit.ro Creanțele totale pretinse de creditorii Companiei Municipală de Străzi, Poduri și Pasaje București (CMSPPB) S.A., prima dintre companiile înființate de Gabriela Firea ajunsă în insolvență, sunt mai mici decât suma pe care o are de încasat de la diverse entități controlate de Primăria Capitalei, relevă documentele publicate de administratorul temporar al CMSPPB, Prime Insolv Practice SPRL. În termeni simpli, aceasta înseamnă că, dacă Primăria își onorează datoriile către Companie, aceasta poate ieși rapid din insolvența în care peste 60 de creditori invocă datorii de circa 15 milioane de lei, în top fiind salariații și ANAF, scrie Economica.net. Restaurantele deschise mai devreme, chiar după Paște: aceasta este propunerea reprezentanților HORECA pentru autorități. Se ia în calcul această variantă, spune premierul, însă un criteriu ar putea fi numărul de angajați din acest sector care au fost vaccinați. Restaurantele ar putea fi deschise la interior indiferent de incidența COVID, dacă sunt îndeplinite mai multe condiții, precum câți angajați din respectivul restaurant au fost imunizați, spune premierul Florin Cîțu: ”Mă interesează să avem tot personalul vaccinat, ca să putem să eliminăm din restricții. Ceea ce doresc eu e să avem restaurante deschise, poate la o anumită capacitate, indiferent de rata de incidență”. Reprezentanții HORECA vor redeschiderea restaurantelor mai devreme. Anunțul a fost făcut de Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, Florin Jianu, după întânirea cu șeful guvernului, scrie Europa FM Atât de mult se vorbeşte despre (şi se îndeamnă la) originalitate, descătuşare, la eliberarea tuturor efluviilor care ies din tine, la facerea totului pe dos, adică „out of the box”, încât mă văd obligat să intervin şi să apăr valorile manageriale clasice, universale în cultura occidentală, cele tradiţionale, „bătrâneşti”: educaţia solidă şi fără scurtături, munca susţinută, disciplina şi autocontrolul, rigoarea, luciditatea şi realismul, onestitatea, implicarea civică, justiţia socială, onoarea, generozitatea, cultura generală, în faţa asaltului celor care vă propun „scurtături” cu tot felul de soluţii miraculoase pentru orice, practic: job, carieră, management, business, formate de CV-uri care vă garantează obţinerea oricărui job, dublarea salariilor, urmată rapid de o triplare etc. S-a ajuns până acolo, încât noi, cei care am mai rămas inside the box, ne vedem obligaţi să ne organizăm ca să ne apărăm. Aşa că am pus mâna pe armele pe care le-am găsit la îndemână (Linkedin, Facebook, Clubhouse...) şi ne pregătim de luptă, scrie George Butunoiu în Adevărul Certificatul verde digital, cea mai recentă iniţiativă a Comisiei Europene, nu este un paşaport şi nici o condiţie prealabilă pentru libera circulaţie, dar acest document standard, acceptat de toate statele membre, va funcţiona ca un facilitator al călătoriilor, a transmis, marţi, comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean. Comisarul european a subliniat că unul dintre principiile importante care stau la baza concepţiei acestui certificat este cel al nediscriminării. Potrivit acesteia, orice cetăţean al UE care călătoreşte şi deţine un astfel de document ar trebui să fie scutit de restricţii de liberă circulaţie în acelaşi mod ca membrii statului în care acesta călătoreşte. „În cazul în care o ţară continuă să impună carantina sau testarea suplimentară pentru deţinătorii acestor certificate, respectiva ţară trebuie să notifice Comisia şi celelalte state membre şi să explice această decizie, să furnizeze baza ştiinţifică pentru asemenea decizie", a explicat Vălean. Ea a precizat că aceste certificate vor respecta toate regulile de protecţie a datelor personale, vor conţine doar informaţii esenţiale care nu vor fi păstrate de nicio altă ţară decât cea emitentă, scrie Adevărul.