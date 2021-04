Radu Crăciun: ​​A comis UiPath o eroare teribila?

​Compania globala specializata in roboti software UiPath isi are originile intr-un apartament din Romania, fiind rodul initiativei unui grup de tineri. In urma unei evolutii exponentiale a cererii pentru produsele sale, ea a trezit un interes semnificativ in randul investitorilor specializati, care a culminat zilele acestea prin listarea sa la bursa de la New York. Pretul la care s-au vandut actiunile in cadrul ofertei publice a dus valoarea companiei la 28 de miliarde de dolari. In urma tranzactiilor ulterioare, valoarea sa de piata a crescut la 38 de miliarde, facand-o una dintre cele mai mari realizari in tehnologie a unei firme europene. Chiar daca mai toti expertii considera listarea companiei cu origini in Romania ca fiind un succes remarcabil, exista si romani care considera ca listarile facute in contextul actual reprezinta o teribila eroare: cei care se opun listarii firmelor de stat in acest moment, scrie Radu Crăciun pe blogul persona l.





Listarea pe bursa a companiilor profitabile, a companiilor strategice ale statului roman “este o foarte mare greseala pentru ca (…) in timp de criza nu vinzi. Atunci cand este criza economica, cand pietele sunt dereglementate, cand pietele sunt in criza, si vedem ce se intampla cu toate bursele mari, nu vinzi, nu listezi, pentru ca valoarea, pretul pe care ai putea sa il iei pe actiune este foarte mic”.







Intr-adevar, inainte sa te listezi este extrem de indicat sa te uiti la burse. Insa, spre deosebire de unii dintre compatriotii din Romania, compatriotii din UiPath au observat, in mod corect, ca bursele sunt de fapt la maxime istorice si ca, deci, este un moment extrem de propice pentru o listare. (Iar indicele BVB nu face nici el o exceptie.)







De fapt, intr-un astfel de context, vedem in esenta motivul pentru care companiile de stat romanesti au fost decimate pe capete in ultimele decenii. Vedem motivul pentru care, spre deosebire de Ungaria sau Polonia, Romania nu are nicio firma de stat de anvergura regionala. Vedem motivul pentru care zilele acestea Ministrul Economiei constata ca “avem 37 de companii de stat listabile dintre care 28 au grave probleme financiare”. In final, acesta este motivul pentru care companiile de stat au nevoie de o guvernanta profesionista, bazata pe calitati strict profesionale.







Asa ca, va rog, grabiti-va cu acele listari si asigurati-va ca cetatenii romani prin fonduri de pensii si de investitii vor avea participarea care se cuvine in aceste oferte publice. Adica daca avem retineri in a vinde aceste companii strainilor, sa le vindem atunci romanilor, zic. Asta cel putin pana cand un UiPath (sau Bitdefender?) se va lista si in Romania.