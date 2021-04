Pandemia mută beneficiile extra-salariale dinspre cardurile de masă spre abonamentele de sănătate

Foto: Documentaria.ro / Viata in Pandemie

Viata in Pandemie (22)





„Dacă anul trecut, în plină carantină declarată la nivel național, cele mai multe opțiuni extrasalariale luate în calcul de către companii erau din categoria cardurilor și a tichetelor de masă, cardurilor cadou sau voucherelor de vacanță, anul acesta companiile se orientează către beneficii din zona de sănătate și wellness. Astfel, observăm un interes crescut pentru abonamentele la clinici private de sănătate, abonamente la săli de sport sau oferte de beneficii flexibile, pornind de la nevoile angajaților“, a declarat Elena Pap, Director General Up România și Director Regional Up Group.În ceea ce privește impactul resimțit de companii din cauza pandemiei de Covid-19, în continuare, mai bine de jumătate dintre clienții Up România declară că cifra de afaceri a companiei a fost afectată. Astfel, 1 din 3 clienți menționează că activitatea companiei a fost redusă până la 30%, în timp ce 15% dintre companii și-au văzut cifra de afaceri diminuată cu până la 50%. 12% dintre companii au avut cifra de afaceri redusă cu mai bine de 50%.„Anul trecut a reprezentat, pentru toate companiile, o provocare ce a cerut adaptare continuă și reinventare. În ciuda măsurilor necesare ce s-au impus pentru a putea continua activitatea, din păcate, mai bine de jumătate dintre companii au înregistrat pierderi la nivelul cifrei de afaceri“, mai spune Pap.