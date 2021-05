Business report Șeful ASF acuzat de nereguli. 100.000 de euro lipsă din conturile Universității București. „Blestemul TVR”. Cum au încercat niște parlamentari să dea animalele din grădinile zoologice către circ sau sacrificare

​Nicu Marcu, preşedinte de nici un an la ASF, acuzat de nereguli grave în exercitarea funcţiei ● Peste 100.000 de euro lipsă din conturile Universității București. Rectorul cere demiterea directorului administrativ și sesizează Parchetul ● Cum au încercat niște parlamentari români să dea animalele din grădinile zoologice către vânătoare, circ sau sacrificare ● Doar 40% din cadrele didactice din București, imunizate. Procentul e sub media pe țară ● Oul sau găina? Tramvaiul sau șina? ● STS testează certificatele verzi pentru deplasarea în alte state. Cum va funcționa documentul în România ● Rabla electrocasnice 2021: Valorile voucherelor acordate au fost modificate oficial ● Gripă aviară în România: primele măsuri. Disputa UDMR-ANSVSA și avertismentul economiștilor ● „Blestemul TVR”. Director general controversat și fără putere. Reforma nu există ● Pentru cine ”a adus fericirea” reţeta vaccinurilor anti COVID 19: cum au influenţat acestea profitabilitatea companiilor producătoare ● Minele de cărbune, tranziția la economia verde și exemplul insulei São Miguel.





Nicu Marcu, preşedinte de nici un an la ASF, acuzat de nereguli grave în exercitarea funcţiei. Cristian Muntean, angajat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), instituţie ce "supraveghează" cele mai mari pieţe financiare nebancare din România, l-a acuzat ieri în Senat pe Nicu Marcu, preşedintele ASF, că a angajat fără concurs zeci de persoane, inclusiv pe ginerele liderului PSD Olt Paul Stănescu, pe numele său Robert Marius Modan. Bursa a scris anul trecut că Marcu a fost numit cu susţinerea tacită a PSD în condiţiile în care unul dintre susţinătorii lui Marcu din interiorul social-democraţilor este Paul Stănescu, şeful organizaţiei Olt. Muntean a avut ieri o audiere în Comisia de finanţe, bănci şi piaţă de capital din Senat şi a divulgat o serie mai lungă de nereguli din cadrul instituţiei. El le-a vorbit senatorilor inclusiv despre cum ASF favorizează asiguratorii prin aplicarea de sancţiuni simbolice ori angajări pe criterii de rudenie (gineri, soţii) şi interese personale (amante). Acesta le-a prezentat senatorilor un memoriu în care îl acuză printre altele pe preşedintele Nicu Marcu că a angajat fără concurs zeci de persoane,.

Cum au încercat niște parlamentari români să dea animalele din grădinile zoologice către vânătoare, circ sau sacrificare. La sfârșit de 2020 și început de 2021, mai mulți parlamentari din PNL, PSD, PMP și UDMR au inițiat două proiecte legislative care ar fi permis grădinilor zoologice să dea animalele „în surplus" către circ și vânătoare sau să le vândă pentru sacrificare. Intrigați de succesiunea rapidă a două proiecte cu același text, aceeași expunere de motive și inițiatori comuni, am vrut să aflăm de la ce a pornit totul și dacă problemele semnalate există cu adevărat. Am descoperit că nicio grădină zoologică din România nu are animale în surplus, că niciuna nu a fost întrebată dacă un astfel de proiect de lege ar avea sens, dar și că majoritatea semnatarilor proiectului sunt implicați în afaceri din sectorul zootehniei. Conform Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM), în România funcționează la ora actuală 28 de grădini zoologice, din care 25 sunt autorizate, una este în curs de autorizare, iar două sunt neautorizate. Dacă răsfoiești paginile virtuale sau fizice ale publicațiilor naționale și locale, problemele acestora variază de la o grădină la alta. Unele-s numite lagăre din cauza lipsei de spațiu și a condițiilor necorespunzătoare. Altele stârnesc controverse după ce în spațiul public apar fotografii cu animale subnutrite și bolnave, scrie PressOne.ro

Aida Alexandroaia, directorul general administrativ al Universității din București (UB), este acuzată de abateri disciplinare grave, după ce un audit intern al instituției a scos la iveală că din conturi lipsesc 571.000 lei. Banii ar fi fost retrași pe rând în ultimii doi ani de o altă angajată a instituției, pe baza unei dispoziții semnate de Alexandroaia, arată un raport al unei comisii desemnate de Ministerul Educației, obținut de Libertatea. Tot ea semna și filele de cec pe baza cărora se făceau retragerile. Documentul Comisiei nu explică și ce s-a întâmplat cu banii.Prefectul de București a vorbit, în această seară, despre ridicarea restricțiilor în Capitală, după intrarea în scenariul verde, în direct la DIGI24. Alin Stoica a afirmat că, după informațiile pe care le are în acest moment, doar 40% din cadrele didactice din școlile bucureștene s-au imunizat. Discuția vine în contextul în care, în curând, e posibilă reluare cursurilor cu prezență fizică, în toate școlile din București, dacă rata de incidență va scădea sub 1 la mie. “Din ultimele discuții, înțeleg că undeva în jur de 40%, cel mult jumătate (sunt vaccinați, n.r.)”, a declarat prefectul de București, Alin Stoica la DIGI24. Prefectul Alin Stoica a mai spus și că e puțin probabil ca până vineri, 14 mai, rata de incidență în Capitală să coboare sub 1 la mie, scrie Buletin de București. Primăria Capitalei a contractat achiziționarea a 100 de tramvaie. Informația poate fi defalcată în mai multe zone de analiză. În primul rând, este de subliniat că tramvaiele vor fi produse în țară, la Arad. Este un fapt de remarcat pentru că o perioadă lungă de timp fabrica de la Arad vindea pe alte piețe ale lumii fără să reușească să aibă vreun contract în România. De altfel, și achiziția de acum a Primăriei Capitalei fusese adjudecată de o firmă din Turcia, licitația a fost contestată și astfel s-a ajuns ca vagoanele de tramvai să fie construite la Arad. Ionuț Ciurea, director executiv la asociația Pro Infrastructură a declarat la RFI că tramvaiele vor fi produse sub licența Siemens. Este posibil, deși merită menționat că parteneriatul companiei Astra cu Siemens a început în anul 2010, dar în ultimii cinci ani, compania din Arad și-a anunțat de mai multe ori intenția de a construi tramvaie pe baza propriei concepții, îndepărtându-se de colaborarea cu Siemens. De aceea, nu este foarte clar dacă totuși tramvaiele livrate Capitalei vor fi de concepție proprie Astra sau sub licență Siemens. Indiferent, însă, de variantă, există un câștig și anume acela că vagoanele vor fi produse în România, scrie RFI Documentele unice care vor înlesni deplasarea între țările membre ale Uniunii Europene (UE), în contextul pandemiei de COVID-19, respectiv certificatele digitale verzi, vor fi implementate în țara noastră prin intermediul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Iată cum vor funcționa certificatele verzi în România.După cum a anunțat marți STS, printr-un comunicat de presă, “soluția tehnică dezvoltată de instituția noastră va fi interconectată cu cele implementate de către celelalte state membre ale UE pentru a permite eliminarea restricțiilor de testare sau carantină la trecerea frontierei”. Documentul unic pentru deplasarea în alte state, care nu va fi un pașaport care să garanteze mobilitatea în UE, ci un document care să faciliteze acest demers, va putea fi descărcat de pe un website ce urmează să fie dezvoltat de STS. El va putea fi utilizat atât în format digital, cât și în format tipărit, potrivit avocatnet.ro . Cei care vor să-și înlocuiască electrocasnicele vechi, cu consum mare de energie electrică, cu unele noi vor putea cere bani de la stat pentru asta, prin programul Rabla pentru electrocasnice și vor primi vouchere cu valori diferențiate în funcție de clasa de eficiență, pornind de la clasa E, conform unui ordin oficializat marți. Valoarea suportată de către stat nu va putea depăși 50% din prețul produsului achiziționat prin intermediul programului Rabla pentru electrocasnice 2021. După cum a anunțat marți Tanczos Barna, ministrul mediului, programul ar putea demara chiar vineri. Practic, Ordinul Ministerului Mediului nr. 786/2021, publicat marți în Monitorul Oficial nr. 488, completează și modifică ghidul de finanțare a programului Rabla pentru electrocasnice astfel încât valoarea voucherelor primite pentru înlocuirea echipamentelor vechi să fie diferențiată în funcție de clasa energetică, începând de la clasa E. Regulile programului stabilesc că finanțarea de la stat nu poate să depășească jumătate din prețul noului produs cumpărat , scrie avocatnet.ro Gripa aviară s-a confirmat într-o fermă de păsări din Ungheni/jud. Mureș, pe 6 mai. Focarul de la ferma cu 180 de mii de păsări a dus vineri la suspendarea de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a organizării şi desfăşurării comerţului ambulant cu păsări şi suspendarea activităţilor comerciale cu păsări vii. Suspendarea se va aplica la nivel național pe un termen de 30 de zile.La nivelul focarului, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a luat măsuri de siguranță pentru a preveni răspândirea serotipului H5N8 al gripei aviare: păsările au fost eutanasiate, cadavrele lor au fost incinerate și întreaga facilitate va fi curățată și dezinfectată. Zona din jurul fermei este controlată și mișcarea este restricționată, pentru a reduce posibilitatea răspândirii virusului. Pe 9 mai, a fost detectat un focar și într-o gospodărie din Cristuru-Secuiesc/ jud. Harghita. Conform anchetelor preliminare ANSVSA, este probabil ca păsările de acolo să fi provenit din ferma din Ungheni. Acolo s-a finalizat eutanasierea păsărilor și curățarea fermei, potrivit ANSVSA, scrie Europa Liberă Coaliția majoritară a dat, la capătul a trei luni de negocieri, un vot pentru schimbarea conducerilor TVR și RRA și instalarea unor șefi interimari. Propunerea PNL pentru TVR a generat mai multe controverse și evidențiază că procesul de selecție este unul politic, iar reforma nu există.Ramona Săseanu–Moroșanu a fost instalată, marți, cu voturile Parlamentului, în funcția de director general interimar al TVR. Mandatul său este unul limitat, care poate varia între o lună și până la șase luni, au declarat surse politice pentru Europa Liberă.Ea o înlocuiește pe Doina Gradea, care ocupa funcția de președinte director general al televiziunii publice din 2017. Plenul reunit a respins rapoartele de activitate ale TVR pe 2017, 2018 și 2019, astfel că Doina Gradea și membrii Consiliului de Administrație au fost revocați din funcție. Alegerea Ramonei Săseanu–Moroșanu pentru șefia TVR ascunde luptele din interiorul Coaliției din timpul negocierii pachetului media. Opțiunea pentru o persoană cu un profil aproape necunoscut, provenită de la Studioul teritorial al TVR Craiova, fără putere, i-a surprins până și pe unii liberali. Președintele Comisiei de Cultură, Iulian Bulai (USR PLUS), a declarat că nu este de acord cu propunerea făcută de PNL, dar decizia a aparținut liberalilor, potrivit Europei Libere România s-a plasat pe poziția a treia în luna februarie 2021 în topul european al sectorului construcțiilor, potrivit datelor publicate de Eurostat. Atât în ce privește evoluțiile de față de luna anterioară (+2,3%), unde am fost devansați de Suedia (+9,2%) și Austria (+8,8%) dar am depășit cu mult Bulgaria (+0,2%), cât și față de aceeași lună a anului 2020, din nou după Suedia (+5,8%) și Austria (+3,6%) dar cu o performanță ceva mai scăzută (+1,6%).Pentru referință, menționăm că ritmul de evoluție consemnat a fost negativ față de luna precedentă atât în trei țări din regiune, Ungaria (-11,7%), Polonia (-6,9%) și Slovacia (-6%), cât și per total în UE (-1,3% pe segmentul de construcții de clădiri și -3,2% pe cel de inginerie civilă), scrie Cursdeguvernare.ro . Discuţiile privind producţia de vaccinuri, costurile acestora şi accesibilitatea lor au devenit în ultima perioadă mai ascuţite. Situaţia riscă să devină şi mai tensionată odată cu pronunţarea mai multor personaje cu greutate. Bunăoară se lansează tirade pro şi contra ridicării temporare a brevetelor de vaccin, astfel încât statele sărace să poată şi ele beneficia de inocularea şi protejarea populaţiei de acest temut virus COVID 19. Ultimul pe lista celor ce se arată favorabili acestei a fost președintele SUA, Joe Biden, care a declarat miercuri că susține ridicarea temporară a brevetelor de vaccin pentru a face producția mai fezabilă financiar pentru țările mai sărace. De partea cealaltă a Oceanului, liderii UE rămân împărțiți cu privire la o astfel de mișcare. Problema e una ce trebuie privită din mai multe unghiuri. Dacă vaccinurile ar fi eminamente produs al unor entităţi private care le-au dezvoltat cu propriile resurse, lucrurile ar fi mai simple: atunci aş putea fi de acord, aşa cum îmi dictează omul de dreapta din mine, cu faptul că nicio altă entitate statală nu are voie să se atingă de proprietatea privată a acestor companii. Lucrurile sunt însă mult mai nuanţate: dezvoltatorii au primit injecţii importante de bani publici ceea ce le dă o obligaţie morală şi o responsabilitate în faţa societăţii. Puteţi vedea ce investiţii au primit companiile în cauză, conform FinEco24News. A fost odată ca niciodată o insula portugheză scăldată de valurile oceanului si de razele soarelui, undeva cam la mijlocul distanței dintre America si Europa, stătea mândră, frumoasă și verde insula São Miguel. Insula era plină de portocali iar portughezii știau să facă comerț, mai ales având o poziție atât de bună pentru negoț. Problema a venit cu schimbarea climatului si încălzirii globale, din ce în ce mai apăsătoare pentru insula verde. Noul climat nu a mai fost bun pentru ca portocalii sa producă gustosul fruct iar locuitorii insulei au trebuit sa găsească un înlocuitor pentru a avea ce exporta si comercializa. Au adus sfătuitori chinezi plătiți cu bani mulți pentru a îi învăța tainele cultivării ceaiului. Astfel după ani și ani de cercetări și încercări au reușit să producă primul și singurul ceai european. În acest moment singura plantație de ceai din Europa este Gorreana. Cine mai știe oare ca acolo au fost mai întâi portocali, scrie project-e.ro