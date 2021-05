5 lucruri de care să ții cont dacă vrei să te arunci brațele criptomonedelor – Interviu cu Claudiu Cazacu (VIDEO)

Cu excepția intertitlurilor, declarațiile de mai jos sunt ale lui Claudiu Cazacu





1. Investitie in niste placi video și minarea criptomonedelor sau tranzacții pentru o persoană simplă?

2. Deosebirea dintre criptomonedele bune și proaste: există așa ceva?

3. Cum alege cineva o monedă bună?

4. E nevoie de cunoașterea analizei tehnice, altfel trezirea la realitate nu este plăcută

Dacă ne uităm la candlestick este o carte a lui Steve Nison. Asta în subdomeniul analizei tehnice care contează în anumite perioade foarte mult.







5. Avem o bulă pe piața cripto?

De ce piața cripto oscilează la declarațiile lui Elon Musk

*Interviul (implicit și textul) nu reprezintă o recomandare de investițiiInterviul a pornit de la faptul că am mers să mă tund în urmă cu câteva săptămâni și despre ce vorbeau frizerii? Despre criptomonede, că: „Acum au minus, dar lasă că o să crească”. Dacă fenomenul a ajuns în frizerii, atunci trebuie să discutăm despre el. Nu trebuie ignorat. Pe Youtube am văzut clipuri ale unor „experți” influenceri care se uitau pe lumânările japoneze, dar interpretau totul absolut aberant. Habar nu aveau de hammer, morningstar. Ar trebui ca acei oameni să facă niște cursuri de analiză tehnică înainte de a influența publicul. Așadar, am decis să discutăm pe temă cu Claudiu Cazacu, specialist în investiții.Pentru mare parte dintre cei care urmăresc piața, mineritul nu este o variantă, o soluție, pentru că echipamentele pentru microinvestiții sunt extrem de ridicate. Profitul este unul foarte redus procentual și poate fi rapid înghițit de volatilitatea pieței. Pentru monedele clasice, cu vechime, miningul nu este o variantă, o soluție.În unele cazuri specifice ar putea să mai fie, dar tot este, până la urmă, o miză pe aprecierea prețului.Când era la început fenomenul, se putea face mining de Dogecoin și pe atunci nu era deloc rentabil pentru că prețurile erau foarte mici. Era câștig infim. Dacă cineva ar fi menținut acele monede, de acolo ar fi venit câștigul, la fel cum s-a întâmplat cu Ethereum, Bitcoin și cu alte monede virtuale.Dacă nu avem o pasiune pentru hardware, a urmări update-uri, unii scriau software-uri la început pentru a face miningul mai eficient. Dacă avem acest nivel de expertiză, da. Altfel, participarea la piață prin deținere, dar nu în orice moment și nu la orice preț.Există. Timpul le desparte. Multe lucruri le înțelegem după ce trece o bucată de timp. În orice moment avem o anumită vizibilitate. Experiența și intuiția ne ajută. Seriozitatea participanților. Vechimea poate să fie un factor, dar nu este de la un punct în colo pentru că poate să însemne și faptul că tehnologia poate să fie depășită de la un punct în colo.Se fac eforturi pentru a optimiza funcționarea rețelei pentru Bitcoin și Ethereum. Altfel, costurile de operare tind să devină mari. E nevoie de inovare continuă în acest domeniu.Granița dintre inovare și baloane speculative este foarte subțire. Foarte multe proiecte trec în zona unde există un site, o promisiune, un white paper și o masă de entuziaști. Unii stăpânesc o anumită artă în a crea agitație în jurul proiectele respective, neavând drept scop neapărat de a duce la capăt proiectul, ci de a vinde monedele. Sunt mii de astfel de proiecte în momentul de față. Câteva dintre ele cred că vor dovedi un succes remarcabil. Multe nu cred că vor reuși. Dimpotrivă, mai bine de 3 sferturi vor ajunge să fie worthless (fără valoare) în 1-3 ani de zile cel mult.Dacă vrem ceva mai multă siguranță ne îndreptăm către cele mai vechi. (Mai multe detalii în Video).Monedele bune sunt cele care au șanse să reziste, care răspund unei nevoi reale prezente sau viitoare. Acea nevoie ar trebui să fie una de durată, nu una de îmbogățire pe termen scurt.Echipa din spate trebuie să arate o anumită seriozitate. Să avem un anumit istoric. E și vorba de intuiția fiecăruia pentru că sunt proiecte care mi se pare foarte interesante. Multe mi se păreau interesante acum câțiva ani, iar dintre cele 5-7 pe carele urmăream, aș spune că una sau două au dovedit.Nu e atât de simplu pe termen lung. Pare foarte simplu pe termen scurt, dar nu este.Mai degrabă să ratăm niște potențiale câștiguri decât să pierdem 90% din bani pe niște proiecte false.Deci o atenție către titlurile clasice și într-un portofoliu de monede virtuale poate e loc de 10-20% de proiecte care par inovative.Valul de entuziasm a adus o serie de persoane care sunt la început. Îmi place entuziasmul pe care îl văd acolo. Entuziasmul nu ține loc de pregătire. E foarte ușor ca într-o perioadă când totul crește să consideri că ești Warren Buffet sau Elon Musk al monedelor virtuale.E foarte ușor asta, dar trezirea la realitate nu e ceva plăcut când se întâmplă. Pregătirea este esențială.Analiza tehnică este în anumite perioade factorul central. Pe termen lung nu este, dar e pentru a intra în piață în momente optime. Analiza tehnică încearcă să dea o idee despre energiile din piață, sentiment și să le transpună. Sunt unii experți care citesc dincolo de anumite potențiale păcăleli, că există și asta pe grafic, anumite spargeri false, anumite construcții incomplete. Costul unei unei lipse de pregătire este absolut uriaș.Este o bulă de dimensiuni variabile. Unele baloane de săpun nu sunt foarte mari, dar altele sunt uriașe. Diferențele sunt enorme între cele mai mici și cele mai mari. Vorbim despre o bulă în formare pentru monedele virtuale în medie, dar cu diferențe enorme. Anumite proiecte sunt baloane de săpun, altele au o anumită valoare. Câteva dintre ele sunt în momentul de față relativ subevaluate. Foarte puține comparativ cu imensa categorie care este sus.Va fi un moment de trezire foarte dureros pentru cei care se aruncă acum cu entuziasm nestăvilit.(...) În realitate, piața este deosebit de impulsivă și însetată de ghidaj, de leadership. Dacă în piața de capital ai bănci, rapoarte de analiză, ai niște repere care se formează. Deci există o lipsă de ghidaj, de informare și atunci când Elon Musk are o audiență atât de pasionată încât se apropie de ceea ce am numi noi un cult, îți spune ceva, atunci oamenii pun ceva capital.Elon Musk a mișcat piața puternic pe Bitcoin, dar mai ales pe Dogecoin. Recent am văzut că a miscat-o în jos când a spus că deși are încredere în monedele virtuale, totuși Bitcoin consumă multă energie.Mi se pare foarte interesant.M-am gândit la două variante:1. Poate ne-a anunțat, indirect, că Tesla a mai vândut din Bitcoin. Nu m-ar surprinde să auzim asta. Vom ști cu claritate peste 2 luni și ceva când vom avea rezultatele. Posibil și mai devreme.2. A simțit că este o incoerență, nepotrivire mesajul cu autovehiculele electrice că vrea să schimbe lumea și să reducă emisiile de carbon, deși chiar asta e o chestiune care se poate discuta: bateriile și cum produci acea energie.