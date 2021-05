​Business report ​​Energia electrică se scumpește de la 1 iulie. A treia doză de vaccin nu va fi administrată tuturor. Cum s-a schimbat răspândirea unor boli după apariția vaccinurilor. Propunerile pentru noua impozitare a firmelor din UE

​​Energia electrică se scumpește de la 1 iulie, prețurile de serviciu universal cresc cu până la 7,5% ● Valeriu Gheorghiță: Probabil că a treia doză de vaccin nu va fi administrată tuturor ● Graficul care arată cum s-a schimbat răspândirea unor boli după apariția vaccinurilor ● Agenda propusă de CE pentru noua impozitare a întreprinderilor în UE ● Cum îți poți păstra mintea întreagă în nebunii ani ‘20 ● Procesul lui Isărescu - „Manole” pentru Securitate, suspendat până se pronunță CCR ● Faptul că Viorica Dăncilă a fost numită consultant al Băncii Naționale este o decizie total greșită ● „Cazul Z.” Cum explică justiția condamnarea unui fost colonel SRI care a negat Holocaustul ● Proiect respins definitiv: Posturile NU vor fi garantate până la pensionare anumitor funcționari publici ● Alt proiect care limita sumele pe care le pot obține recuperatorii de la datornici, respins definitiv ● BT, ING și Libra Bank- cele mai digitale bănci, potrivit FinnoScore ● Niciun dosar aprobat în programul Rabla. Ministru - "Sistemul este unul birocratic, așa l-am găsit".





Energia electrică pentru populație se scumpește de la 1 iulie, prețurile de serviciu universal cresc cu până la 7,5%. Situația pe fiecare zonă din țară. Prețurile la energia electrică furnizată în regim de serviciu universal de către marii furnizori Enel, CEZ, Electrica și E.On, deci cele plătite încă de multe milioane de consumatori casnici, cresc de la iulie, ca urmare a scumpirii accentuate a energiei electrice în piață. Cele mai mici creșteri vor fi în București, cele mai mari în zona Oltenia. Cine are deja contract concurențial nu va fi afectat, încă. La data de 1 ianuarie 2021, piața de energie electrică pentru casnici a fost liberalizată, prețurile reglementate de stat au dispărut, iar oamenii au avut posibilitatea fie să aleagă un alt furnizor de energie electrică, fie o ofertă concurențială a furnizorului lor actual, fie să nu facă nimic, și să primească în continuare energie de la vechiul lor furnizor la prețul de serviciu universal, care a înlocuit vechiul preț reglementat. Doar 36% dintre clienții casnici de energie electrică semnaseră însă un contract concurențial cu furnizorul de de electricitate, fie cel actual, fie cu unul nou, potrivit unor date comunicate de ANRE în luna martie. Acest lucru înseamnă că majoritatea clienților sunt încă în ultima situație: primesc energie electrică de la furnizor pe care l-au avut înaintea liberalizării, la prețul de serviciu universal, scrie Economica.net





Valeriu Gheorghiță: Probabil că a treia doză de vaccin nu va fi administrată tuturor. Medicul Valeriu Gheorghiță spune că, probabil, o a treia doză de vaccin nu va fi administrată tuturor. Încă nu s-a luat nicio decize la nivel internațional privind necesitatea unei doze suplimentare.

"În cazul în care se va pune problema de a administra cea de a treia doză, foarte probabil că opțiunea nu va fi de a re-vaccina toată populația, ci de a administra a trei doză către sau pentru acele segmente populaționale care nu au avut un nivel crescut al răspunsului imun după schema completă, asta nu înseamnă că trebuie să dozăm neapărat titlul de anticorpi. Se cunosc anumite de afecțiuni cronice care se ascoiază cu o probabilitate mai redusă de a dezvolta un nivel mare al anticorpilor", scrie Europa FM





Graficul care arată cum s-a schimbat răspândirea unor boli după apariția vaccinurilor. Universitatea britanică Oxford a făcut public, la finalul lunii aprilie, un grafic care compară numărul cazurilor de pojar, oreion, rubeolă și alte boli înregistrat în primul deceniu al secolului trecut (1900-1910) cu statistica pentru aceleași infecții din 2018. Graficul, publicat sub hashtagul #VaccinesWork (n.r. - #VaccinurileFuncționează), arată eficiența vaccinurilor dezvoltate împotriva acestor boli. După apariția serurilor, numărul pacienților cu aceste afecțiuni a scăzut de 100 de ori. Prin acest demers, prestigioasa universitate din Marea Britanie, care a lucrat la dezvoltarea serului AstraZeneca, a dorit să impulsioneze campania de vaccinare anti-COVID. Pur statistic, înainte de apariția vaccinurilor pentru diferite boli, la începutul secolului trecut, pe teritoriul Regatului Unit erau peste 600.000 de bolnavi. În 2018, după ce au fost folosite vaccinurile la scară largă, numărul de cazuri pentru aceleași infecții a scăzut la puțin peste 6.000, scrie Libertatea

Procesul lui Isărescu - „Manole" pentru Securitate, suspendat până se pronunță Curtea Constituțională. Curtea de Apel București (CAB) a suspendat procesul în care guverantorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, este acuzat de colaborare cu Securitatea până se judecă o excepție de neconstituționalitate admisă de același judecător. Astfel, procesul se suspendă până când Curtea Constituțională se pronunță pe cererea lui Isărescu. Decizia poate fi atacată cu recurs de reprezentanții Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). „Suspendă judecata până la soluţionarea de către Curtea Constituţională a excepţiei de neconstituţionalitate invocate de pârât în cauză. Cu recurs pe toată durata suspendării", se arată în decizia CAB. Având în vedere că în trecut aceasta era o metodă extrem de eficientă de a tergiversa un proces, am întrebat un magistrat dacă este uzual ca un dosar să fie suspendat până este soluționată de Curtea Constituțională excepția ridicată în cadrul judecății. „Se mai întâmplă. Legea specială 47/1992 nu mai prevede suspendarea de drept. Însă rămân dispozițiile generale din art. 413 Cod Procedură Penală. De regulă, doar atunci când este o chestiune esențială pentru proces, de care depinde însuși dreptul dedus judecății se mai dispune suspendarea. Depinde cât de strânsă este legătura între excepție și cauza respectivă. Suspendarea e supusă recursului, deci nu se poate abuza ca pe vechea reglementare, când era suficient ca sesizarea CCR să fie admisibilă, iar instanțele erau ținute să aștepte soluția", a explicat un magistrat pentru Europa Liberă.





Faptul că Viorica Dăncilă a fost numită consultant al Băncii Naționale privind aderarea la zona euro este o decizie total greșită. În doi ani cât a fost prim-ministru, Viorica Dăncilă ne-a îndepărtat de aderarea la zona euro, în loc să ne apropie. Nu a făcut progrese pe niciunul dintre cele 5 criterii pe care România trebuia să le îndeplinească pentru aderarea la zona euro. Pe 4 criterii – stabilitatea prețurilor, stabilitatea cursului de schimb, ratele dobânzilor pe termen lung și convergența juridică – situația la finalul guvernării Dăncilă a fost la fel de proastă ca la începutul guvernării Dăncilă. Pe ce de-al 5-lea criteriu de aderare la zona euro – finanțele publice – lucrurile s-au înrăutățit din cauza măsurilor economice populiste din perioada guvernării Dăncilă care au afectat deficitul bugetar. De aceea, faptul că Viorica Dăncilă a fost numit consultant al Băncii Naționale privind aderarea la zona euro este o decizie total greșită,

scrie Siegfrid Mureșan pe project-e.ro

Comisia Europeană a adoptat marţi o Comunicare privind o impozitare a întreprinderilor care să fie adaptată secolului XXI, pentru a promova un sistem robust, eficient şi echitabil de impozitare a întreprinderilor în Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Agenda stabileşte o viziune atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru a sprijini redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19 şi pentru a asigura venituri publice adecvate în următorii ani. Scopul ei este să creeze un mediu de afaceri echitabil şi stabil, care să poată stimula o creştere sustenabilă a economiei UE, generatoare de multe locuri de muncă, precum şi să poată consolida autonomia noastră strategică deschisă. Comunicarea ţine seama de progresele înregistrate în discuţiile din cadrul G20/OCDE privind reforma fiscalităţii la nivel mondial, scrie Cursdeguvernare.ro Patru ani durase războiul. Marele, viitorul „Primul Mondial”, cel mai întins și sângeros cunoscut de omenire până atunci. România reușise să piardă circa 7% din populație. De aproape două ori mai mult decât fiecare dintre principalii beligeranți, dar asta e altă poveste.După război a venit gripa, care și-a desăvârșit lucrarea, astfel încât la ieșirea din această dublă criză, oamenii erau sătui de atâta moarte. Au căzut regi, țari, imperii, lumea și-a dat reset, dar România părea a fi printre marii câștigători, în ciuda pierderilor umane uriașe. Țara, dublată ca suprafață, era pregătită de cel puțin un deceniu de creștere rapidă, cu atât mai mult cu cât, pentru prima oară în istoria sa, nația română locuia în covârșitoare majoritate în interiorul granițelor aceluiași stat. Unii consideră că ne putem aștepta la ceva similar în perioada de după încheierea crizei medicale – nebunii ani ‘20 ar putea reveni. Lumea, sătulă de atâtea restricții și moarte, se va repezi să consume, să construiască, să se distreze ca nicicând până acum, scrie PressOne.ro Liberalii s-au reunit luni în cadrul Biroului Executiv și în urma ședinței surse din cadrul discuțiilor au afirmat că vina este împărțită între ministrul Agriculturii, Adrian Oros, și ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. Liberalii au recunoscut în ședința Biroului Executiv că nu s-a acceptat la nivelul Comisiei Europene să existe finanțare pentru irigații prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Surse din anturajul lui Ludovic Orban au declarat pentru Europa Liberă că șansele sunt „minime” pentru a se obține banii pentru irigații.„Oros nu a făcut bine planul, e clar. Nu ne mai putem ascunde, nu s-a pregătit. Nici Ghinea nu a știut să prezinte tehnic proiectul privind irigațiile. România avea nevoie de irigații și nu am știut să ne batem pentru ele”, au spus surse din conducerea PNL. Problema, potrivit surselor citate, este mult mai profundă și va avea efect direct asupra producției din România, scrie AgroIntel.ro Justiția română a avut nevoie de cinci ani pentru a confirma penal acuzațiile de negare a Holocaustului imputate unui fost ofițer SRI. Europa Liberă vă prezintă motivarea judecătorilor dar și răspunsuri ale unor specialiști la întrebarea: „cât de mare (mai) e problema antisemitismului în România?”„Cazul Zărnescu” este primul prin care justiția din România condamnă un cetățean pentru infracțiunea de negare a Holocaustului. Fapta este prevăzută de o lege specială din 2002 și stabilește pedepse penale pentru cei care pun la îndoială ororile la care au fost supuși evreii în cel de-al Doilea Război Mondial.Vasile Zărnescu este colonel în rezervă, pensionar, fiind încadrat în trecut în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI). El a contestat sentința primei instanței, Judecătoria Sectorului 3, urmând ca procesul său să fie reanalizat de instanța de control judiciar – Tribunalul București. Pensionarul a negat faptele în timpul procesului, notează Europa Liberă Funcționarii publici aflați aproape de ieșirea la pensie și care îndeplineau și alte condiții legate de vechimea în activitate și de calificativele obținute la evaluările periodice ar fi putut să rămână pe postul ocupat până la ieșirea la pensie, dar proiectul de act normativ ce conținea măsura a fost respins definitiv azi de către deputați și nu va mai ajunge să se aplice.Propunerea legislativă pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici a fost respinsă de senatori în 2019 și de Camera Deputaților chiar astăzi, ceea ce înseamnă că măsurile conținute nu vor ajunge să se aplice, deoarece aici și-a încheiat parcursul legislativ.În cazul reorganizării unei instituții publice, după cum prevedea proiectul de act normativ, dacă funcționarii publici îndeplineau simultan mai multe condiții, posturile pe care le ocupau aceștia nu puteau fi reduse, notează avocatnet.ro Recuperatorii de creanțe ar fi fost obligaţi să ceară datornicilor o sumă maximă care să nu depăşească dublul sumei plătite băncilor pentru cumpărarea debitelor, însă proiectul de lege ce prevedea acest lucru a fost respins definitiv marţi de către Camera Deputaţilor şi, astfel, nu va mai ajunge să se aplice. Proiectul de lege privind recuperarea creanţelor cesionate ar fi avut rolul să reglementeze activitatea desfăşurată de recuperatorii de datorii. "Creanțele cesionate pot fi valorificate până la un prag maxim reprezentând dublul sumei din valoarea de cesiune a creanței, prevăzută în contract, dar fără a depăși valoarea debitului principal restant", scria în propunerea legislativă respinsă la deputați. Totodată, recuperarea creanței urma să se realizeze și în rate, în urma negocierii dintre debitor și proprietarul de drept al creanței, respectiv cesionarul. Inițiatorii proiectului considerau necesară impunerea unei astfel de măsuri întrucât, în România, persoanele îndatorate devin captive firmelor de recuperări, fiind nevoie de protecție pentru milioanele de cetățeni români care au debite. Mai mult, aceștia arătau că instituțiile financiare nebancare nu se subordonează în niciun fel Băncii Naționale a României, având parte de o legislație permisivă, identică cu cea a firmelor, ceea ce conduce la apariția a numeroase abuzuri, scrie avocatnet.ro Persoanele care doreau să-și schimbe reședința ar fi trebuit să nu mai primească viză de flotant dacă la respectiva adresă erau înregistrate prea multe persoane, dar proiectul de lege ce stabilea măsura a fost respins marți la Camera Deputaților, în calitate de For decizional în Parlament, astfel că nu va mai ajunge să se aplice. Propunerea apăruse deoarece, pentru a beneficia de anumite avantaje, multe persoane își schimbă reședința, acest lucru ducând la situații atipice, în care la aceeași adresă sunt înregistrate foarte multe persoane, uneori sute sau chiar mii.Potrivit propunerii legislative care, odată cu respingerea de marți de la Camera Deputaților, și-a încheiet parcursul legislativ și nu se va aplica, schimbarea reședinței ar fi putut să devină un pic mai dificilă decât este în prezent.Conform măsurilor conținute de proiectul respins definitiv, o persoană care dorea schimbarea reședinței trebuia să prezinte autorităților o declarație scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de luare în spațiu, din care trebuia să reiasă atât suprafața utilă a locuinței, cât și numărul de persoane din acea locuință. În prezent, declarația nu trebuie să conțină detalii legate de suprafața locuinței sau numărul de persoane ce stau acolo, ci doar mențiunea că proprietarul dorește luarea în spațiu a respectivei persoane, notează avocatnet.ro Cele mai performante bănci din România, în funcţie de gradul de digitalizare, sunt Banca Transilvania, ING Bank, Libra Bank, BCR şi Raiffeisen Bank, potrivit raportului FinnoScore.„Pandemia a impulsionat digitalizarea sistemului bancar la nivel internaţional, dar în ţări ca România, care mai avea de lucrat la acest capitol în 2019, efectul a fost mult mai evident. Oamenii au devenit mult mai deschişi la tot ceea ce înseamnă interacţiunea virtuală cu banca, iar băncile şi-au îmbunătăţit şi eficientizat procesele şi au creat interfeţe mai prietenoase şi uşor de folosit. Nu doar numărul de clienţi care îşi fac conturi exclusiv online a crescut, dar şi aplicaţiile bancare mobile au devenit din ce în ce mai competitive“, a explicat Iulia Malioukis, reprezentant al companiei de consultanţă Horvath, citat de Ziarul Financiar Și nici nu l-a schimbat. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunță că niciun dosar depus în cursul acestui an pentru programul Rabla de înnoire a parcului auto nu a fost aprobat până în prezent, deși programul a pornit în urmă cu trei săptămâni. El afirmă că a cerut Administrației Fondului de Mediu să reducă birocrația și să înceapă analiza și aprobarea dosarelor, subliniind că mai sunt încă de aprobat dosare în cadrul acestui program depuse în anul 2020 și nefinalizate. Ministrul Mediului a afirmat că sunt depuse "câteva mii" de dosare pentru achiziționarea de autoturisme noi prin programul Rabla sau Rabla Clasic, însă a constatat că programul merge foarte greu, întrucât sistemul este "foarte birocratic”, arată profit.ro Creștere peste așteptări a economiei românești, în primul trimestru al acestui an. Produsul Intern Brut (PIB) a avansat cu 2,8% în primele trei luni, față de ultimul trimestru din 2020, aproape de trei ori mai mult decât estimau economiștii. În schimb, comparativ cu primele trei luni ale anului trecut, economia a scăzut cu 0,2 procente, anunță INS. Economistul Aurelian Dochia explică la RFI ce înseamnă creșterea economică de 2,8% din primul trimestru: ”Cam pentru toți economiștii din România, cifra este îmbucurătoare și depășește chiar cele mai optimiste previziuni care erau făcute până acum, mulți economiști vedeau o creștere cam de 1% față de trimestrul IV din 2020. Practic, România în momentul ăsta și-a revenit din impactul negativ pe care l-a avut pandemia asupra economiei în 2020”, scrie RFI . Pizza, pastele, friptura de vită, tocana și multe dintre mâncărurile noastre preferate includ ingrediente ce provin de la animale. Potrivit unui nou studiu realizat de Boston Consulting Group (BCG) și Blue Horizon Corporation, până în anul 2035 ne vom putea pregăti mesele noastre favorite din proteine ​​alternative. Desigur, în cazul în care ne vom dori o asemenea schimbare, cel puţin bizară, din punctul meu de vedere. dar cum eu nu sunt un exemplu potrivit, poate, la nivel global se poate observa cum numărul consumatorilor care înlocuiesc deja, complet sau parțial, carnea din dietă cu proteine ​​alternative crește datorită conștientizării beneficiilor pe care le are asupra mediului, sănătății sau a drepturilor animalelor. Raportul Food for Thought: The Protein Transformation realizat de BCG și Blue Horizon afirmă faptul că alternativele de înlocuire a proteinelor, precum proteinele ​​cultivate pe bază de plante, pe bază de microorganisme sau pe bază de celule animale, ar putea deveni o alternativă viabilă a cărnii pentru un procent de 90% dintre mesele noastre preferate, până în 2035, potrivit FinEco24News