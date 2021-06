Cum au resimțit managerii români primul an de pandemie. Revenirea în formă de K a fost foarte evidentă la nivel sectorial

Revenirea la nivelul de dinainte de pandemie a fost, în acest an, una dintre principalele ținte pentru majoritatea managerilor. Datele studiului Confidex din cele patru trimestre de pandemie confirmă un model de revenire în “V” asimptotic, în mai multe viteze. „Însă revenirea în formă de K a fost foarte evidentă la nivel sectorial: construcțiile și serviciile au avut o evoluție bună în pandemie, în timp ce altele precum HoReCa și transporturile au fost puternic afectate. De remarcat este că această revenire în formă de K se manifestă și în interiorul fiecărui sector din economie. Managerii care găsesc cheia reinventării businessului lor prin investiții, digitalizare, regândire de strategii și produse, recuperează mai repede pierderile cauzate de pandemie”, a adăugat Andrei Cionca, CEO Impetum Group.





Inițiat la scurt timp după debutul pandemiei cu scopul de a oferi o radiografie reală a economiei actuale, CONFIDEX by Impetum Group a împlinit un an de când măsoară încrederea managerilor români în economie. În cele patru ediții ale CONFIDEX, peste 1500 de manageri din companii care însumează peste 150.000 de angajați s-au alăturat Impetum Group în misiunea de a genera impact pozitiv în economie. Rezultatele CONFIDEX au fost dezbătute cu peste 40 CEOs și antreprenori, dar și cu personalități publice. Per total studiul CONFIDEX a ajuns la peste 4,5 milioane de oameni. Tot în acest an, CONFIDEX a devenit vocea mediului de business și a creat repere concrete pentru manageri și antreprenori în luarea unor decizii adaptate realității.

Evoluție continuă a economiei românești





Nevoia de consolidare a jucătorilor mijlocii se resimte

„Companiile mici au fost mai afectate de criză, arată datele CONFIDEX, și acest semnal ne poate indica faptul că ajutoarele trebuie să meargă către companii și în funcție de cifra de afaceri, nu doar în funcție de sector. O altă lacună pe care criza ne-a arătat-o în economia noastră este că, între puține companii mari și multe mici, nu avem jucători de talie mijlocie care să ne ajute sa trecem mai ușor peste crize.”, a concluzionat Andrei Cionca.





Principalele provocări ale pandemiei resimțite de manageri pot fi împărțite în două mari categorii. Prima a fost marcată de scăderea vânzărilor, lipsa cashflow-ului și lipsa de predictibilitate, unde cifrele au fost aproape constante pe parcursul acestui an. Mai mult de o treime dintre manageri au resimțit criza desfacerii, în timp ce în privința lichidităților și a predictibilității, variația a fost ușor mai mare, de la 22% în aprilie 2020 la 12%, în aprilie 2021. A doua categorie a fost marcată de criza de personal, ponderea mențiunilor crescând de la 24%, în aprilie 2020 la 34% în 2021. Și în privința costurilor de producție, procentul a crescut de la 7%, în primul trimestru la 25% în 2021.













Indicele CONFIDEX a fost în evoluție de-a lungul celor 4 trimestre, de la o valoare de 40 la începutul pandemiei la o valoare de 47 după 1 an de zile. Această evoluție denotă un optimism în creștere, dar unul fluctuant, marcat nu numai de criza pandemică în sine, cât și de alți factori care influențează economia. De la criza transporturilor la cea a plasticului, economia globală este afectată de undele de șoc post-pandemice, rezultate atât din cauze anticipate cât și din factori imprevizibili. Acest lucru face ca indicele CONFIDEX să cunoască rate diferite de evoluție în perioadele viitoare, devenind dependent și de alți factori decât cei generați direct de criza sanitară.





Inițiat la scurt timp după debutul pandemiei, CONFIDEX măsoară încrederea managerilor români în economia actuală și are scopul de a crea repere concrete pentru businessuri și de a sprijini managerii în luarea unor decizii adaptate realității.CONFIDEX este singurul studiu care a surprins T zero al companiilor și a monitorizat trimestrial pulsul economiei pe tot parcursul pandemiei. In cele patru etape ale cercetării de până acum au răspuns peste 1500 de manageri din România. Companiile respondente însumează peste 150.000 de angajați.Indicele Confidex e construit din agregarea a 29 de itemi și măsoară pe o scară de la 0 la 100 de puncte încrederea în economie a managerilor și antreprenorilor români.