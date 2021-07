​Business report ​Paradoxul românesc. Generațiile dominante din Camera Deputaților. Cum se schimbă acordarea concediilor medicale. Formula 1: simulator cu drame. Cherecheș: Vaccinarea va crește la toamnă, odată cu valul patru

Paradoxul românesc: Centrele de vaccinare sunt goale, mii de oameni stau la coadă pentru testare la meci. De ce nu se vaccinează suporterii? Cazul Dinamo ● Pegasus: spionul cibernetic care poate infecta orice telefon din lume ● Generațiile dominante din Camera Deputaților. Câți ani au cei care decid pentru noi ● Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică: „Guvernul atât poate. Vaccinarea va crește la toamnă, odată cu valul patru” ● F1 2021 adaugă rețetei deja cunoscute un nou ingredient: o poveste ● Când vom primi a treia doză de vaccin anti-COVID și care va fi schema de administrare ● De la 1 august, concediul medical se acordă în cel puţin două etape, împreună cu un plan de recuperare. Ce conţine planul şi cine îl va primi – proiect de norme ● Adrian Vasilescu, BNR. Profeţia unei premiere istorice prea puţin probabilă: trei crize mari în numai un sfert de veac ● Prăbușirea regimurilor comuniste. Urmează Cuba? ● Finanțarea deficitului bugetar: Cât mai trebuie să împrumute România și de unde.

Paradoxul românesc: Centrele de vaccinare sunt goale, mii de oameni stau la coadă pentru testare la meci. De ce nu se vaccinează suporterii? Cazul Dinamo. „Nu mă vaccinez că n-am curaj. De vreo opt ori m-au înțepat, de când sunt mic și până acum. Mi-a ajuns, gata, nu mai fac. Am fost vaccinat și când m-au mușcat niște javre”, îmi spune afectat primul câine roșu pe care îl întreb de ce nu s-a imunizat.

Trebuie să recunosc: nu urmăresc Formula 1. De ce nu urmăresc Formula 1 este greu de explicat, pentru că îmi plac competițiile pe circuit. Și de fiecare dată când îmi fuge ochiul la televizor în timp ce se transmite vreun Mare Premiu, stau și mă uit. Cum a fost cazul cursei de pe Silverstone din acest weekend, pe care am urmărit-o cu un prieten la care eram în vizită. Poate că ar trebui să merg mai des în vizite pe la prieteni, că așa m-aș uita mai des la Formula 1.Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat în cursă – a fost aia în care Hamilton și Verstappen s-au acroșat încă din primul tur – dar știu că am trăit intens cursa, începând cu sperietura pe care am tras-o atunci când prietenul meu, boscorodindu-l pe Hamilton încă de la start, a trântit ce avea în mână în momentul în care pilotul britanic a transformat, printr-o simplă atingere, mașina lui Verstappen într-o ghiulea, scrie Autocritica