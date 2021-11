​Business report România fără căldură și apă caldă. Poveștile bărbaților români care fac psihoterapie. România rămâne fără tractoriști.​ Posibil doar în România: avocata traficanților de țigări are contract de apărător și cu Poliția

​Posibil doar în România: avocata traficanților de țigări are contract de apărător și cu Poliția ● România fără căldură și apă caldă. Cum va arăta iarna și ce orașe stau cu mâna întinsă la Guvern ● De ce nu plătesc românii pentru muzică ● Radu Crăciun: Luciditatea e super-puterea acestui moment ● România rămâne fără tractoriști. Fermierii ar da și salarii de 10.000 de lei, dar n-au cui ● Poveștile bărbaților români care fac psihoterapie: "Vin când le-a ajuns cuțitul la os". Despre "coaliția inamicilor", Iohannis și cum se vede criza în Germania ● Emil Hurezeanu, ambasador la Viena, explică de ce Austria introduce un lockdown dur ● PNRR: Numărul de plătitori de impozit micro va fi redus treptat, începând din 2023 ● Două treimi din averea netă a lumii este blocată în imobiliare: Legătura cu creșterea economică s-a rupt ● Ce urmează post pandemie pentru industria auto? ● Ne ținem banii și bunicii la CAR(P). Cum capătă o instituție financiară față umană.

Prietenia româno-moldovenească pe vama Prut are un nume: Mihaela Reznic* Este fiica basarabencei Larisa Mardari, care are două condamnări cu suspendare după procese cu Poliția de Frontieră* Culmea, ambii copii au devenit avocați, iar fiica are de trei ani contract de consultanță cu Poliția de Frontieră (ITPF) Iași* Și Mihaela Reznic, și fratele ei, Alexandrin, au apărat cetățeni moldoveni trimiși în judecată pentru contrabandă și trafic de țigări* Relațiile fiicei lui Mardari în Poliția de Frontieră sunt recunoscute de comandantul Victor Mariniuc: „Dacă luăm de pe SICAP prețul cel mai mic, ne trezim cu un avocat modest, pe când așa avem garanția unor servicii de calitate”* Mariniuc nu explică esențialul: de ce a ales-o Inspectoratul pe Mihaela Reznic din cei 700 de avocați din Iași? Exact omul traficanțilorAnomalie: o avocată care apără contrabandiști de țigări a încheiat, în paralel, un contract pentru servicii de asistență juridică cu Poliția de Frontieră. Mai mult, în trecut, mama acesteia a fost judecată și condamnată pentru ultraj și pentru că a lovit cu mașina un polițist de frontieră căruia i-a rupt, astfel, un deget de la picior, scrie ReporterIS