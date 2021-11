Știm unde începe sărăcia, dar de la ce sumă în sus te poți considera bogat? Ce spun George Butunoiu, Valeriu Stoica, Lucian Croitoru și Cătălin Păuna despre când începe bogăția

Știm unde începe sărăcia, dar nu știm de la câți bani încolo te poți considera bogat. Pragul sărăciei este stabilit la 60% din venitul net median. În România, venitul median fiind de circa 2700 de lei, pragul sărăciei ar însemna 1600 de lei. În Franța, fostul președinte François Hollande a riscat să definească bogăția, spunând în 2012. în campanie electorală, că cineva este bogat de la 4.000 de euro pe lună în sus. Francezii au mai avut o tentativă de a defini bogăția, estimând că de la dublul sau de la triplul salariului median în sus, te poți considera bogat. Alții iau în calcul valoarea proprietăților de care dispui atunci când măsoară bogăția. Toate încercările atestă faptul că a defini ce este bogăția nu este ușor. Există apoi mai puține referințe academice despre domeniul bogăției decât despre cel al sărăciei. Alții spun că dacă ai un milion de euro, ești bogat. După acest criteriu, numărul românilor bogați era de 47.168 de persoane în decembrie anul trecut, potrivit unui raport Credit Suisse.





Valeriu Stoica: Bogat este cel care face ceva pentru alții

Valeriu Stoica Foto: Hotnews

Pentru bogăția înțeleasă în acești termeni, orice prag este arbitrar, deci nejustificat și descurajator.





Important este să existe reguli clare și echitabile ale concurenței și cooperării, șanse rezonabile pentru cei care au spirit antreprenorial, acces neprivilegiat la resurse, arbitri drepți ai jocului economic.







Cătălin Păuna, BM: Cred ca se pot introduce definitii ale bogatiei prin simetrie cu saracia

Catalin Pauna Foto: Hotnews





”Exista mai multe definitii ale saraciei, chiar foarte multe, unele care definesc saracia absoluta, altele pe cea relativa. Numai Eurostatul are cateva. Avem si noi, Banca Mondiala, altele. Eu nu am vazut niciodata o definitie a pragului bogatiei. In general se utilizeaza distributia pe decile sau chintile a veniturilor ca o masura a inegalitatii (Gini). Dar cred ca se pot introduce definitii ale bogatiei prin simetrie cu saracia”, explică pentru HotNews Cătălin Păuna, senior economist la Banca Mondială.







Întrebat și domnia sa dacă se consideră un om bogat, Păuna spune că nu, el face parte din clasa medie, trăind din salariul Băncii Mondiale de 20 de ani.







Lucian Croitoru: Nu mă consider bogat. Acest concept trebuie judecat în funcție de proiectele personale pe care le ai

Referitor la avuția fiecăruia am 2 comentarii. Primul este acela referitor la consistența problemei de timp. Societatea, prin intermediul guvernelor și a parlamentelor trebuie să rămână consistentă în timp referitor la stimulentele din societate. Regulile nu se pot schimba în timpul jocului. Cine muncește cinstit trebuie să știe că ceea ce a făcut rămâne în proprietatea sa dacă așa consideră că este bine. Asta este compatibilă cu liberalismul.





Dacă însă societatea schimbă regulile doar pentru a lua de la cei considerați bogați după un anumit criteriu care nu poate fi niciodată obiectiv, atunci nu poate face asta decât o dată, căci după aceea nimeni nu va dori sa mai producă pentru a i se confisca ceva pentru a da altora pentru a produce mai multă egalitate temporar. Sau va produce și va ascunde, într-o formă sau alta.







Lucian Croitoru Foto: Hotnews Numai guvernele totalitare pot asigura egalitatea economică, și aceea în sărăcie. În democrație nu există egalitate economică.Dacă democrația se dedă la confiscarea liberalismului prin impozitări excesive sau prin impozitarea avuției, atunci ea nu mai este democrație, ci doar dictatura majorității. Întotdeauna, sfârșitul este sărăcia generalizată. Dar, desigur, odată ajunși la putere, sprijiniți de dictatura majorității, niște oameni neinstruiți sau ghidați de comportament de gașcă pot deraia sociatatea spre confiscarea liberalismului, în numele justiției sociale, care este un concept fără conținut din moment ce nu pot fi identificate criterii după care să se găsească o limită pentru cheltuielile considerate „entitelments”. Problema nu trebuie să fie tratată în statică, ci în dinamică.









Nu mă consider bogat. Acest concept trebuie judecat în funcție de proiectele personale pe care le ai. Să presupunem că ele îți consumă toate resursele și mai ai nevoie și să te împrumuți pentru a realiza ceva important din perspectiva ta, dar care dă de lucru la mulți alți oameni, se cheamă că ești material bogat? Și dacă, la un moment dat, aceste proiecte, care au dat altora de lucru au ajuns la bun sfârșit, și ai mai multă avuție ar trebui să fii pedepsit prin impozite pe avere pentru că ai dat de lucru semenilor tăi pentru ani de zile?







George Butunoiu: Si eu m-am gandit la asta, de multe ori…





George Butunoiu Foto: Arhiva personala ”Dupa sistemul meu de referinta, bogat e cel care are/ poate avea cel putin 3 apartamente/ case de cate min. 200mp in sus, in orase/ zone diferite. Pentru un bucurestean, asta se apropie de milionul de Euro.

Cat despre mine, mai am ceva pana acolo…”, spune Butunoiu.







Notăm de asemenea că unul dintre cei mai bogați români, Ion Țiriac spunea că el s-a simțit pentru prima oară bogat atunci când a intrat într-un restaurant și nu i-a păsat cât e nota de pllată.

În termeni economici, bogat este cel care are idei noi, este inovativ, creează locuri de muncă, produce prosperitate nu numaipentru el, ci și pentru cei din preajmă, muncește cu plăcere când alții se plictisesc, plătește impozite pe venit și pe bunuri direct proporțional cu valoarea acestora, alimentând bugetul statului, bugetele comunităților locale, bugetul de sănătate și bugetul asigurărilor sociale, economisește pentru ca depunerile la bănci să fie folosite de alții mai întreprinzători în investiții, împrumută statul pentru finanțarea deficitului bugetar, sprijină financiar proiecte științifice, culturale, sociale și religioase.Întrebat dacă se consideră el însuși un om bogat, Stoica spune: ”În acești termeni și cu respectarea acestor reguli, mă străduiesc să fiu un om bogat. Fără oameni bogați, în acest sens, nici societatea nu poate fi bogată. Am trăit până în 1989 într-un sistem politic și economic în care absența întreprinzătorilor și a antreprenorilor a creat sărăcie și mizerie pentru toți; chiar și beneficiarii acelui sistem aveau o falsă bogăție. Sper că vom avea înțelepciunea să nu ne lăsăm seduși de noile utopii, care, puse în practică, ne-ar întoarce la un asemenea sistem”Al doilea comnetariu privește ideologia. Ea poate fi foarte nocivă, dacă nu are un set coerent de principii între ele. Ideologia liberalismului are acest set coerent de principii. Oamenii au nevoie de ideologie pentru că ea poate canaliza energii dacă este principială în sensul menționat. Primii care au luat în derâdere ideologia au fost napoleon și Hitler, căci și-au dat seama că ideologiile lor erau lipsite de coerența dată de principii. Nici ideologia care indeamnă la egalitate economică nu are coerență.