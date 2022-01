Cu cât îți va crește rata la credit după ce BNR a scumpit banii? Mai mulți bancheri explică cum se transferă dobânda BNR în ratele tale, când are loc procesul și oferă exemple de calcul

Deși BNR a scumpit banii, majorând dobânda de referință, această majorare nu se transferă imediat în ratele pe care le avem la bănci. Actualizarea dobânzilor bancare are loc în general trimestrial, depinzând de la bancă la bancă și de detaliile fiecărui contract de credit, după cum au declarat pentru HotNews reprezentanții mai multor instituții financiare, care ne-au transmis și exemple de calcul.





ING Bank: modificarea dobânzii cheie nu se transferă imediat asupra ROBOR sau IRCC / Pentru IRCC poate fi o corecție întârziată cu circa trei luni

Bancherii din ING Bank ne-au transmis de asemenea că în cazul creditelor acordate persoanelor fizice, indicii care intră în compunerea dobânzii finale sunt ROBOR sau IRCC, în funcție de legislația aplicabilă la data acordării creditului. Indicii amintiți sunt diferiți față de dobânda cheie. Astfel, modificarea dobânzii cheie nu se transferă imediat asupra acestor indici. Totuși, în timp, variațiile în dobânda cheie se reflectă și asupra indicilor utilizați pentru compunerea dobânzilor variabile pentru credite.



Dobânda de referință reprezintă unul dintre instrumentele aflate la dispoziția băncii centrale pentru implementarea politicii monetare, iar modificările acesteia se translatează și în dinamica prețurilor din piață bancară.



Spre deosebire de ROBOR, pentru IRCC poate fi o corecție mai întârziată cu circa trei luni, ca urmare a modului de preluare a acestui indice ca și valoare în contractele de credit.

În cazul creditelor existente, dobânzile se modifică în funcție de tipul de indice care intră în compoziția dobânzii, ROBOR sau IRCC. De exemplu, persoanele care au luat un credit înainte de Mai 2019 au în contractele de credit indicele de referință ROBOR. Astfel, dobânda la credit este sub forma ROBOR + marja fixă a băncii.



Deși marja băncii este fixă și nu fluctuează, ROBOR 3M este actualizat în contractele de credit la 3 luni, 6 luni sau alte termene conform contractelor de credit.



Ca atare, clienții care vor avea actualizarea în luna februarie vor avea un ROBOR ce conține evoluția ROBOR a lunilor noiembrie, decembrie și ianuarie. În cazul creditelor noi, fie că vorbim despre dobândă fixă sau variabilă, modificarea indicilor de piață reflectă o dinamică nouă a pieței. Prin urmare, costul banilor este diferit, situație în care și costul împrumuturilor se poate modifica.



ROBOR a fluctuat destul de mult în trecut și sunt cazuri de clienți care încă nu resimt o creștere dacă compară cu momentul achiziției creditului. Asta pentru că ROBOR3M a fost chiar mai sus în momentul achiziției, de exemplu dacă au luat creditul în 2012.











Un exemplu punctual:



Pe exemplul creditului ipotecar detaliat mai jos, creșterea ROBOR3M cu 1.19% în ianuarie 2022 față de octombrie 2021 (de la 1.63% la 2.82%) a adus o creștere de 170 de lei în rata lunară.

Raiffeisen Bank: efectul va fi vizibil după următoarea data de resetare, respectiv 1 aprilie/1 iulie/1 octombrie





La Raiffeisen Bank, începând din mai 2019, indicele de referință aplicabil este IRCC (Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor); în consecință, dobânda la credite va fi influențată de creșterea valorii indicelui, dar efectul va fi vizibil după următoarea data de resetare, respectiv 1 aprilie/1 iulie/1 octombrie.







Prin urmare, o eventuala crestere a ratelor la credite se poate resimti la un anumit interval de timp, in functie de datele de modificare ale valorilor IRCC.

BCR: În ceea ce privește creditele cu dobândă variabilă, nu ne așteptăm la majorări semnificative ale marjelor





O importanță mare în componența ratelor de dobandă o reprezintă și evoluția ratelor de dobândă pe piața monetară și evoluția randamentelor titlurilor de stat, unde s-au înregistrat creșteri în ultima perioadă.





În ceea ce privește dobânzile fixe, acestea sunt influențate de evoluția ratelor de dobandă de pe piața monetară și a randamentelor titlurilor de stat, unde s-a putut observa un trend crescător încă din a doua parte a anului trecut și ne putem astepta la creșteri, în decursul lui 2022, în trend cu evoluția acestor indicatori. În ceea ce privește creditele cu dobândă variabilă, nu ne așteptăm la majorări semnificative ale marjelor, dobânda finala fiind compusă din marjă + IRCC.





OTP Bank: Pentru un credit contractat în ianuarie 2021, actualizarea indicelui de referință IRCC în ianuarie 2022 va conduce la o rată cu aproximativ 17 lei mai mică decât cea din ianuarie 2021

Reprezentant OTP Bank: În ultimii ani, preferința clienților, în cazul creditelor de nevoi personale s-a îndreptat către dobânda fixă. Acordarea unui credit pe 10 ani nu constituie regula. Conform Regulamentului 17 BNR, depășirea duratei de 5 ani este posibilă în cazul refinanțărilor, fără suma suplimentară, a creditelor acordate până la data de 08.07.2020.





În cazul în care pentru același credit comparăm ratele din trimestrul anterior (IRCC 1.08%) cu cele din trimestrul curent (IRCC 1.17%, rata lunară ar fi cu aproximativ 2 lei mai mare, mai spun reprezentanții OTP Bank.





Deși nici IRCC și nici ROBOR nu sunt legați direct de dobânda-cheie, reperul oferit de aceasta va determina ajustari in ceea ce-i priveste





.



ROBOR la 3 luni, respectiv 6 luni, cele mai utilizate repere pentru calculul dobanzii la creditele mai vechi se situau inainte de comunicarea deciziei BNR, la 3,05%, respectiv 3,18%.



Scumpirea creditarii decisa de Banca Centrala va duce la corectarea acestuia, iar cei care au imprumuturi cu scadente mai lungi si dobanzi calculate in functie de acest indice ar putea lua in calcul o refinantare sau o solicitare adresata propriei banci, care sa le permita legarea de IRCC, un indice mai avantajos in acest moment.



Intre cei doi indici exista o diferenta privind modul de calcul dar si una legata de calendar. ROBOR reprezinta media aritmetica a cotatiilor afisate de banci pe piata interbancara, iar IRCC urmareste media ponderata a tranzactiilor efective din piata interbancara.



Prin urmare, IRCC este mai putin dependent de fotografia lichiditatii din piata si, cum se vede in acest moment, are valori mai mici. Indicele IRCC valabil in prezent si calculat cu valorile din trimestrul al treilea din 2021 (exista un decalaj de cateva luni in calculul IRCC fata de cotatiile din piata monetara) este de 1,17%.

Pentru creditele cu dobanda variabila in lei acordate inainte de mai 2019 si care sunt legate la ROBOR, ratele de dobanda se actualizeaza la data de actualizare a dobanzii, stabilita confrom contractului de credit, considerand valoarea aplicabila la data actualizarii dobanzii a indicelui ROBOR