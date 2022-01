Cum explică CCIR comunicatul cu „Je suis Ciucă!” - Mihai Daraban: „Am dus democrația la o extremă dintr-asta în care am dat-o în destabilizare politică. Mi s-a părut deplasat că te iei de premier pentru o chestie din 2003”

Interviu

Reporter: Mai spuneți că s-a săturat mediul de afaceri. La cine vă referiți?





Reporter: Acum nu cred că toată lumea din țara asta plagiază...





Reporter: Par a fi paragrafe întregi fără a fi citate.





Reporter: Înțeleg că nu ar mai trebui verificate doctoratele premierilor, de exemplu?





Reporter: Lumea nu ar trebui să știe despre asta?





Reporter: Dacă nu s-a aflat înainte, e mai bine să nu se afle niciodată?





Reporter: Vorbim despre democrație, iar lumea trebuie să afle niște lucruri care s-au întâmplat, nu? Nu trebuie să fie vorba despre o agendă. Fiecare își face treaba.





Reporter: Mi-a atras atenția ceva ce ați spus mai devreme. Vi se pare exagerată democrația?





Reporter: Dacă ați fi fost în poziția domnului Ciucă, v-ați fi dat demisia?





Putea să fie subiect de noiembrie 2019 când a fost pus prima dată ministrul Apărării.





---







CITEȘTE ȘI:





Daraban afirmă că i se pare deplasat să te iei de o chestie din trecut, făcând următoarea paralelă: „e ca aresturile alea ale DNA pentru o faptă de acum 10 ani când, nu știu, e vreun denunțător de serviciu”.Nu știu, mi s-a părut… Noi ne așteptăm la agenda publică la altceva, mai ales în contextul acesta al pandemiei și al prețurilor la energie. Omul să fie… nu știu. Că și eu eventual aș fi primul care ar sări la o adică dacă ceva n-ar funcționa.Nu sunt un fan, nu fac politică, dar mi s-a părut oarecum de data asta deplasat faptul că te iei de premier pentru o chestie din 2003. Cred că a fost mai ceva ieșit din comun față de alte atacuri la adresa altor politicieni.Mie mi s-a părut ciudat să te legi de o chestie… e ca aresturile alea ale DNA pentru o faptă acum 10 ani când, nu știu, e vreun denunțător de serviciu. Adică mi se pare că la momentul respectiv trebuie date aceste... De ce nu a apărut când a fost simplu ministru? De ce nu a apărut când era șef de stat major.Mie mi se pare că ne stricăm și imaginea noastră, că se afectează imaginea în plan extern în mod special. Nu știu câți bani dau românii din țară pe chestia asta, dar afară e mult mai sensibil.Am stat de vorbă cu mai mulți. Noi în fiecare zi stăm de vorbă. Avem interacțiune cu mediul de afaceri pe diferite teme, fie că vorbim de misiuni economice, de balanța comercială a României, de măsurile acestea în domeniul energiei. Și ieri discutam uitându-mă la producția energetică, că la un moment dat am văzut că eolianul a bătut celelalte sectoare.Mulți mi-au zis: acum să te legi de un om de o chestie din 2003, când noi așteptăm de la el măsuri, cu totul altceva așteptăm de la premier decât să dea răspunsuri pe teme de-astea care sunt oricum caduce.Și nu știu acum, și doctoratul cred că dacă sunt luate toate la bani mărunți, până la urmă cred că este vorba de învățământul românesc în ansamblu care.Sunt convins că sunt oameni, nu spun, dar cred că luându-le pe mai multe, cred că se găsesc. Nu știu cât a plagiat din ăsta 20% - 25%?De ce acum? De ce după 19 ani? Asta nu înțeleg.Eu nu spun că n-ar trebui verificate, dar trebuie verificate la timp. (...) Sunt jumătăți de măsură pentru că la alții, de exemplu, când devin miniștri devin țintă, nu să ajungă prim-miniștri. Când se pune luneta... așa mi s-a părut oarecum ciudat: faptul că te iei de el acum când a ajuns premier. A fost aproape doi ani ministrul Apărării și n-a zis nimeni nimic.Hai să spunem că atunci când a fost șeful marelui Stat Major, probabil nu era atât de public, ca ministru. De ce când a fost ministru n-a fost verificat? Că alții au fost verificați de Emilia Șercan și ca miniștri, și ca secretar de stat, ca polițiști și așa mai departe.Nu a trebuit să ajungă premier.Nu trebuia să știe când l-a pus Orban în funcția de ministru al Apărării? Întreb și eu.Am zis că prioritățile sunt altele. Așteptările noastre sunt altele acum. Sincer nu aveam curiozitatea să-i cunosc în detaliu viața domnului Ciucă. Am alte așteptări. Și mediul de business are alte așteptări. Vrea măsuri, analizează măsurile cu care vine Guvernul: sunt bune, sunt rele. Agendele diferă, ca să zic așa.Agenda noastră cu agenda doamnei Șercan sau a altor jurnaliști diferă. Asta de fapt e cheia.Ce-am vrut în acest mesaj pe care l-au făcut băieții mei de la comunicare: apel la stabilitate. O stabilitate guvernamentală, dacă vreți. De aceea nici nu reușim în mare parte, tocmai prin frânturi de mandat, prin tot felul. Eu de când sunt la Cameră discut probabil cu al 11-lea prim-ministru.Mi se pare deja prea mult pentru România. De aceea există incoerența asta când vorbim de fonduri europene, de investiții. Suntem prea destabilizați. Am dus democrația la o extremă dintr-asta, în care am dat-o în destabilizare politică.Noi vrem normalitate. O continuitate, cât de cât, dacă se poate, mai ales că știm că până în 2024 nu-s alegeri și noi aveam mari speranțe de la ciclul acesta electoral 2020 - 2024, în sfârșit 4 ani fără alegeri că ne-am săturat. Tot timpul, agenda publică a politicienilor era pe campanie electorală: ba că erau locale, prezidențiale, parlamentare. Ne așteptam la acest interval de 4 ani la o cursivitate în toate proiectele astea mari ale României. De aceea nu avem nici lege offshore, de aceea nu avem nici reactoarele 3 și 4 la Cernavodă. Altfel stăteam liniștiți. Noi aveam o putere instalată, la un moment dat, de 20.000 de MW și acum producem 9.500.Nu că e exagerată, ci faptul că ne schimbăm atât de des, că nu există o coerență în actul guvernamental, faptul că sunt multe frânturi. Lipsa asta de coerență duce în final la rezultate dezastruoase în plan economic, pentru că pe noi numai asta ne interesează. Noi punem economia pe primul loc. Așa, de cheltuit în spațiul public, că vorbim de educație, de sănătate, totul pleacă de la performanțele economice. Noi la asta ținem mult, pentru că fără economie nu faci nimic. Restule cancan.Am vrut: uite domnule, agenda publică se lovește în momentul ăsta de niște chestii din trecut, când țara asta arde, în sensul prețurilor la energie. Nu mai vorbesc de pandemie, că asta ne-a pus capac.Tot timpul, din păcate, sunt tot felul episoade dintr-astea în viața asta democratică a noastră care ne frânează. Mergem cu frâna de mână trasă.Păi, nu știu ce să zic. E o întrebare. Ține de fiecare în parte. E foarte greu de spus.O întrebare pe care ne-am pus-o: De ce n-a fost... au fost miniștri în funcție care atunci când au venit pe scaunul de ministru au fost verificați: polițiști, mulți alții care nu a trebuit să ajungă la nivel de prim-ministru ca să li se scoată fișa personală, ca să spun așa.