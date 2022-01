​Camera de Comerț Vâlcea se delimitează de poziția CCIR privind „Je suis Ciucă!”: Stabilitatea nu poate fi condiționată de închiderea ochilor față de eventuale hoții

„Prin conținutul acestei luări de poziție, nediscutată cu membrii CCIR, președintele Camerei Naționale demonstrează că este un apropiat al Cotrocenilor și își exprimă pe față un interes nelegitim, anume acapararea celor 40 de hectare de teren ale Romexpo, pe care să le atribuie apoi discreționar unor firme agreate de partidele care îl susțin la conducerea Camerei Naționale”, menționează sursa citată.Conform Camerei de Comerț Vâlcea, argumentele din poziția jenantă a CCIR, cum că mediul de afaceri are nevoie de stabilitate ca să poată funcționa și să producă bunăstare, sunt corecte, însă stabilitatea nu poate fi condiționată de închiderea ochilor față de eventuale hoții, așa cum ni se cerea în anii '90, să lăsăm politicienii să fure, că țara are nevoie de liniște.• Mediul de afaceri are cu adevărat nevoie de stabilitate, dar și de specialiști în economie și nu numai, oameni bine pregătiți pe care România îi are, însă sunt ținuți la distanță de comportamente precum cel afișat în poziția CCIR, de girare a imposturii și non-valorilor, pentru interese de gașcă, în niciun caz pentru propășirea națională.„Camera de Comerț Vâlcea consideră că rolul Camerelor de Comerț trebuie să rămână, așa cum le prevede și statutul de funcționare, structuri care să lucreze în beneficiul mediului de afaceri, să-i promoveze interesele și să se țină departe de jocurile politice”, se arată în comunicatul semnat de Valentin Cismaru, președintele Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea.