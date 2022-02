​Business report ​Dosar penal la Parchetul General pentru teza plagiată a premierului. Cum va arăta viitorul cu AUR. Dezordinea preţurilor: de unde vine şi încotro merge. Viața în 11 mp. Maratonul teoriilor fabuloase despre pandemie. Aici.Sunt.eu

Dosar penal la Parchetul General pentru teza plagiată a premierului Nicolae Ciucă ● Cum va arăta viitorul cu AUR. Câteva scenarii posibile● Pensiile speciale în ianuarie 2022: Cât din contribuții, cât de la Bugetul de stat ● România, pe locul 2 la cheltuiala cu propaganda politică plătită pe Google ● ​Unde ne adăpostim în caz de război? Lista buncărelor din România ● Scrierea și matematica în Egiptul antic ● Spovedania fostului director privind numirile politice la Apele Române ●Administratorii de pensii private au pus pe masa Guvernului creșterea contribuției la Pilonul 2 în doi pași și majorarea substanțială a deductibilității pensiilor facultative ● Dezordinea preţurilor: de unde vine şi încotro merge ● Viața în 11 mp: Ce spune despre piața imobiliară închirierea „garsonierei-chibrit” de la Cluj ● Protestul AUR împotriva tuturor. Un maraton al teoriilor fabuloase despre pandemie● Poliţele RCA de la City Insurance expiră automat. Ce trebuie să facă cei care vor să-şi recupereze diferenţa de bani ● Performanța idiosincratică ● Un orădean care n-a primit dreptul la un îngrijitor, deși avea un picior amputat, și-a câștigat dreptatea la CEDO la doi ani după ce a murit ● Filiera angajărilor fictive ● Aici.Sunt.eu.





Dosar penal la Parchetul General pentru teza plagiată a premierului Nicolae Ciucă. Procurorii de la Parchetul General au ridicat zilele trecute de la Universitatea Națională de Apărare (UNAP) documentele în baza căreia instituția declanșase, la 18 ianuarie, analiza acuzației de plagiat în teza susținută în 2003 de Nicolae Ciucă.

„Vom merge mai departe cu analiza” tezei premierului, declară academicianul Mircea Dumitru, președintele în exercițiu al CNATDCU, instituție care are deja înregistrate trei sesizări de plagiat validate de UEFISCDI, scrie PressOne.





Cum va arăta viitorul cu AUR. Câteva scenarii posibile. Interpretată de sociologi și politologi, evoluția AUR în anii următori depinde în primul rând de prestația celorlalte partide și poate merge pe trei scenarii.

Unul în care PSD și PNL migrează înspre centrul axei valorilor, lăsând extrema pentru AUR, cu riscul ca AUR să se înrădăcineze peste pragul electoral.

Altul, în care PSD și PNL își vor radicaliza discursul pentru a-și recupera electoratul pierdut. „În acest caz, AUR ar putea dispărea”, crede politologul George Jiglău, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Cele 2,83 milioane euro plătite din România reprezintă un total al cheltuielilor cu publicitatea online începând cu data de 20 martie 2019. Această sumă este a doua cea mai mare plătită giganților IT americani de un stat membru UE, pe primul loc fiind Germania (5.137.900 euro), scrie Curs de Guvernare.





​Unde ne adăpostim în caz de război? Lista buncărelor din România. Autoritățile au publicat lista tuturor buncărelor din România, pe care le putem folosi în caz de război. Lista adăposturilor de protecție civilă, publicată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conține peste 60 de pagini și 4538 de buncăre.

Aceste buncăre se regăsesc în toate județele din țară, dar cele mai multe sunt în municipiul București. Acolo există 1.171 de adăposturi civile.

În cursul zilei de marți, Vasile Dîncu, ministrul Apărării, a declarat că suntem pregătiți pentru orice situație, când a fost întrebat despre verificarea adăposturilor de război din România, în contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina, potrivit news.ro. De asemenea, ministrul a evidențiat că inspecții la aceste buncăre se fac în fiecare an.

Așa cum probabil știe toată lumea, scrierea hieroglifică era una elitistă și doar 1% din populația Egiptului, indiferent de momentul istoric, o cunoștea. Mult mai folosită era scrierea hieratică, adică aia cursivă. Doar nu credeați voi că stătea scribul cioplind la hieroglife ca iepurele Bocănilă, în timp ce faraonul vorbea pe repede înainte, așa cum ați văzut în filmul ăla cu Charlton Heston pe post de Moise , scrie Mica Doză de Cultură Generală.





Spovedania fostului director ABA Siret privind numirile politice în cadrul Apelor Române. Răzvan Găină, fost director al Administrației Bazinale de Apă (ABA) Siret, a recunoscut în fața procurorilor că numirile în funcții în cadrul Apelor Române se executau la ordin politic, după ce a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu. Chiar și funcția sa, tot politic a obținut-o, s-a confesat acesta. El este primul director din cadrul Apelor Române condamnat pentru numirea ca șefi de structuri a unor persoane care nu aveau nicio calificare în domeniu. Pe 31 ianuarie 2022, Tribunalul Bacău a validat condamnarea fostului director al ABA Siret, Răzvan Găină, la doi ani, șapte luni și zece zile închisoare cu suspendare sub supraveghere, acesta fiind găsit vinovat pentru abuz în serviciu. Condamnarea lui Găină vine după ce acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA. Fostul director ABA Siret a ales să colaboreze cu anchetatorii, recunoscând că numirile în funcții în cadrul Apelor Române, dar și al altor instituții, se realizau politic, pe principiul „vin ai noștri, pleacă-ai voștri”. Experiența în domeniu sau vechimea în muncă nu conta, ci susținerea politică,.



Între renegocierea și ratarea PNRR. Renegocierea planului național de redresare și reziliență mai are are un adept și anume ministrul finanțelor, Adrian Câciu. Acesta a declarat într-un interviu acordat publicației electronice Hotnews.ro că plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii nu ar trebui să existe în cadrul planului. Este ceea ce spune de câteva luni de zile și ministrul muncii. Și, totodată, este ceea ce contrazice ministrul investițiilor și proiectelor europene.

Cele două viziuni din cadrul aceluiași guvern sunt acum completate de ministrul finanțelor cu o serie de argumente. Și anume, spune Adrian Câciu, deja mai multe state membre își propun să schimbe planurile naționale, să le ajusteze la noile condiții. Mai mult, ministrul finanțelor a declarat că, în ECOFIN, care reprezintă reuniunea miniștrilor economiei și de finanțe din Uniunea Europeană, au început discuțiile privind modificarea unor planuri naționale ale statelor membre. Este posibil, dar documentele oficiale ale reuniunii ECOFIN din 18 ianuarie a.c. arată că prioritățile președinției franceze sunt altele, respectiv, impozitarea companiilor multinaționale la nivel global și semestrul european,



Administratorii de pensii private au pus pe masa Guvernului creșterea contribuției la Pilonul 2 în doi pași și majorarea substanțială a deductibilității pensiilor facultative. O creștere a contribuției la Pilonul 2 de pensii etapizată, în doi pași, la 4,25% în 2023 și la 4,75% în 2024, a fost pusă pe masa Guvernului de către administratorii de pensii private, într-o discuție cu premierul Nicole Ciucă, concomitent cu o creștere substanțială a deductibilității pensiilor facultative (Pilonul 3). "Ca parte a obligației incluse în PNRR de majorare a contribuției la Pilonul 2 și a țintei existente în programul de guvernare de creștere a contribuției până 4,75% în 2024, noi am propus o creștere eșalonată în doi pași: 4,25% în 2023 și 4,75% în 2024", a transmis președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, .



Adrian Vasilescu, BNR. Dezordinea preţurilor: de unde vine şi încotro merge. Mişcarea în sus dobânzii de politică monetară, decisă ieri în Consiliul BNR, fusese anticipată în dezbaterea publică. Era clar că va urma saltul cu 0,50 puncte procentuale, de la 2 la 2,50 la sută. Aşa că, mai cu seamă, aşteptată a fost analiza cauzelor care au determinat această decizie. De ce a crescut atât de mult inflaţia, de la 7,8 la sută în noiembrie anul trecut la 8,19 la sută în decembrie, şi încotro tind să meargă preţurile de consum în lunile următoare? Ce efecte va produce această dinamică? Sunt întrebări de importanţă cardinală în aceste momente.

Vineri, 11 martie, Banca Naţională va publica Raportul trimestrial asupra inflaţiei. Documentul, cu numeroase analize, grafice, comparaţii internaţionale, cuprinde răspunsuri detaliate, pertinente şi bine argumentate la aceste întrebări. Dar şi în comunicatul de miercuri, de după şedinţa CA al BNR, contextul determinant pentru deciziile adoptate este analizat în toate detaliile şi semnificaţiile ce-l caracterizează. Creşterea dobânzii-cheie, ce continuă să fie pronunţat real-negativă, cu mult deci, sub rata inflaţiei, nu poate să fie şi nu a rămas o măsură singulară. BNR va acţiona în continuare cu tot arsenalul pentru a calma inflaţia, inclusiv păstrând „controlul ferm al lichidităţii pe piaţa monetară“. Iar „control ferm“, în limbajul instituţiei, înseamnă mult mai mult decât „control adecvat“; înseamnă maximă prudenţă pentru ca fluxurile de lichiditate din sistemul bancar să nu alimenteze inflaţia în creştere, .



Viața în 11 mp: Ce spune despre piața imobiliară închirierea „garsonierei-chibrit” de la Cluj. Anunțul de închiriere a unei locuințe de 11 metri din Cluj-Napoca s-a viralizat pe Facebook. Dincolo de glumele din social-media, se desprind câteva întrebări: cât de decent locuiesc românii și cât de rezonabile sunt prețurile de pe piața imobiliară?

„Să știți că garsoniera arată super. Nu cred că mai este în acest bloc una amenajată la fel. Stau aici de peste 15 ani și, pentru o singură persoană, spațiul e suficient”, spune doamna Lidia, vecină de palier cu locuința a cărei anunț de închiriere a devenit viral în ultimele zile.

Locuința din Cluj-Napoca a fost scoasă la închiriere la prețul de 200 de euro, prin intermediul unei agenții imobiliare din Cluj-Napoca. Prețul vine în contextul în care chiriile din țară au scăzut odată cu pandemia cu aproximativ 20 de procente.

Oferta a fost postată între timp și la vânzare, cu 40.000 de euro, adică aproape 4.000 de euro/mp. De două ori mai mult decât prețurile medii din oraș, de altfel cele mai ridicate din țară, potrivit specialiștilor.

Cele mai periculoase locuri din lume pe care doar cei curajosi s-ar incumeta sa le viziteze. In epoca entertainmentului imersiv, cand oamenii isi doresc sa fie implicati direct in distractiile la care participa, vacantele care seamana cu experiente din jocuri de pe computer sau consola sunt un trend in crestere. Iata detalii despre unele dintre cele mai periculoase, dar si incitante locuri din lume.

“Devil’s Pool” este o mare provocare pentru toti amatorii de senzatii (cu adevarat) tari. In fiecare an, din luna august pana la inceput de ianuarie, apele fluviului Zambezi scad, formand un ochi de apa chiar pe buza cascadei Victoria. Aflata la o inaltime de 108 metri, cascada localizata la granita dintre Zambia si Zimbabwe ofera turistilor veniti din intreaga lume o aventura de neuitat.

Piscina formata natural ii protejeaza pe turisti printr-o bariera de stanci, dar asta nu o face mai putin periculoasa, 15 oameni pierzandu-si viata aici in 1959. Cu toate astea, Devil’s Pool este plina de turisti dornici sa faca o baie sau o multime de poze “de aratat prietenilor”. Ochiul de apa are chiar si un loc aparte, numit “fotoliul diavoului”

Parchetul General a confirmat faptul că există o plângere penală de plagiat împotriva premierului Ciucă, dar nu a furnizat informații privind temeiul legal invocat de cel care a depus plângerea.Întrebarea este dacă nu cumva ancheta penală și ridicarea documentației UNAP de către procurori poate bloca analiza tezei și procedurile declanșate, luna trecută, deopotrivă de UNAP și de CNATDCU.Patru juriști consultați de PressOne confirmă că o simplă plângere penală înregistrată la Parchetul General nu poate bloca procesul de analiză deja inițiat în cazul unei suspiciuni de fraudă academică.„Nu există temei pentru suspendarea procedurii de verificare a unei teze de doctorat de către CNATDCU”, declară avocata Elenina Nicuț.Pensiile speciale medii încasate în luna ianuarie 2022 s-au situat între 4.901 lei pentru personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor și 20.207 lei în cazul foștilor procurori și judecători, potrivit datelor oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice.Cinci din cele șase categorii de persoane beneficiare ale acestor pensii de serviciu au înregistrat o diminuare marginală față de aceeași lună a anului trecut (între -0,6% și -3,4%), singura categorie care a avansat la nivelul sumei medii primite fiind cea a procurorilor și judecătorilor, care a bifat un plus de 1,7%, scrie Curs de Guvernare Partidele și politicienii din România au plătit Google, YouTube și partenerilor acestora 2.832.900 euro pentru publicitate politică în ultimii 2 ani și jumătate – țara noastră adjudecându-și poziția a doua în UE, după Germania.În top 10 partide din UE care își promovează diverse mesaje politice în mediile online se află USR și PSD.Datele, actualizate la 9 februarie 2022, sunt conținute de Raportul Google privind publicitatea politică, lansat de compania americană cu scopul de a ajuta lumea să înțeleagă că anunțurile pe care le vede online, mai ales în preajma alegerilor, au în spate partide, politicieni sau companii de publicitate.Astăzi vom încheia micul nostru maraton prin Egiptul antic căci, așa cum știm toți, ce e prea mult strică. Iar despre Egipt, chiar și în mici doze, se poate scrie ani de zile de aici încolo și tot nu am termina. Științe aveau ăștia cu nemiluita, și unde nu aveau inventau ei altele, de te și întrebi unde am fi ajuns dacă nu îi loveau religiile avraamice. Dar, dacă stai strâmb și judeci drept, niciuna dintre științele astea nu s-ar fi putut naște dacă egiptenii nu puneau bazele scrierii și matematicii. Fără astea două, nimic nu ar fi fost posibil. Să le luăm pe rând!În SUA, cancelarul Scholz a dat din colț în colț. Politica lui rusă e imposibil de explicat. Cum o văd intelectuali ca scriitorii Bernard-Henry Levy, Herta Müller și colega ei Svetlana Alexievici? Ca una de rușine.Pentru Bernard-Henry Levy lucrurile sunt clare. ”Colaborarea Germaniei cu Rusia pe spinarea Ucrainei e o trădare a realizărilor postbelice”.Filosoful francez, revenit la liberalism, după ani de cantonare în dreapta spectrului politic, se arată uluit, în publicația americană Tablet, de lipsa de apetență a Germaniei pentru ajutorarea Kievului.Levy e siderat de înțelegerea pe care Berlinul o manifestă față de Rusia, într-un moment în care Moscova a devenit un real și acut pericol în estul continentului, anglo-saxonii au mobilizat, ori sunt gata să ”mobilizeze forțe nu departe de linia de front ucraineană, Franța anunță dislocarea unui batalion în România, iar Suedia își mobilizează împotriva Rusiei flota de război și dronele”, potrivit DW . Câteva sute de persoane au protestat recent în Piața Universității din București împotriva restricțiilor impuse de Guvern din cauza pandemiei de COVID-19. Protestul a fost anunțat pe Facebook și susținut de partidul AUR, care a ajuns pe locul al doilea în preferințele românilor.Oamenii au scandat împotriva măștii de protecție, a certificatului verde, a vaccinurilor anti-COVID, dar și împotriva scumpirilor sau a politicienilor pe care îi consideră criminali.Rând pe rând, unii dintre ei au luat megafonul în mână, s-au urcat pe marginea fântânii de la Universitate, și și-au strigat păsurile ori și-au expus teoriile cu privire la pandemie, scrie Greatnews.ro În termen de 90 de zile, începând de miercuri 9 februarie, toate poliţele RCA încheiate cu City Insurance vor expira automat, au declarat pentru „Adevărul” specialiştii în insolvenţă ai CITR, numiţi de instanţă lichidatori ai asigurătorului.Tribunalul Bucureşti a admis miercuri cererea ASF de declanşare a procedurii falimentului City Insurance. Lichidator judiciar provizoriu a fost numit CITR Filiala Cluj SPRL, acesta urmând să fie confirmat la prima Adunare Generală a creditorilor. Contactaţi telefonic, reprezentanţii CITR au precizat că în termen de 90 de zile, începând de ieri 9 februarie, toate poliţele RCA încheiate cu City Insurance vor expira automat, potrivit deciziei luate de instanţă, într-un termen de 30 de zile clienţii persoane fizice putând cere rezilierea contractelor şi înscrierea la masa credală pentru obţinerea diferenţei de bani aferentă perioadei de valabilitate a poliţei, scrie Adevărul Anul 2022 a adus sectorului IT un nou vârf în ceea ce privește salariile, pe măsură ce s-a liberalizat tot mai mult accesul candidaților români la alte piețe din regiune sau chiar de pe alte continente. Majorările salariale consistente din zona IT sunt determinate atât de creșterea cifrei de afaceri a firmelor din domeniu, dar și de competiția puternică pentru angajați pe piața locală și nu numai. Potrivit datelor de pe platforma de recrutare BestJobs, la început de 2022, cel mai bine plătite joburi se găsesc în IT, telecomunicații, inginerie, industria petrolieră și sănătate, urmate de cele din financiar și resurse umane, cu salarii ce pornesc de la 2.000 de euro, net și pot ajunge chiar și până la aproximativ 5.000 de euro, net, scrie FinEco24News Unul din subiectele cele mai des discutate prin organizații este cel al managementului performanței oamenilor, al performanței în general. Din unele unghiuri e, poate, cel mai important subiect într-o organizație, cea mai importantă sursă a succesului ei. Din păcate, pe cât de important e, pe atât e de puțin înțeles, de cele mai multe ori. Pomeneam în articolul anterior, cel despre bucuria reușitei, cât de puțin e înțeles subiectul motivației reușitei și cât de puțin e el folosit în managementul performanței. Motivul e că întreg subiectul e, încă, tributar unei înțelegeri limitate și oarecum mecanistice a motivației muncii.Modelul tipic de management al performanței are, de regulă, două componente. Una e aceea a definirii și măsurării performanței prin intermediul indicatorilor, celebrii KPI, adică Key Performance Indicators. Această componentă suferă de câteva probleme dificil de rezolvat. Prima e capacitatea de a defini performanța prin numere. Deși pare la prima vedere ceva simplu, în realitate nu e deloc. Există foarte multe aspecte ale performanței care sunt fie greu fie imposibil de măsurat. Adeseori, atunci când oamenii caută să găsească indicatori pentru performanța unui post, aud întrebarea “și cum măsori asta?”. Dacă întrebarea nu-și găsește răspuns, indicatorul e abandonat și se caută altul. Ce rezultă, de multe ori, e un set de indicatori care nu măsoară prea bine performanța dar, în schimb, sunt ei înșiși măsurabili. Când eram copil circula un banc cu un bețiv care-și căuta cheile, în patru labe, sub un felinar. Trece pe acolo un cunoscut și îl întreabă ce caută, apoi se oferă să-l ajute. După o vreme, acel îl întreabă pe bețiv: “ești sigur că aici le-ai pierdut?”. “Nu – răspunde acela – le-am pierdut vizavi”. “Atunci de ce le cauți aici?”. “Pentru că aici e lumină”. Cam așa arată indicatorii de performanță în foarte multe cazuri, scrie Adrian Stanciu pe blogul personal România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru că l-a prejudiciat pe un orădean imobilizat la pat, stabilind că se poate îngriji singur, deși în mod evident nu putea.Bărbatul a încercat să-și câștige dreptatea și în România, dar fără folos: Curtea de Apel Oradea i-a respins solicitarea. Acum, însă, CEDO s-a pronunțat în favoarea lui, doar că dreptatea vine prea târziu, deoarece orădeanul a murit în urmă cu doi ani.CEDO a pronunțat, marți, o hotărâre în dosarul Jivan versus România. După cum reiese din decizie, problemele bărbatului cu pricina, pe numele lui Ioan Doroteu Jivan, au început în anul 2015, pe când avea 85 de ani, iar medicii i-au amputat un picior. În plus, suferea și de alte afecțiuni medicale, precum cataractă, pierderea auzului și incontinență, scrie Bihoreanul. Primăria comunei Ungheni este în fierbere după ce, zilele trecute, a ieșit la iveală faptul că, timp de 6 luni, între noiembrie 2020 și mai 2021, aici apare în acte drept consilier al primarului Iulian Marcu o persoană despre care nu știa nimeni că figurează în organigramă.Explicația: postul de la Ungheni, pe care l-a ocupat efectiv doar trei zile, a fost rampa de lansare spre o detașare pe linie de partid la Administrația Bazinală de Apă (ABA) Prut Bârlad, instituție subordonată, la acel moment, ministrului ieșean al Mediului, Costel Alexe. În mandatul acestuia au avut loc aproape 60 de astfel de detașări, unul dintre cele mai cunoscute fiind al celebrei „chelnerițe” care a ajuns tot la Administrația Bazinală din Iași. Circa 10% din aceste detașări au avut loc sub oblăduirea cumătrului lui Alexe, șeful ABA Prut Bârlad. Cazul „chelneriței” și al unui activist PNL din Pașcani care a profitat și el de o astfel de detașare frauduloasă au ajuns pe masa DNA care i-a trimis în judecată atât pe ei, cât și pe executanții de la nivelul doi de comandă. „Peștii cei mari” de la nivel central au scăpat, scrie ReporterIS. Exasperat de ambiguitatea cifrelor din coordonatele GPS, un organizator de concerte le-a înlocuit cu trei cuvinte. În timp, What3Words a fost integrat de Mercedes-Benz, Ford sau Lamborghini în sistemele de infotainment.Numeroase produse și tehnologii pe care le folosim în mod uzual în prezent au apărut mai degrabă din dorința unor persoane de a simplifica ceva anume. Facebook a apărut pentru că Mark Zuckerberg a vrut o rețea socială pentru studenții de la Harvard, Google a luat naștere pentru că Larry Page, Sergey Brin și Scott Hassan și-au dorit un motor de căutare care să afișeze rezultatele în funcție de legăturile existente între site-uri (hello, PageRank!), iar platforma de cursuri online Udemy a apărut după ce turcii Eren Bali și Oktay Caglar au dezvoltat un software pentru a susține un curs online în format video.Sistemul de poziționare globală prin satelit (Global Positioning System – GPS) a fost dezvoltat de armata americană și a avut inițial un scop pur militar, înainte ca societatea civilă să primească acces la date. Este una dintre tehnologiile fără de care în prezent nu concepem să plecăm la drum, indiferent că vom călători cu mașina prin țară sau străinătate sau că vrem să explorăm pe jos un oraș oarecare, scrie AutoCritica.ro