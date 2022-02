FINANTE - BANCI Luni, 14 Februarie 2022, 04:31

​Oligarhii ucraineni părăsesc țara. 20 de chartere și avioane private au plecat de la Kiev doar duminică. Ziarul Ukrainska Pravda arată că mai mulți oameni de afaceri importanți din țara vecină au părăsit deja Ucraina în ultimele zile. Unii dintre ei au organizat zboruri private și pentru 50 de persoane. 20 de chartere și avioane private au plecat de la Kiev doar duminică, potrivit ziarului Ukrainska Pravda. Printre cei care au organizat zborurile se află, conform sursei citate, și cunoscuții Rinat Ahmetov și Boris Kolesnikov. Politicianul Igor Abramovich, un cunoscut om de afaceri, implicat în domeniul construcțiilor, a organizat și el un zbor de 50 de persoane. Presa vecină: Oligarhii ucraineni părăsesc țara. 20 de chartere și avioane private au plecat de la Kiev doar duminică Igor Abramovic (znaj.ua) În avion s-au aflat, conform sursei citate, rude și parteneri de afaceri ai lui Abramovich, care e membru al partidului pro-rus Pentru Viață. Destinația avionului a fost Viena. În același timp, unul dintre avioanele lui Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk, a plecat duminică de la Kiev. Totuși, conform Surselor publicației Ukrainska Pravda, Ahmetov ar fi plecat încă de pe 30 ianuarie la Zurich, scrie Libertatea.

Primăria Mogoșoaia calculează ce profit aduce proprietarilor de terenuri viitorul Sector Zero. Băiatul primarului va fi mai bogat cu 1,24 milioane de euro. Primăria Mogoșoaia publică pe pagina sa de internet o nouă pledoarie în favoarea viitorului Sector Zero. De la argumente economice sau sociale, primăria se străduiește, încă o dată, să îi convingă pe locuitorii din Mogoșoaia că proiectul de reconfigurare teritorială a comunei e în favoarea lor. Și aduce argumentul suprem: cât de mare va fi câștigul financiar pentru cei care vor ceda terenurile pentru Sectorul Zero – de 12 ori mai mult decât ar lua la prețul actual. Conform acestui calcul, cele 11 hectare deținute de băiatul primarului Precup în zona Sector Zero ar fi cu 1,24 milioane de euro mai valoroase.

Sectorul Zero, proiect de reconfigurare teritorială a comunei Mogoșoaia, a ajuns în faza exproprierilor. Oamenii care nu au vrut să cedeze 39% din terenuri primăriei vor fi deposedați de terenuri la prețul de 1,88 euro/mp. Și nu doar 39%, așa cum era oferta inițială, ci tot terenul. Doar că procedura de expropriere este atacată pe toate căile de oamenii care se opun proiectului și de consilierii locali USR. Așa că noua tentativă a primăriei de a prezenta viitorul Sector Zero ca pe o mană cerească este, de fapt, o nouă încercare de a-i convinge pe oameni să cedeze de bună voie și să nu mai fie nevoie de exproprieri, scrie Buletin de București.

De ce plagiază universitarii. Cazuri celebre din România. Plagiatul nu se termină odată cu primirea titlului de doctor. Este o metodă practicată și de diverși universitari pentru obținerea gradelor didactice. România furnizează exemple de impostură perpetuată în cariera didactică iar organismele abilitate să sancționeze furtul intelectual sunt inerte.

Cariera academică presupune, în România, îndeplinirea unor condiții care s-au aliniat în ultimii ani prin legislație la normele europene. Relativ, fiindcă prevederile Legii 1/2011 a Educației sunt dejucate adesea fără consecințe, iar comisiile de evaluare didactică funcționează pe principiul reciprocității: azi te trec eu, mâine mă ajuți tu.

Treptele didactice de la preparator, asistent, lector, conferențiar, profesor, la care se adaugă abilitarea pentru conducere de doctorat, impun un număr de publicații științifice, participări la conferințe, prezență internațională în domeniu. Doctoratul devine obligatoriu de la nivelul de asistent, scrie Europa Liberă.

În ciuda creșterii, salariul mediu a pierdut „meciul” cu prețurile pentru a patra lună consecutiv. Câștigul salarial mediu brut din luna decembrie 2021 a fost de 6.327 lei, cu 383 lei (+6,4%) mai mult față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de INS. Câştigul salarial mediu nominal net s-a mărit cu 234 lei (tot +6,4%), până la 3.879 lei (737 euro la cursul din luna ianuarie 2022, în care s-au încasat banii cuveniți pentru activitatea depusă).

Cu toate acestea, în contextul unei inflații anuale crescute mult peste prognozele inițiale (8,12% la finele lui 2021), puterea de cumpărare a salariului faţă de aceeaşi lună a anului anterior – SALARIUL REAL – a continuat să rămână în domeniul negativ (-0,9%), ceea ce indică o scădere a puterii de cumpărare pentru a patra lună consecutiv, scrie Curs de Guvernare.

„Am avut armele, am renunțat la ele și acum uitați-vă ce se întâmplă”. Cum a cedat Ucraina un arsenal nuclear uriaș, al treilea din lume, în urmă cu 30 de ani. Președintele Mihail Gorbaciov își anunța demisia pe 25 decembrie 1991 și înmâna servieta nucleară președintelui Federației Ruse, Boris Elțîn. Acest ultim act a consfințit dispariția URSS. Însă, în urma sa, rămânea uriașul arsenal nuclear, o mare parte a acestuia aflându-se în Ucraina. Problema pentru liderii militari de la Moscova era că arsenalul nuclear al URSS se afla nu în una, ci în trei țări acum suverane, în afara Rusiei: Ucraina, Belarus și Kazahstan. Când Ucraina era a treia putere nucleră din lume La sfârșitul Războiului Rece, a treia putere nucleară de pe pământ, după Rusia și SUA, nu era Marea Britanie, nici Franța sau China, era Ucraina, scrie NY Times. Statele Unite și aliații săi și-au exprimat însă așteptările ca un singur stat cu capabilități nucleare să rămână în urma prăbușirii URSS și toată lumea a înțeles că acel stat va fi Rusia. În timp ce oficialii din Belarus și cei din Kazahstan s-au conformat acestei dorințe, în Ucraina dezarmarea nucleară a urmat un traseu mai complicat și dificil, scrie Libertatea.

Gabriela Firea a găsit ceva putred în Danemarca. Gabriela Firea a pornit (de ochii lumii) o corespondență cu o autoritatea daneză (Ministerul Afacerilor Sociale) care nu are responsabilități propriu-zise în managementul cazului părinților români din Sønder Omme acuzați că și-ar fi agresat bebelușul de cinci săptămâni. Gabriela Firea a cerut aducerea copilului în țară. Doar că orice eventuală decizie de transfer al copilului în România nu va fi luată de ministerul contactat de Firea, ci de o autoritate locală.

La finalul lunii ianuarie un cuplu de români din localitatea daneză Sønder Omme a fost reținut sub suspiciunea că și-ar fi agresat copilul de cinci săptămâni.

Copilul ajunsese la spital cu hemoragie intracraniană și fractură craniană – iar medicii au anunțat poliția, considerând că e necesară intervenția judiciară pentru a stabili împrejurările în care bebelușul suferise astfel de leziuni.

Cazul a luat amploare în presa noastră în urmă cu o săptămână. S-a vorbit iar public, precum în alte situații similare, despre intervenția energică a statelor nordice în astfel de împrejurări, legislațiile acestora fiind croite în așa fel încât să asigure o intervenție ultra-rapidă, centrată pe ideea că nimic nu e mai important decât siguranța copilului, scrie Dela0.

Ciolacu: Suprataxarea proprietăţilor, o abordare social-democrată; vom analiza şi cota unică. Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sâmbătă, că propunerile ministrului Finanţelor, Adrian Câciu, legate de supraimpozitarea celor care deţin mai mult de două proprietăţi sau două maşini, reprezintă "o abordare social-democrată" în contextul în care taxarea directă a proprietăţilor în România înseamnă un procent redus din PIB, raportat la media europeană.

"Este o abordare social-democrată şi vreau să vă spun că există în toată Europa. La taxarea directă a proprietăţilor, avem cel mai mic coeficient în crearea PIB-ului, mi se pare că 2%, faţă de o medie europeană de 4,6%. Deci este normal, că te uiţi, niciodată cifrele nu mint. Te uiţi la statistici şi vezi unde este domeniul şi zona pe care trebuie să o acoperi, astfel încât să intri în trendul european. Nu putem trăi în Europa cu alte reguli", a spus Ciolacu citat de RFI.

Bucureștiul, cum nu l-ai mai văzut. Cu lux și mahalale, cu mușterii, jupâni de la han, neguțătorii, chivuțe, circarii și birjari. Astăzi este floare la ureche să faci poze cu smartphone-ul în București și să le pui pe facebook, dar până nu chiar atât de mult timp au fost bucureșteni care n-au avut niciodată acasă o fotografie cu ei. Niciun selfie. Au trăit netrași în poză, fără să rămână nicio umbră de amintire din ei. Numai ideea de a merge la fotograf era considerată a fi un eveniment de importanță majoră în viață. Astăzi, la “Senzația Bucureștiului de altădată”, o rubrică dedicată celor mai speciali oameni / întâmplări din orașul vechi, vine Nicolae Ionescu, primul fotojurnalist din Micul Paris. Cronicarul celor simpli, cel care a imortalizat crevasa dintre Micul Paris chic și mahalaua noastră cea de toate zilele.

Mușteriul, jupânul de la han, muscalii, neguțătorii evrei, armeni, germani, chivuțele, circarii, servitoarele, vânzătorii de limonadă, florăresele, birjarii, țăranii cu căciuli de miel și opinci, veniți în marele oraș să câștige o pâine, ei sunt eroii fotografului Nicolae Ionescu (1903-1974), scrie b365.ro

Cu ce se mai ocupă zilele astea liderii Coaliției pentru Familie. 7 octombrie 2018. Patru lideri ai Coaliției pentru Familie (CpF) – Mihai Gheorghiu, Corina Săcrieru, Pavel Chirilă și Cătălin Vasile – se așază posomorâți în fața microfoanelor și camerelor de luat vederi pentru a da declarații privind rezultatele referendumului pentru familia tradițională. După două zile de vot, tentativa Coaliției de a consacra constituțional formula de familie soț-soție a eșuat. Doar 21% dintre românii cu drept de vot au fost suficient de interesați de temă încât să bată drumul până la urne, fiind nevoie de 30% pentru validarea referendumului. „E un vot copleșitor, e primul vot post-decembrist pentru libertatea credinței noastre, pentru apărarea civilizației creștine a Europei și a României, pentru apărarea unei valori fundamentale a acestei națiuni și a civilizației europene creștine. (…) Nu am împlinit ţinta pentru că ne-am confruntat cu o imensă maşină propagandistică de manipulare”, se scuză Gheorghiu, cu o voce de om înfrânt și resemnat. De atunci și până acum, liderii Coaliției au intrat într-un con de umbră. De la prezență constantă în mainstream media și statutul temporar de agenda-setters, s-au întors în semiobscuritate. Cu toate acestea, războaiele culturale importate în acea perioadă nu s-au stins. Dimpotrivă, scrie PressOne.

Cum a dat Franța un gol din offside în poarta istoriei (studiu de caz). Prin anul 2004, undeva pe lângă Anina, la Peștera cu Oase, era descoperită o mandibulă umană. Era clar că era foarte veche, nu intrăm acum în detalii. Ulterior s-au găsit resturi craniene și de la un alt individ. Ei bine, când s-a calculat vârsta fosilei, le-a căzut mandibula cercetătorilor, care tocmai aflau că se află în fața celui mai vechi specimen din specia H. sapiens care fusese găsit vreodată în Europa. Vârsta carbon (necalibrată) era pe la vreo 36.000 de ani. Calibrată, adică vârsta reală, era pe la 40.000 de ani. Pam pam!

Au trecut anii, s-au făcut tot felul de teste pe fosila cu pricina, așa am aflat că e parțial neanderthaliană. Adică e un hibrid. De aici s-a ajuns la concluzia că pe la noi pe aici se făcuse sex între specii, de crăpau berzele preistorice, alea cu colți pumnal, și nu mai pridideau cu adusul copiilor hibrizi, scrie Pictofapte.ro

Teze de licență scrise în 5 zile, de vânzare cu 570 de euro. Ce nu fac profesorii ca să prevină impostura universitară. „Servicii de calitate, confidențialitate garantată la prețuri accesibile și comunicare excelentă. Mi-a redactat pe comandă atât lucrarea de licență, cât și cea de disertație”, spune într-un testimonial video o tânără care a apelat la serviciile unui site ce efectuează lucrări de licență contra cost.

Fenomenul este răspândit pe scară largă în țara noastră, o arată datele publicate de platformele specializate în ghostwriting – o formă de abatere de la conduita academică, prin care o companie sau o persoană redactează lucrări la cerere în numele altei persoane.

Anul trecut, UProiect, un site care se recomandă a fi drept „unul dintre cei mai mari jucători din piață”, a avut 4.523 de clienți.

Introducând cuvântul cheie „licență la comandă” pe un motor de căutare, au fost identificați cel puțin 20 de prestatori nișați pe redactarea tezelor de licență sau disertație. Aceștia sunt prezenți și pe rețelele de socializare. Două grupuri de Facebook, create de pagini cu nume sugestive, au strâns la un loc aproximativ 5.000 de utilizatori, scrie Europa Liberă.

Platim pretul pierderii independentei bancilor centrale. In SUA, in Marea Britanie, in zona euro, in UE, inflatia depaseste pana si cele mai pesimiste estimari. Motivele invocate sunt “exogene”, adica , cumva, au cauze externe mai presus de controlul bancilor centrale. Dar sunt ele cu adevarat doar exogene? Iar bancile centrale sunt cu adevarat pompierii salvatori sau cei care acum sting focul pus chiar de ei insisi? “Economia nu este o stiinta exacta. Este o combinatie intre arta si elemente stiintifice” spunea Paul Samuelson, primul american laureat al premiului Nobel pentru economie. Nu pot decat sa subscriu, iar in opinia mea, principala problema este imposibilitatea anticiparii cu certitudine a comportamentului uman. Pana la urma, deciziile umane sunt cele care stabilesc atat nivelul cererii cat si al ofertei dintr-o economie, fie ca e vorba de munca, de capital sau de apetitul de consum/economisire. Iar complexitatea atinsa de procesele economice prin globalizare nu a facut decat sa scada probabilitatea cresterii exactitatii stiintelor economice, scrie Radu Crăciun pe blogul personal.

Ministerul Familiei pune în dezbatere publică proiectul privind sprijinul financiar pentru fertilizarea in vitro. Vârsta beneficiarelor, crescută la 45 de ani . Modificările privind implementarea programului de fertilizare in vitro vor fi făcute împreună cu Ministerul Sănătăţii şi prevăd extinderea categoriei de vârstă în cazul persoanelor care-şi doresc să aplice pentru o astfel de procedură, dar şi decontarea unei sume care să acopere atât tratamentul medicamentos, cât şi procedura de fertilizare în sine. Potrivit ministrului Gabriela Firea, până în prezent, proiectul care a fost implementat la nivelul Primăriei Capitalei prevedea posibilitatea ca doar femeile cu vârsta între 20 şi 40 de ani să beneficieze de FIV, propunerea fiind ca vârsta să fie majorată la 45 de ani. „Suma decontată este 4.500 de euro, echivalentul în lei, şi se pot înscrie în program cupluri căsătorite sau nu, dar şi femeile singure. Se va legaliza şi în ţara noastră transplantul de material genetic, acum multe cupluri fiind nevoite să meargă în străinătate. Voi propune, de asemenea, acordarea mai multor zile libere pentru femeile care realizează aceasta procedură, pentru că specialiştii vorbesc de circa 7-10 zile de repaos. Ministrul Sănătăţii, Alexandrul Rafila, încurajează total acest proiect şi sper ca în două luni să putem aplica proiectul la nivel naţional”, precizează Gabriela Firea, potrivit Adevărul.

Banii nu au miros - Miliarde din deșeuri. Europa exportă de ani buni deșeuri ilegale: o afacere de miliarde. Natura nu este singura care are de suferit. Bucureștiul se îneacă în poluare, și pentru că la marginea orașului se ard ilegal deșeuri. Iar acestea provin și din Germania.

Exact despre asta este vorba: arderea sau îngroparea deșeurilor, în loc de reciclarea lor: cauciucuri, baterii, chiar și azbest. Puțini încearcă să lupte activ împotriva acestei afaceri de miliarde, extrem de dăunătoare populației și mediului. Printre ei se află și fostul comisar al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, sau procurorul specializat în probleme de mediu, Teodor Niță. Ambii știu: ”Deseori, este vorba despre criminalitate organizată”. Informația este confirmată şi de Europol. Numai că prinderea exportatorilor, a subcontractorilor care mediază afacerile și a importatorilor din țările de destinație nu este tocmai ușoară. O spun chiar autoritățile europene, scrie DW.

Scurte „observațiuni” asupra bacșișului în România: e acesta un DREPT sau o recompensă a CALITĂȚII? Periplu de la Almondo la Pizza Hut sau de la Monk la Kahve Dunyasi. Citeam deunăzi rezultatele unui *studiu* făcut de cei de la Glovo și aflam că românii sunt cei care lasă cel mai mare bacșiș livratorilor/curierilor: 7,6 euro, aproape de două ori mai mult ca în Spania, cea de a doua din top. Sincer vă spun, am mari dubii asupra acestor estimări! Extrapolând, ar însemna că o persoană comandă în medie prin Glovo de 76 de euro: nu vi se pare cam mult? Erori pot proveni de la clienții care se declară mai darnici decât sunt în realitate dar și de la furnizori, care vor să dea astfel pieței un imbold și practic să ne facă să fim mai *darnici*, pentru a fi *în rând cu lumea*. Nu aceasta e esența a ceea ce vreau să scriu mai departe. Ceea ce vreau azi să scot în evidență, poate pricep cât mai mulți din branșa în cauză, și nu numai, e faptul că bacșișul nu e un DREPT ci o RECOMPENSĂ a calității unui serviciu. Nu e suficient să îmi aduci o cutie la ușă sau să mă servești la masă într-un restaurant (eventual trântindu-mi farfuriile în față și vărsând niscaiva bere pe mine) pentru a fi îndreptățit să primești ceva! Pentru munca asta, domnule livrator sau domnule chelner, primiți un salariu!, scrie FinEco24News.

Carlos Ghosn spune că Renault este o umbră a ceea ce era odată. Carlos Ghosn, fostul CEO al alianţei Renault-Nissan, a criticat situaţia actuală în care se află Renault şi a respins acuzaţiile potrivit cărora ar fi responsabil de dificultăţile prin care trece grupul auto francez. Renault, proprietarul Dacia, urmează să publice în data de 18 februarie rezultatele financiare pentru 2021, care potrivit analiştilor ar urma să arate o redresare după pierderile record de opt miliarde de euro înregistrate în 2020.

Într-un interviu acordat sâmbătă publicaţiei “Parisien”, Carlos Ghosn a criticat situaţia în care se află proprietarul Dacia. “Pentru moment, avem rezultate foarte mediocre şi foarte multă vorbărie”, spune Carlos Ghosn care adaugă că este îndurerat să vadă că “Renault nu mai este decât o umbră a ceea ce era odată”. Referindu-se la strategia denumită Renaulution, dezvăluită anul trecut de noul CEO, Luca de Meo, Carlos Ghosn a spus: “atunci când anunţi un plan este foarte bine, însă strategia este doar 5%, în timp ce acţiunile şi rezultatele reprezintă 95%”, scrie Economedia.

Roxana Vitan. Conversații care creează realitatea, ținte mari și pași mici și oamenii de care ai nevoie. ”Teoria schimbării este un mod de a te proiecta în viitor și a te întreba: ce aș vrea eu să văd în jurul meu, șapte ani mai târziu? După care, în pași mici, să o iei înapoi și să îți definești, ușor-ușor, prioritățile și activitățile care crezi că te-ar duce din punctul în care ești astăzi în punctul care te-ar face fericit șapte ani mai târziu.” Roxana Vitan este președintele unei organizații foarte interesante despre care probabil că nu știți prea multe. Romanian American Foundation este o organizație discretă care, de 13 ani, investește în schimbare în trei mari domenii – economie rurală, tehnologie și inovație și implicare civică. Astăzi, probabil că este unul dintre cei mai mari finanțatori de tip filantropic din România, cu investiții anuale de șapte milioane de dolari. Interesant este cum face acest lucru – RAF este un pionier în filantropia strategică și operează ca un fond cu capital de risc care investește în inițiative ce pot fi apoi scalate la nivel național. Lucrează cu peste 100 de parteneri, lideri și organizații neguvernamentale, împreună cu care a dezvoltat modelul fundațiilor comunitare, al cooperativelor agricole, al educației antreprenoriale în universitați tehnice, al destinațiilor de ecoturism. Experiența de trei decenii a Roxanei se împarte aproape egal între o carieră de bancher de investiții și una în filantropie strategică. Am vorbit cu ea despre cum să găsești oamenii cu care să lucrezi, despre de ce trebuie să-ți ții așteptările în frâu și să înveți să faci planuri care se întind pe decenii, despre cum testezi o ipoteză și cum să-ți păstrezi motivația când lucrurile nu ies. Și despre de ce schimbarea seamănă cu maioneza, scrie Andreea Roșca pe blogul personal.

Olaf Scholz, cancelarul invizibil. De ce e Germania atât de slabă în criza din Ucraina. În plină criză de securitate în estul Europei, când Rusia bate amenințător la porțile Ucrainei, presiunea crește pe aliații occidentali pentru a aloca resurse și ajutor Kievului. În timp ce puterile vestice trimit armament și tehnică militară în Ucraina și înăspresc flancul estic al Alianței, pentru a contracara o potențială invazie a Rusiei, reacția Germaniei, până nu demult managerul de crize al continentului, a fost una evazivă și ambivalentă.

De altfel, de la începutul crizei ruso-ucrainene, Germania, principalul aliat din Uniunea Europeană al Statelor Unite, s-a remarcat mai degrabă pentru ce n-a făcut, decât pentru ce a făcut. E o combinație, spun unii comentatori, a personalității noului cancelar, un lider chiar mai reținut decât Angela Merkel, și a faptului că noua coaliție de la Berlin e formată din trei partide care nu au aceleași viziuni în materie de politică externă.

Presa germană a caricaturizat „arta dispariției” noului lider de la Berlin, alte articole au vorbit despre „cancelarul aproape invizibil” și un titlu care a făcut înconjurul lumii se întreba retoric: „Unde este Olaf Scholz?”, scrie Panorama.

Eurobarometrul valorilor: mentalitatea românilor față de ceilalți europeni. Responsabilitatea de a lua decizii cu privire la viața lor (78 %) și îngrijirea persoanelor apropiate (77 %) și sunt cele mai importante două valori personale pentru cetățenii UE.

Pentru români, prima valoare este să fie în siguranță, după care urmează îngrijirea persoanelor apropiate, conform Eurobarometrului privind valorile cetățenilor europeni, realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene.

De asemenea, România, deși țara UE cu cei mai mulți cetățeni emigrați, înregistrează una dintre cele mai mici ponderi de populație care susține dreptul la liberă circulație și pe cel de a munci într-un alt stat membru. Românii sunt și cetățenii UE cu cea mai redusă susținere pentru principiul egalității în fața legii, scrie Curs de Guvernare.

Melania Vamanu, profesoara de istorie care îi plimbă pe elevi cu mașina timpului: copiii sunt soldați care trimit scrisori de pe front, cavaleri sau exploratori. Melania Vamanu este profesoara care aduce dinozauri la clasă și își plimbă elevii virtual prin marile muzee ale lumii. Predă istoria la țară, în Sirețel, Iași și încearcă să fie partenera elevilor săi în actul de învățare, invitându-i într-o călătorie în trecut. De exemplu, ca să înțeleagă mai bine viața în timpul războiului, i-a rugat pe elevi să scrie scrisori pentru cei de acasă din ipostaza unor soldați aflați pe front. Ca material didactic le arată elevilor unelte și arme din piatră cioplită, realizează în echipe machete ale piramidelor, iar la lecțiile despre cruciade, elevii se costumează în cavaleri și-și confecționează armuri., scrie Școala9.