Creşterile înregistrate joi de preţul grâului şi porumbului au atins nivelul maxim permis la bursa de cereale de la Chicago, după ce atacul Rusiei asupra Ucrainei au pus sub semnul întrebării livrările unui important furnizor mondial de cereale, transmite Bloomberg, citată de Agerpres.

Cotaţiile futures la ambele cereale s-au apreciat cu peste 5% fiind blocate la limita maximă de apreciere timp de peste o oră. Grâul este la cel mai ridicat nivel de după 2012 iar cotaţiile la oleaginoase sunt şi ele în creştere, ceea ce alimentează îngrijorările că vor stimula şi mai mult inflaţia globală a produselor alimentare.

În jurul orei 8:26 a.m. GMT, la Chicago Board of Trade preţul grâului era în creştere cu 5,7%, până la 9,3475 dolari per bushel, fiind blocat la maximumul de 50 de cenţi peste preţul înregistrat la închiderea şedinţei precedente.

Ucraina şi Rusia sunt responsabile pentru mai mult de un sfert din comerţul mondial cu grâu, o cincime din vânzările mondiale de porumb şi 80% din exporturile de ulei de floarea soarelui.