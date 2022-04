FINANTE - BANCI Vineri, 01 Aprilie 2022, 17:11

Florin Barbuta • HotNews.ro

Cred că adevăratul motiv pentru care înflorește Bitcoin este că oamenii nu au încredere în guverne, a declarat prof. Alfred Taudes, Academic Director of the Research Institute for Cryptoeconomics, WU Executive Academy.

Alfred Taudes Foto: WU Executive Academy

Dacă nu ai încredere în Guvern, spune el, nu ai încredere în bani, deoarece ei vin de la autorități.

„La fiecare două săptămâni cred că cineva prezice că Bitcoin va eșua. Mulți oameni faimoși spun că va eșua, va muri, dar s-a întâmplat asta? (…) Este un sistem descentralizat și e foarte robust” a spus el.

Dacă vă uitați la Austria, noi avem un index despre încrederea în politicieni. Dacă facem o comparație cu situația de acum 10 ani (e o scădere n.r.). Cred că nu e mare diferență (în această privință n.r.) în alte țări europene.

Banca Centrală Europeană a eșuat în lupta cu inflația, iar crizele ajută criptomonedele

El a amintit că unii miniștri sunt acuzați de corupție.

„De ce să ai încredere în acești oameni când vine vorba de bani? Acum avem o inflație de 7%. Mulți oameni au devenit mai săraci, respectiv pensionarii. Banca Centrală Europeană a eșuat. Este treaba lor să lupte cu inflația. Nu o fac. Oamenii, în mod normal, au realizat acest lucru. Ce mai poți face? Să cumperi aur. Ce mai poți să cumperi? Cumperi Bitcoin!”, a mai afirmat Taudes.

De aceea este așa de greu să omori monedele virtuale.

Cel mai mare procent de oameni care folosesc criptomonede sunt în țările unde au eșuat monedele locale, precum în Turcia, ori în Africa, ori India.

„Dacă te uiți la războiul din Ucraina, dacă trebuie să plec de-acolo, am Bitcoin. Tot ce trebuie să fac este să țin minte cheia privată. Dacă ajung aici, am banii. Cu cât avem mai multe crize, cu atât va fi mai apreciat”, a mai afirmat el.

Mineritul criptomonedelor și lipsa unui lobby al acestora

Bitcoin nu are lobby fiindcă e un protocol, spune el.

„De obicei, minerilor nu le place să fie persoane publice. Este foarte greu să fie auziți de către politicieni, pentru că nu au o mașinărie de lobby”, afirmă profesorul.

În Europa e o regulă: dacă e ceva nou, e ilegal: „Desigur că e ilegal. Nu a existat până acum, deci e ilegal”. În America, dacă ceva e nou, prin definiție este legal până când cineva dovedește opusul. Dacă au o problemă, îmbunătățesc tehnologia. Noi interzicem și 10 ani mai târziu piața este dominată de America și zicem: Ah, trebuie să reglementăm monopolul american.

„Gândiți-vă la internet. Ce facem acum? E în zadar. Europa nu înțelege cum funcționează inovația într-o lume digitală și repetăm aceeași greșeală. În America se gândesc cum să facă mineritul verde. America va domina. Accepți provocarea și vii cu soluții. Nu e o coincidență că Elon Musk este fan Bitcoin”, a mai afirmat profesorul.

Dacă te uiți la profilul investitorilor în criptomonede, vedem că sunt persoane cu un apetit ridicat pentru risc. Tineri bărbați, cu bani pentru că lucrează în IT, cu studii superioare.

„Criptomonedele reprezintă o investiție cu risc ridicat. Pe termen scurt poate fluctua puternic. Pe de altă parte, dacă te uiți pe termen lung, este o investiție profitabilă. Bitcoin a fost de departe cea mai bună investiție în ultimii 10 ani”, a mai afirmat Alfred Taudes.

Bineînțeles, nu recomandă să investești toți banii în criptomonede, adică nu totul în același coș.