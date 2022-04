FINANTE - BANCI Joi, 21 Aprilie 2022, 05:17

Dan Popa • HotNews.ro

Nume de cod Erika ● Epopeea salatei (de) boeuf la români ● Epurările lui Vladimir Putin ● Misterele roșiilor care costă 55 lei kilogramul ● Mogoșoaia: Aproape jumătate din achizițiile directe făcute în ultimii 8 ani, contracte cu aceeași firmă ● Mica Doză de Cultură Generală ● Povestea Valeriei, o ucraineancă angajată în România, care deja a avansat la job ● Consultant în riscuri politice: Ciolacu și Ciucă sunt diferiți. Unul este politician pur-sânge, iar celălalt este lipsit de simț politic ● Știai că, la cererea ANAF, ești obligat să dai informații despre partenerii tăi de afaceri? ● Combinatul siderurgic Azovstal, ultima fortăreață a rezistenței ucrainene din Mariupol ● Cum învață România să-i integreze pe copiii ucraineni în școli ● Cum reușești unde alții dau greș. Și o călătorie cu Einstein ● E bine să fii „rău”? Triada Întunecată și implicațiile sale în relațiile de cuplu ● Tehnologia anti-Rău de mașină ● ​La ce facultate te duci? Cinci elevi vorbesc despre cum s-au decis ei, după ce au făcut practică la companii ●Cât de sănătoși sunt românii.

Business report Foto: Profimedia Images

Nume de cod Erika. Operațiunea prin care doi români au ajuns să fie judecați în Olanda pentru fraude online de aproape un milion de euro. Afiliați unor grupări din Râmnicu Vâlcea, oraș care a căpătat renumele de „Hackerville”, doi români au fost duși în fața judecătorilor de la Tribunalul districtual din Haga. Sunt acuzați că, începând cu 2015, au participat la o escrocherie pe scară largă cu anunțuri imobiliare false pe internet. Procurorul olandez care i-a adus în fața instanței a povestit pentru Libertatea cum a reușit să-i prindă.

„Au fost implicați într-o escrocherie care s-a extins pe parcursul a 6 ani”, explică procurorul Boudewijn de Jonge de la Parchetul din Haga. Primele plângeri au fost înregistrate încă din 2015. Schema era destul de simplă, dar s-a dovedit extrem de lucrativă. Magistratul detaliază: „Publicau anunțuri false pentru închirierea unor case sau apartamente pe platforme olandeze și internaționale. Pozele erau luate de la case scoase la vânzare, astfel încât erau reale și recente. După ce schimbau diverse mesaje, le cereau potențialilor chiriași să facă un depozit și erau direcționați către o platformă de plată online, scrie Libertatea.

Epopeea salatei (de) boeuf la români. Istoria spune că această mâncare găsită pe toate mesele de Sărbători poate conține fasole verde, dar și homari.

Istoria lui „suntem ceea ce mâncăm” începe în 1825, când, cu două luni înaintea decesului autorului, apare cartea Physiologie du gout (Fiziologia gustului). Cu acest volum, Jean Anthelme Brillat-Savarin devine, alături de Alexandre-(Balthazar)-Laurent Grimod de La Reynière, întemeietor al genului numit eseu gastronomic.

În volumul precizat, Brillat-Savarin postulează: „Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es” („Spune-mi ce mănânci, ca să îți spun cine ești”). 40 de ani mai târziu, filosoful german Ludwig Andreas von Feuerbach scrie, în lucrarea Über Spiritualismus und Materialismus (Spiritualism și Materialism): „Der Mensch ist, was er ißt” („Omul este ceea ce mănâncă”).

Dar abia după Primul Război Mondial, nutriționistul Victor Lindlahr folosește, într-un advertorial pentru United Meat Market, publicat de Bridgeport Telegraph, expresia care va face carieră: „Ninety per cent of the diseases known to man are caused by cheap foodstuffs. You are what you eat” („Nouăzeci la sută din bolile cunoscute de om sunt cauzate de alimente ieftine. Ești ceea ce mănânci”), scrie mindcraftstories.ro

Epurările lui Vladimir Putin. O listă tot mai mare a aliaţilor ce sfârşesc arestaţi, închişi sau mor în condiţii neclare. La începutul acestei luni, Vladimir Putin a pus pe tuşă cel puţin 150 de oameni de rang înalt din cadrul Serviciului al 5-lea al FSB (serviciul de securitate externă) despre care se presupune că ar fi avut sarcina de a destabiliza Ucraina înaintea invaziei. Analistul rus Alecsei Muraviev susţine că pe fondul eşecurilor suferite de armata rusă au apărut tensiuni între liderul de la Kremlin şi comunitatea de informaţii, iar Putin s-ar teme de o lovitură de stat din partea serviciilor. „Fiindcă, în mod evident, au existat erori de judecată cu privire la situaţia din Ucraina, probabil alimentate de Putin însuşi”, spune Muraviev, citat în Adevărul.

Misterele roșiilor care costă 55 lei kilogramul. Zilele trecute, câteva posturi de televiziune au găsit și filmat într-una din piețele Bucureștiului niște roșii care costau 55 lei kilogramul. Pe cartonul așezat pe tarabă, vânzătorul scrisese neglijent nu doar prețul, ci și că roșiile erau produse în România. A fost suficient ca știrea să fie transmisă, pentru ca toată lumea să sară „ca arsă”.

Mai întâi s-au sesizat reprezentanții producătorilor români de roșii. Aceștia au afirmat, și au demonstrat cu fotografii, că adevăratele roșii românești nici măcar nu au apărut pe piață. Deocamdată, roșiile din solariile producătorilor autohtoni sunt verzi, legumele respective având nevoie de încă două-trei săptămâni pentru a fi gata să cucerească piețele din țară.

Faptul că roșiile românești sunt încă necoapte era dovada supremă că produsele de pe tarabă nu erau, în realitate, din țară, ci aduse din cine știe ce colț al lumii. Vechea temă a înșelării cumpărătorilor a revenit. Adică, unii comercianți din piețe scriu că marfa este din România, pentru a-i atrage pe clienți, dar în realitate, legumele sau fructele provin din import. Este o practică pe care nicio instituție a statului nu a putut să o controleze, scrie RFI.

Mogoșoaia: Aproape jumătate din achizițiile directe făcute în ultimii 8 ani, contracte cu aceeași firmă. O colaborare de 16.5 milioane de lei. oate lucrările de reparații străzi, trotuare, amenajarea terenului achiziționate direct, din 2015 încoace, de către Primăria Mogoșoaia au fost încredințate unei singure firme. Anul trecut, patronul societății a înființat o altă firmă care a obținut, imediat, contracte cu Primăria Mogoșoaia. În total, cele două firme au primit direct din bugetul comunei 18,2 milioane de lei. La această sumă se adaugă alte 5.6 milioane obținute prin licitație pentru construcția unui centrul multifuncțional.

Relația de colaborare dintre Primăria Mogoșoaia și firma PKF Construct a început în 2015 când firma a închiriat administrației locale 2 utilaje pentru 260 de lei. În 2016, între cele două părți au fost 4 contracte pentru lucrări electrice, în valoare de 127 mii de lei. Din 2017, numărul de contracte a crescut exponențial, scrie Buletin de București.

Mica Doză de cultură generală. De bine ce am scris ieri despre originea termenului de „țară bananieră”, ni s-a atras atenția de către un cititor să continuăm în același stil cu „operele alese” ale lui Fidel Castro și Che Guevara. Asta vom face, mulțumim pentru recomandări, dar trebuie să venim și noi cu o mențiune.

Adică, propagandă din aia cum crede cititorul nostru că facem noi nu se mai practică din anii `60. E fumată rău. Ne-ar râde și ultimele găini din FSB, unde activează colegii noștri. Noi nu lucrăm așa. Noi lucrăm cu subliminale. Suntem în secolul XXI, ce basca mă`sii! Iată un exemplu concludent, căci azi vom vorbi despre opera mai puțin știută a lui Immanuel Kant! Cum? Nu ați prins legătura dintre Fidel Castro și Kant? Fiți pe fază, că nu explicăm de două ori! Kant era german, născut la Königsberg, azi Kaliningrad. Adică, era aceeași nație cu Goethe. Iar Ghoethe era scriitorul preferat al lui Che Guevara. Dacă nu ne credeți, clătiți ochii cu poza. Cu cine era prieten Che? Ei, ați văzut că ați prins-o până la urmă? Așa facem noi zi de zi șah cu mintea voastră, fără să simțiți, iar când terminați de citit doza zilnică de cultură generală, habar n-aveați de ce fredonați „Internaționala” în drum spre serviciu. Uite de`aia! Sunteți mâncați de gărgărițe, vom spune noi! Secera și ciocanul scrie pe voi! Vă spunem acum, că oricum e prea târziu să mai scăpați, scrie Mica Doză de cultură generală.

Povestea Valeriei, o ucraineancă angajată în România, care deja a avansat la job. După mai bine de 55 de zile de război în Ucraina, România a primit cu brațele deschise refugiații ucraineni care au găsit în țara noastră nu doar o masă caldă și un adăpost, ci și un loc de muncă. Mulți dintre ucrainenii s-au angajat deja în România, fie prin recomandări, fie prin intermediul platformelor de recrutare, create pe repede înainte pentru a le pune la dispoziție cât mai multe oportunități profesionale, în funcție de abilitățile fiecăruia și de orașul în care vrea să profeseze.

Valeria are 29 de ani și a fugit din calea războiului crunt din Ucraina împreună cu mama și prietena ei din copilărie. Toate s-au angajat la Boxelyte, o companie din Timișoara care produce cutii și ambalaje de ciocolată pentru branduri de lux. Anterior, Valeria a lucrat ca administrator la o companie imobiliară din Ucraina, unde era „omul bun la toate”. Cu războiul în spate și cu o țară nouă și complet străină în față, Valeria știa că noul context va șterge, cel mai probabil, chiar primii ei ani din viața profesională și că va fi nevoie să o ia de la zero, scrie Wall-Street.ro.

Consultant în riscuri politice: Ciolacu și Ciucă sunt diferiți. Unul este politician pur-sânge, iar celălalt este lipsit de simț politic. Lucian Lumezeanu, consultant în riscuri politice, a fost invitatul lui Tudor Mușat în emsiunea „Piața Victoriei” la Europa FM. Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal sunt asemănătoare din multe puncte de vedere, spune Lucian Lumezeanu, însă între liderul PSD – Marcel Ciolacu – și liderul PNL – Nicolae Ciucă – sunt diferențe foarte mari. În timp ce unul este „politician pur-sânge”, celălalt este „lipsit de simț și instinct politic”.

„PSD și PNL sunt, din multe puncte de vedere, extrem de asemănătoare. Sunt două formațiuni care, deși multă vreme au avut orientări diferite și încă au, cel puțin declarativ, au un trunchi comun în ceea ce înseamnă modul în care se raportează la administrație, unde populează oamenii lor tot ce se poate. Sunt niște partide ale sistemului și nu vorbim despre partide ale sistemului într-un sens conspiraționist, ci despre partide ale sistemului care se înșurubează la putere, își plasează oamenii, mult din forța lor vine din acele contracte de stat care, așa cum ne arată numeroase investigații de presă sau ale DNA-ului au ajuns au ajuns în buzunare și au finanțat campanii electorale ale lor și altor partide”, a spus Lucian Lumezeanu la Europa FM.

Știai că, la cererea ANAF, ești obligat să dai informații despre partenerii tăi de afaceri? Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au un drept legal de a cere unui contribuabil informații despre partenerii săi de afaceri, așa cum prevede Codul de procedură fiscală. Amintim această chestiune în contextul unor noutăți recente ce implică acordarea de informații de către terți. La articolul 58 din Cod scrie clar că un contribuabil (sau o persoană împuternicită de acesta) este obligat să furnizeze ANAF informațiile necesare pentru determinarea stării sale fiscale. În același timp, însă, este precizat că ANAF poate cere informații și de la partenerii de afaceri ai contribuabilului respectiv.

„Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația de a furniza organului fiscal informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În același scop, organul fiscal are dreptul să solicite informații și altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligația de a furniza informațiile solicitate. Informațiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă”, prevede actul normativ, scrie avocatnet.ro

Combinatul siderurgic Azovstal, ultima fortăreață a rezistenței ucrainene din Mariupol. Un fotograf care s-a documentat pe tema combinatelor metalurgice din epoca sovietică a făcut un articol despre ultima fortăreață a rezistenței ucrainene împotriva invaziei rusești, unde va avea loc și ultima confruntare între batalionul Azov din Ucraina și forțele ruse: combinatul siderurgic Azovstal, din Mariupol. Potrivit agenției de presă TASS, controlată de Kremlin, separatiștii susținuți de Rusia au început să avanseze în combinat încă de pe 19 aprilie, cu grupări de atac specializate în asalt.

Ultimii luptători ai rezistenței ucrainene din batalionul Azov sunt ascunși în uriașul combinatul, unde se pregătesc pentru bătălia finală, cea mai sângeroasă și, cel mai probabil, care le va fi fatală, după ce au respins toate apelurile rușilor de a se preda.

Azovstal și-a început activitatea în 1933, după ce autoritățile sovietice au decis să amplaseze combinatul pe coasta Mării Azov, pentru a avea acces ușor la transporturile maritime de minereu de fier.

Înainte de invadarea Ucrainei, combinatul avea peste 10.000 de angajați, scrie Europa Liberă.

Un Paște fără restricții anti-Covid, dar afectat de inflație. 55% dintre angajați se așteaptă să primească o primă de Paște de la angajator și aproape jumătate dintre ei speră să fie în bani

Spre deosebire de ultimii doi ani, anul acesta angajații sunt liberi să își facă planuri cu ocazia sărbătorilor de Paște, în contextul ridicării restricțiilor anti-Covid. Provocarea de anul acesta este însă ridicată de bugetul alocat pentru cumpărăturile pascale, care este în scădere față de anul trecut și se bazează parțial pe prima de la angajator. Conform unui sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs, 55% dintre angajați se așteaptă să primească primă de Paște de la angajator, iar 47% dintre ei speră ca aceasta să fie sub formă de bani. Alți 10% se așteaptă să primească tichete/vouchere cadou, iar 4% coșuri cu produse de sezon, scrie fineco24news.

Cum învață România să-i integreze pe copiii ucraineni în școli. Audient la stat sau la privat. Sau izolat. Pentru părinții ucraineni devine din ce în ce mai evidentă nevoia de a recăpăta un sentiment de normalitate, și mai ales, de a găsi modalități de a continua educația pentru copiii lor.

Din acest ultim punct de vedere, Ministerul Educației din Ucraina le-a pus la dispoziție o variantă care le permite să-și continue studiile după curricula ucraineană: o platformă online de cursuri, teste și materiale pentru studiu independent, dedicată elevilor de gimnaziu și liceu. Rămân pe dinafară cei mici, la nivel de grădiniță sau școală primară.

Însă chiar și pentru cei care pot profita de ea, aceasta e o variantă provizorie și facultativă. Ministerul Educației din Ucraina a decis, din cauza contextului extrem de dificil, să nu mai susțină niciun fel de examene anul acesta. Astfel, elevii ar trebui să studieze pe cont propriu, fără îndrumarea unui profesor sau o modalitate de evaluare luată în considerare. Să învețe online, izolați de cei de vârsta lor din noul mediu în care au ajuns, nu sună ca un scenariu prea fericit pentru copiii ucraineni care s-au trezit deodată într-o țară străină, scrie PressOne.

Alex Govoreanu. Cum reușești unde alții dau greș. Și o călătorie cu Einstein. Alături de Claudiu Petria, Alex este cofondator al unui startup care mi-a schimbat felul în care trăiesc și percep Bucureștiul. Sau alte orașe de aici și de aiurea. În 2017, au lansat Questo. O aplicație care îți permite să descoperi orașele dintr-o cu totul altă perspectivă, ca protagonist într-un joc de explorare. Fie că e vorba de a înțelege teoria relativității într-o plimbare cu Einstein prin Zurich, de a vedea locurile bântuite din București, de a descoperi povești de dragoste faimoase din Paris.

Questo e azi în 140 de orașe și lucrează cu peste 300 de creatori de jocuri și povești. Unii sunt scenariști la Hollywood. Alții, profesori sau scriitori. Surprinzător e că înainte de Questo au existat mulți alți antreprenori în toată lumea care au încercat să facă același lucru și au eșuat.

Am vorbit cu Alex despre cum a început pasiunea lui pentru explorare și cum pasiunile din copilărie l-au ghidat în tot ce a făcut. Am aflat metoda lui de a rezolva probleme în somn și cum un vis s-a transformat într-un joc de succes.

Cea mai mare parte a discuției noastre e, însă, despre cum au reușit ei acolo unde alții au eșuat: cum au observat și ascultat clienții, ce feluri de feedback le-au fost de folos, cum și-au deschis produsul către lumea largă și idei care li s-au părut nebunești, cum recrutează o echipă extraordinară și cum îmbrățișează greșelile și întâmplarea. Și, dacă pare că povestea lui Alex curge prea lin și ușor, așa cum mi s-a părut mie, veți fi surprinși la final de motivul pentru care pare așa. O lecție autentică de viață și de business pe care n-o voi uita foarte repede, scrie Andreea Roșca pe blogul personal.

E bine să fii „rău”? Triada Întunecată și implicațiile sale în relațiile de cuplu. Rănim, manipulăm, ne punem în cea mai bună, dar nu neapărat cea mai corectă sau sinceră lumină în fața partenerului actual sau potențial. Înșelăm sau suntem înșelați, trăim aici și acum sau, dimpotrivă, uneori ne pregătim pentru relații de cursă lungă. Cum explică psihologia evoluționistă aceste diferențe? Aproximativ 10% dintre oameni au niveluri ridicate de narcisism, machiavelism sau de psihopatie – trăsături cunoscute drept Triada Întunecată a personalității. Narcisismul este asociat cu un sentiment de grandoare, egoism, orientare spre sine și lipsă de empatie. Machiavelismul se concretizează într-un comportament manipulator, de exploatare a celorlalți, și într-o lipsă stringentă de moralitate. Psihopatia, pe de altă parte, este asociată cu o varietate de atitudini răzbunătoare și insensibile, cu lipsa de empatie, un comportament antisocial, impulsivitate ridicată și implicare în activități riscante, precum și cu lipsa de remușcări.

Psihologii încearcă, de mai bine de 30 de ani, să înțeleagă cum apar aceste trăsături și cum funcționează persoanele în cazul cărora ele se manifestă mai pregnant. A apărut, astfel, termenul de „psihopat de succes”, care-i definea, la momentul respectiv, pe cei aflați sub imperiul Triadei Întunecate și care ocupau, totuși, poziții importante în societate (ex. politicieni, directori, antreprenori etc). Cercetări recente arată că termenul nu este în totalitate corect, întrucât acești indivizi nu reușesc să performeze cu adevărat și pe termen lung în pozițiile respective. Din cauză că au o abordare de tip hit-and-run, persistă impresia că oamenii cu niveluri ridicate de psihopatie au succes, impresie justificabilă însă numai prin recursul la argumente evoluționist darwiniste, care nu țin cont de costurile – pentru sine și pentru ceilalți – ale modului lor de a fi, scrie Iscoada.

Tehnologia anti-Rău de mașină. Un start-up finanțat de Audi vrea să reducă răul de mișcare resimțit de pasageri prin dezvoltarea unor jocuri cu ochelari de realitate virtuală în care acțiunea se sincronizează cu direcția în care merge mașina. Probabil ți s-a întâmplat și ție cel puțin o dată în viață. Fie pe urcarea unor serpentine, fie pentru că ai insistat să scrollezi la infinit pe Facebook în timpul drumului.

E ok, nu ești nici pe departe singurul pasager care a avut rău de mișcare într-o mașină. De fapt, potrivit unui studiu internațional publicat în Science Direct, 46% dintre respondenți au experimentat cel puțin o dată în ultimii 5 ani o formă sau alta de rău de mișcare atunci când au fost pasageri într-o mașină. Iar procentul crește la 59% dacă în statistici sunt incluse și experiențele copiilor.

Datele provin în urma unui sondaj online desfășurat în 2017 în Statele Unite, Germania, Marea Britanie, China și Brazilia la care au răspuns 4.479 de persoane. Indiferent de țară, femeile și tinerii au raportat mai multe experiențe de rău de mișcare decât bărbații și persoanele mai în vârstă.

Peste 70% dintre participanți au menționat că este posibil sau foarte posibil să aibă rău de mișcare atunci când drumul are multe viraje sau atunci când simt un miros puternic de tutun sau de gaze de eșapament. Iată un argument în plus pentru interzicerea fumatului în mașină și tranziția spre mașini electrice, scrie AutoCritica.ro

​La ce facultate te duci? Cinci elevi vorbesc despre cum s-au decis ei, după ce au făcut practică la companii. „Una e să citești, alta e să fii acolo”

La ce facultate dai? Întrebarea asta o primesc elevii în ultimul an de liceu de la părinți, profesori, dar și prieteni. Ca să ia decizia potrivită, 40 de adolescenți din București s-au înscris într-un program de consiliere în carieră realizat de Fundația pentru Educație și Vocație. Au parcurs un test vocațional, au trecut prin consiliere educațională și psihologică, după care au făcut internshipuri la firme din diferite domenii. Școala 9 a vorbit cu cinci dintre cei care au testat profesiile la care visau, scrie scoala9.ro

Premiile Gopo 2022: Victor Rebengiuc si Mariana Mihut vor primi Premiul pentru intreaga cariera. Ceremonia are loc pe 3 mai la Teatrul National din Bucuresti, Doi dintre cei mai importanti actori din Romania, cunoscuti de publicul larg atat din teatru, cat si din film, Victor Rebengiuc ai Mariana Mihuț vor fi celebrati la cea de-a 16-a editie a Premiilor Gopo cu Premiul pentru intreaga cariera.

Cu o cariera artistica impresionanta, care se intinde peste 65 de ani Victor Rebengiuc este unul dintre cei mai importanti actori de film, teatru si televiziune din Romania.

E cel mai mare actor roman in viata, cu o cariera in teatru si in film greu de egalat, dar si cu performante in cariera didactica. Domnia sa spune ca “mai incap cateva roluri” ca sa fie considerat un mare actor roman, dar performantele sale sunt la foarte mare distanta de ale oricarui alt actor roman in viata.

In ultimii ani, Victor Rebengiuc a fost foarte prezent in viata publica nu doar ca actor, ci si ca activist social, vocea sa fiind foarte puternica si vehementa impotriva legilor care favorizau coruptia, iar activitatea sa din social media i-a inspirat si motivat pe multi tineri sa aiba o voce pe teme sociale in spatiu public, scrie urban.ro

Cât de sănătoși sunt românii. O infografie reușită de la Panorama.