Un ieșean a plătit integral, în 2020, un apartament cu 1.000 de euro/mp. Acum, dezvoltatorul cere 1.450 euro/mp și l-a dat afară ● Meseriile viitorului: constructor de poduri între lumea digitală și cea reală sau ghid de turism în universul virtual ● Președinte Șapte Spice: Nu vom mai vedea făină la raft cu mai puțin de 4-5 lei kilogramul ● Strategia lui Putin în Ucraina, dezvăluită de trei surse de la Kremlin ale Financial Times ● Franța: Cine va fi noul premier? Și clienții casnici de electricitate cu un consum mai mare pot plăti preț plafonat, dar nu acum ●Recensământ 2022. Cât de sigure sunt datele personale colectate de INS. Specialist: „Metoda nu oferă protecția datelor" ●Cristian Grosu: Noua eră și România ei ●China înlocuiește porumbul din Rusia și Ucraina cu cel din SUA. Contract pentru 1,347 mil. tone ●Popești-Leordeni, sudul sălbatic de lângă București ●​Dosarul "Mită la stomatologie" a ajuns la judecată. Patru acuzați de corupție, într-un examen universitar ●Palatul Sinodal de la Mănăstirea Antim, cea mai grea clădire mutată în comunism ● Superficialitatea si impostura dauneaza grav securitatii.

Vă puteți treziți fără casele pe care le-ați plătit integral! Himson: dezvoltatorii vor să vândă mai scump. Lucrul absurd și puțin știut până acum este că antecontractele de vânzare sunt și titluri executorii. Deci dezvoltatorii imobiliari pot rezilia unilateral. Constructorii de cartiere au luat avansuri sau sume integrale de la cumpărători, s-au folosit de bani ca să ridice blocurile, iar acum reziliază, dau afară oamenii din case și vând la prețuri mai mari. Un ieșean a plătit integral, în 2020, un apartament la Himson cu 1.000 de euro/mp. Acum, dezvoltatorul cere 1.450 euro/mp și l-a dat afară. Cazurile se înmulțesc, pe grupurile sociale se discută de procese colective care să stopeze fenomenul. E ca și cum ai rezerva o mașina în 2021, o plătești integral, iar peste un an, când producătorul ți-o aduce, cere un preț dublu, deși fusese de acord cu prețul iniția, scrie Reporteris.

Care ar putea fi meseriile viitorului: constructor de poduri între lumea digitală și cea reală sau ghid de turism în universul virtual. Interviu cu un futurolog danezVor învăța copiii într-o lume virtuală? Ce profesii mai pot să apară în era tehnologiei digitale? Va crește șomajul din cauza inteligenței artificiale care ne preia rapid din sarcini? Simon Østergaard, specialist al Institutului pentru Științele Viitorului din Copenhaga, Danemarca, a povestit, într-un interviu pentru Școala 9, cum vom învăța și cum va arăta piața muncii peste câteva decenii. Futurologul spune că diplomele o să conteze tot mai puțin la angajare și că predarea hibridă va fi din ce în ce mai răspândită, scrie Școala 9.

Dana Iordache, președinte Șapte Spice: Nu vom mai vedea făină la raft cu mai puțin de 4-5 lei kilogramul. Nu numai uleiul și motorina au fost vedetele scumpirilor în lanț. Și făina a fost unul dintre produsele luate la bax în coșul de cumpărături al românilor. ”Nu vom mai vedea făină la raft cu mai puțin de 4-5 lei kilogramul”, spune Dana Iordache, președinte al companiei Șapte Spice, producător de făină, într-un interviu acordat wall-street.ro.

Despărțindu-se de Vel Pitar în 2007, Șapte Spice deține, în prezent, patru mori cu care ajută la producția de făină în România. Dana Iordache, președinta companiei, a precizat că ne așteaptă vremuri incerte, însă nu întrevede o criză alimentară la nivelul țării noastre.

”Nu vom mai vedea făină la raft cu mai puțin de 4-5 lei kilogramul, poate doar anumite mărci proprii. În urmă cu doi ani, aceeași făină era în jur de 2 sau 3 lei pe kilogram. În plus, costul producției unui kilogram de făină a crescut, de la mijlocul anului trecut, cu aproximativ 60%”, a declarat aceasta, atrăgând atenția și asupra inflației, scrie wall-street.ro.

Strategia lui Putin în Ucraina, dezvăluită de trei surse de la Kremlin ale Financial Times. „Putin crede sincer în prostiile pe care le aude la televiziunea [rusă] și vrea să câștige cât mai mult”, a spus o persoană informată despre discuțiile avute de Vladimir Putin. Prin urmare, interesul său pentru eforturile diplomatice de a pune capăt invaziei din Ucraina a dispărut complet. Dacă a fost cândva, cu adevărat, în prim-plan. Scufundarea navei Moskva, moment-cheie La sfârșitul lunii martie, Moscova și Kievul au ajuns la un acord privind proiectul de negociere, în cadrul întâlnirii de la Istanbul. De atunci, discuțiile au stagnat. Președintele ucrainean a acuzat Rusia că a comis crime de război în Bucha și Mariupol, iar oficialii ruși au spus că negocierile au ajuns într-un impas. Un moment-cheie a fost și faptul că Ucraina a scufundat Moskva, nava-amiral a flotei ruse de la Marea Neagră, susțin două persoane care știu discuțiile din jurul președintelui Putin. „Exista speranță pentru o înțelegere. Putin oscila. Trebuie să găsească o modalitate de a ieși din asta un câștigător”, a spus una din sursele Financial Times. După scufundarea crucișătorului, „Putin a fost împotriva semnării a orice… după Moskva nu pare un învingător, pentru că a fost umilitor”, a adăugat sursa, citată de Libertatea.

6 angajați ai Primăriei București, cercetați penal pentru atribuirea ilegală a unui contract unei firme private. Societatea are contracte de milioane de euro și cu ANAF. Șase angajați ai Primăriei București sunt cercetați penal după ce ar fi atribuit un contract de aproape 3 milioane de lei, în 2015, ilegal. Toți sunt acuzați de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite. Inculpat este și acționarul firmei care după ce a încheiat contractul cu ajutorul angajaților primăriei a mai reușit să obțină, în 2019, încă unul, tot cu PMB, de 7,8 milioane de lei, împreună cu o altă firmă. Prejudiciul calculat de procurori este de 724.424 lei cu TVA, potrivit Buletin de București.

Franța: Cine va fi noul premier? Cine ar putea să îl înlocuiască pe actualul premier, Jean Castex, care va demisiona în următoarele zile…este întrebarea la care va trebui să răspundă președintele reales, Emmanuel Macron. Premierul va trebui să întrunească ambițiile celui de-al doilea mandat prezidențial.

Pentru Emmanuel Macron nu va fi deloc ușor să facă o alegere, dat fiind faptul că încearcă să seducă și alegătorii din tabăra stângii radicale, pe cei care l-au votat pe candidatul mișcării Franța Nesupusă, Jean-Luc Mélenchon dar și tabăra ecologistă reprezentată de Yannick Jadot.

Așa cum spunea Emmanuel Macron între cele două tururi electorale, noul prim-ministru se va ocupa direct și de planificarea ecologică. O ambiție formulată de liderul de la Elysée de a pune ecologia în centrul noului mandat. El a vorbit și despre faptul că va aplica “o nouă metodă de guvernare, mai participativă și locală”, scrie RFI.

Important pentru clienții casnici de electricitate cu un consum mai mare: și ei pot plăti preț plafonat, dar nu acum. Detaliile. Furnizorii de energie și gaze sunt obligați să înștiințeze toți clienții în legătură cu modificările legislative. Iată o parte dintr-o notificare a unui furnizor, relevantă pentru categoria de clienți la care ne referim, cei casnici care, în 2021, au consumat peste 300 kWh lunar, în medie:

“În cazul clienților de energie electrică care:

– nu se încadrează în tranșele de consum întrucât au avut un consum mediu lunar, în 2021, de peste 300 kWh, dar se încadrează în aceste tranșe cu consumul din anul 2022,

– s-au racordat la sistemul de distribuție începând cu 1 ianuarie 2022,

furnizorii vor emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare a consumului facturat anterior, corespunzător perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe. Prețul final utilizat pentru calculul acestei facturi de regularizare va fi stabilit în funcție de încadrarea în noua tranșă de consum a locului de consum”., scrie Economica.net.

Miercuri intră în vigoare ordinul ce prevede anunțarea șoferilor prin e-mail la expirarea rovinietelor cu o valabilitate de cel puțin o lună. Pentru a reduce numărul amenzilor aplicate, dar și pentru a crește încasările la buget, autoritățile au stabilit, printr-un ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) oficializat în prima jumătate a lunii și care va intra în vigoare miercuri, ca, în curând, cei ce dețin roviniete cu o valabilitate de minimum 30 de zile să fie anunțați, prin e-mail, de expirarea ei. Rovinieta este o sumă plătită de șoferi, care le dă dreptul de a folosi mașina pentru care au plătit taxa, pe parcursul unei perioade, pe rețeaua de drumuri naționale, scrie avocatnet.ro

Recensământ 2022. Cât de sigure sunt datele personale colectate de INS. Specialist: „Metoda nu oferă protecția datelor”.

Metoda folosită de Institutul Național de Statistică pentru criptarea și anonimizarea datelor colectate online la recensământ, avertizează specialiști în securitate cibernetică.

Confidențialitatea datelor strânse la Recensământul 2022 este 100% securizată, afirma recent, într-un interviu pentru Europa Liberă, șeful INS, Tudorel Andrei.

„Din momentul în care ați finalizat chestionarul (de auto-recenzare online), datele sunt criptate și nu mai există nicio legătură între CNP - care se criptează într-un cod statistic care nu mai are nicio legătură cu acesta - și datele introduse”, a spus acesta.

În fapt, INS ar folosi pentru anonimizarea CNP-urilor - colectate fie în prealabil de la alte instituții, fie direct prin intermediul portalului de auto-recenzare - o funcție de dispersie criptografică de tip CNPToSHA1 și nu una de criptare propriu-zisă, arată Eduard Șuică, programator și specialist în criptografie. Diferența face ca sistemul să fie vulnerabil în privința protejării datelor cu caracter personal introduse.

„Felul în care este folosită această funcție este unul neconform, făcând CNP-ul foarte ușor de extras în timp rezonabil. Peste această funcție ar fi trebuit construit, cu instrumente suplimentare, pentru a oferi o protecție eficientă a datelor. A fost parcurs un singur pas din trei”, a declarat specialistul pentru Europa Liberă.

Cristian Grosu: Noua eră și România ei. Războiul acesta va fi lung – mai lung de un deceniu, poate chiar cât a durat perioada interbelică a secolului trecut – indiferent cât de repede vor tăcea armele. Tocmai pentru că noua eră pe care o deschide nu poate fi construită pe repede înainte.

Ucraina e doar ochiul unui ciclon, iar politicienii cu putere reală de decizie știau că, mai devreme s-au mai târziu va intra la masa negocierilor. A negocierilor în ce privește vecinătatea dintre viitorii poli de putere globală – în esență, între sisteme sociale fundamental diferite. China și Rusia – ca sisteme totalitare de facto, pe de o parte, și Occidentul încă (încă) democratic.

Tocmai se destramă teoriile privind multipolaritatea lumii – în sensul în care a fost ea prezentată de analiști și experți în ultimele 2 decenii, precum și în ce privește globalizarea – care și ea va fi altceva decât ne-a prezentat-o în obsedanții ani 90 o altă galerie de experți și analiști. Iar aceste teorii se destramă pentru că sunt doar teorii: sunt contrazise de realitatea aritmetică, de realitatea naturii umane și de istoria factuală, scrie Curs de guvernare.

China înlocuiește porumbul din Rusia și Ucraina cu cel din SUA. Contract pentru 1,347 mil. tone. Americanii par a fi marii căștigători de pe urma războiului din Ucraina. Comercianții chinezi de cereale au semnat în această săptămână un contract pentru 1,347 milioane de tone de porumb american. Este a treia achiziție majoră chineză în Statele Unite de la izbucnirea războiului rusesc împotriva Ucrainei.

Se preconizează că China va avea nevoie de încă 6 milioane de tone pentru a compensa comenzile anulate din Rusia și Ucraina. Achizițiile sunt împărțite între livrările din anul de comercializare curent și pentru sezonul care începe la 1 septembrie.

Potrivit comercianților americani de cereale, China încearcă, de asemenea, să acopere incertitudinile legate de mărimea recoltelor braziliene. Cea de-a doua – și cea mai mare – cultură de porumb din Brazilia, numită popular „safrinha”, este de așteptat să fie puternică în acest an, dar fermierii brazilieni au încă nevoie de condiții meteorologice bune în următoarele săptămâni și există o anumită incertitudine în acest sens, scrie AgroIntel.ro

Popești-Leordeni, sudul sălbatic de lângă București. În Popești-Leordeni găsești din loc în loc inclusiv case sau blocuri construite lângă, dacă nu chiar sub linii de înaltă tensiune. Te uiți la toate astea și îți spui că ai putea la fel de bine să fii în Chiajna (despre care PressOne a scris deja) sau alte localități limitrofe ale Capitalei.

Asemănarea dintre Popești-Leordeni și Chiajna nu este deloc întâmplătoare. Ambele localități au avut o relație administrativ-urbanistică cu Bucureștiul până nu demult, când s-au trezit peste noapte autonome. Principala diferență este că Popești-Leordeni a devenit oraș, în timp ce Chiajna a rămas comună în acte, deși are toate caracteristicile unui oraș.

Urbanistic, însă, cele două localități sunt ca două picături de apă și spun cam aceeași poveste: povestea unor administrații locale corupte și incompetente care i-au lăsat pe dezvoltatorii din zonă să construiască haotic, contrar oricăror reguli și fără pic de considerație pentru sănătatea mediului și a locuitorilor săi, scrie PressOne.

Europa vs. Bateriile. Anatomia unei relații complicate. Cel puțin 10 țări din Europa vor avea în următorii ani uzine pentru producția de baterii Li-Ion pentru mașini electrice. Exploatarea propriilor materii prime și reciclarea bateriilor vor fi însă cruciale pentru ca Europa să reducă dependența de furnizorii din Asia, America de Sud și Africa, scrie AutoCritica.

​Dosarul "Mită la stomatologie" a ajuns la judecată. Patru acuzați de corupție, într-un examen universitar . Procurorii Anticorupție au finalizat ancheta în cazul de corupție semnalat la Facultatea de Medicină din cadrul Universității "Dunărea de Jos", cu ocazia examenului de specialitate în stomatologie, care a avut loc la finele anului trecut. Patru persoane, dintre care trei medici stomatologi, au fost trimiși în judecată pentru trafic de influență și alte fapte asociate primirii de foloase necuvenite în schimbul furnizării subiectelor de concurs, scrie Viața Liberă.

Mihai Melnic, tânărul genial care a creat primul robot umanoid din România: „Vreau să studiez în altă țară inteligența artificială, dar să mă întorc să aplic aici, să reușesc să dau o voce copiilor care au asta în ADN”. Mihai Melnic este un tânăr de 19 ani care s-a dus către un domeniu încă necunoscut pentru România, robotica. A creat primul robot umanoid din România, proiect început în bucătăria mamei sale.

Este elev în clasa a XII-a la Liceul de Informatică „Grigore Moisil“ din Iaşi, dar știe deja care este rezoluția următorilor ani. Anul trecut, în luna iulie, echipa de Robotică a României, din care face parte, a a obţinut locul 1 la Campionatul Internaţional de Robotică de la Chicago. Tânărul crescut într-o familie monoparentală spune că primii paşi în lumea roboticii i-a făcut în clasa a II-a, atunci când „fura meserie“ de la profesorul lui, Hasan Colak. Este deja admis la universităţi din ţară şi din străinătate, și a luat deja și decizia. Va pleca în Olanda, dar nu va uita de România, scrie Life.ro

Palatul Sinodal de la Mănăstirea Antim, cea mai grea clădire mutată în comunism. Palatul Sinodal de la Mânăstirea Antim, propus iniţial pentru demolare, a fost cea mai grea construcţie translată în România – 9.000 de tone.

Chiliile din nord-est au fost demolate chiar după translarea lor împreună cu cuhnia. Aceste inconsecvenţe erau specifice vremii deoarece ordinele se schimbau de la o zi la alta. Toate clădirile istorice translate au fost salvate in extremis, sub presiunea grabei şi a unor directive contradictorii. Biserica Schitul Maicilor a fost prima biserică translată, din iniţiativa ing. Iordăchescu în iunie 1982 (chiliile au fost demolate).

Astfel a apărut posibilitatea translării care satisfăcea atât preocupările conducătorilor de atunci (primatul ideologiei şi al tehnicii asupra spiritualităţii) cât şi alina o parte din temerile populaţiei. Costurile ridicate ale translării au făcut ca aceasta să nu fie folosită decât în cazuri de excepţie. Translarea a fost excepţia de la regula care era demolarea, scrie Turismistoric.ro

Mica doză de cultură generală: Vă voi povesti azi despre un vin antic și de demult pe care îl recomandăm doar ca povestioară, nu și ca băutură. Personal nu l-am încercat, este încă pe lista cu lucruri care trebuie testate măcar o dată în viață dar, din recomandările altora, e bine să nu te agiți prea tare, ca să nu fii dezamăgit. Ba chiar povestea un amic care își făcuse concediul în Grecia, că n-a avut altceva mai bun de făcut decât să se lungească la aperitive cu vin din ăsta și, vreo trei luni după aia, a ținut-o numai pe apă plată, ca să uite gustul, scrie Mica doză de cultură generală.

Superficialitatea si impostura dauneaza grav securitatii. In ultimele saptamani, am fost martorii unui curent de opinie promovat, din pacate, inclusiv de persoane care nu pot fi suspectate de rea intentie sau impostura, care facea referire la lasitatea Romaniei si a celor care o conduc. Etichetarea era o consecinta a faptului ca, in timp ce mai toate tarile din regiune au avut grija sa faca publice in mod constant sumele si actiunile de sprijin pentru Ucraina, Romania a avut un comportament mai degraba discret pe aceasta tema. In consecinta, informatiile existente in spatiu public i-au facut pe analistii de profesie si amatori sa decreteze pe canalele de comunicare ca Romania nu face mai nimic, din teama, din lasitate, din duplicitate sau sau, cel mai grav, pentru ca avem o conducere vanduta Moscovei, scrie Radu Crăciun pe blogul personal.