Business report Foto: Profimedia Images

Lumina valorilor tradiționale vine de la Budapesta. Evenimentele din Ungaria ne arată că asaltul asupra drepturilor femeilor, copiilor, minorităților sexuale vine din mai multe direcții. El poate lua forma unor inițiative legislative sau chiar a unui minister. România le-a bifat deja pe ambele.

Pe 28 aprilie Senatul a adoptat tacit un proiect de lege depus de șapte parlamentari UDMR. Proiectul are în vedere modificarea cadrului de protecție a drepturilor copilului. Nu ar fi nimic alarmant în intenția UDMR dacă ea nu ar viza măsuri discriminatorii.

Aleșii UDMR vorbesc în motivarea propunerii lor despre asaltul „unor noi ideologii, precum teoria genului, ce pun în pericol valorile tradiționale, bazate pe creștinism, și însuși nucleul de bază al societății, familia creștină”. În acest context copiii devin extrem de vulnerabili și modul ales de UDMR pentru a gestiona această stare de vulnerabilitate este prin legislație, care să definească clar „identitatea copiilor la naștere și asigurarea păstrării acestei identități până la împlinirea vârstei de 18 ani și dobândirea capacității depline de exercițiu”, scrie Dela0.ro

Topul celor mai ciudate reguli de circulație din lume. Aproape fiecare țară interzice viteza și conducerea sub influența alcoolului, însă unele aplică reguli aparent mai ciudate, scrise pentru a aborda probleme locale specifice. Așa au ajuns legiuitorii din întreaga lume să fie nevoiți să ia în considerare problema cartofilor, a căștilor audio sau a apărătoarelor de noroi.

Autoritățile chineze limitează vânzările de mașini noi în funcție de tipul de combustibil, în încercarea de a reduce poluarea și congestionarea traficului. În 2019, Comisia de Transport din Beijing a oferit certificate de înmatriculare pentru doar 60.000 de vehicule electrice/hibrid și 40.000 cu motoare clasice. Astfel că, șoferii doritori participă la un fel de sistem de loterie pentru a câștiga dreptul de a cumpăra o mașină. Șansele de câștig sunt de aproximativ 1 la 500, scrie Wall-street.ro

Putin va fi operat de cancer curând. Îi va ține locul un dur al KGB, Nicolai Patrușev . Vladimir Putin va fi nevoit să renunțe la controlul războiului din Ucraina pentru o perioadă nederminată deoarece este pregătit pentru o operație de cancer. Îi va ține locul Nicolai Patrușev, fost șef KGB, susține o sursă de la Kremlin, potrivit Daily Mail. Sursa citează și un fost militar de rang înalt al Kremlinului care a afirmat că Putin a discutat că va fi supus unor proceduri medicale. „Medicii insistă că are nevoie de o operație, dar data nu a fost încă stabilită”, a spus sursa, potrivit Daily Mail.

Va fi operat și va fi incapabil să conducă „pentru o perioadă scurtă de timp”, crede liderul de la Kremlin, după cum și-a asigurat apropiații.

Sursa a spus că alegerea lui Patrușev, care a venit după o discuție „de la inimă la inimă” de două ore cu Putin, este „cea mai proastă opțiune”, scrie Newsweek.

În criză energetică, România se gândește acum să ...redeschidă mine pe care le-a închis. Ministrul Economiei, Florin Spătaru, anunță că există discuții privind actualizarea strategiei privind resursele minerale. Spătaru susține că se așteaptă ca, în săptămânile următoare, să fie actualizată strategia privind resursele minerale și să fie adoptate normele de aplicare a Legii minelor. ”Vom avea o strategie a resurselor minerale. Ieri am avut o primă discuție cu companiile din domeniu, cu institutele de cercetare, cu ANRM, cu Ministerul Economiei și mă aștept ca în următoarele săptămâni să actualizăm strategia pe resurse minerale, de asemenea să venim cu normele de aplicare a Legii minelor și să intrăm în discuții serioase cu Comisia Europeană pentru a putea să valorificăm cât mai bine aceste resurse minerale neenergetice pe care România le deține., în această criză a materiilor prime, scrie Profit.ro

​Mica doză de cultură generală. Uite că a mai trecut o lună, a venit și 1 Mai muncitoresc, iar noi (mă rog, eu) îl vom sărbători prin muncă, adică scriind un nou maraton. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar acum ceva vreme „amenințam” cu o serie de maratoane pe teme de cultură rusă. Sincer, făceam bășcălie de oamenii răi, că nu aveam nimic de genul ăsta în plan. Dar, nu e pentru cine se pregătește, că de vreo două săptămâni a început să mă bântuie o temă, mai precis viața mai puțin știută a lui Dostoievski. Ca să nu o lungesc, că aici ar fi enorm de scris, iată că am lansat și un avertisment pentru cei care s-ar putea simți ofuscați de așa subiect. Cui nu-i place n-are decât să nu citească. Ce altceva pot să zic?

Bun! Așa cum am menționat deja, o să aducem pe tapet câteva aspecte ceva mai puțin știute din viața marelui scriitor. Iar azi vom vorbi despre copilăria sa, căci în ea se regăsesc elemente cruciale, care aveau să îl definească pe Dostoievski ca om, dar mai ales ca scriitor, scrie Mica doză de cultură generală.

Mărturia terifiantă a unui ucrainean prizonier într-o închisoare din Rusia. Torturile la care a fost supus de ruși. În vârstă de 31 de ani, Nikita Horban a petrecut 3 săptămâni într-o închisoare din Kursk, din sud-vestul Rusiei, după ce a fost răpit de soldații ruși și dus peste graniță. În centrul de detenție din Rusia a fost bătut, umilit, și și-a pierdut toate degetele de la picioare din cauza degerăturilor, a povestit el într-un interviu pentru BBC.

Nikita a fost adus înapoi în Ucraina în urma unui schimb de prizonieri. A ajuns la spitalul din Zaporizhzhia, din sudul Ucrainei, alături de un alt bărbat ce a fost eliberat de ruși. Celălalt bărbat, Serhiy Vasylyha, în vârstă de 28 de ani, s-a întors cu ambele picioare amputate, scrie GreatNews.

Nu va temeti de recesiune. In ultimele 6 luni, am auzit in numeroase randuri comentarii care faceau referire la situatia ingrata cu care se confrunta bancile centrale, fiind puse in fata unei alegeri imposibile: abordeaza frontal inflatia sau incearca sa evite recesiunea? Alegere imposibila deoarece o crestere sustinuta a dobanzilor menita sa franeze inflatia ar duce la o incetinire economica. Pe de alta parte, o crestere lenta a dobanzilor, care ar proteja cresterea economica, nu ar elimina presiunile inflationiste. Adeptii celei de a doua abordari aduc ca un argument suplimentar faptul ca inflatia este indusa de oferta si nu de consum. Intrebarea de o mie de puncte este: Oare nu cumva tocmai aceasta indecizie risca sa duca la aparitia stagflatiei? Adica o situatie in care nici inflatia nu e tinuta sub control si nici economia nu creste. Insa vestea buna este ca marile banci centrale incep sa isi aminteasca de principalul obiectiv pe care ar trebui sa-l aiba: asigurarea stabilitatii preturilor, scrie Radu Crăciun pe blogul personal.

Rusia devine „paradis” bancar. Putin a semnat o lege care interzice partajarea secretului bancar cu autorităţile străine. Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat o lege care interzice băncilor ruse să furnizeze autorităţilor străine competente informaţii despre clienţi şi operaţiunile acestora. Documentul a fost publicat duminică pe portalul oficial de informaţii juridice, transmite agenţia rusă de ştiri TASS. El este conceput pentru a minimiza riscurile asociate cu adoptarea de către ţările „ostile” a unui număr de modificări ale legislaţiei naţionale. Aceste modificări, subliniate în materialele însoţitoare, vizează obţinerea de la băncile străine, sub ameninţarea cu penalităţi, a informaţiilor confidenţiale constituind secret bancar. Noua lege interzice instituţiilor de credit naţionale să transmită autorităţilor competente ale statelor străine, inclusiv justiţiei, informaţiile solicitate despre clienţi şi operaţiunile acestora, cu excepţia cazurilor stabilite de actele juridice de reglementare ale Federaţiei Ruse. Interdicţia se va aplica şi reprezentanţilor clienţilor, beneficiarilor şi beneficiarilor efectivi. În plus, instituţiile de credit din Rusia trebuie să informeze cu promptitudine Rosfinmonitoring şi Banca Centrală (BC) cu privire la faptul că au primit astfel de solicitări de la autorităţile străine, scrie Adevărul.

Cecenii lui Ramzan Kadîrov, acuzați că au executat inclusiv soldați ruși, lângă Bucha: „Și-au împușcat în cap camarazii grav răniți”. O grupare de soldați ceceni, temută pentru brutalitatea combatanților săi, ar fi executat nu doar civili ucraineni, ci și militari ruși „grav răniți”, aflați într-un „spital de campanie” la nord-vest de Bucha, au declarat martori oculari pentru Daily Mail.Luptătorii lui Ramzan Kadîrov, liderul autoritar din Cecenia, cărora li se spune şi „kadîroviți” și care au fost fost folosiți ca instrument de PR în războiul declanșat de președintele rus Vladimir Putin, și-ar fi ucis propriii camarazi și ar fi „operat o cameră de tortură” într-o fabrică de procesare a sticlei. Aceste fapte, dacă se dovedesc adevărate, confirmă acuzațiile făcute de comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Liudmila Denisova. Cecenii lui Ramzan Kadîrov, acuzați că au executat inclusiv soldați ruși, lângă Bucha: „Și-au împușcat în cap camarazii grav răniți”. Artem Hurin, membru al consiliului local din Irpin, oraș învecinat cu Bucha, care este, de asemenea, comandant adjunct în cadrul Forțelor de Apărare Teritorială ale Ucrainei, a fost unul dintre primii care au vizitat Bucha după ce soldații lui Vladimir Putin s-au retras luna trecută, când forțele ucrainene au recucerit localitatea, pe 2 aprilie. Acolo, Hurin a auzit numeroase relatări despre teroarea semănată de ceceni în mai multe zone din oraș, precum strada Yablonska, unde era staționat un grup de kadîroviți ce ar fi trebuit să avanseze pe Kiev. Potrivit lui Hurin, civilii ucraineni nu au fost singurii pe care kadîroviții i-au torturat și ucis în oraș, scrie Libertatea.

De ce românii îşi decapitalizează firmele? Ce spun antreprenorii după ce prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu a spus că trebuie 32 mld. euro pentru capitalizarea firmelor româneşti ca să devină bancabile. „Cred că mulţi antreprenori îşi decapitalizează companiile din neştiinţă. Unii dintre ei nu înţeleg că firmele trebuie să fie capitalizate pentru a putea face faţă unui eventual şoc. Neavând o şcoală antreprenorială la bază, fiecare a făcut după ureche, iar când marja este mică, fiecare vrea să se bucure de acei bani pe care îi face. Asta vine din lipsa de cultură antreprenorială“, a declarat Ştefan Cherciu, proprietarul producătorului de ferestre Casa Noastră din Craiova.

El susţine că oamenii, antreprenorii, trebuie să înveţe că nu se pot dezvolta dacă îşi scot profitul din firmă. „Nu doar antreprenorii tineri sunt cei care fac această greşeală, ci şi cei din alte categorii de vârstă.“, scrie ZF.

Revolta din Shanghai. Disperare în China din cauza politicii zero Covid. În ultimele zile, locuitorii din Shanghai au început să strige de la geam și să bată în tigăi în semn de protest față de lockdown-ul impus de autoritățile chineze. Beijingul pare determinat să păstreze politica zero Covid pentru a preveni creșterea numărului de îmbolnăviri.

Critica și protestele față de conducerea comunistă sunt rare în China, însă locuitorii din Shanghai se plâng de accesul limitat la hrană, în timp ce unii spun că au fost temporar dați afară din locuințe pentru dezinfecție.

Metropola chineză se află în lockdown încă de pe data de 5 aprilie. Strategia conducerii de la Beijing este aceea de a avea zero cazuri de Covid în toată țara, motiv pentru care orașele chineze intră în lockdown chiar și atunci când numărul cazurilor nu se află în creștere alarmantă, scrie Europa Liberă.

Paradox? Prețurile din industrie au crescut de 3 ori mai mult pentru piața internă decât pentru cea externă. Explicațiile specialiștilor. În doar nouă luni, indicele prețurilor producției industriale (IPPI), așa-numita ”inflație industrială”, a crescut de 3 ori mai mult la intern decât la extern.

Cu alte cuvinte, prețurile ”de producător” au crescut cu aproape 60% pentru bunurile industriale vândute în România, respectiv cu circa 20% în cazul celor care au mers la export, reiese din cele mai recente datele ale Institutului Naționale de Statistică (INS).

Seria istorică relevă că cei doi indicatori au, în general, valori relativ similare, diferențele fiind, în general, de sub un punct procentual (pp). Lucrurile au început să se schimbe însă începând cu vara anului 2021. În toamnă, discrepanțele au urcat către 15pp, iar la finalul anului au fost de circa 25pp. Un salt major s-a produs și în primele două luni ale anului 2022, când diferența s-a apropiat de 40pp, scrie Curs de Guvernare.

Cornel Amariei. Limitele sunt în cap, nu în realitate. Cornel Amariei este cofondator al .lumen, un startup înființat în 2020 cu o misiune teribil de ambițioasă – aceea de a folosi tehnologia și inteligența artificială pentru a da ”ochi” oamenilor orbi. Ochelarii pentru nevăzători la care lucrează .lumen reprezintă un proiect de cercetare probabil unic în lume. A câștigat în 2021 o finanțare de nouă milioane euro de la European Innovation Council, unul dintre cele mai pretențioase acceleratoare europene. Și premiul Red Dot: Luminary Award, cel mai prestigios premiul al celei mai importante competiții globale de design. Înainte de .lumen, Cornel a condus departamentul de inovație la Continental.

Am vorbit cu Cornel despre originile lui foarte modeste, într-o familie cu părinți și o soră cu dizabilități. Despre cum mama lui l-a inspirat să își învingă limitele și timiditatea și să devină speaker profesionist, despre anii lungi în care au ținut ideea .lumen în viață deși nu exista tehnologia care să o facă posibilă, despre de ce experții nu pot inova, și ce fel de oameni să-ți cauți pentru o echipă fantastică. Am vorbit, de asemenea, despre ceva ce avem amândoi în comun: o anumită timiditate și nesiguranță care ne face să părem uneori aroganți. L-am rugat pe Cornel să îmi explice ce va fi posibil când ochelarii .lumen vor deveni produs de serie și legătura între multiplele lui pasiuni și capacitatea de a rezolva probleme imposibile.

Cornel Amariei are 28 de ani și locuiește și lucrează în Cluj, împreună cu întreaga echipă de profesioniști români care lucrează pentru .lumen, scrie Andreea Roșca pe blogul personal.

Earendel. Cea mai îndepărtată stea observată în Univers. Într-un interval de numai câteva zile, astronomii au descoperit cea mai îndepărtată stea și cea mai îndepărtată galaxie. Aceste evenimente ne vor ajuta să înțelegem mai bine cum s-a format Universul și cum a apărut viața așa cum o știm în prezent. Cât de mare este lumea în care trăim? Depinde. Ce înseamnă lume?

Pentru un nou-născut, lumea întreagă este reprezentată de părinții care îl îngrijesc și de casa în care locuiește. Pe măsură ce crește, omul realizează însă că lumea nu are, de fapt, limite. Și că, în acest context, mare este un termen relativ.

Treptat, omul descoperă parcul în care aleargă cu prietenii sau școala în care învață să citească și să scrie, iar primele călătorii cu mașina, trenul sau avionul îl teleportează într-o lume complet diferită de cea percepută acasă. O lume care poate fi reprezentată, de exemplu, de un vârf munte sau de malul mării.

Acolo, la malul mării, mulți copii își îndreaptă privirea spre orizont și își întreabă nedumeriți părinții ce este dincolo de acea linie care pare să despartă marea de cer.

Pe același principiu, mulți alții se întreabă ce este dincolo de albastrul cerului. Și asta din cele mai vechi timpuri. De exemplu, în 2 octombrie 1608, olandezul Hans Lippershey a obținut un patent pentru primul telescop din lume, conceput cu scopul de “a vedea lucruri îndepărtate ca și cum sunt aproape”, scrie AutoCritica.