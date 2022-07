FINANTE - BANCI Joi, 21 Iulie 2022, 13:58

Dan Popa • HotNews.ro

Guvernul României nu trebuie să accepte condiționarea ca totalul pensiilor să nu depășească 9,4% din PIB! Eu nu sunt de acord să semnez așa ceva! România are peste 4 milioane de lucrători în Uniunea Europeană. Acei lucrători au fost pregătiți de statul român. Acei lucrători acum contribuie la PIB-ul Uniunii Europene, a scris ministrul Muncii, Marius Budăi, pe Facebook.

”Prin urmare ei ajută economiile europene prin banii pe care îi plătesc acolo. Nu poți să mă încorsetezi pe mine, România, care am atâția lucrători la tine, Uniunea Europeană, într-o suma fixă pentru pensii. E o chestiune care trebuie discutată foarte clar și cu toate argumentele pe masă. Guvernul României trebuie sa se împotrivească.

Ca ministru NU VOI SEMNA o reformă care să îi sărăcească pe actualii seniori ai României, dar și pe viitoarele generații până în 2070.”, mai spune Budăi.

El reia o idee pe care o anunțase și la finalul luniii mai, la Iaşi, când spunea că va propune eliminarea procentului din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru pensii.

Într-o conferinţă de presă, el a argumentat că "în nicio lege a pensiilor din UE" nu scrie că trebuie să fie încadrarea până la un anumit procent.

Conform ministrului Muncii, media europeană privind ponderea pensiilor în PIB este între 12,5% şi 13%, dar România doreşte rezolvarea inechităţilor.

"Aş merge pe rezolvarea inechităţilor, în principal. Noi, în Legea 127, când am promovat-o în Parlament, am avut un procent de 11,7%, conştienţi fiind că puterea economică a României nu ne poate duce chiar la media UE, dar trebuie să tindem şi noi acolo. Eu aş elimina total procentul. Nu scrie nicăieri, în nicio lege a pensiilor din UE, şi chiar m-am interesat, nu scrie că ne încadrăm în atât. Nu scrie. Eu voi propune eliminarea procentului. Reprezentanţii Comisiei Europene au fost de acord, şi mai ales Banca Mondială a fost de acord şi a spus Comisiei Europene că fiecare stat membru ar trebui să aibă independenţa de a-şi decide politicile sociale şi economice. Bineînţeles, respectând reglementările Tratatului pentru că suntem un stat membru al Uniunii Europene şi suntem un susţinător al proiectului european. Sunt proeuropean convins şi de aceea spun că prin preocupările sale un stat trebuie să aibă independenţa în a-şi decide politicile", a afirmat atunci Marius Budăi.

Cum s-a ajuns la 9,4% din PIB

Cristian Ghinea a detaliat pentru Libertatea cum s-a ajuns la procentul de 9,4%.

Raportul de țară al României, realizat de Comisia Europeană, arată că România are un sistem de pensii nesustenabil. Comisia Europeană era foarte „speriată” că PSD a mărit foarte mult pensiile, mai ales prin legea din 2019, care creștea cu 30% anvelopa.

Cristian Ghinea: „Legea este în vigoare, dar aplicarea ei este prorogată. Toate guvernele au amânat intrarea ei în vigoare, nu este aplicată din această cauză. În cadrul negocierilor s-a stabilit că este nevoie de o anvelopă, pentru că stăm cu un satâr deasupra capului. Și atunci aveam ca opțiuni așa: fie se face prin raportare la ce a fost anterior, fie la o proporție din PIB”, a mai precizat acesta.

Calculele au fost făcute de Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii Oficialul spune că s-a preferat o proporție din PIB, iar calculele au fost făcute de Ministerul Finanțelor și de Ministerul Muncii, ambele conduse de PNL atunci. D

Ministerul Muncii era condus de Alexandru Nazare la acel moment, iar ulterior a fost interimar fostul premier Florin Cîțu. Ministerul Muncii a fost condus de Raluca Turcan.

Comisia Europeană ar fi dorit ca majorarea pensiilor să se facă în funcție de creșterea economică. „Noi am calculat că cheltuiala medie cu pensiile este de 8% din Produsul Intern Brut (PIB), la care se adaugă pensiile speciale, pe care noi nu le-am calculat, dar le-a calculat Comisia Europeană la 0,8-0,9% din PIB. Și așa aveam un total sub 9% din PIB. Și atunci am negociat cu Comisia Europeană să creștem la 9,4%”, a punctat Ghinea. PSD argumentează că acest procent frânează creșterea pensiilor și transferurile către Pilonul II, cel al pensiilor administrate privat. Însă Ghinea spune că pensiile pot crește pentru că și PIB-ul crește. De asemenea, Guvernul poate face ajustări la pensiile speciale.