FINANTE - BANCI Marți, 02 August 2022, 08:49

Florin Barbuta • HotNews.ro

Sunt români care așteaptă ca Ministerul Finanțelor să lanseze titluri de stat Fidelis pentru a subscrie la ele și a le cumpăra la prețul inițial, iar alții care așteaptă ca după listarea pe piața de capital să le cumpere la o valoare mai mică, adică „la reducere”, practic așa având un randament mai mare.

Fidelis Foto: MFP

De obicei, titlurile de stat sunt cumpărate de investitori pentru a le ține până la scadență (ca metodă de diversificare ori au un apetit scăzut pentru risc, iar oferta bancară nu-i satisface pe deplin), iar în alte cazuri, de a parca o perioadă banii până văd anumite oportunități.

Cum multe persoane au nevoie de banii respectivi înainte de scadență (din diferite motive), ajung să le vândă la preț mai mic. Fiind listate, operațiunea este ușoară (se face un ordin de vânzare și gata, mai ales dacă e făcut la prețul pieței).

Cumpărătorii știu că au de câștigat, în anumite cazuri, mult mai mult dacă le cumpără la reducere de la ceilalți investitori. Adică, pe lângă dobânda anuală clasică pe care o oferă Ministerul Finanțelor, la răscumpărare ei vor fi plătiți la valoarea de 100 lei sau euro (după caz), chiar dacă le-au cumpărat cu puțin peste 90 de lei. Deci câștigul este mult mai mare.

Acum, dacă ne uităm pe bursă, vedem că există anumite oportunități la titlurile de stat Fidelis emise de Ministerul Finanțelor, adică prețul este sub cel inițial.

Dacă ne uităm la cele din 2020, observăm că acum se vând astfel:

R2408A (dobândă de 4,5%/an) – 93,4 lei/titlu

R2508AE (dobândă de 2%/an euro) – 95,5 euro/titlu

R2312A (dobândă de 4%) - 95,2 lei/titlu

R2512AE (dobândă de 1,85% euro) – 92,75 euro/titlu

Titluri din 2021:

R2403A (dobândă de 3,1%) - 92,3 lei/titlu

R2603AE (dobândă de 1,55% euro) – 92,2 euro/titlu

R2307A (dobândă de 3,25%) - 95,8 lei/titlu

R2410A (dobândă de 3,75%) - 91,75 lei/titlu

R2610AE (dobândă de 1,6% euro) – 92,2 euro/titlu

R2412A (dobândă de 4,6%) - 94,94 lei/titlu

R2612AE (dobândă de 1,8% euro) – 93 euro/titlu

Titlurile din 2022:

R2504A (dobândă de 5,5%) - 97 lei/titlu

R2404AE (dobândă de 1,6% euro) – 96,56 euro/titlu

R2304A (dobândă de 4,75%) - 97,8 lei/titlu

Cele pe care nu le-am menționat ori au prețul apropiat de 100 lei/euro (de exemplu cele din iunie 2022), ori au fost pe 1 an.

Bineînțeles, la cât de mare este inflația, titlurile nu o pot bate. Aici este vorba doar de un deal ceva mai bun (depinde de fiecare dacă crede că ar fi oportunitate sau nu – noi nu dăm sfaturi, ci prezentăm oferta din piață).

Printre investitorii în titluri de stat Fidelis se află și guvernatorul Mugur Isărescu. El a achiziționat anul trecut de 10.000 de titluri în lei (1 milion lei), dar fiind prezentată suma fixă, deducem că a subscris, nu a cumpărat din piața de capital de la alți români.

Evident, inflația este foarte mare și nu știm ce va fi anul viitor, chiar dacă BNR estimează că va fi de 6,7% în decembrie 2023 (oricum va mai reveni cu noi prognoze până atunci). Cei care vor să o bată, de obicei investesc și în companiile de pe piața de capital, adică în acțiuni.

Ecomistul Radu Crăciun a reînceput să acumuleze expunere pe acțiuni

Economistul Radu Crăciun declara luni, într-un interviu acordat HotNews.ro că își ține economiile în mai multe valute: lei, euro dolari, de exemplu. Deci nu pui toate ouăle în același coș.

„În ce măsură mi-am schimbat comportamentul? Depinde mult de apetitul fiecăruia la risc. Până acum un an aveam tentația să investesc mai degrabă în instrumente cu venit fix, pentru că mi se parea că bursele deja sunt pe maxime și era greu să văd un potențial de creștere. Însă, odată cu corecțiile care au apărut anul acesta am început încet-încet să acumulez din nou expunere pe acțiuni”, a spus el.

Mă rog, eu investesc în fonduri de acțiuni, ceea ce nu înseamnă că bursele nu e posibil să continue să scadă. Dar o fac prin investiții lunare- și în general astea sunt recomandate- să ai niște acumulari lunare, pentru că atunci, chiar dacă bursa va continua să scadă, tu vei beneficia de această scădere prin contribuțiile lunare pe care le le ai.

„În momentul de față am început din nou să să acumulezi expunere pe pe acțiuni. E un fond de investiții care investește 80 % în în România și 20 % în străinătate. Bursa românească cred că are șanse să rămână una dintre cele mai stabile, prin prisma lipsei de diversificare pe care o are. Adică faptul că e o bursă atât de dependentă de energie o face să să aibă perspective bune, având în vedere contextul energetic internațional. Deci mă aștept să să aibă o volatilitate mai scăzută decât bursele altor țări”, a explicat economistul.