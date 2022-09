FINANTE - BANCI Vineri, 02 Septembrie 2022, 08:53

Florin Barbuta • HotNews.ro

Am văzut o creștere semnificativă a salariilor în sectorul public, dacă ne referim la cheltuielile cu salariile în PIB. Am avut un minim în 2014-2015 care era sub nivelul mediei europene. Acum am ajuns peste media europeană, susține Cătălin Păuna, senior economist la Banca Mondială.

Catalin Pauna Foto: Hotnews

„Asta în condițiile în care avem un nivel mai mic al funcționarilor publici decât media din UE”, a precizat el.

• Deci mare parte din această creștere a fost în salarii, nu în angajări. A fost o creștere la angajări, dar cel mai mult la salarii, în principal în partea variabilă a acelor salarii, adică creșteri din bonusuri (sporuri n.r.) și așa mai departe.

„Este dramatic dacă te uiți la ponderea din veniturile guvernamentale. După cum vedeți, este cu mult sub media UE. Deci nu colectăm așa de mult pe cât ar trebui și se duc mulți bani pe cheltuieli recurente, ceea ce înseamnă că rămân mai puțini bani de cheltuit pentru investiții și în alte sectoare care au nevoie de mai multe resurse”, a precizat expertul Băncii Mondiale.

Partea bună, spune el, este că există o propunere coerentă în PNRR.

„Concentrarea este pe: plată egală pentru muncă egală”, amintește Păuna.

• Acum vedem o diferență semnificativă între ministere la nivelul salariilor în privința oamenilor care sunt calificați similar.

„Cred că este important să stimulăm performanța, adică să legăm remunerarea de performanța colectivă și individuală. Este important, de asemenea, să promovăm un mecanism de salarizare transparent și nediscriminatoriu. Este important să avem reguli pentru stabilirea salariilor pentru promovare, creștere și așa mai departe. Apoi, să asigurăm sustenabilitatea cheltuielilor salariale pe termen lung”, a mai afirmat economistul Băncii Mondiale.