PODCAST Joi, 27 Octombrie 2022, 08:27

Florin Barbuta • HotNews.ro

Unii oameni, aparent, au prezis crize, viitorul economic, unii chiar văzând semne în astre. Au nimerit, adică a fost doar noroc, sau chiar au știut? Personajul Spock din Star Trek a spus un lucru susținut și de literatura economică recentă.

Discutăm despre aceste lucruri pornind de la o afirmație a lui Spock într-un nou podcast realizat de Florin Bărbuță împreună cu jurnalista Florentina Cernat.

Pe lângă cele spuse în cadrul Podcastului, ar trebui amintită cartea lui Johan Fourie: Our Long Walk to Economic Freedom care are un capitol dedicat acestui subiect spre final, ceea ce întărește ideea că nimeni nu poate prezice viitorul.

El spune că: A prezice viitorul este un exercițiu periculos, dar asta nu ne-a oprit să încercăm. Vânătorii-culegători au studiat cu atenție mediul în care trăiau pentru a prezice câtă mâncare vor avea. Primii fermieri au dezvoltat metode sofisticate de a prezice ploile. Unii au încercat să găsească indicii privind viitoarele evenimente în oase, cărți de tarot și bile de cristal. Ne putem uita în unele publicații și vedem că există o secțiune dedicată horoscopului. Are logică să vrei cunoști viitorul. Cunoașerea este putere, iar puterea înseamnă bani.

