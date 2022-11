FINANTE - BANCI Joi, 10 Noiembrie 2022, 07:00

Îi vedem pe Warren Buffett și alți investitori care au succes în a face bani pe burse. Unii traderi au învățat lucruri chiar de la țestoase. Sunt mai multe modele prin care oamenii, investitorii de succes, au reușit să facă bani din bursă. Despre acestea, latura practică din cărți (le vedeți pe toate la final) am discutat „La cafea” în studioul HotNews.ro cu expertul în investiții Călin Meteș, director general adjunct la Fondul Proprietatea.

Calin Metes, "La cafea" în studioul HotNews Foto: Hotnews

Cei care investiți s-au vreți să vă apucați de asta ar trebui să studiați câteva cărți care să vă ajute.

„Cartea The Complete TurtleTrader (Manualul traderului țestoasă) de Michael Covel este despre Richard Denis, un investitor de succes din anii '70 care a făcut un pariu cu partenerul său de la acea dată”, potestește Meteș.

Denis pornea de la premisa că un trader bun poate fi învățat.

„Partenerul său spunea că nu-i adevărat: trebuie să existe anumite calități înnăscute ca să fii un trader bun. Pornind de la această dezbatere, Denis a făcut un experiment pornind de la țestoasele pe care le-a văzut în Singapore”, a mai afirmat el.

Erau țestoase de fermă care reușeau să le învețe pe alte țestoase cum să evolueze. A făcut un sistem asemănător, aplicându-l în piețe. A dat anunț că angajează traderi novice, fără experiență.

A selectat 10 oameni cu experiențe diferite fără legătură cu domeniul economic: pianist, designer etc. După 2 săptămâni de training, le-a oferit bani să investească pe cont propriu. În 5 ani au generat profituri de 175 milioane dolari (asta se întâmpla în anii ‘80).

Discuția este una practică, iar pentru a veni în ajutorul vostru am „secționat” clipul în mai multe subiecte.

0:00 INTRO

1:13 Două curente ale investitorilor de succes care au reușit să facă bani din bursă

3:26 Ce ne învață, în practică, cartea The Warren Buffett Way a lui Robert Hagstrom

7:30 Trebuie să fii atent la managementul companiei, în ce măsură sunt acei oameni deschiși, transparenți, iar dacă interesele lor sunt aliniate cu ale noastre

9:04 Un indicator important la care să te uiți dacă vrei să investești într-o companie (din cartea The Warren Buffett Way)

10:08 De ce este important acest return on equity (randamentul capitalurilor proprii)

11:00 Warren Buffet se uită și la indicatorul owner earnings, adică profitul celui care deține compania

12:24 Cum se calculează owner earnings

13:20 Pe baza indicatorului owner earning poți calcula valoarea intrinsecă a companiei. Ce este asta și cum te ajută să-ți dai seama dacă poți investi în funcție de prețul de pe bursă

17:30 Indicatorul care spune multe despre calitatea managementului

21:30 Ce trebuie să ai dacă vrei să investești pe bursă – ce spune cartea lui Morgan Housel: Psihologia banilor

25:06 De ce este Buffett cel mai de succes investitor din istorie

25:40 Ce investitor are randament mai mare decât Buffett de care nu auzit multă lume / Ce scrie în cartea The Man Who Solved the Market de Gregory Zuckerman

28:53 Ce ne învață cartea The Complete TurtleTrader (Manualul traderului țestoasă) de Michael Covel

33:28 Ce este edge-ul / Cum să cântărești deciziile bune și proaste

36:20 De ce e bine să vinzi atunci când greșești

39:18 Ce carte ne învață să facem randamente mari pe termen scurt: 100 Baggers - Christopher W Mayer

*Cărțile la care facem referire în discuție:

The Warren Buffett Way a lui Robert Hagstrom

Psihologia banilor - Morgan Housel

The Man Who Solved the Market - Gregory Zuckerman

The Complete TurtleTrader (Manualul traderului țestoasă) de Michael Covel

100 Baggers - Christopher W Mayer

Antifragil - Nassim Nicolas Taleb

Cel mai bogat om din Babilon - George S. Clason