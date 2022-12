FINANTE - BANCI Luni, 19 Decembrie 2022, 04:54

Dan Popa • HotNews.ro

Fost deputat PSD de Teleorman cu sute de mii de lei în cont cere ajutor de urgență pentru un aparat auditiv de 6386 de lei ● Neculaie se întoarce la Roman SA. Zice că a făcut închisoare pentru că s-a luptat să facă autocamioane ●Canaliile anului 2022 ● Mic dicționar socio-politic românesc ●12 companii din Iași dau în judecată Primăria pentru că nu primesc autorizații. Disperare, haos, afaceri pierdute ●BRD Pensii vrea să plece din România. Ce se va întâmpla cu banii participanților? ●Cum au batjocorit justiția românească și europeană doi mari traficanți de droguri, căutați de SUA ●Spania ar putea deveni prima țară din Europa care acordă concediu menstrual ●Radu Crăciun. Economia în 2023: Despre inflație, recesiune, salarii și de ce să ne panicăm mai puțin ●Braşovul îşi cumpără mall ●Ce poți face de revelion în București.

Press report Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fost deputat PSD de Teleorman cere ajutor de urgență pentru un aparat auditiv de 6386 de lei

Petre Cioabă a devenit deputat de Teleorman după ce Liviu Dragnea a fost forțat de împrejurări să petreacă niște ani la Penitenciarul Rahova. După finalizarea mandatului, fostul parlamentar și-a menținut statutul social la nivel local, continuând să fie președintele Organizației de Pensionari PSD din Teleorman. Și, pentru că nu mai auzea bine doleanțele pensionarilor cu carnet de partid, Petre Cioabă și-a dorit un aparat auditiv performant. Până aici totul e în regulă. Numai că Petre Cioabă a decis că nu-și permite, din pensie, să plătească dispozitivul și a cerut Consiliului Local Alexandria un ajutor de urgență. Da, adică acel tip de ajutor pe care, de obicei, comunitățile locale îl acordă oamenilor nevoiași, aflați în situații limită, de obicei cu privire la intervenții medicale urgente și prea costisitoare. Fostul deputat PSD de Teleorman, care a ocupat locul lui Dragnea în Parlament după condamnare, are în conturi 172.000 de lei, iar indemnizație de parlamentar pe anul 2020 a fost de 132.000 lei. Soția, deși pensionară, încă lucrează ca profesor la Școala Sanitară Postliceală de unde încasează un salariu de 33.000 lei net/an, scrie Investigatoria

Neculaie se întoarce la Roman SA. Spune că a fost trimis în închisoare pentru că s-a luptat să facă autocamioane

Ajunsă la doar 100 de angajaţi, fabrica Roman SA îşi va schimba, din nou, proprietarul. Societatea Pro Roman SA, acţionarul majoritar al Roman SA, este în stare de faliment, iar potrivit tabelului creditorilor, suma datoriilor acesteia este de 93,76 milioane de lei (18,75 milioane de euro). Singurele active ale companiei sunt acţiunile pe care le deţine la Roman SA, acestea fiind în curs de evaluare. Astfel, acţiunile ar urma să fie vândute unui investitor interesat de uzina braşoveană de autocamioane pentru a stinge datoriile acumulate de acţionarul majoritar al acesteia. Potrivit unor surse din piaţă, pachetul majoritar de acţiuni ar valora peste 25 de milioane de euro.

Cea mai mare categorie de creanţe este cea chrirografară – 47,42 milioane de lei (9,48 milioane de euro) şi este deţinută, în principal, de familia Neculaie prin Prescon BV SA (30,97 milioane de lei), Prefa SA (6,24 milioane de lei), dar şi în nume propriu de Alexandru Neculaie, fiul fostului proprietar Ioan Neculaie (10,11 milioane de lei). În total, familia Neculaie deţine, direct şi prin firmele pe care le controlează, peste 51% din creanţele Pro Roman SA. „Pe mine m-au trimis în închisoare pentru că voiam să fac camioane. Puteau să îmi zică direct şi nu mai făceam. Nu vom mai face autocamioane la Braşov”, scrie bzb.ro

Canaliile anului 2022. Mic dicționar socio-politic românesc

Un președinte rupt parcă din Caragiale, un premier plagiator și un ministru cu o carieră construită pe minciună cărora le face opoziție politicianul mire al națiunii. Cam așa arată scena politică a anului 2022.

Klaus Iohannis – președintele țării, dar mai ales împăratul de la Cotroceni – și-a început anul transmițând că dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, Sănătății sau Educației din România sunt chestiuni concrete, care se văd cu ochiul liber în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Iohannis și-l încheie declarând senin că ridicarea MCV-ului e o reușită fenomenală (de parcă asta ar semnala, în sine, rezolvarea problemelor majore cu care se confruntă justiția română) și că i se pare puțin ciudată vânătoarea de vinovați în chestiunea unor eșecuri politice, precum ratarea aderării la spațiul Schengen, scrie Dela0.

12 companii din Iași dau în judecată Primăria pentru că nu primesc autorizații. Disperare, haos, afaceri pierdute

Mihai Chirica n-a făcut un PUG nou, modern, în 7 ani de mandat, și toate proiectele au ajuns interpretabile, la cheremul funcționarilor de la Urbanism

Ploaia de procese din ultimele 6 luni este fără precedent, la asemenea proporții: sunt zeci de proiecte mari, de sute de milioane de euro, care stau pe loc 3-4 ani

Arbitrariul a atins cote absurde: beneficiarii nici măcar nu primesc explicații concrete privind erorile care trebuie îndreptate. Dosarele stau, anii trec, nimeni nu știe dacă Primăria mai există cu adevărat. Primarul ignoră colapsul din urbanism pentru că firmele care nu primesc autorizații n-au ajuns încă la forme extrem de protest, care să-i afecteze imaginea. Firmele se consideră discriminate, victime ale unor răfuieli personale generate de primar și acoliții săi, acuzând că, în paralel, există o listă cu firme agreate și favorizate, scrie ReporterIS

BRD Pensii vrea să plece din România. Ce se va întâmpla cu banii participanților?

BRD Pensii, cel mai mic și mai puțin performant administrator de pe piața pensiilor private obligatorii (pilon II), și-a anunțat intenția de a părăsi România, informând în acest sens inclusiv o parte a angajaților, au arătat, pentru Economica, surse din mai multe zone. Nu este exclus ca fondul unde cotizează jumătate de milion de români să ajungă în administrarea indirectă a autorităților, având în vedere că legea s-a schimbat recent în acest sens, însă nu acesta este cel mai probabil scenariu. Contactați de noi, repezentanții societăți au afirmat că nu comentează zvonuri, scrie Economica.net

​h2: Cum au batjocorit justiția românească și europeană doi mari traficanți de droguri, căutați de Statele Unite

Patrick-Marc Johnson și Michael-Matthews Murray, ambii născuți în Noua Zeelandă, au fost capturați în noiembrie 2020 în urma unei ample operaţiuni româno-americane de destructurare a unei grupări internaţionale de traficanţi de cocaină. Sprijiniți de un român, Marius Lazăr, șeful clubului de motociclişti Hells Angels Bucureşti, cei doi nativi neo-zeelandezi au pus la cale tranzacționarea a peste 400 de kg de cocaină. După ce au fost prinși, cei 3 au stat în arest o vreme în vederea extrădării în SUA, apoi măsurile restrictive luate împotriva lor au fost treptat îndulcite, ajungând în final la obligația de a nu părăsi România.

Concomitent, cei trei s-au plâns la CEDO, care a decis că aceștia, pe durata procedurilor de extrădare, nu pot fi îndepărtați de pe teritoriul României. Zilele trecute, judecătorii români au constatat în sfârșit că cei trei pot fi extrădați. Numai că, între timp, Patrick-Marc Johnson și Michael-Matthews Murray s-au volatilizat și acum figurează pe site-ul Poliției Române, la Persoane Urmărite, scrie JustNews.ro

Spania ar putea deveni prima țară din Europa care acordă concediu menstrual

Durata concediului medical pe care medicii îl vor putea acorda femeilor care suferă dureri în perioada menstruației nu a fost specificată în proiectul de lege, deși inițial s-a vorbit de 3 zile. Rămâne, însă, la latitudinea medicilor de familie să stabilească numărul de zile, de la caz la caz.

Când acest proiect de lege va fi adoptat definitiv, Spania va deveni prima țară din Europa și una dintre puținele din lume care legiferează această măsură, după exemplul Japoniei, Indoneziei sau Zambiei.

Legislația aprobată prevede și un acces sporit la avort în spitalele publice, în condițiile în care mai puțin de 15% din avorturile efectuate în țară au loc în aceste instituții, în principal din cauza obiecțiilor de conștiință ale medicilor.

De asemenea, se va permite ca minorele să facă avorturi fără permisiunea părinților la 16 și 17 ani, scrie EuropaFM

Radu Crăciun. Economia în 2023. O conversație despre inflație, recesiune, salarii și de ce să ne panicăm mai puțin

O recesiune este de preferat unei inflații ridicate și persistente. Hiperinflația are un impact cu mult mai devastator asupra avuției personale decât o recesiune. Cercetările arată că marii perdanți ai unui mediu inflaționist sunt tot cei cu venituri mai degrabă scăzute, pentru că inflația erodează nu doar economiile, ci și valoarea reală a salariilor. Nu ar trebui tolerată o inflație ridicată doar de dragul de a nu provoca o recesiune.

Vestea bună și vestea rea. Vestea bună este că, probabil, România va fi una dintre puținele țări care nu vor avea scădere economică în 2023. Vestea rea este că vom avea cu certitudine o încetinire semnificativă a creșterii economiei, de la 4-5% în 2022 la 1-2% în 2023. Asta va avea și un impact asupra mărimii bugetului, asupra cheltuielilor bugetare pe care ni le vom putea permite.

Statul trebuie să-și aleagă bătăliile. În momentul în care nu există foarte mulți bani la dispoziție în buget, statul trebuie să aleagă acele zone strategice, de viitor, pe care să intervină, nu să acorde subvenții nediscriminatoriu. La nivel mondial, competiția este teribilă pentru ceea ce se va întâmpla în secolul 21. Statul nu-și poate permite să stea deoparte ca spectator pasiv, să nu facă nimic și să lase mediul de afaceri să se descurce pe cont propriu, scrie Andreea Roșca pe blogul personal

Impresionantele povești din cel mai complex centru pentru refugiați din România

Anna este una dintre cele peste 2,65 de milioane de persoane care au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Majoritatea au fost doar în tranzit, însă peste 85.000 de ucraineni au rămas în țară.

România s-a trezit, astfel, în situația de a gestiona o situație de criză umanitară fără precedent pentru noi.

Imediat după izbucnirea războiului, mii de oameni cu suflet mare s-au îngrămădit la granițe, în gări și aeroporturi pentru a oferi ajutor.

În ziua în care am ajuns la granița Siret, am trăit șocul de a vedea atâta amar de lume, fiecare cu sacoșe de mâncare, haine și jucării, gata-gata de a ajuta pe oricine avea nevoie, scrie PressHub

Curiosul caz al Croației și cum ne-a tăiat fața în Schengen, zona euro și vizele de SUA

Croația a intrat în UE în 2013. România, în 2007. Croația intră la 1 ianuarie 2023 în zona euro și, cu granițele terestre, în spațiul Schengen de liberă circulație. În Eurozonă noi nici nu vrem, nici nu mai putem să intrăm. Dar în Schengen ne-am dorit mult să intrăm. Acum, după eșecul dureros de la Consiliul de miniștri de Interne din 8-9 decembrie, nici 2023 nu e un termen sigur pentru aderarea României la Schengen.

Până nu demult, era de neconceput ca statele membre UE să permită ca România și Bulgaria (pachet pe Schengen) să fie ocolite iar, dar să fie primită nou-venita Croația. Consensul în mediile europene era că, dacă o fi să se blocheze negocierile, stau pe loc toate trei, scrie Panorama

Braşovul îşi cumpără mall

După o pauză pentru „discuţii confidenţiale” ce au durat mai bine de o oră, Consiliul Local Braşov a aprobat în şedinţa de plen extraordinară de vineri, 16 decembrie, hotărârea privind iniţierea negocierilor între Primăria Braşov şi proprietarii mall-ului Unirea Shopping Center de lângă Gara Braşov.

Decizia de a începe negocierile a fost luată după ce Unirea Shopping Center SA a anunţat Primăria Braşov că vrea să vândă centrul comercial, dar şi parcările exterioare (una în faţă, spre gară şi una lateral, spre calea ferată). De asemenea, societatea comercială a făcut cunoscut Primriei Braşov că „valoarea imobilelor mai sus identificate este de 22.500.000 euro”, scrie bzb.ro

Ce poți face de revelion în București: „evanghelioane”, șampanie în Casa Poporului și cluburi de hipsteri

Dacă revelionul te-a prins în București și nu vrei să îți petreci noaptea dintre ani în fața televizorului, încă există soluții. wall-street.ro a făcut o scurtă selecție a petrecerilor de revelion din Capitală. Fie că vrei să o auzi pe Delia cu un pahar de șampanie în mână sau să petreci în club, iată cum arată selecția noastră de evenimente.

Personal, nu am înțeles niciodată obligația socială de a face ceva de revelion. Pe parcursul anilor am observat că există două tipuri de oameni: cei care își rezervă revelionul din vară și cei care, pe data de 31, își sună prietenii să vadă dacă mai au și ei un loc. Topul de evenimente selecționate de noi vizează cea de a doua categorie, scrie Wall-Stereet.ro

Ziua în care m-am născut din nou: viața în fotoliu rulant, în Bucureștiul mașinilor parcate pe trotuare

Lui Angel îi plăcea foarte tare să joace fotbal în timpul liber și, deși nu făcea asta la nivel profesionist, s-a ales cu multe entorse în urma sportului. Nu s-a operat, deși risca să-și mai luxeze glezna din când în când.

Plouase în ziua în care Angel s-a dus în vizită, iar scara exterioară din lemn pe care urca spre etajul casei era alunecoasă și nu avea balustradă. Într-o fracțiune de secundă, piciorul drept „i-a fugit”, glezna a cedat, iar el a căzut pe spate de la o înălțime de aproximativ 2,5 metri.

„N-am rămas inconștient, ci am fost lucid la tot acest proces. N-am avut nicio pierdere de film. Am vrut să mă ridic, dar am văzut că picioarele nu mă mai ascultă. Pe moment, n-am simțit nimic”, povestește el pentru PressOne