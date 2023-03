FINANTE - BANCI Vineri, 10 Martie 2023, 07:57

Prețul cepei a urcat în această perioadă la 8 lei/kg, dublându-se în doar două săptămâni. HotNews a stat de vorbă cu câțiva cultivatori dar și cu oficiali guvernamentali despre cauzele scumpirii cepei, încercând de asemenea să aflăm cât va mai dura penuria de ceapă.

Ceapa alba si rosie Foto: Fotostand / Reuhl / imago stock&people / Profimedia

Asta în condițiile în care România se află în top 10 producători de ceapă în Europa. Aici trebuie să precizăm că nu doar în România este o criză a cepei, ci în întreaga UE.

Ceapa este elementul de bază al tuturor bucătăriilor din lume, cea mai consumată legumă din lume după roșie. În România, ceapa e a patra legumă consumată, după cartof, varză și roșie (potrivit datelor transmise de Statistică). Oricum, ceapa e utilizată în foarte multe feluri de mâncare- de la supe la sosuri sau garnituri (la ficățeii de pui, de pildă).

Scumpirile vin taman înaintea sărbătorilor pascale, când gospodinele se întrec în a găti preparatele culinare

Mariana Atănăsoaiei e din Roman. Are închiriată o tarabă într-o piață din Capitală, unde vinde „ceapă de Roman”- așa scrie pe eticheta sprijinită pe una din cepele pe care le vinde.

”Nu e ceapă de Roman ce vedeți, îmi spune ea când o întreb cum de a ajuns 8 lei kg de ceapă. Asta e din Olanda. A noastră nu prea s-a făcut că a fost secetă. Luăm marfa de la angrosiști cu 6 lei și noi o dăm cu 8, cu cât s-o dăm?”, mai spune Atănăsoaiei. Astăzi (vineri) o să aducem marfă de-a noastră, românească, dar la tarabă ajunge tot la 8 sau la 9 lei, că e scump transportul”, explică ea.

Nu e exclus ca vânzătorii să profite de penuria de ceapă și să adauge în preț și o componentă speculativă

Oficialii români cu care am discutat spun că, pe lângă problema războiului din Ucraina, care a dus la scăderea semnificativă a exportului de ceapă a ucrainenilor, întreaga Europă s-a confruntat cu o producție de ceapă foarte slabă. Pe lângă asta, nu excludem ca vânzătorii să profite de penuria de ceapă și să adauge în preț și o componentă speculativă. Să profite de lipsa de ceapă pentru a-și rotunji veniturile, mai exact”, spune oficialul român.

Potrivit acestuia, autoritățile vor demara în curând câteva controale la angrosiști și marii producători pentru a vedea situația exactă a stocurilor de ceapă.

Un secretar de stat din aparatul guvernamental a admis că mulți fermieri nu au mai cultivat anul acesta ceapă după ce anul trecut s-au plaâs de prețul prea mic, care nu justifica înființarea de culturi. Acum regretă și s-au apucat în mare grabă să cultive, ceea ce înseamnă că cel mai târziu în toamnă să vedem prețuri „normale” la recolta de ceapă, explică acesta.

„Am fost nevoiți să schimbăm rețeta pentru că la cât costă ceapa, prețul chiftelelor ar fi crescut cu 50%”

În supermarketurile românești, ceapa e fie din Franța, fie din Polonia sau din Olanda.

De altfel, Polonia este unul din marii câștigători ai acestei crize a cepei, exporturile lor de ceapă urcând cu 60% din iulie 2022 până în decembrie a aceluiași an.

De suferit din cauza scumpirii cepelor suferă și cei care vând mâncare preparată sau firmele de catering. Andrei Luca are un mic restaurant situat în incinta unei piețe, unde vin să cumpere mâncare atât cei grăbiți care nu au avut vreme să gătească, cât și piețarii. ”Una dintre cele mai vândute produse erau chiftelele- marinate sau simple. Am fost nevoiți să schimbăm rețeta pentru că la cât costă ceapa, prețul chiftelelor ar fi crescut cu 50% și nu am fi putut vinde la prețul ăla. Așa, am redus cu 50% cantitatea de ceapă folosită, iar unii clienți fideli au remarcat asta și ne-au bătut obrazul. Dar dacă le scumpeam cu 50%, ați mai fi cumpărat de la mine?, l-am întrebat. Evident că nu, mi-a răspuns”, spune Andrei Luca.

Avem cea mai scumpă ceapă din regiune: 1,6 euro/kg

În România, potrivit datelor INS, consumul de ceapă/ locuitori variază între 20-23 de kg anual.

Prețul cepei în Polonia în decembrie 2022 a fost de trei ori mai mare decât în urmă cu un an. A urcat la 0,85 euro.

În Franța e 1 euro/kg. În Olanda este 1,19 euro/kg. În Ungaria kilogramul de ceapă e la 1,49 euro. La cehi, ceapa e la 0,93 euro/kg.

În România, la prețul de 8 lei, ceapa a ajuns la 1,6 euro/kg, cel mai mare din zonă.

Prețurile cresc, alimentează inflația și determină țările să ia măsuri pentru a asigura aprovizionarea. Marocul și Turcia au oprit unele exporturi de ceapă, la fel ca și Kazahstanul. Filipine a ordonat o anchetă asupra unor posibile carteluri ale producătorilor de ceapă.

În Kazahstan, creșterea prețurilor a determinat autoritățile să apeleze la rezerva strategică, în timp ce ministrul comerțului i-a îndemnat pe oameni să nu cumpere ceapă la sac, pe fondul panicii, pentru a putea asigura aprovizionarea supermarketurilor locale.

Aceasta se adaugă la interdicțiile de export, introduse în ultimele săptămâni de Kârgâzstan, Uzbekistan și Tadjikistan - cei mai mari consumatori pe cap de locuitor din lume . Azerbaidjanul a limitat vânzările, iar Belarus va acorda licențe speciale transportatorilor de ceapă.