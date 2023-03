FINANTE - BANCI Luni, 20 Martie 2023, 18:28

Florin Barbuta • HotNews.ro

În ultimii ani am fost supuși unor presiuni, există o relație între aceste persoane. În cadrul ASF acesta este grupului domnului Roșu, Ionescu care induce în eroare Consiliul ASF, a declarat Assen Hristov, președinte Eurohold.

Assen Hristov - Eurohold Foto: Hotnews / Florin Barbuta

„Ei sunt legați și de City Insurance prin Năstase, Odobescu și, dacă nu mă înșel, Nicolae Mușat. Chiar dacă vi se pare ciudat, legătura dintre aceste persoane este o persoană care lucrează la SRI”, a spus el, în cadrul unei conferințe.

Singurul lucru pe care vi-l pot spune, afirmă, el, este numele acestei persoane.

„Există și alte investigații. Acest domn în ultimii 3 ani a urmărit este în prezent destul de îngrijorat. Numele este Gabriel și, dacă nu greșesc, numele de familie este Cojocaru. Acest grup încearcă să fraudeze statul român, valoarea fraudei fiind de 1 miliard cu scopul de a acoperi faptul că au fost furate 400 milioane prin City, pentru că Fondul de garantare are nevoie de mai mulți bani și pentru a provoca o criză politică”, a afirmat el.

Fiind întrebat dacă are dovezi, el a spus: "Am spus că sunt în derulare investigații. Domnul Roșu vorbește engleză. În anumite discuții cu acesta am avut nevoie de traducător. Domnul Roșu mi-a propus să achiziționez portofoliul City. Numai asta vă pot spune. Celelalte lucruri sunt obiectul investigațiilor."