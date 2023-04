FINANTE - BANCI Duminică, 30 Aprilie 2023, 11:33

Florin Barbuta

Te trezești dimineața și vezi că tușești. Deschizi aplicația și întrebi în Chat inteligența artificială: Tușesc, ce medicament să iau? Inteligența artificială îți răspunde: Cumpără medicamentul X. Apeși pe link și te trimite către un site. Medicamentul propus este al unei companii care a dat bani pentru promovare. De asemenea, magazinul care îl vinde a plătit pentru a fi afișat de AI.

Inteligența artificială Foto: Sleepyfellow / Alamy / Profimedia Images

Practic, rezultatul este manipulat.

Este medicamentul bun? Sigur este bun pentru tine?

Asta se întâmplă și acum cu rezultatele pe undele dintre motoarele de căutare pe care le folosim. Diferența este că inteligența artificială va ști mult mai multe despre tine și va ști cum să ne manipuleze deciziile, inclusiv când vine vorba de produse, vacanțe ori ideologie.

Practic, există riscul ca AI să ofere informații în funcție de publicitate sau de modul în care este hrănit cu informație. Exact așa cum se întâmplă cu unele motoare de căutare sau cum apare conținut publicitar pe rețelele de socializare. Așadar, atunci când vei dori să cauți anumite tratamente răspunsul poate să te ducă către site-urile care au plătit bani, au băgat publicitate.

Ce trebuie făcut? Să oprim inteligența artificială pentru 6 luni: o discuție stupidă

Inteligența artificială trebuie reglementată. Să nu uităm că este programată de oameni care au prejudecăți, iar unii vor să facă bani cu asta.

Cercetătorii și jurnaliștii vor avea un rol nou, de a nu cerceta ei înșiși, ci de a pune întrebările potrivite și a supraveghea rezultatul, spune Martin Giesswein, digitalization expert and long-standing faculty member of the WU Executive Academy.

„Cred că vom avea un nou rol ca cetățeni care poate vor avea un salariu de bază, să spunem, fără interese comerciale. Vor fi supraveghetorii serviciilor AI. Îmi cer scuze că sunt atât de filosofic, dar când continuăm cu discuția pe care o avem, care este să oprim Inteligența Artificială pentru șase luni, asta nu ne duce nicăieri”, spune el.

„Îmi pare rău să spun asta, dar este o discuție stupidă”.

„Asta este o discuție care arată lipsa de cunoștințe în privința potențialului AI, temeri și sentimentul că nu se poate face nimic. Este o discuție de frică, nu?”, a afirmat Martin Giesswein.

Inteligența artificială poate face multe lucruri bune, poate ajuta la dezvoltarea tratamentelor în medicină, de exemplu.

În același timp, este important să fim atenți.

Trebuie să avem grijă să nu trăim într-o lume a iluziilor creată de AI. Se întâmplă deja asta cu rețelele de socializare, dar pericolul este mult mai mare. Un text foarte bun pe temă fiind scris de Harari în New York Times.

Trebuie reglementat, experții sunt de-acord cu asta. Exact ca în cazul mașinilor, pot fi considerate periculoase, pot provoca accidente, dar în același timp ele ajută la transportul mărfurilor, la mobilitate. Pot face viața mai ușoară. Nu le interzici, dar introduci reguli de circulație, să le faci mai sigure. La fel trebuie făcut și în cazul AI. Va duce la dispariția anumitor locuri de muncă? Evident, dar va duce la apariția altora noi. Trebuie să îl folosim ca pe o unealtă.