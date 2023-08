Articol susținut de Banca Transilvania Miercuri, 02 August 2023, 14:59

Smile Media

0

Pensia privată facultativă, cunoscută sub denumirea de Pilonul 3, te ajută să economiseşti şi să investeşti înţelept, fără un efort financiar mare. Iar dacă incluzi în această ecuaţie şi beneficiile pe care le poţi avea cu ajutorul angajatorului, prin deducerea fiscală a contribuţiei la pensia privata facultativa, atunci tabloul devine complet. Practic, ce trebuie să ştii este faptul că această contribuție poate fi dedusă în limita a 400 de euro/an, fie că lucrezi pe baza unui contract de muncă la angajator, fie că eşti persoană independentă.

Pilonul 3 de pensii Foto: Pexels

Ce înseamnă deductibilitate fiscală la Pilonul 3?

Documentele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), arată că, pe baza Codului Fiscal, pentru angajatori, pensia privată facultativă poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane, dar şi o soluţie avantajoasă din punct de vedere fiscal, prin deductibilitate fiscală.

În acest fel, angajatorii au oportunitatea de a-şi atrage și fideliza salariaţii performanți prin oferirea unor beneficii privind plata contribuţiei la un fond de pensii facultative Pilon 3, pentru care se acordă deduceri fiscale în limita a 400 de euro/an/angajat (aproximativ 160 de lei/lună), facilitate aplicată în baza de calcul pentru impozitul pe venitul din salarii, după cum reiese din Codul fiscal.

Pe de altă parte, un lucru mai puţin ştiut este că poţi solicita propriului angajator ca, în locul acordării unei majorări salariale, acesta să contribuie la un fond de pensii facultativ în numele tău… În acest fel, angajatorul va fi în avantaj odată cu aplicarea acestui demers, în sensul că beneficiile extrasalariale acordate salariaţilor sunt deductibile şi la calculul impozitului pe profit fie dacă acestea sunt sub cota de 400 de euro/an/angajat, fie peste acest prag. În cazul acestei majorări, dacă angajatorul alocă un buget de 160 de lei pentru contribuţie la pensia facultative salariatul primeşte 160 de lei la aceasta.

Alocarea unui buget de 160 de lei de către angajator, pentru majorare salarială, înseamnă ca angajatul primeşte 104 lei.

Nu trebuie uitat nici faptul că dacă obţii venituri din activitati independente (PFA/PFI/II/IF/DDA) eşti eligibil pentru Pilonul 3 şi poţi opta pentru semnarea unui act de aderare la un fond de pensii facultative, fără limită de vârstă.

În plus, dacă întruneşti condiţiile de eligiblitate, poţi să contribui la mai multe fonduri de pensii facultative cu condiţia de a nu depăşi limita maximă de contributie impusă de lege, respectiv 15% din venitul brut/an. Contributiile la Pilonul 3 vor fi plătite în nume propriu, ca titular de PFA/PFI/II/IF/DDA, direct in contul bancar indicat in formularul de înscriere, în fiecare lună, la o dată stabilită, dar nu mai târziu de ziua 25 a lunii următoare.

Şi aceste contributii provenite de la persoanele cu profesii independente beneficiază de deductibilitate fiscală în limita sumei de 400 euro/an. Plăţile efectuate pe parcursul unui an fiscal sunt acceptate ca deducere la calculul venitului net anual ce va fi inscris in declaratia anuală de venit (Declaraţia Unică).

Excepţie fac persoanele fizice PFA/PFI care au optat la ANAF pentru stabilirea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit. Totuşi, în situaţia în care, în calitate de titular de PFA/PFI/II/IF plăteşti intr-un an fiscal contributii la Pilonul 3 mai mari de echivalentul a 400 de euro (calculat la cursul mediu anual al BNR, pentru anul fiscal de la momentul respectiv), diferenţa în plus nu se va accepta ca deducere şi, deci, nu poți înregistra în contabilitate ca și cheltuiala deductibilă.

Câţi angajaţi au cerut deductibilitate fiscală la Pilonul 3, în România

Din cele mai recente date publicate în raportul periodic al ASF reiese faptul că, la nivelul primelor trei luni din 2023, numărul de participanți înregistrați în sistemul pensiilor facultative, a fost de 646.000 de persoane, în creștere cu 3,1% față de finalul anului precedent, respectiv cu 12% în comparaţie cu aceeași perioadă din 2022.

Teoretic, toţi aceşti participanţi la Pilonul 3 pot avea avantajul deductibilităţii fiscale acordată prin lege, însă în practică o statistică privind numărul celor care au optat pentru aceasta facilitate nu există.

Aceeaşi statistică oficială arată că valoarea totală a activelor fondurilor de pensii facultative se situa la 3,87 miliarde lei, la 31 martie 2023, în creștere cu aproximativ 13,8%, comparativ cu intervalul similar al anului anterior.

În perioada ianuarie - martie 2023, contribuțiile virate în sistemul de pensii facultative au fost în cuantum de aproximativ 142 milioane lei, un plus de 18%, de la an la an. Totodată, la finele lunii martie 2023, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor facultative era de 5.979 lei, cu 4% mai mare faţă de datele publicate în 2022.

Cum funcţionează această deductibilitate fiscală şi cum poţi beneficia de aceasta

Să luăm un exemplu simplu: angajatul X semnează cu un fond de pensii facultative un act de aderare la Pilonul 3 prin care se angajează să contribuie cu 100 de lei în fiecare lună, la data fixă.

Pentru a beneficia de deductibilitatea fiscală în limita a 400 de euro/an (circa 160 lei/lună contribuţie), salariatul ajunge la Departamentul Resurse Umane al companiei Y în care lucrează şi solicită ca această facilitate să îi fie aplicată.

Zis şi făcut ! Cu o copie a cărţii de identitate şi cu o copie a actului de aderare semnat, angajatorul dă curs solicitării angajatului. Adică îi reține din salariu suma 100 de lei ca și contribuție la pensia facultativă, îi virează 100 de lei în contul fondului de pensii facultative și când îi calculează ștatul de plată, îi aplică deductibilitatea fiscală astfel încât pentru această contribuție de 100 de lei la pensia facultativă nu i se aplică impozitul pe venit de 10%, deci suma netă cu care rămâne angajatul scade cu 90 de lei. Astfel, lună de lună angajatul câștigă 10 lei.

Dar dacă și angajatorul îi oferă angajatului ca beneficiu contribuția la pensia facultativă în valoare de 150 de lei? E la fel de simplu ca în exemplul de mai devreme. Angajatorul Îi virează în contul fondului de pensii facultative suma de 150 de le, iar pentru această contribuție, angajatului nu i se percepe impozitul pe venit de 10%.

Dar dacă angajatul i-ar oferi angajatului ca beneficiu contribuția la pensia facultativă în valoare de 200 de lei? Atunci angajatorul ar vira în contul fondului de pensii facultative suma de 200 de lei, pentru 160 de lei ar aplica deductibilitatea fiscală, iar pentru restul de 40 de lei, ar aplica impozitul de 10% pe venit, și ar reține angajatului impozit de 4 lei.

La finalul anului, când angajatorul își calculează situațiile financiare, întreaga contribuție la fondul de pensii facultative de 2.400 de lei (200 de lei x 12 luni) ar fi inclusă în categoria cheltuielilor deductibile.

Când retragi banii, ce impozit plătești?

În baza actualei legislaţii care este valabilă până la 31 decembrie 2023, atunci când retragi sumele accumulate în contul de pensii facultative, se reține un impozit de 10% pentru toate sumele care depășesc 2000 RON.

Începând din 1 ianuarie 2024, pentru pensiile private, inclusiv Pilonul 3, nu vor mai fi impozitate sumele acumulate în conturile de pensie privata, ci doar câștigurile nete rezultate în urma investirii acelor contribuții de către administratorii fondurilor de pensii private, din care se deduce același plafon neimpozabil de 2.000 lei, și, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Pe scurt, este vorba despre impozitarea câştigului rezultat ca urmare a investiţiei administratorilor, nu şi pe contribuţiile plătite în fiecare lună.

Sursa datelor:

* Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (Raport T1 din 2023)

* Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (Ghidul participantului la sistemul de pensii facultative Pilonul III)

* Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (Q&A)

Articol susținut de Banca Transilvania