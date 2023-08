Articol susținut de Raiffeisen Bank România Joi, 10 August 2023, 12:57

“Planificăm în fiecare zi din viața noastră o mulțime de lucruri în cadrul familiei sau personal; planificăm achiziția unei mașini sau a unei case, planificăm vacanțe, dar oare e corect față de noi și familia noastră, să lăsăm la voia întâmplării unul dintre cele mai importante obiective pe care ar trebui să le avem din punct de vedere financiar, și anume stabilitatea financiară?”, se întreabă Andra Ion, Director - Planificare Financiară Personală la Raiffeisen Bank România, în cadrul unui interviu în care am discutat despre rezultatele financiare ale băncii în prima jumătate a anului 2023, despre un nou mod de a face Banking 1:1 și despre cum a dus acesta la o creștere de 250% a clienților care au decis să facă primul pas în planificarea financiară, dar și despre cum va arăta a doua jumătate a anului 2023 pentru Raiffeisen Bank România.

Andra Ion, Director - Planificare Financiară Personală la Raiffeisen Bank România Foto: Hotnews

HotNews.ro: Raiffeisen Bank România a raportat recent rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2023. Ce indică cifrele?

Andra Ion: Am încheiat prima jumătate a anului 2023 cu o poziție financiară solidă și cu o activitate comercială intensă, care se traduc într-o creștere susținută atât pe segmentul de creditare, dar și o creștere în ceea ce înseamnă volumele economisite de clienții Raiffeisen Bank România. Cu alte cuvinte, am continuat să susținem și să finanțăm dezvoltarea economiei. Am fost, în egală măsură, preocupați să oferim dobânzi competitive la soluțiile de economisire oferite clienților noi, în special într-un mediu cu inflație ridicată. Vorbeam mai devreme de poziția financiară stabilă. Ea este, de altfel confirmată foarte recent, acum doar câteva luni, de către Agenția Internațională de Rating Moody’s, care a reafirmat rating-ul Raiffeisen Bank România pentru datoria și depozitele Senior negarantate la nivelul BAA 1 perspectivă stabilă, care de altfel înseamnă două niveluri peste rating-ul suveran al României.

Tot mai devreme menționam de creșterea pe segmentul de creditare. Într-adevăr, în prima jumătate a anului 2023 am avut o creștere de 10% în ceea ce privește stocul de credite acordate clienților noștri, față de aceeași perioadă a anului trecut, creștere care s-a văzut pe toate segmentele de clienți pe care le adresăm. Și dacă vorbim mai concret, segmentul corporate a crescut cu 19%, cu focus în special pe finanțarea proiectelor sustenabile. Segmentul IMM a crescut cu aproximativ 14% pentru că am acționat activ și în ceea ce privește programele guvernamentale precum IMM Invest, iar în zona de clienți persoane fizice am înregistrat o creștere de 3%, mare parte din creditele nou acordate clienților noștri persoane fizice fiind cu dobânzi fixe, tocmai pentru a-i proteja într-o eventuală creștere suplimentară a ratelor de dobândă. Iar tot în ceea ce privește clienții persoane fizice, dacă discutăm de data aceasta de creditarea de tip imobiliar, în prima jumătate a acestui an, ponderea creditelor imobiliare de tip Mortgage Green a înregistrat o pondere de aproximativ 50% față de 45% anul trecut, din total creditare de acest tip. Din punct de vedere al economisirii, înregistrăm o creștere de 8% a volumului economiilor pe care clienții le-au făcut în Raiffeisen, față de perioada similară a anului trecut.

HotNews.ro: Anul acesta, Raiffeisen Bank România a lansat un nou mod de a face banking prin intermediul aplicației Smart Finance. Ce aduce aplicația nou pe piață?

Andra Ion: Într-adevăr, Banking 1:1 este un mod personal și interactiv prin care interacționăm cu clienții noștri. Îi susținem, așadar, să își planifice finanțele personale sau ale companiei, să aibă o perspectivă pe termen mai lung, care să îi ajute în atingerea obiectivelor financiare. Tocmai pentru că discutăm de o conversație 1:1, pornim de la situația personală a fiecărui client și îl susținem să își construiască un plan financiar. Toată această conversație este susținută de un tool digital: Smart Finance, dezvoltat local de către Raiffeisen Bank România, care generează simulări, în timp real, fie că discutăm de creditare sau de cât ar trebui să începem să economisim astăzi pentru a avea la pensie un nivel cu care să fim confortabil. Ce înseamnă de fapt planul financiar? Pentru că vorbim foarte mult de planificare, vorbim de construcția planului financiar. Planul financiar este tot timpul Banking 1:1 pornit de la situația particulară a clientului, cum spuneam mai devreme, de la veniturile și cheltuielile lui, de la cum își planifică mai departe situația financiară personală sau a familiei. Discutăm despre importanța construcției unui fond de rezervă care presupune între 3 și 6 salarii economisite, care, în situații excepționale și neprevăzute, să nu-i pună la risc economiile sau planul lui pe termen lung și bani pe care îi poate accesa foarte ușor în loc să-și iau un credit pe termen scurt, o cheltuială pe care o poate astfel evita. Discutăm cu clienții noștri și facem stimulări relevante în acest sens despre planificarea pentru pensie. De asemenea, vedem interes din partea clienților despre cum planificăm viitorul copiilor, cum punem de acum bani deoparte sau cum investim sume poate mici de bani, dacă începem din timp acest demers, astfel încât să ne putem susține copiii, la facultate sau după ce termină facultatea.

Un alt subiect important în cadrul planificării financiare și în cadrul construcției planului financiar este cum economisim și investim din timp, pentru a reuși să îndeplinim obiectivele financiare pe care clienții le știu deja sau le identifică în cadrul discuției, obiective pe un termen mediu sau lung.

Nu în ultimul rând, e important să conștientizăm și rolul asigurărilor în planul financiar. Viața de zi cu zi te pune în situații neprevăzute, situații în care o asigurare bine adaptată situației tale financiare poate să te protejeze și să te ajute să nu-ți pui situația ta financiară sau a familiei tale în pericol. Credem, cu tărie, că fiecare dintre clienții noștri, fiecare dintre noi până la urmă, putem să facem mai multe cu banii noștri. Trebuie doar să avem un plan clar, trebuie să înțelegem ce soluții financiare avem la îndemână să ne atingem obiectivele și, sigur, trebuie să avem și disciplină în implementarea planului financiar.

Tot acest serviciu este oferit gratuit clienților noștri si nu există nicio obligativitate de a achiziționa un produs bancar sau financiar.

Pe de altă parte, credem cu tărie că aduce multă claritate fiecărei persoane, de cum ar trebui realist și pragmatic, să-și administreze finanțele personale și să aibă un plan în sensul acesta.

Ce înseamnă Smart Finance și cum funcționează? Discutăm de un tool digital. Colegii noștri, experții financiari din agenții, sunt echipați cu tablete pe care acest tool digital este instalat. Conversația cu clienți este foarte aplicată, se face urmărind același ecran, alături de expertul nostru. De altfel, clientul poate chiar să utilizeze singur tableta. Și aducem, în acest fel, această conversație Banking 1:1 cu adevărat în anul 2023, când nu mai avem o interacțiune la bancă în care funcționarul introduce niște date într-un sistem si clientul n-are acces la ele. Toată informația este simulată în același timp, transparent și interactiv.

Prin lansarea acestei facilități, am început o călătorie pe termen lung către a face accesibilă, ușor de înțeles și aplicată planificarea financiară. Așadar, cam despre asta e vorba în Banking 1:1.

HotNews.ro: Câți clienți au beneficiat până acum de aplicația Smart Finance și, de fapt, de acest nou mod de a face banking 1:1?

Andra Ion: Suntem la începutul călătoriei noastre. În numai câteva luni de la lansare, avem o creștere de peste 250% a clienților care au decis să facă primul pas în planificare financiară și au decis să planifice fie pentru pensie, fie pentru viitorul copiilor, fie pentru obiective pe care își doresc să le atingă prin planuri de investiții, fie au ales să acceseze asigurări cu componentă de economisire și protecție. Până la urmă, e o întrebare pragmatică pe care fiecare dintre noi trebuie să și-o adreseze.

Planificăm în fiecare zi din viața noastră o mulțime de lucruri în cadrul familiei sau personal; planificăm achiziția unei mașini sau a unei case, planificăm vacanțe, dar oare e corect față de noi și familia noastră, să lăsăm la voia întâmplării unul dintre cele mai importante obiective pe care ar trebui să le avem din punct de vedere financiar și, anume, stabilitatea financiară?

De asta credem cu tărie că Banking 1:1 aduce claritate clienților noștri și îi ajută să-și facă un plan coerent din punct de vedere financiar.

HotNews.ro: Ce feedback ați primit până acum de la clienți? Ce s-a schimbat și ce înseamnă pentru ei acest mod de interacțiune 1:1 pe care l-a introdus la Raiffeisen Bank România?

Andra Ion: Așa cum am gândit atât modalitatea de comunicare cu clienții, personalizată 1:1, cât și prin investițiile pe care le-am adus în acest tool digital care să susțină întreaga conversație, s-o facă cu adevărat interactivă și să o mute din zona teoretică în zona practică, avem oportunitatea să colectăm feedback de la client în fiecare interacțiune. Deja, tot ce am dezvoltat până acum se bazează pe feedback-urile a zeci de mii de clienți, zeci de mii de feedback-uri venite, de asemenea, de la colegii noștri din agențiile teritoriale Raiffeisen Bank România și feedback-uri care vin de la experții noștri din cadrul grupului Raiffeisen Bank. Feedbackul clienților este unul foarte bun! Într-o perioadă în care digitalizarea crește exponențial de la un an la altul, sigur că nu ducem lipsă în jurul nostru de soluții rapide, digitale, dar care de cele mai multe ori sunt generalizate. Noi aducem perspectiva personalizată în această interacțiune, inițiativă care este foarte bine primită.

HotNews.ro: Este planificarea financiară în centrul strategiei Raiffeisen Bank România? Aveți în plan dezvoltarea de noi facilități în această zonă?

Andra Ion: Da, planificarea financiară, alături de Banking 1:1 ca mod de comunicare și interacțiune cu clienții noștri este parte din strategia principală a băncii. Dacă ne referim la tool-ul digital și la planul financiar adresat clienților persoane fizice, pot să vă spun că aici avem în plan continuu dezvoltări. De altfel, în fiecare săptămână și lună avem o mulțime de noi fluxuri, noi produse sau servicii pe care le aducem în fața clienților prin acest tool digital și alături de experți din agențiile noastre. Deci, da, dezvoltarea este continuă, apreciem fiecare feedback și, cu siguranță, continuăm să îmbunătățim acest proces.

HotNews.ro: Aș vrea să vă întreb care sunt obiectivele Raiffeisen Bank România pentru cealaltă jumătate a anului 2023?

Andra Ion: În a doua jumătate a anului 2023 și nu numai, continuăm să investim în digitalizare. Ne dorim să folosim analiza de date, inteligența artificială pentru a oferi servicii personalizate. Ne dorim în continuare să aducem clienților noștri o experiență digitală din ce în ce mai bună, fie că discutăm de interacțiunea lor cu mediul digital de tip mobile sau online sau discutăm de interacțiunea lor cu colegii noștri din agențiile bancare teritoriale Raiffeisen Bank România, interacțiuni care, așa cum facem deja, sunt susținute digital. Deja avem un progres semnificativ. Peste 1,2 milioane de clienți ai băncii utilizează serviciile noastre digitale de mobile sau online. Am lansat anul trecut, în iunie 2022, o platformă de loializare pentru clienții băncii - Smart Market, care, de altfel, a atras deja, în mai puțin de un an, peste 480.000 de clienți, recompensați cu vouchere, discounturi sau beneficii în cadrul platformei de la cei peste 80 de comercianți din platformă. Sigur, este și acesta un organism viu, ca și tableta Smart Finance în care aducem dezvoltări continue. Una dintre noutățile pe care mi-ar plăcea să o menționez este cea din aprilie 2023. Am adus în Smart Market, în premieră pentru România, un calculator al amprentei de carbon a fiecărui utilizator. Astfel, în baza tranzacțiilor pe care le faci cu cardul tău bancar de la Raiffeisen sau în baza tranzacțiilor pe care le faci prin conturile tale Raiffeisen Bank, poți să îți calculezi amprenta de carbon. În egală măsură, pentru că avem o preocupare pentru tot ce înseamnă activități sustenabile, tot Smart Market este platforma prin care acum mai puțin de o lună am lansat o nouă secțiune, Grija pentru Mediu, prin intermediul căreia vom demara noi campanii de sustenabilitate. Dacă vorbim de fluxuri digitale, sunt o mulțime de funcționalități noi, precum și produse și servicii pe care vrem să le aducem în mediul digital, fie că vorbim de creditare, investiții sau asigurări.

În concluzie, suntem preocupați să facem Banking 1:1. Vrem ca bankingul și conversația cu clientul să fie pragmatică și relevantă pentru el. Ne dorim să-l ajutăm să-și planifice finanțele personale. Îl sprijinim să construiască planuri financiare, pentru că, nu-i așa, când ai un plan financiar bine structurat nu numai că ai o șansă mai mare să-ți îndeplinești obiectivele financiare, dar până la urmă, ești și mai încrezător în viitorul tău.

