Raiffeisen Bank România a înregistrat o creștere cu 130% a planurilor de investiții, pensii facultative și asigurări de viață cu componentă de economisire, dar și garanții record din partea Fondului European de Investiții care permit finanțarea IMM-urilor românești cu peste 650 milioane euro în următorii ani. Am discutat cu Mircea Busuioceanu, vicepreședinte al Diviziei de Risc, despre motivele din spatele acestor creșteri, despre modul în care banca susține economia reală prin creditarea corporațiilor și a IMM-urilor, despre pașii făcuți de Raiffeisen pentru a implementa inteligența artificială în banking și despre investițiile lor în proiecte care susține mediul înconjurător: „Am finanțat multă energie verde, am finanțat multe proiecte de eficientizare energetică, pentru că credem foarte mult în acest tip de generare de energie, dar și în reducerea consumului, ca fiind metode de a proteja mediul,” a declarat Mircea Busuioceanu.

Mircea Busuioceanu Foto: Raiffeisen Bank

Ați avut o creștere pe zona de planuri de investiții, de pensii facultative și de asigurări de viață cu componentă de economisire. Cum vă explicați această creștere în condițiile în care, se cam știe, că românii nu economisesc?

Mircea Busuioceanu:Cred că lumea noastră se schimbă. Cred că românii se schimbă. Cred că perioada în care românii nu erau preocupați de economii a fost mai degrabă legată de conjunctura economică generală, de o anumită stare de sărăcie în societatea românească, pentru că, cultural, dacă ne amintim și zicalele din copilărie, românii au acest concept destul de bine înrădăcinat. Ce cred eu, pe de-o parte, este că creșterea veniturilor și, dacă ne uităm în ultimii ani, creșterea nivelului de trai în România este o realitate, combinată cu eforturile de informare din partea jucătorilor din industria bancară, atât individual, cât și colectiv, prin Asociația Română a Băncilor, cât și prin eforturile Băncii Naționale și, pe de altă parte, creșterea atractivității investițiilor în domeniul financiar, ca urmare a evoluției curbei de dobândă, au condus la un interes mai ridicat pentru genul acesta de produse.

Dacă vorbim de Raiffeisen Bank specific, aici am avut, tot așa, o combinație de elemente care au condus la această evoluție: desenarea de produse și servicii adecvate acestui stadiu de dezvoltare al societății, cu accent pe partea de economisire, investiție și pregătire pentru pensie, o comunicare și o informare permanentă cu privire la aceste opțiuni și, nu în ultimul rând, foarte important, un efort de dezvoltare a serviciilor pe care le oferim, prin creșterea pregătirii personalului pe această zonă de produse, dar și dotarea lor cu tehnologia necesară pentru a le susține. Și rezultatele au fost foarte bune. De exemplu, suntem foarte fericiți că anul trecut, unul din doi români care au accesat o pensie facultativă ne-a ales pe noi.

Este un semn de recunoaștere, pentru care suntem foarte fericiți. De asemenea, compania noastră de asset management, Raiffeisen Asset Management, a redevenit numărul doi în piața fondurilor mutuale, lucru care arată, dacă vreți, eforturile pe care le-am făcut în această direcție.

Ați avut și o creștere a depozitelor. Oare vine de la această criză a inflației în creștere sau oare este ceva ce a schimbat Raiffeisen în abordare?

Mircea Busuioceanu: Cred că răspunsul, iarăși, aici, este combinat. Lichiditatea din piață astăzi este la nivel record, deci era normal să existe o creștere a disponibilităților în industria bancară, iar Raiffeisen nu face excepție, pe de o parte. Pe de altă parte, ce vă spuneam mai devreme despre atractivitatea crescută a produselor de economisire față de perioada precedentă, credem că a contribuit și asta la acest subiect. Și, nu în ultimul rând, aici este vorba de încredere, cuvântul cheie pentru un bancher, iar creșterea depozitelor, în realitate, semnifică încrederea clienților noștri, încredere pe care ne străduim să o câștigăm în fiecare zi.

Ce impact asupra economiei reale au avut creditele acordate de Raiffeisen către IMM-uri și către corporații?

Mircea Busuioceanu: Cred că, în primul rând, aici, Raiffeisen a încercat permanent de la înființare să fie un suporter activ al economiei reale. În acest sens, o să vedeți că avem unul din cele mai bune rapoarte credite vs total active, ceea ce înseamnă că suntem buni în a mobiliza resursele atrase pentru finanțarea economiei reale. În ultimii doi ani, portofoliul nostru de credite a crescut cu 25%, deci, este o creștere rapidă și arată o contribuție deosebită la finanțarea economiei reale. Dacă ne referim strict la anul precedent, în sectorul corporate am crescut cam cu 8%, iar în sectorul de IMM-uri cam cu 7%. Și evident, dorința noastră este să continuăm pe același drum și să fim unul din cei mai importanți jucători. Anul trecut, ne-am menținut a treia poziție ca și creditor al economiei reale și suntem convinși că vom putea contribui în continuare.

Credem foarte mult în acest rol al băncilor de a contribui la finanțarea economiei reale și de aceea eforturile noastre sunt foarte concentrate în această direcție. În acest sens, o mare realizare a anului precedent a fost acordul încheiat cu Fondul European de Investiții pentru o nouă schemă de garantare dedicată companiilor mici și mijlocii pe definiția europeană, lucru care va susține în continuare eforturile noastre în această direcție.

De ce este important să susținem mediul înconjurător prin active ESG (Environmental, Social and Governance)?

Mircea Busuioceanu: Bun, revenim la lucrurile fundamentale, iar unul din ele este că o generație n-ar trebui să consume din resursele altei generații. Mediul înconjurător a devenit un subiect foarte important pentru societatea modernă, iar băncile, prin rolul lor, trebuie să transpună în economie acest interes al societății. Pentru noi, și dacă știți istoria noastră, întotdeauna ne-am poziționat de partea unei activități responsabile și cu o viziune pe termen lung, această concentrare pe problemele de mediu se mulează foarte bine pe acest ADN al nostru. Ne-a venit cumva natural. De exemplu, activele relevante în materie de mediu, în cazul nostru, au crescut cu 75% anul trecut, ceea ce este o dinamică, dacă comparăm cu ce am vorbit mai devreme, extrem de accelerată.

Am finanțat energie verde, am finanțat multe proiecte de eficientizare energetică, pentru că, credem foarte mult în acest tip de generare de energie, dar și în reducerea consumului, ca fiind metode de a proteja mediul. Anul trecut, de asemenea, am avut prima emisiune de bonduri sustenabile, ceea ce a marcat un nou pas înainte în a aduce acest concept în România. Vom continua pe această cale atât prin informarea societății despre ce înseamnă această tranziție din perspectiva ESG cât și din prin susținerea directă a acestor eforturi.

Care e viitorul banking-ului în România?

Mircea Busuioceanu: De aur, era o vorbă. Eu cred că industria bancară va continua să susțină convergența României către performanțele economice ale Europei de Vest, cred de asemenea ca trendul de concentrare al industriei va continua și cred că digitalizarea va fi un subiect care va continua să fie pe agenda băncilor, mă aștept să văd în perioada următoare competiție din ce în ce mai puternică și, sper, clienți din ce în ce mai mulțumiți.

Se vorbește din ce în ce mai mult despre influența AI în economie, vom vedea niște AI în banking-ul de la Raiffeisen?

Mircea Busuioceanu: Eu sunt un mare fan al inteligenței artificiale. Cred foarte mult în potențialul pe care îl poate aduce inteligența artificială într-o economie precum cea a României. Dacă vreți, în toate țările cu provocări demografice, inteligența artificială este o soluție pentru multe dintre probleme. Cred că în banking, inteligența artificială va juca un rol important. În Raiffeisen, am început să investim în asta din 2018, deci suntem astăzi, la un nivel de maturitate destul de bun. Avem deja mai multe use case-uri dezvoltate intern, peste zece, lucrăm și cu use case-uri achiziționate de la diverși vendori, dar avem această dorință și capabilitate de a dezvolta intern, și cred că în următorii 3-5 ani progresul în această zonă va fi deosebit atât în banking, cât și în economia reală și, evident, sunt convins că Raiffeisen va fi unul din principalii jucători și în acest domeniu.

