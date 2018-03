​FOTO / VIDEO Ce fotografii poate face noul Samsung Galaxy S9 / O comparatie interactiva cu Samsung Galaxy S8

Comparatii interactive - Samsung Galaxy S9 vs S9:

In urma cu un an Samsung lansa Galaxy S8, un telefon cu o camera de 12 MP si o diafragma de 1.7 si uimea cu rezultatele obtinute. Telefonul in sine noi l-am gasit a fi unul excelent , un pachet foarte convingator, iar camera foto a fost pe parcursul anului in topul celor mai bune.Acum, Samsung a lansat noul Galaxy S9, un dispozitiv foarte asemanator la exterior cu predecesorul. Producatorul sud coreean sustine, insa, ca una din marile diferente fata de modelul de anul trecut este noua camera foto - regandita si cu o diafragma variabila in functie de conditiile de lumina: o diafragma larga de f/1.5 in conditii de lumina slaba si o diafragma mai ingusta, de f/2.4 pentru restul conditiilor de fotografiat.Pe hartie asta ar trebui sa insemne fotografii mai luminoase si un timp de captare mai rapid in conditii de lumina slaba si fotografii mai detaliate si cu elemente mai bine conturate pe lumina normala, gratie diafragmei mai inguste.HotNews.ro testeaza de aproape o saptamana noul model Samsung Galaxy S9. In timpul perioadei de test am folosit noul S9 si a sa camera in tot felul de situatii si conditii, asa ca putem incerca sa sumarizam in cateva cuvinte, fotografii si imagini video experienta la care se poate astepta un viitor cumparator.Rezolutia maxima a camerei foto este de 12 MP in formatul 4:3 si, desi am folosit si acest format in testele noastre, am preferat de cele mai multe ori sa folosim formatul 16:9 la 9,1 MP (adica un crop realizat pe orizontala pe mijlocul formatului original de la 12 MP, fara a fi afectata insa calitatea).Fotografiile realizate si prezentate aici au fost captate doar in modul Auto, cu HDR setat sa intervina automat acolo unde considera telefonul ca e nevoie. Cu alte cuvinte, in aceeasi maniera in care majoritatea covarsitoare a utilizatorilor vor folosi telefonul. Sigur, telefonul dispune si de setari manuale si mai multe moduri de fotografiere, printre care cel care permite defocalizarea fundalului (Selective Focus).In general am gasit ca noua camera de pe Galaxy S9 este excelenta in majoritatea situatiilor, rareori dezamagind sau livrand rezultate mai slabe. De cele mai multe ori chiar am fost impresionati de fotografiile surprinse.Detaliile au fost mereu bine captate, culorile poate usor prea saturate, dar nu neaparat deranjant de mult, iar timpul de focalizare a fost - ca intodeauna - excelent. In continuare credem ca Samsung ofera pe varful sau de gama cea mai rapida experienta cu o camera foto: lansare - focalizare - captare.Modul HDR s-a comportat in mare parte impecabil, fara sa ofere rezultate exagerate, cu umbre sau zone luminate scoase in evidenta cat sa nu fie deranjant, iar stabilizarea optica si diafragma mare au ajutat vizibil la fotografiile in lumina slaba.Singura nemultumire pe care am nutrit-o in zilele noastre de test a avut mai mult legatura cu aplicatia de camera, nu cu modulul foto in sine. Samsung a ales in continuare sa puna pe varful sau de gama o aplicatie cu foarte-foarte multe optiuni si care in continuare te scoate din fereastra de compozitie atunci cand vrei sa schimbi vreo setare.Mai enervant insa ni s-a parut modul de comutare intre diferitele tipuri de fotografiere (printr-o glisare pe verticala) si comutare intre camera frontala si cea principala (printr-o glisare pe orizontala). La aceste gesturi de glisare se mai adauga si cel de glisare pe o anumita zona, dupa focalizare, pentru a mari sau diminua expunerea. In plus, "caruselul" de diferite tipuri de fotografiere (Auto, Pro, Panorama, Selective Focus etc) este intr-atat de sensibil incat avea nevoie mereu de o glisare super-exacta pentru a ajunge acolo unde utilizatorul voia, altfel se oprea mereu cu un "pas" in plus sau in minus...Nu de putine ori ne gaseam in situatia in care prin glisare voiam doar sa trecem de la un mod de fotografiere la altul, insa "caruselul" continua sa se miste spre alte moduri chiar si dupa ce terminasem glisarea degetului...Per total, insa, camera foto de pe Noul Samsung Galaxy S9 este una cu adevarat foarte buna, usor in topul celor mai bune camere foto de pe piata mobilelor la ora actual si cu siguranta una din camerele anului in curs."Vorba lunga, saracia omului", asa ca lasam mai jos o galerie foto cu poze captate in diverse situatii cu noul Samsung Galaxy S9:Modul "Portret" sau "Selective Focus" in care fundalul este estompat tot nu e perfect:---Din scurtele noastre teste comparative cu Samsung Galaxy S8 am gasit ca diferentele intre camere nu sunt asa de mari precum poate am crede la inceput. Sigur, diafragma mai mare de f/1.5 permite mai multa lumina pe timp de noapte pe S9, insa asta nu inseamna mereu o poza mult mai buna.In general rezultatele au fost asemanatoare, S9 reusind fotografii mai bune doar la limita, ba chiar uneori unele fotografii surprinse cu "vechiul" S8 au aratat mai bine.(Nota: Clipul este fara AUDIO din cauza unei greseli ale noastre la procesul de exportare)