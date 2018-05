webPR Tehnologia "Made in RO" prezentă la Bucharest Technology Week

Iată câteva dintre produsele Made in Romania pe care le găsiți în expoziția de tehnologie din weekendul 18-20 mai pe esplanada cu statui din Piața Universității.În semn de apreciere,aduce în standul său cu Windows trei producători români și unul polonez, Kiano, din Cracovia, însă astăzi, reflectoarele sunt pe români., compania din Brașov, care a introdus pe piață primul smartphone și prima tabletă Made in Romania, este cel mai mare producator de dispozitive IT&C din Europa de Est, având peste un milion de produse vândute anual. Allview are în portofoliu unele dintre cele mai complexe deviceuri inteligente, dar și primul smartphone cu asistent vocal în limba română. Românii de la Allview visează să dezvolte primul robot inteligent și au toate șansele să-și vadă visul împlinit., brand local lansat și impus pe piață de Altex (companie românească, fondată în 1992 la Piatra Neamț) prezintă la Bucharest Technology Week cele mai interesante și recente realizări din domeniu. Fidelă misiunii sale, Myria mizează pe accesibilitatea și design-ul modern al produselor sale, menite să-i ajute pe toți utilizatorii să-și desfășoare activitățile de zi cu zi cu cât mai multă ușurință. Altex, sub egida căruia Myria funcționează, este cel mai mare lanț de magazine offline de Consumer Electronics și IT&C din România.Cea de-a treia companie națională de la standul Microsoft vine din Timișoara și se numește. Prezenți pe piață din 2001, timișorenii și-au croit propriul drum pe piața de produse IT autohtone urmărindu-și visul de a transpune glasul consumatorului într-o caracteristică personală a produsului pentru a crea fiecăruia o punte individuală cu tehnologia. Au în portofoliu o gamă de dispozitive mobile, dar și alte produse IT, de la surse la tablete, laptopuri la UPS și alte echipamente electronice.Schimbând perspectiva, ajungem la un alt expozant:este compania autohtonă, specializată în producția bicicletelor electrice, înființată în 2015 cu scopul de a oferi alternative ecologice și inovative de transport urban. Brandul a fost conceput și creat de Ovidiu Teofanescu, fondator al BizzOnWheels - lider mondial în domeniul producției remorcilor utilitare de bicicleta, și Marius Ghineț, inginer cu experientă, specializat în construcția vehiculelor ușoare de zbor.La Bucharest Technology Week, puteți să testați, un produs inedit, fabricat 100% în România, o bicicletă exclusivistă creată pentru persoanele care-și doresc să experimenteze senzația de libertate pe două roți într-o manieră unică, fără limite, fără constrângeri și care te scoate, totodată, în evidență.Un alt expozant important care aduce la Tech Expo produse Made in RO, este companiaeste singura companie producător de panouri solare fotovoltaice din Romania”, declară reprezentanții companiei. Altius Solar este un producător european de module solare, cu sedii în București, România și o unitate de producție modernă în Giurgiu. Compania este membră a Grupului Bomax, activă din 1993 pe piețele românești și europene din sectoarele Real Estate și Producție și Furnizare a Energiei. Ceea ce îi recomandă pe producătorii români sunt: rezistența panourilor, eficiența energetică ridicată si prețul competitiv.Tot români sunt și în spatele, platforma de tranzactionare de monede digitale fondată în 2015, în Cluj Napoca. Până în prezent, prin intermediul CoinFlux, nu mai puțin de 18.000 clienți din România și din afara țării au tranzacționat bitcoin, ether, ether classic și litecoin, în valoare totală de 166 milioane de Euro. Prezentă în Tech Expo, echipa CoinFlux va sta la dispozitia vizitatorilor pentru a le explica cum funcționează monedele digitale, cum pot fi cumpărate și la ce folosesc, atât prin discuții, cât și sub forma unui joc amuzant și interactiv, de testare a cunoștințelor., compania autohtonă fondată în 1930 sub denumirea de “Standard Electrica Română”, s-a constituit ca principalul producător de echipamente de telecomunicații din România. Electromagnetica este recunoscută ca producător şi furnizor tradiţional de echipamente de distribuţie şi măsurare a energiei electrice, solutii de iluminat cu LED, stații de încărcare mașini electrice, fiind orientată și către producţia de energie verde şi tehnologii destinate creşterii eficienţei energetice. La expoziția din Piața Universității, Electromagnetica va veni cu echipamente de alimentare pentru vehicule electrice, oferind încarcare profesională pe domeniul public.Tot producător român din domeniul tehnologiei prezent în Piața Universității între 18-20 mai, este și compania, a cărei activitate constă în designul și producția imprimantelor 3D prin tehnologia FDM. Produsul principal se numește Bitmi Pro și este o imprimantă 3D profesională de tip desktop cu funcții avansate. Majoritatea componentelor imprimantei sunt fabricate în România. Cadrul este tăiat prin tehnologia cu jet de apă la Timișoara, iar panourile laterale ale carcasei sunt produse la laser în Iași. Componentele ce fac legaturile ansamblurilor sunt produse la alte imprimante Bitmi Pro tot în Iași. „Având posibilitatea de a realiza toate aceste lucruri în România este un mare avantaj deoarece se ține o evidență strictă asupra a ceea ce producem și a distribuitorilor noștri, însă reprezintă un avantaj și pentru antreprenoriatul din țară”, au afirmat reprezentanții companiei.Pentru că Bucharest Technology Week are o puternică latură educativă, însoțiți-vă copiii să afle despre laboratorul tehnologiilor viitorului bazat peeste un sistem bazat pe inteligență artificială care ajută copiii să dobândească elementele gândirii computaționale. La Nextlab.tech copiii învață programare, robotică, imprimare 3D și igienă digitală prin blended learning, adică îmbinând educația digitală cu întâlnirile față în față. Nextlab.tech deține în București un makerspace (laborator digital avansat) pentru copii în care cei mici pot păși pe calea Industriei 4.0. Aici copiii și părinții pot vedea și adopta soluția de adaptive learning bazată pe inteligență artificială pentru învățarea programării și roboticii la copii. Este prima soluție de tip adaptive learning în limbă română și una din primele la nivel mondial."Acestea nu sunt singurele tehnologii românești prezente în Tech Expo din Piața Universității, din 18-20 mai. Mai sunt alte zeci de soluții și produse autohtone, care alături de cele internaționale, fac Bucharest Technology Week cea mai amplă și complexă platformă de testare a produselor tech din România.Accesul la Tech Expo din Piața Universității este gratuit. Pentru a putea testa sute de soluții şi produse high-end, vizitatorii trebuie să se înregistreze online pe techweek.ro.Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale de comunicare:Concept propriu al companiei Universum Events, festivalul Bucharest Technology Week reunește, pentru al treilea an consecutiv, comunitatea tech din Capitală.Evenimentul se desfășoară pe parcursul unei săptămâni, fiind împărțit în trei componente:1. Business Summits de la, unde are loc și o expoziție indoor cu soluții dedicate profesioniștilor.2. Expoziția din outdoor,, cu intrare liberă pentru toți vizitatorii care s-au înscris online pe techweek.ro3. Evenimentele partenere, îndin oraș, pe parcursul întregii săptămâni,De peste 10 ani în industria evenimentelor, UNIVERSUM Events are ca fundament arhitectura de evenimente corporate. Sub umbrela UNIVERSUM au luat formă conceptele proprii și o divizie de evenimente personalizate: MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), axată pe evenimente de amploare pentru clienți.Concepte proprii:- cea mai prestigioasă marcă a companiei, fiind în același timp și cea mai amplă expo-conferință B2B dedicată soluțiilor IT și digitale din regiune;, ajuns la a treia ediție, care mobilizează comunitatea tech din Capitală;, o platformă online dedicată evenimentelor, care operează accesul la evenimente, de la înregistrarea online până la intrare.Compania este reprezentatul unic în România al celei mai mari licențe de teambuilding din lume, Catalyst Teambuilding Global, deținând un portofoliu de peste 150 de concepte personalizabile pentru clienții săi.Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piața bancară din România, susține peste 100.000 de companii să-și dezvolte afacerile și este banca pe care au ales-o peste 2 milioane de clienți persoane fizice. Prin platformele digitale, 470.000 dintre clienții Raiffeisen Bank fac, anual, milioane de tranzacții în țară și în lume.