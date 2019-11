REVIEW Nokia 2720 Flip - Telefonul cu clapetă nu e rău, dar nici vedetă

De ce oamenilor le plac telefoanele retro? Pe scurt: au un șarm anume, sunt diferite față de cele moderne, bateria ține mult și, evident, ne amintesc de alte vremuri mai bune, sau de tinerețe.





Nokia 2720 la târgul IFA Berlin







Apoi sunt oameni care susțin cu tărie că aceste telefoane retro mai simple, dar utile, ne pot ajuta să facem ”digital detox”, adică să diminuăm dependența de smartphone și să stăm mai puțin cu ochii în ecran. Diverse studii au calculat cât de des luăm smartphone-ul în mână într-o zi, iar rezultatele variază între 60 și 200 de ori. Sunt tot mai multe aplicații care ne arată cât de mult ne uităm la ecran într-o zi, în general peste două ore, dar este suficient să arunci o privire pe stradă, în autobuz, într-un bar, într-un tren sau cam oriunde altundeva, pentru a vedea oameni cu ochii în ecran minute în șir.

Telefonul cu clapetă are multe calități și chiar mai multe defecte, dar un atuu are cu siguranță: stârnește curiozitatea oamenilor. În două săptămâni cât l-am folosit l-am arătat multor persoane și reacțiile au fost super-diverse de la ”uau, cât de super este!” până la ”fii serios, ce-i drăcia aia, știe să facă ceva!?”. Au fost și reacții pe care nu le putem reproduce aici.





Foto:Rareș Bașturescu







Ei bine, telefonul știe să facă destul de multe, dar are și o mulțime de limitări, iar dacă te decizi să-ți cumperi unul, oricât de pasionat ai fi de un telefon cu clapeta, trebuie să nu uiți că are un ecran de 2,8 inci cu rezoluție slabă și o cameră de doar 2 MP cu care doar pe lumină bună poți face poze din care să se înțeleagă ceva. Nu trebuie să uităm că este un telefon de 420 de lei, astfel că nu-l putem compara cu un smartphone decent și nici nu are pretenția să înlocuiască un smartphone. Dar compania spune că este ”telefonul perfect pentru un digital detox”, lucru de care nu ne-am convins.

Dar și cei de la HMD Global spun că este un ”feature phone”, adică un telefon simplu, fiabil și durabil, un telefon cu Facebook, WhatsApp, Twitter și cu comenzi vocale. Telefonul intră într-o categorie numită ”smart feature phones”, telefoane simple cu o serie de aplicații moderne, dar cu mențiunea că nu pot înlocui un smartphone, ci pot fi un fel de rezervă pentru el.







Telefoane retro ale HMD (foto - HotNews)







Însă cum am putut constata, combinația de retro cu modern nu înseamnă un telefon ușor de folosit.

HMD Global s-a specializat în a aduce pe piață reinterpretări modernizate ale unor telefoane retro, a început cu Nokia 3310 despre care puteți citi pe larg aici , a continuat cu ”bananaphone” 8810 și acum revine un telefon de acum un deceniu: Nokia 2720, însă în variantă consistent modernizată. Originalul Nokia 2720 a fost lansat în 2009, cel de acum este mai mare și are mult mai multă tehnologie, dar sosește și pe o piață fantastic de schimbată.





Foto: Rareș Bașturescu





HMD are o gamă super-diversă de telefoane, de la cel mai simplu posibil, Nokia 105 la 82 lei, până la Nokia 9 Pure View - telefonul cu cinci camere , la 2.700 lei.

Specificații 2720 Flip





Facebook și WhatsApp sunt tare greu de folosit tot din cauza ecranului mic și, practic, poți să te uiți ce au postat alții, dar este destul de greu să răspunzi. Am urmărit în cele două săptămâni și câteva ore de clipuri pe YouTube: o uriașă limitare este, cum am mai spus, rezoluția ecranului, dar un plus este faptul că poți da comenzi vocale prin Google Assistant și acestea funcționează foarte bine, dar nu este disponibilă limba română, ci câteva limbi foarte răspândite. Un plus este și faptul că telefonul este 4G și clipurile se deschid relativ repede.









Decent merge și aplicația Google Maps, chiar dacă este mai complicat să faci zoom din butoanele de sub ecran.





Foto realizată cu telefonul 2720







Însă telefonul este lent: de exemplu, de la ecranul de pornire până la deschiderea unui clip de Youtube trec 50-60 de secunde dacă ținem cont de cât îți ia să ajungi la aplicație, să o deschizi și să tastezi. Cu Google Assistant totul durează cam 20 de secunde după ce îl activezi și îi dai comanda vocală apăsând câteva secunde butonul central pentru a activa asistentul. Același asistent este foarte util și pentru a căuta pe Gioogle sau pentru a da comenzi legate de diversele aplicații. Comenzile vocale compensează mult din greutatea cu care se deschid unele aplicații, dar nici pe departe în totalitate.







Foto realizată cu telefonul 2720







Camera foto aproape că nu merită menționată, la cei 2 MP pozele ies inteligibile doar pe multă lumină și fără să existe elemente mișcătoare în cadru. Dacă prezența asistentului vocal și a unor aplicații precum Facebook și Youtube aduc telefonul destul de aproape de prezent, camera foto extrem de simpliă și tastele alfanumerice sunt cele mai mari minusuri, cele care te trimit cu gândul către 2005.









Dacă este să discutăm și un element pozitiv, acesta este bateria detașabilă de 1.500 mAh care ține 3-4 zile până la încărcare dacă nu folosești extrem de mult ecranul pentru YouTube sau jocuri. Am reușit, ce-i drept, să consumăm bateria într-o singură zi la început, dar instalând 20 de aplicații, rulând 3 ore de clipuri YouTube și jucând două ore de jocuri, Spre finalul testului de 14 zile, telefonul a avut o autonomie de peste trei zile când am folosit mult mai puțin ecranul și cu siguranță că așa vor face mulți dintre clienți: îl vor folosi pentru vorbit și pentru a verifica câteva aplicații, dar nu pentru a scris pe ele sau a viziona diverse. De făcut poze zilnic nu poate fi vorba. Pentru cei care nu intră pe intermet și nu joacă pe el, bateria poate ține peste patru zile.





Foto realizată cu telefonul

Pe lumină mai puțină pozele lasă mult de dorit







Telefonul rulează un sistem de operare numit KaiOS, derivat din Linux și simplificat la maxim pentru a funcționa cu aceste telefoane nepretențioase. Telefonul răspunde bine la comenzi, dar au fost câteva dăți în care, răsfoind meniul de aplicații, telefonul s-a blocat câteva secunde. Există și un magazin de aplicații cu câteva zeci de tiluri, cele mai multe fiind jocuri cu grafică simplă (inclusiv o variantă a jocului Snake, dar mai ciudată decât cel cu care eram obișnuiți).

Ce ne-a plăcut

Design retro reușit

Bateria poate ține și 3-4 zile dacă nu folosești ecranul mult

Comenzile vocale sunt foarte utile

Telefonul funcționează excelent pe post de internet hotspot

Ecranul este mic, iar tastele alfanumerice clasice sunt greu de folosit pentru scris de către cei obișnuiți cu smartphone-urile

Camera de 2 MP este modestă

Aplicațiile sunt foarte simple, Facebook și Whatsapp sunt greu de folosit

La 420 de lei pot fi cumpărate modele de smartphone-uri care, deși de intrare în gamă, fac mult mai multe lucruri.

Tastatul este foarte complicat, îți ia mult să scrii și mesaje scurte

Verdict





Poate fi un telefon retro, dar cu aspecte moderne, util în ziua de azi? Este ușor de folosit? Are cum să fie de succes un telefon secundar? Am testat Nokia 2720 Flip, telefon recent lansat, reinterpretarea unui concept de acum un deceniu.Elementul special și atrăgător ține de clapetă, în stilul telefoanelor care au apărut prin anii 2000 când erau ”cool”: deschideai clapeta pentru a răspunde și o închideai pentru a termina convorbirea. Când este închis, telefonul este mic și nu este deranjant în buzunar, când îl deschizi pentru a vorbi simți însă diferența, este, evident, un telefon lung față de cele cu care suntem obișnuiți. Trebuie spus că, fiind un telefon de 420 de lei, plasticul nu este de calitate.Rămâne plăcerea de a auzi acel ”clanc!”, acel ”țac!”, sunetul făcut de telefon când închizi clapeta. Dar justifică acest scurt sunet cumpărarea acestui telefon retro-smart? Greu de spus, dar Nokia 2720 nu este chiar ceea ce pare.Ecranul este luminos, dar mic, (2,8 inci) iar rezoluția este scăzută: 240 X 320 pixeli - și acest lucru este deranjant dacă-l compari cu orice smartphone. În plus, folosind Nokia 2720 Flip timp de două săptămâni am putut constata încă o dată cât de ușor este să tastezi la un smartphone obișnuit, față de vechea tastatură fizică alfanumerică T9. Dacă până la apariția smartphone-urilor în 2007, tastatura telefoanelor era folosită mai ales la mesaje (și pentru scris ringtone-uri:), de ani buni scriem mult mai multe, căutăm pe internet, pe YouTube, facem chat pe Facebook sau WhatsApp. Toate aceste lucruri sunt groaznic de greu de făcut cu 2720 Flip.Ecranul principal NU este tactil și există și un ecran mai mic, exterior - 1,3 inci - unde vezi ora sau cine te sună. Pe față, telefonul are 23 de butoane (cele 12 taste mari, butonul central, patru butoane direcționale și câte trei butoane pe stânga și dreapta, sub ecran). Butoanele direcționale necesită un pic de obișnuire la folosire, cel de sus fiind foarte aproape de ecran, iar cel de jos fiind foarte aproape de o margine pe care o tot apeși din greșeală, până te obișnuiești și apeși unde trebuie.Ce nu ne-a plăcutTelefonul este inedit prin modul în care se închide și se deschide și este cel mai performant ”feature phone” Nokia lansat de HMD Global. Bateria are o autonomie de peste trei zile, iar prețul de 420 de lei este mic dacă îl comparăm cu smartphone-urile, dar mare față de alte telefoane simple cu tastatură pe ”stil vechi”.2720 Flip nu poate înlocui un smartphone, ci doar îi poate ține locul pentru scurt timp. Ecranul este mic, rezoluția este scăzută și camera este super-modestă.O parte a publicului țintă este formată din persoanele mai în vârstă, fiindcă telefonul are butoane uriașe și pe ecran font-urile pot fi setate să fie foarte mari. Însă dacă aceste persoane au nevoie doar de un telefon pe care să-l folosească numai pentru vorbit, Nokia are modele mult mai ieftine, chiar și la sub 100 de lei.Telefonul cu clapetă este util și pentru că ne arată că smartphone-urile de azi, cu care ne-am obișnuit, sunt extrem de avansate și ne-ar fi tare greu să renunțăm la ele în general, dacă suntem puși în fața folosirii unor aplicații foarte la modă azi, printr-o interfață de acum un deceniu.