REVIEW Samsung Galaxy S20+ / Ce am descoperit după ce l-am folosit zece zile

Am testat noul Samsung Galaxy S20+ timp de 10 zile în București în rețeaua 4G+ Orange și l-am folosit pe post de unic telefon personal. Telefonul nu a fost menajat din punct de vedere al bateriei, a avut ecranul pus mereu pe 120 Hz și a avut activată funcția „Dark Mode” care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu.



Telefonul a fost un model SM-G985F/DS, cu 128 GB și 8 GB RAM și a rulat pe cea mai recentă actualizare software de la Samsung (actualizare venită pe 1 martie).



Telefonul a fost pus la dispoziție pentru test de către Samsung, nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol și nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare.

---



CE NE-A PLĂCUT LA Galaxy S20+

+ Design-ul destul de elegant și finisat și ecranul superb și superluminos care cu siguranță va fura privirile tuturor - Margini foarte subțiri, muchiile laterale subtil rotunjite.



+ Displayul de 120 Hz face ca totul să se simtă mult mai fluid, totul alunecă mult mai plăcut și satisfăcător pe ecran. Greu să te întorci la un ecran de doar 60Hz după ce te obișnuiești.



+ Camerele foto - cele trei camere de pe spate oferă poate cea mai bună și versatilă experiență pe un telefon în acest moment (ok, bine, poate Galaxy S20 Ultra să fie și mai și...). Camera principală este foarte bună, dar de data asta am fost impresionați și de camera ultra-wide (calitate bună, culori vii, aberații optice reduse), precum și de camera zoom (3x optic-hibrid, stabil și de calitate, rezultate bune chiar și la 5x, acceptabile până la 10x)



+ Stabilizarea pe video (chiar și la 4K sau 4k@60fp), dar și calitatea audio captat pe filmare.



+ Camera frontală decupată subtil direct în ecran, pe mijloc. Senzorul de lumină și proximitate ascuns sub ecran.



+ Experiența software pe Android 10 și interfața Samsung One UI 2 - În ciuda modificărilor făcute de Samsung, telefonul s-a mișcat super bine și nu au existat erori sau blocaje deloc pe toată perioada de test.







---

---



CE NU NE-A PLĂCUT LA GALAXY S20+

- Tranzițiile pe video între camerele telefonului sunt foarte enervante : zoom-in/zoom-out mereu cu efect, cu sărituri în cadru și imagini mișcate/tremurate. Deranjant.



- Lipsa mufei audio 3,5mm (sau măcar a unui adaptor 3.5mm - USB-C în pachet).



- O scăpare deja enervantă pe partea de video: Pe video la 60 de cadre pe secundă filmarea nu poate fi comutată între diferitele camere. Astfel, 1080@60fps sau UHD@60fps merg doar pe camera principală, nu și pe zoom sau ultra-wide.



- Eterna problemă cu aplicația foto și neajunsurile sale: în continuare te scoate mereu din fereastra de compoziție pentru orice setare mică și de multe ori e nevoie de trei-patru-cinci interacțiuni pentru a schimba ceva. (un lucru care persistă deja de prea multă vreme pe modelele de la Samsung)



- Foarte multe aplicații preinstalate.









---



---

ALTE ASPECTE DE MENȚIONAT DESPRE GALAXY S20+



> Toate butoanele (trei la număr) sunt acum doar pe partea dreaptă.







> Nu mai există buton dedicat pentru Bixby, ci accesarea asistentului virtual se face acum prin apăsarea prelungă a butonului „power” (iar meniul de închidere/restart a fost mutat în cortina de setări rapide și mai poate fi apelat și printr-o combinație buton+volum în jos). Totuși, Bixby poate fi dezactivat cu totul din setări și utilizatorul poate reveni la meniul de închidere/resetare tradițional prin apăsarea prelungă a butonului.





> Cititorul de amprente ultrasonic amplasat sub ecran - un mare avantaj față de restul senzorilor de amprente optice montate sub ecran pe alte telefoane până acum: funcționează mereu, chiar și când ecranul e stins sau degetul ud/murdar. De data asta este mai rapid, și destul de exact, dar tot îi lipsește un feedback tactil (sau mascat sub o vibrație).





> Sistemul nu permite înregistrarea a mai mult de patru amprente.





> Vine la pachet cu un încărcător de 25W și o pereche de căști UBS-C dezvoltate cu AKG (fără un adaptor pentru mufa clasică de 3,5mm).





> Telefonul vine din pachet cu o folie de protecție aplicată peste ecran.







> Aplicația foto oferă la fiecare captare o vibrație în doi timpi care pare să imite un declanșator fizic, de cameră profesională. Interesant.







> Telefonul este destul de înalt și alunecos, iar „cocoașa” pentru modulul de camere foto este destul de mare.







> Blițul este într-un singur ton.





> Camera de zoom (deși aplicația foto comută din start la 3x) este de fapt o cameră cu zoom optic de 2x (sau chiar mai puțin). Fiind un senzor foarte mare de 64 MegaPixeli, Samsung decupează practic din poza originală pentru 3x optic-hibrid. Pozele la 5x sunt ok, dar cele 10x sunt abia acceptabile.





> Telefonul renunță la senzorul de măsurare puls și nivelul de oxigen din sânge de pe spate pe care îl regăseam de obicei pe seria Galaxy S.









---



Samsung Galaxy S20+ - HARDWARE & SPECIFICAȚII



Display: 6.7-inci WQHD Dynamic AMOLED, 1440 x 3200 pixeli, raport 20:9 ratio (~525 ppi), compatibil HDR10+ / 90,5% din suprafața frontală / protejat de Corning Gorilla Glass 6



Procesor: Exynos 9990 Octa (7 nm) / Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)



GPU: Mali-G77 MP11 ---6.7-inci WQHD Dynamic AMOLED, 1440 x 3200 pixeli, raport 20:9 ratio (~525 ppi), compatibil HDR10+ / 90,5% din suprafața frontală / protejat de Corning Gorilla Glass 6Exynos 9990 Octa (7 nm) / Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)Mali-G77 MP11





RAM: 8 GB RAM



Stocare: 128 GB UFS 3.0 (+ slot microSDXC pe al doilea loc de SIM)



Baterie: 4.500 mAh



Camere foto:



- Principală: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS

- Telefoto: 64 MP, f/2.0, (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x hybrid optical zoom (zoom optic doar ~2x)

- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, Super Steady video

- Senzor de profunzime: 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth)



Cameră foto frontală: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF





Video: (8K) 4320p@24fps, (4K/UHD)2160p@60fps (doar pe camera principală) / @30 fps (pe toate trei camerele), 1080p@60fps (doar pe camera principală) / 30@fps (pe toate trei camerele), 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video



Dimensiuni: 161.9 x 73.7 x 7.8 mm



Greutate: 186 grame



Sistem de operare: Android 10 / One UI 2



Senzori: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate



Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, USB 3.2 TypeC



Alte caracteristici:



- cititor de amprente ultrasonic sub ecran

- rezistent la apă și praf - IP68

- Dual-SIM hibrid

- Always On Display

- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 9W

- Fast battery charging - 25W

- Fast wireless charging - 15W

- Culori: Cosmic Black, Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud White, Aura Red

- Difuzoare audio la bază și sus (în cască)

- Samsung DeX

- Căști AKG USB-C în pachet



Preț: ~4.800 lei





---



Samsung Galaxy S20+ - DESIGN & ERGONOMIE

Chiar dacă la prima vedere design-ul noului S20+ parte foarte asemănător cu fostele generații, trebuie spus că în realitate telefonul este extrem de arătos. Dacă se putea, Samsung a reușit să rafineze limbajul de design specific modelelor Galaxy S până aproape de perfecțiune (ok, bine, modulul de cameră ar fi putut fi mai mic, să nu iasă atât de mult în evidență).



Ecranul absolut superb domină practic design-ul telefonului și fură toate privirile, iar marginile curbate pe lateral sunt parcă mai subțiri ca niciodată, iar „bărbia” și „fruntea” sunt foarte-foarte subțiri și simetrice.



De fapt, marginea ecranului nici nu mai este la fel de curbată precum în anii trecuți, dar parcă nici nu mai e nevoie de o curbură atât de pronunțată pentru a da impresia de „borderless”. Iar acest lucru este de altfel foarte util: deși estetic plăcut, în trecut ecranul curbat lăsa loc multor atingeri neintenționate. Acum, totul e cum ar trebui să fie.



Modelul pe care l-am testat noi - Cloud Blue - face o treabă foarte bună în a ascunde amprentele pe spatele de sticlă, iar nuanța de culoare care adesea poate părea banală prinde viață atunci când e privită din unghiurile potrivite. Când bate soarele spatele lucește în toate culorile curcubeului.



Pe partea de ergonomie Samsung Galaxy S20+ se achită onorabil, chiar dacă discutăm totuși de un telefon mare, unde ecranul are 6,7 inci în diagonală, la limita portabilității într-un buzunar normal de jeanși.



Butoanele toate au fost mutate pe partea dreaptă a telefonului cum te uiți la el, sunt ușor de ajuns și au feedback bun, chiar dacă fizic ele au o amprentă foarte mică.



Pentru al doilea an consecutiv Samsung a ales să meargă pe un cititor de amprente ultrasonic plasat sub ecran și apreciem acest lucru - spre deosebire de alți producători care au renunțat la un astfel de senzor biometric.



Suprafața pe ecran este destul de mare unde utilizatorul să-și înregistreze degetul și am remarcat că citirile sunt mai exacte ca niciodată, deși nu neapărat mai rapide față de tradiționalele cititoare de amprente. Încă ceva, sistemul permite doar înregistrarea a patru amprente, atât.



Ca și în trecut, avem aceeași doleanță: ne-am fi dorit un feedback din partea sistemului - o vibrație pentru o recunoaștere a amprentei, eventual un alt tip de vibrație când nu este recunoscută amprenta etc. (Notă: De aceeași lipsă de feedback tactil





---



Samsung Galaxy S20+ - DISPLAY

Ecranul de pe Samsung Galaxy S20+ este un Dynamic Amoled cu o diagonală de 6,7 inci (acoperă circa 90,5% din fața telefonului), într-un format înalt 20:9 și o rezoluție de WQHD 1440 x 3200, ce se traduce într-o densitate a pixelilor de 525ppi. Peste ecran telefonul are o sticlă rezistentă de tipul Gorilla Glass 6.



Dar de data aceasta nu rezoluția contează și nici mărimea diagonalei. Adevărata specificație „vedetă” este frecvența panoului de 120 Hz, o rată de împrospătare (refresh) dublă față de ecranele obișnuite - lucru care se traduce în mișcări mult mai fluide pe display, totul pare că merge ca uns. Derularea paginilor web, scroll-ul pe feed-urile de Facebook sau Instagram, chiar și simplele atingeri stânga-dreapta pe ecran, totul este incredibil de „neted”.



Desigur, există și un dezavantaj, dar care - sincer - nu afectează cu atât de mult utilizarea telefonului: 120Hz pe ecran este posibil doar dacă sistemul reduce rezoluția la care randează ecranul la Full HD. Chiar și-așa, e greu de văzut diferența între Full HD și QHD, chiar și pe un ecran de 6,7 inci. În toată perioada noastră de test am preferat mereu să avem ecranul pus pe 120 Hz - fluiditatea mișcărilor bate oricând rezoluția nebunească.



Altfel, avem de-a face cu un ecran Amoled cu un contrast foarte bun, culori vii, iar luminozitate este foarte bună (sporită în condiții de lumină puternică, poate chiar mai mult decât ar trebui uneori, și nivel minim foarte redus - perfect pentru a-l privi în pat, noaptea).



Nu de puține ori imaginile pe telefon ni s-au părut că parcă a fi fost lipite direct sub sticla de pe fața telefonului.



Fiind un ecran Amoled, negrul e negru, iar albul e destul de fidel redat, chiar dacă am observat că, privit din unghiuri extreme, displayul de pe S20+ tinde uneori spre tente verzui-rozalii.



În orice caz, Samsung mereu s-a priceput să facă displayuri fantastice pentru telefoanele sale mobile, iar acum, pentru Galaxy S20, nu a făcut excepție.



---



Samsung Galaxy S20+ - SOFTWARE

Galaxy S20+ vine cu Android 10 și interfața sa One UI 2, cu câteva mici modificări față de



Per total pe partea software interfața One UI de pe S20+ arată chiar bine și este destul de bine închegată, fără să fie copleșitoare în design sau modificări, dar nici prea simplă sau anostă.



Specific Samsung, telefonul abundă în setări și opțiuni, chiar dacă unele probabil nu vor fi utile pentru utilizatorul obișnuit sau nu vor fi schimbate niciodată.



În toată perioada noastră de test telefonul nu s-a blocat nici măcar o dată, totul a fost rapid și fluent, fără agățări sau sacadări, fără erori. Aplicațiile se încarcă super-rapid, la fel și camera foto-video.



Am apreciat din nou setarea „Night Mode” care transformă în negru fundalul din marea majoritate a locurilor din meniu și din aplicațiile de sistem - un lucru care ar trebui să se traducă și într-o autonomie mai bună a bateriei. De apreciat că această setare poate fi schimbată și individual pe aplicație.

Pentru prima dată de când testăm telefoane de la Samsung putem spune că am apreciat faptul că dublarea unor aplicații a fost păstrată la minim. Practic, față de trecut, am regăsit doar trei aplicații preinstalate care dublează aplicațiile de la Google și pot duce la confuzii pentru utilizatorul obișnuit: un magazin alternativ de aplicații de la Samsung, browserul Samsung și aplicația de Galerie foto.



Din nefericire, sunt și câteva lucruri pe care nu le-am apreciat sau pe care le-am considerat mai degrabă anapoda pe noul S20+.



Dacă aplicații dublate au fost păstrate la un minim, nu același lucru putem spune despre aplicațiile preinstalate - foarte multe inutile (bloatware, cum zic americanii): ): Samsung members, Samsung Global Goals, Smart Switch, AR Zone, SmartThings, LinkedIn, Outlook, OneDrive, Netflix, Spotify, Office, toate aceste aplicații preinstalate de care majoritatea utilizatorilor n-ar avea nevoie.



Apoi, mai apar și acele modificări făcute de Samsung peste Android 10 total în ciuda a ceea ce a ales să facă Google. Spre exemplu: Samsung a pus popup-ul de volum în zona de sus, unde chiar e greu de ajuns pe un astfel de telefon înalt, spre deosebire de Androidul curat de la Google unde popup-ul de volum apare în zona butoanelor de volum tocmai ca să fie mai ușor de ajuns.



Butonul principal, cel de „pornire” apelează din start asistentul virtual Bixby la apăsare prelungă, și nu lansează opțiunile de închis sau repornit telefonul. Din fericire acest lucru poate fi schimbat din setări.



A mai existat un lucru care ne-a scos din minți în zilele noastre de test: aplicațiile nou instalate care ajung în „sertar” pot fi puse pe ecranul principal printr-o setare după o apăsare prelungă, dar sistemul le mută mereu pe un nou ecran în partea cea mai din dreapta, chiar dacă în ecranele anterioare nu erau toate locurile ocupate...



Altfel, chiar și cu toate micile probleme peste care am dat, am apreciat parcă mai mult ca niciodată un telefon din seria Galaxy S pe partea de software.









---



Samsung Galaxy S20+ - FOTO

Camera foto de pe noul S20+ este unul din lucrurile pe care Samsung le scoate în evidență pe noul vârf de gamă. Practic, nu discutăm doar de o cameră foto, ci de un pachet-foto, cu mai multe camere, care în perioada de test ne-a lăsat o impresie foarte bună: poze bune, detalii excelente, rezultate constante, rapiditate și versatilitate.



Astfel, Samsung a pus pe S20+ următoarele patru camere: camera principală (12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS), cea cu zoom hibrid-optic 3X (64 MP, f/2.0, 52mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS) și camera cu unghi larg (ultra-wide - 12 MP, f/2.2, 13mm, 1.4µm) + cameră/senzor pentru depistat fundalul (0.3 MP, TOF 3D, f/1.0).



Dincolo de specificațiile seci, am găsit că, practic, cele trei camere foto de pe S20+, formează unul dintre cele mai bune, dacă nu chiar cel mai bun, pachet-foto de pe un telefon mobil la ora actuală.



Din punct de vedere al rezultatelor, fotografiile surprinse cu noul S20+ sunt constant bune și foarte bune și mereu când am deschis camera să facem o poză am avut convingerea că rezultatul va fi bun - niciodată nu am stat cu grijă dacă poza a fost ok, dacă a fost mișcată, dacă nu s-a declanșat HDR-ul automat etc. Poate nu discutăm de cea mai bună cameră de pe piață, dar cu siguranță S20+ este unul dintre cele mai constante și versatile dispozitive.



În general am ales să fotografiem în modul Auto și cu HDR setat așișderea. Am constatat că fotografiile captate astfel sunt destul de bine echilibrate, poate puțin supraexpuse uneori (păcatul tuturor dispozitivelor mobile...), iar detaliile sunt mai conturate, uneori mai aspre, în timp ce saturația culorilor este puțin mai ridicată, dar cu rezultate atractive și plăcute la privit.



Dintre cele trei camere, cea principală este cea mai echilibrată și bună calitativ - în general rezultatele sunt cele mai bune și pot rivaliza cu fotografiile captate de alte vârfuri de gamă.

Camera zoom - cea mai mare ca rezoluție a senzorului - este promovată de Samsung ca „zoom hibrid-optic 3X”, dar în realitate e mai degrabă un optic 2x (sau chiar mai puțin de atât). Dimensiunea mare a senzorului permite practic Samsung să decupeze din poză și să ofere capturi foarte bune la 3x. De altfel, până la 5X rezultatele obținute chiar ne-au mulțumit.



Singurul lucru care ne-a deranjat pe partea de „zoom” a fost că sistemul nu comută pe camera de zoom, ci rămâne pe cea principală peste care aplică zoom digital, dacă utilizatorul vrea să pozeze ceva mai aproape de 1m - o floare, spre exemplu. asemănător, noaptea uneori zoom-ul la 3x nu se face prin camera dedicată, ci tot digital pe camera principală (în modul Auto doar, în modul Night Mode este folosită camera dedicată de zoom).



În orice caz, Samsung reușește și acum să-și păstreze titlul de cel mai rapid telefon prin prisma experienței lansare-focalizare-captare, practic șansele să ratezi vreo poză sunt foarte mici.



Totuși, cadrele generale fixe și peisajele ies spectaculoase chiar și pe lumină mai slabă sau de stradă. Mai ales dacă utilizatorul are răbdare să folosească modul „Night Mode” - similar cu ce face Google cu „Night Sight”. Rezultatele obținute astfel sunt foarte bune și trebuie să apreciem că acest mod dedicat de a face poze pe lumină puțină funcționează pe toate cele trei camere.



În continuare există modul „Live focus”, în care utilizatorul poate fotografia portrete sau obiecte în care fundalul se pierde în „ceață”, obținând acel efect „bokeh” similar aparatelor profesionale, funcționează destul de bine și, în general, delimitează corect fundalul de obiectele din prim plan. Am salutat faptul că acum telefonul nu-ți mai restrânge cadrul așa de agresiv încât să te oblige uneori să te distanțezi ceva mai mult față de subiect.



Despre camera frontală avem câteva cuvinte de bine. Pe timp de zi sau cu lumină multă, rezultatele sunt chiar bune. Pe lumină slabă variază între așa-și-așa sau de nefolosit cu totul...



FOTOGALERIE cu imagini captate cu noul Galaxy S20+ (modul auto, cu HDR+ auto sau night-mode) / Vrei să vezi fotografiile în formatul original, inclusiv informațiile EXIF? Vezi aici galeria Flickr cu S20+.

---





O altă fotogalerie care ilustrează diferitele niveluri de zoom-in sau zoom-out și cum se compară fotografiile între ele. Vrei să vezi fotografiile în formatul original, inclusiv informațiile EXIF? Vezi aici galeria Flickr cu Galaxy S20+.







---





Samsung Galaxy S20+ - VIDEO

Samsung continuă să pună mare accent pe video și cu noul Galaxy S20+, iar rezultatele se văd: imaginile captate în general sunt foarte bune și suficient de stabile, iar prin senzorul foarte mare de pe camera de zoom (64MP), S20+ poate capta și filmări la rezoluții 8K / 4320p@24fps (pentru cei care chiar își doresc așa ceva... Avantajul fiind că imaginile foto/capturile din timpul filmărilor 8K sunt bune și cu o rezoluție decentă).



Am apreciat foarte mult versatilitatea video și stabilizarea destul de bună pe toate cele trei camere, în special pe modul SuperSteady (care funcționează doar la 30 cadre pe secundă și la rezoluție Full HD) care beneficiază și de două unghiuri - larg și ultra-larg.



Filmările Full HD și 4K, fie la 30 de cadre, fie la 60 de cadre, ni s-au părut foarte bune și destul de stabile. Chiar și filmările „pe zoom” ni s-au părut foarte bune.



În general culorile ni s-au părut destul de exacte, fără a fi exagerat de saturate, iar detaliile surprinse au fost acceptabile. În general focalizarea a fost exactă, iar autofocusul nu obișnuiește să orbecăiască prea mult.



Am constatat însă diferențe de nuanțe pe filmare între camere, dar și tendința de a surprinde imagini cu o temperatură caldă pe camera principală.



Nu am apreciat deloc însă două aspecte care strică mult din experiența video pe acest telefon vârf de gamă:



- Telefonul nu vrea sau e incapabil să filmeze la 60 de cadre pe secundă (fie că vorbim de UHD/4k, fie de Full HD/1080p) pe toate camerele sale. 60fps merge doar pe camera principală. Practic, utilizatorul poate comuta „live” între cele trei camere doar atunci când filmează la 30 de cadre pe secundă și e un mare păcat.

- Samsung a ales să folosească, aidoma Apple, un efect de tranziție atunci când utilizatorul face zoom-in sau zoom-out pe filmare - lucru care face extrem de enervante astfel de filmări - tot cadrul se mișcă, se zguduie, personajele sar în imagine când se face tranziția între camere. În trecut, această trecere de la o cameră la alta era rezolvată elegant prin tăierea de la un cadru la altul, direct, simplu - fapt care practic permitea utilizatorului să-și monteze „live” filmările cu unghiuri diferite. Acum, totul e un efect și o zguduială constantă...





---







Samsung Galaxy S20+ - AUDIO



Din păcate noua serie Galaxy S20 renunță la mufa audio de 3,5 mm după ani la rândul când practic telefoanele Samsung rămâneau printre puținele vârfuri de gamă ce încă păstrau vechea, dar de nădejde mufă.

În pachet Samsung include totuși o pereche de căști destul de bună realizată împreună cu AKG (pe mufa USB-C), dar nu include și un adaptor audio 3,5mm - USB-C. Păcat.



Am apreciat sunetul destul de bun și de puternic pe care telefonul îl are pe boxe: una la baza, cealaltă integrată în difuzorul de ureche.



Am apreciat și faptul că telefonul dispune și de opțiunea de a „da zoom cu microfonul”, asemănător cu ce făcea





---



Samsung Galaxy S20+ - BATERIE și AUTONOMIE

Cu o baterie de 4.500 mAh care e considerată destul de mare chiar și după standardele de azi, Galaxy S20+ are o autonomie care în cele opt zile de test ne-a satisfăcut, dar în general nu ne-a dat pe spate. Mai exact, telefonul poate duce o zi de utilizare destul de lejer dacă nu e forțat la limită, chiar și cu ecranul pus la 120 Hz.



Mai ales în primele zile, când am folosit telefonul intensiv, la fotografii și multe sesiuni de filmări, mai ales 4K, am reușit sa doborâm bateria în mai puțin de 10 ore. În restul perioadei de test telefonul a reușit să ne ducă mai bine de o zi, cu 3-4 ore timp de ecran.

Am remarcat și timpul rapid în care telefonul se încarcă cu încărcătorul de 25W cu care vine în pachet. Într-o încărcare de probă am reușit să încărcăm telefonul cu 50% în doar 30 de minute. În total ne-a luat circa 1h08m să ducem telefonul de la 13% la 100%.



Telefonul este capabil de încărcare wireless rapidă de 15W pe standardele Qi și PMA, dar este capabil să și încarce wireless la rândul său (9W) alte dispozitive.

---







--- ---





CONCLUZIE

S20+ este un telefon foarte bun, chiar excepțional în anumite aspecte, iar împreună cu frățiorul puțin mai mic - Galaxy S20 - vor fi cu siguranță printre cele mai căutate telefoane vârf de gamă din 2020, ba chiar și dincolo de acest an. De obicei nu puțini sunt utilizatorii care ajung să achiziționeze vârfurile de gamă Samsung chiar și peste un an sau doi de la lansare. În cazul de față suntem destul de convinși că Galaxy S20+ va satisface nevoile utilizatorilor obișnuiți mulți ani de-acum încolo.



Fără doar și poate S20/S20+ oferă un pachet cât se poate de complet atât din punct de vedere al specificațiilor incluse, cât și al experienței pe care utilizatorul o are folosindu-le. Cu siguranță nu există telefonul perfect, iar S20+ nu excelează chiar la toate capitolele.



Pe partea software S20+, deși beneficiază de o interfață regândită pe „prin punctele esențiale” ar mai putea beneficia de ceva finisaje, iar Samsung ar fi putut să mai renunțe din tonele de aplicații extra (bloatware) pe care le pre-instalează.



Pe partea foto am apreciat pachetul de camere pe care Samsung îl propune și credem că e de departe cel mai versatil și constant modul foto pe care un utilizator îl poate folosi la ora actuală pe un dispozitiv mobil. Chiar și-așa, câteva chichițe ici-colo pe partea software ar mai putea fi eliminate.



La partea video tare mult ne-am dori ca Samsung să renunțe la tranzițiile inutile și deranjante dintre camere atunci când utilizatorul comută pe filmare între ele.



Da, e grozav că telefonul filmează și 8K, dar parcă mai mult ne-am dori să vedem că un vârf de gamă Samsung în anul 2020 poate filma la 60 de cadre pe secundă (măcar Full HD, dacă nu UHD) pe toate cele trei camere de pe spate...



Chiar și-așa, ecranul senzațional, experiența foto-video foarte bună, stabilitatea sistemului (culmea), bateria adecvată - toate acestea punctează în favoarea telefonului și îl ajută să se diferențieze de alte telefoane care excelează doar la un capitol sau două, dar care poate dezamăgesc pe alte părți.



Pentru alți utilizatori însă, cei care nu pot trece peste prețul destul de piperat al noilor modele vârf de gamă, fostele modele de anul trecut ar putea fi o variantă mai bună, având în vedere că multe din lucrurile bune de pe noul S20+ se regăsesc și pe



