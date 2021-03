[P] Huawei Health Week - oferte speciale pentru smartwatch-urile și căștile care te ajută să te menții în formă

Seria HUAWEI WATCH GT 2

Exerciții de respirație disponibile pe HUAWEI WATCH GT 2 Series

HUAWEI WATCH FIT

HUAWEI FreeBuds Pro

De data aceasta, vom vorbi despre soluțiile pe care tehnologia le aduce “la masă” și mai exact, despre smartwatch-urile Huawei care te pot ajuta să ai o respirație corectă și, astfel, să îți îmbunătățești performanțele sportive.În sport, toată lumea caută noi metode de creștere a performanței, iar respirația conștientă poate avea multe beneficii în îmbunătățirea performanței sportive și, în general, a calității vieții.- Aceasta arată cantitatea de oxigen total absorbit în timpul unui minut de efort maxim. Pentru a crește nivelul de VO 2 Max, sportivii folosesc antrenamente specifice, dar această creștere se poate realiza și prin anumite tehnici de menținere a respirației. Conectarea smartphone-ului personal cu HUAWEI WATCH GT 2 Series permite măsurarea VO 2 Max și afișarea sa clară, sub forma unui grafic. Este important de știut că efectuarea acestor exerciții de respirație care cresc nivelul de VO 2 Max cresc intensitatea generală a antrenamentului.poate fi realizată în timpul mai multor tipuri de exerciții, precum genuflexiuni, fandări, alergare pe loc cu trasul genunchilor la piept sau flotări. Ori de câte ori faci o mișcare repetitivă, îți poți ține respirația pentru a crește intensitatea. Una dintre cele mai simple soluții este să faci acest lucru în timpul mersului pe jos sau jogging- ului.importante disponibile pe HUAWEI WATCH GT 2 Series sunt cea de măsurare a nivelului de oxigen din sânge (SpO2), alături de monitorizarea ritmului cardiac.Toate datele sunt afișate în aplicația HUAWEI Health, disponibilă pe orice smartphone, indiferent de sistemul de operare.Activitatea fizică este importantă, dar la fel de importantă este și recuperarea corectă, care poate fi bifată prin exercițiile de respirație disponibile pe smartwatch-uri.Pe ecranul de start al smartwatch-ului, apasă butonul Sus, glisează până găsești exercițiile de respirație, apoi atinge. Setează durata antrenamentului și ritmul respirației. Ține brațul nemișcat. Atinge pictograma Start de pe ecran și urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a inspira și expira. După ce finalizezi exercițiile, poți vedea rezultatele antrenamentului și modificarea ritmului cardiac pe ecranul ceasului.Când sunteți în pat, închideți ochii și respirați pe nas. Concentrați-vă pe respirația ritmică, diafragmatică, ritmată. Începeți cu inspirații de 4 secunde și expirații de 4 secunde. Odată ce acest lucru devine natural și fără efort, puteți adăuga ținerea respirației: inspirați 4, țineți 4, expirați 4 și țineți 4. Continuați așa câteva minute sau atât cât trebuie ca să adormiți - explică Martin Petrus.cu ajutorul HUAWEI TruSeen 4.0, un tracker de somn de nivel înalt care vine echipat cu instrumentele utile pentru a îmbunătăți calitatea somnului în mod sistematic. Cu HUAWEI TruSeen 4.0 activat, smartwatch-ul va potrivi ritmul cardiac și datele de respirație cu somnul, și va recunoaște etapele de somn (trezire, REM, somn ușor și somn profund) cu un grad ridicat de precizie, pentru o monitorizare completă.colectate asigură evaluarea corectă a somnului, cu sugestii personalizate pentru o calitate a somnului îmbunătățită, bazate pe știință riguroasă.Începe să te antrenezi oricând cu HUAWEI WATCH FIT , fără să fie nevoie să mai cauți videoclipuri demonstrative pentru exerciții fizice. Acest ceas îți oferă 12 tipuri de exerciții fizice rapide animate, precum Exercise at Work, Full-Body Stretch, Ab ripper, inclusiv 44 demonstrații de mișcări standard.Sportul îți este mai la îndemână ca niciodată, așa că bucură-te de un antrenament rapid, folosind acest ceas inteligent pentru a te menține în formă.O sesiune de antrenament eficientă trebuie să fie însoțită de un playlist care să îți dea energie, iar HUAWEI FreeBuds Pro te așteaptă cu o experiență audio impecabilă.Recunoscând sunetele ambiante, HUAWEI FreeBuds Pro activează modul de anulare a zgomotului atunci când este nevoie, pentru o experiență audio mai bună.Prin gesturi de swipe, apropiere a degetelor sau prin apăsare, poți să mărești sau să reduci volumul, să preiei apeluri sau să schimbi mai ușor melodiile. Interacțiuni inteligente, ușor de controlat.Veștile bune nu se opresc aici. Toate dispozitivele despre care am amintit mai sus sunt disponibile în oferta specială Huawei Health Week, cu reduceri de până la 35%, până pe 4 aprilie.