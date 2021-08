WhatsApp lansează o funcționalitate care pare pentru trimiterea de nuduri / Cum va funcționa View Once

WhatsApp subliniază că View Once trebuie folosit doar cu persoanele de încredere

Compania de mesagerie afirmă într-o postare pe blogul său că View Once le oferă utilizatorilor mai mult control asupra confidențialității și că funcționalitatea este criptată la ambele capete.Fotografiile și înregistrările video trimise folosind această funcționalitate vor fi însoțite de o pictogramă „one-time” care va semnala că acestea vor dispărea.În plus, fișierele media nu vor fi salvate în „Galeria” sau categoria „Fotografii” a destinatarului și acesta nu va putea salva sau distribui fotografiile sau imaginile video primite prin intermediul View Once.Însă acestea ar putea fi stocate pe servere WhatsApp timp de câteva săptămâni, potrivit companiei, notând de asemenea că destinatarii vor putea raporta materialele primite dacă le consideră nepotrivite.Dacă fișierele media nu sunt deschise în decurs de 14 zile acestea vor expira și utilizatorii vor fi nevoiți să selecteze de fiecare dată funcționalitatea View Once când vor să trimită materiale care să fie șterse după ce au fost vizualizate.WhatsApp subliniază că opțiunea View Once ar trebui folosită doar pentru a trimite fotografii și înregistrări video doar persoanelor de încredere întrucât destinatarul poate totuși să le salveze făcând o captură de ecran sau folosind program de înregistrare.În plus, aceștia vor putea face o fotografie sau înregistra materialul cu un alt dispozitiv.Noua funcționalitate lansată de WhatsApp este similară cu aplicația Snapchat care permite utilizatorilor să trimită fotografii și înregistrări video care dispar.View Once va putea fi folosit de toți utilizatorii începând de săptămâna aceasta.