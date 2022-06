GADGET Luni, 13 Iunie 2022, 08:55

Vlad Barza • HotNews.ro

Anul trecut s-au vândut în lume peste 120 de milioane de smartwatch-uri, iar aproximativ 10 milioane au fost Huawei. Brand-ul chinez a avut ani grei la capitolul smartphone-uri, dar la ceasuri stă bine, așa cum arată și cel mai nou model. Huawei Watch GT 3 Pro excelează la două capitole, are și un minus semnificativ, dar este o dovadă că această categorie de gadget-uri nu a stagnat.

Huawei Watch GT 3 Pro Foto: HotNews.ro

Ceasurile smart trăiesc un moment fast

Smartwatch-urile au avut în 2021 cel mai bun an din istoria lor: creștere de 24%, spre 127 de milioane de unități din toate mărcile vândute, datele fiind pentru întreaga lume (sursa Counterpoint). Mulți nici nu vor să audă de ele, alții nu mai concep să doarmă fără ele la mână. Nu putem să le comparăm însă cu telefoanele care și-au găsit peste 1,3 miliarde de cumpărători în 2021.

Unii au crezut acum un deceniu că ceasurile smart chiar pot înlocui smartphone-urile și erau pe atunci lansate modele cu cameră foto și cu posibilitatea de web browsing. Acum, când ecranele telefoanelor au ajuns atât de mari și de strălucitoare nu mai este vreo îndoială că ceasurile nu au cum să le concureze, dar au și ele un rol important și un public fidel.

Ceasurile smart au avut în ultimul trimestru din 2021 cele mai bune trei luni din istoria lor, cu 40 de milioane de unități vândute în lume.

Conform datelor CounterPoint, Apple are 30% din piața mondială, Samsung are 10%, Huawei are 8%, Imoo și Amazfit au 5%, iar Garmin, Fitbit și Xiaomi au undeva între 3 și 5%. Aceste opt companii au peste 70% dintr-o piață unde sunt și modele de sub 50 de euro, dar și unele de peste 800 de euro.

Capturi de ecran din aplicația Health a Huawei

Huawei și-a diminuat mult prezența în Europa la smartphone-uri, cota de piață a scăzut de la peste 20% din piață, la sub 1%, dar la ceasuri smart efectele au fost mult mai reduse.

Huawei avea 10,7% din piața mondială a smartwatch-urilor în 2020 și a scăzut spre 7,7% în 2021, dar ultimul trimestru a fost bun datorită unor modele precum Watch GT 3 și Watch Fit Mini. În primele trei luni din 2022 piața mondială a crescut cu 13%, iar Huawei a rămas pe locul trei, cu o cotă de 7,2%.

Cota de piață a Huawei în România este mult peste media mondială, fiindcă Apple are o cotă mică și românii preferă smartwatch-urile la sub 300 de euro, iar Huawei are aici mai multe modele cu autonomie bună a bateriei și cu multe funcționalități.

Ei bine, Huawei a lansat recent Watch GT 3 Pro care este disponibil în două variante: carcasă frontală din titan; sau din ceramică (Titanium edition sau Ceramic edition, denumiri comerciale). Primul este un model pentru bărbați, iar al doilea, cu mult alb și cu finisaje extrem de fine, este pentru femei (și costă cu 300 de lei mai mult decât modelul care face obiectul acestui review. Watch GT 3 Pro Titanium costă 2.400 lei.

Specificații: Huawei Watch GT 3 Pro

Ecran AMOLED 1,43 inci, 466 x 466 pixeli

Greutate: 54 grame ceasul, 98 de grame incluzând și brățara din titan

Sistem de operare: HarmonyOS 2.0

Autonomie: 7 zile

Microfon

Difuzor

Senzori: Temperatura pielii, Busolă, EKG, Barometru

Activiăți monitorizate: Pași, Distanța parcursă, Cronometru, Calendar, Ritm cardiac, Cicluri somn, Respirația

Design, sincronizare și aplicații

Ceasul are un ecran mare, 46,6 mm, iar acest lucru nu este deloc rău, culorile sunt vii și clare, pe spate se găsește ceramică, iar pe față ecranul este protejat cu safir, ceea ce înseamnă că rezistă la șocuri. Ecranul este superb, aici cuvintele mari nu sunt de prisos.

Brățara de titan din pachet este largă, dar pot fi destul de ușor scoase câteva zale, astfel încât să devină potrivită pentru purtat. În pachet vin și zale suplimentare, pentru cei care au mâini super-groase.

Brățara din titan este plăcută, dar cam grea, mai ales dacă alegi să dormi mereu cu ceasul la mână pentru a-ți măsura indicatorii de somn. Nu trebuie uitat că există însă și variante cu o curea din piele sau din silicon, chiar dacă cea din titan este cea mai elegantă și arătoasă.

Unul dintre cele mai deștepte lucruri de la Watch GT 3 Pro Titanium Edition este coroana rotativă 3D tactilă, în stilul unui ceas tradițional, practic un buton util în partea dreapta-sus. Aceasta îi permite utilizatorului să facă zoom in și zoom out, să treacă de la o interfață la alta sau să ajusteze setările, printr-o simplă rotație.

Și butonul chiar este super-util mereu: după ce am mai instalat câteva aplicații aveam în total 36 de icon-uri mici, dar butonul rotitor a făcut navigarea extrem de simplă, prin zoom in și zoom out.

În partea de jos, tot în dreapta, se află un buton clasic, dar mare. ușor de apăsat și extrem de folositor și el, fiindcă îți poți stabili o anumită scurtătură la care vrei să ajungi rapid. Noi am ales să arate numărul de pași și de minute de efort, însă, la fel de bine, poate fi ales pentru a începe o activitate sportivă sau pentru o măsurare a temperaturii pielii.

Da, GT 3 Pro are o funcție interesantă: măsurarea temperaturii pielii: apeși pe iconița cu termometru și în 3-4 secunde îți afișează o valoare. La noi a fost și de sub 31 de grade, dar și de peste 34 de grade în zilele cele mai calde, după ce am stat în soare. Este o găselniță simpatică, dar nu prea ai ce face cu informația.

Sincronizarea cu telefonul nu este complicată, dar cere puțină răbdare pentru update-uri. Trebuie instalată pe telefon aplicația Huawei Health din Google Play, aplicație ce are un rating de 4,1 din 5 posibil după 700.000 de review-uri pe magazinul Google. Utilizatorul trebuie să aibă și cont Huawei (sau să-și facă unul dacă nu are deja).

Aplicația este pe Google Play din 2017 și a fost actualizată ultima oară în vara lui 2020. Aplicația trebuie actualizată printr-un fișier APK, fiindcă altfel aplicația Health, din care toate lucrurile legate de ceas sunt controlate și reglate, dă eroare și nu vede dispozitivul. Per total, sincronizarea a durat mai puțin de 10 minute, după aceea nu au fost deloc probleme de conectare între aplicație și ceas.

Poți alege între o mulțime de fețe de ceas, unele care îți afișează mulți indicatori, altele clasice, potrivite pentru un ceas elegant care-ți arată numai ora pe ecran. Sunt sute de fețe dintre care poți alege, câteva sunt gratuite, cele mai multe costă între 4 și 7 lei, dar sunt și fețe de ceas care costă 18 lei.

Am instalat prin intermediul aplicației Health și mici aplicații de pe magazinul App Gallery al Huawei care însă nu are foarte multe - noi am numărat 35 de aplicații, cele mai interesante fiind câteva jocuri, dar și unele aplicații de fitness.

Autonomie, măsurători: mișcare, somn

Două lucruri excelează la acest ceas. Despre unul am vorbit deja: ecranul, iar al doilea ține de autonomie. Prima oară l-am încărcat după șapte zile, folosindu-l intens și cu ecranul la luminozitate mare. În a doua săptămână am folosit ceasul un pic mai puțin, iar după șapte zile de la încărcare mai avea 30%, deci o mai putea „duce” aproape două zile.

Încărcarea durează sub 85 de minute.

Ceasul afișează clar foarte multe date despre activitățile fizice, generează și grafice ușor de citit după câteva zile de diverse activități și, la fel ca și alte ceasuri Huawei din trecut, are și posibilitatea de a te anunța vocal când ai parcurs fiecare kilometru, cât ți-a luat să-l parcurgi și ce puls ai în acel moment.

Un lucru amuzant a fost că într-o mică excursie, în timpul urcării unui deal abrupt, a pornit avertizarea vocală care spunea că o pauză ar fi binevenită. Nu este de mirare: pulsul ajunsese dincolo de 150.

Difuzorul se aude puternic și clar, nu este greu să pui muzică pe ceas și poți iniția sau primi apeluri, dar dacă ești cu lume în jur este mai bine să vorbești prin căști wireless, dacă folosești ceasul. Sau rămâne varianta obișnuită, de a vorbi la telefon!

Este excelent faptul că ceasul creează grafice detaliate după fiecare sesiune de activitate, grafice în care arată o mulțime de parametri despre cum a variat pulsul, ritmul de mers, altitudinea și viteza. Este simpatic și faptul că, datorită GPS-ului, îți afișează și o hartă - contur a parcursului. Așadar, un atu este faptul că poți vedea atât de multe date direct pe ceas și este reconfortant să privești ecranul care se vede foarte bine și în lumina soarelui.

Unde ne-ar fi plăcut să vedem mai multe date pe ceas este capitolul date despre somn: afișează cât ai dormit, pentru etapele somnului și grafice super-detaliate trebuie să consulți aplicația.

Ceasul este foarte exact la măsurarea pulsului și la măsurarea numărului de pași de minute active. Nu ia drept pași și mișcările mâini dacă tastezi multe ore, cum se întâmplă la alte modele de ceasuri la care te trezești că ai 10.000 de pași spre seară, deși nu ai ieșit din casă.

Pentru a avea o comparație la măsurătorile somnului, timp de 10 zile am dormit cu ceasul la mână, la cealaltă având un model de la un alt brand. GT 3 Pro a fost foarte exact la a detecta cu precizie cât am dormit, dar au fost diferite rezultatele la ciclurile de somn, pentru că ceasurile de la diverse mărci au moduri diferite de a detecta etapele de somn ușor, somn REM și somn profund.

Față de celălalt model, ceasul Huawei a acordat note generale mult mai bune somnului (chiar și în nopți în care am dormit foarte prost și m-am trezit obosit). A arătat uneori și intervale foarte lungi de somn adânc.

Datele despre somn sunt valoroase dacă folosești ani de zile ceasuri de la același brand și le compari. NU trebuie uitat că aceste ceasuri NU sunt dispozitive medicale, dar dacă urmărești în aplicație un istoric al datelor despre somn pentru ultimii 2-3 ani, spre exemplu, poți vedea că ai dormit în medie mai puțin și că scorurile generale sunt mai mici și poți lua măsuri.

Review-ul de față este despre noul ceas Huawei, dar pe YouTube exista așa numite „scientific reviews” unde sunt comparate măsurătorile furnizate de multe modele de ceasuri smart. Iată aici un exemplu care explică pe larg părțile bune de la Watch GT 3 Pro (pulsul, pașii SpO2), dar și partea mai puțin performantă legată de ciclurile de somn).

Sunt funcții care nu pot fi folosite pe plan local: plățile electronice, EKG-ul și comenzile vocale.

Ce ne-a plăcut

- Aspectul premium și finisajele excelente

- Autonomia bateriei

- Numeroasele activități pe care le poate monitoriza

- Poți vedea o mulțime de date direct pe ceas, chiar și fără a-l ține mereu sincronizat cu telefonul

- Interfață simplu de utilizat

Ce nu ne-a plăcut

- Brățara din titan este destul de grea, iar ceasul se apropie de 100 de grame greutate

- Prețul este mare

- Unele limitări ale ecosistemului Huawei

Am testat ceasul timp de două săptămâni, interval în care gadhet-ul ne-a fost pus la dispoziție de Huawei România

Concluzie

Merită cumpărat? Da, dacă vrei un ceas super-elegant și rezistent, dar numai dacă îi folosești intens și funcțiile legate de măsurarea activităților sportive și a somnului. Este un ceas bine construit pe care îl poți utiliza chiar și câțiva ani.

Este un ceas arătos pe care îl poți utiliza și câțiva ani, dar nu trebuie să uiți că cea mai mare parte dintre funcții se găsesc și pe ceasuri mai ieftine de 1.500 de lei, inclusiv la Huawei.