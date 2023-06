GADGET Marți, 06 Iunie 2023, 12:02

Vlad Barza • HotNews.ro

Apple a lansat după mulți ani un produs cu totul nou și este și unul dintre cele mai scumpe lansate vreodată de compania faimoasă pentru gadget-urile premium. Cine va cumpăra aceste căști VR la 3.500 de dolari? Care sunt părțile lor bune. Care sunt minusurile, în afară de preț?

Castile Apple Vision Pro Foto: Jeff Chiu / AP / Profimedia

De mai bine de patru ani lucrează Apple la căștile de realitate virtuală și, în sfârșit, a venit ziua prezentării gadget-ului denumit Vision Pro care seamănă cu niște ochelari de schi.

Prețul de vânzare, 3.500 de dolari, este mai mare decât cel comunicat de presă pe surse și va fi, fără îndoială, cel mai mare dezavantaj al acestui „VR/AR headset”. Este sigur că nu vor fi volume mari de vânzări, iar o întrebare va fi dacă mulți dezvoltatori vor dori să creeze aplicații pentru un terminal atât de scump (și cu vânzări care nu au cum să fie mari la numărul de unități).

Vor cumpăra „fanii înrăiți” Apple și așa-numiții „early adopters”, cei care vor să aibă primii diverse aparate lansate în piață.

Apple nu a pronunțat în prezentare cuvântul „metavers”, care este strâns legat de Facebook companie care s-a rebranduit „Meta” pentru a indica fără îndoială direcția în care merge. Cei de la Apple nu prea au pronunțat nici „virtual reality”, ci au vorbit despre „spatial computing”, ideea fiind de a completa realitatea din jur, nu de a-i duce pe useri într-un univers cu totul nou și izolat de realitate.

Apple intră târziu pe piața căștilor VR, la mulți ani după companii precum Facebook sau Microsoft, dar unul dintre motive a fost că nu fuseseră rezolvate o mulțime de probleme tehnice. Nici Vision Pro nu le rezolvă pe toate, dar primele semne indică un gadget excelent din punct de vedere tehnic.

În prezentare, cei de la Apple au insistat pe faptul că cei care vor folosi căștile nu vor fi izolați într-o realitate virtuală, ci se vor afla mereu în legătură cu realitatea....reală din jurul lor și vor putea vedea imediat când o persoană se apropie de ei în timp ce folosesc aplicațiile. Mai mult, cei din jur pot vedea și ochii celui care folosește casca Vision Pro.

Marile publicații din SUA au putut testa pentru scurt timp aceste căști VR și concluzia care se desprinde este că Apple a creat cel mai bun terminal din categorie, fiind comod și cu imagini de super-calitate.

Apple speră că oamenii care vor cumpăra Vision Pro se vor uita la filme, vor vorbi cu prietenii sau vor folosi diverse aplicații de divertisment în realitate augmentată și virtuală. Ca exemple, userii vor putea viziona filme precum Avatar, vor putea vizita virtual diverse locuri și vor putea discuta cu prietenii sau familia pe FaceTime.

Comparațiile au fost cu un computer pe care îl ai pe față („computer on your face”) sau cu un televizor uriaș de super-calitate spre care privești. Nu este de mirare că Apple a folosit des cuvinte precum „revolution” sau „awesome”, cum face la fiecare lansare.

Pentru Apple lansarea Vision Pro reprezintă un risc calculat, dar și dacă vânzările vor fi extrem de slabe, nu va fi un dezastru pentru o companie care obține din iPhone peste jumătate din cifra de afaceri. Viitorul Apple nu va fi afectat nici dacă se vor vinde doar câteva mii de căști VR în următorii ani.

Apple avea o capitalizare de piață de 500 miliarde dolari când Tim Cook a venit la conducere, în 2011. Acum este spre 2.900 de miliarde dolari.

În toate mini-review-urile a fost lăudată calitatea imaginii și calitatea finisajelor acestor căști de realitate virtuală care au baterie externă legată cu un cablu, baterie pe care user-ul o ține în buzunar. Autonomia promisă este de două ore.

Primii care au testat căștile s-au arătat încântați de imaginile 3D, de rezoluție, de viteza procesorului și de multe alte detalii.

Verdictul este clar: căștile sunt spectaculoase și sunt un gadget impresionant, dar prețul este fantastic de mare și nu este deloc sigur că piața are nevoie de un astfel de gadget. Va rezista cineva să se uite la un film de două ore și ceva cu aceste căști la ochi, în loc să se uite la un televizor ultra HD? Vor dori oamenii să facă web browsing cu ele la ochi, în loc să se folosească de iPhone-ul cu care s-au obișnuit?

Va fi destul conținut încât să merite să dai atât de mulți bani? Va fi creată o „killer app”, o aplicație atât de reușită, încât să-i facă pe useri să dea acești bani? (enorm de mulți). Răspunsurile le vor afla în 2024.

Față de Meta (Facebook), strategia Apple diferă mult. Meta vinde dispozitive VR mult mai ieftine, și mai puțin sofisticate, dar le va afișa user-ilor reclame. Apple vine un „gadget” extrem de scump și de performant și se bazează pe ecosistemul său care funcționează foarte bine.

Cert este că Apple nu avea cum să NU intre în acest domeniu al căștilor VR și compania nu riscă mare lucru la capitolul financiar, fiindcă are resurse aproape nelimitate.

Presa americană folosește adesea o frază când vorbește despre diverse căști de AR și de VR: „a solution in search of a problem”. Chiar este nevoie de așa ceva pe piață? Chiar se vor cumpăra astfel de căști cu zecile de milioane pe an (față de 10 milioane în prezent?). Pare foarte puțin probabil.

