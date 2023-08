GADGET Miercuri, 02 August 2023, 09:27

Sunt patru ani de când au fost lansate primele smartphone-uri pliabile, iar în 2023 se vor vinde în lume aproximativ 20 de milioane de unități din toate mărcile. Samsung, compania ce are peste 70% din piață, a lansat două noi modele care arată cât de mult au avansat aceste telefoane, dar momentul demonstrează și că mai este de așteptat până când „pliabilele” să fie vândute în sute de milioane de exemplare/an.

Telefoane pliabile Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Telefonul pe care îl poți îndoi - Un drum lung de la fantezie la realitate

Acum un deceniu, cele mai fanteziste scenarii vorbeau despre telefoane „rulabile” precum o foaie de hârtie pe care o faci sul și o pui în buzunar, ecrane extrem de subțiri și colorate care vor ajunge să ne domine viața și să fie foarte ușoare. Realitatea avea să arate că totul este mult mai complicat.

A fost anevoios avansul pliabilelor pe piață și asta din mai multe motive: este greu să construiești modele rezistente, la care aplicațiile să funcționeze foarte bine și prețurile să fie acceptabile.

Era nevoie de acest segment, fiindcă multe smartphone-uri arată cam la fel, așa că totul a devenit mult mai interesant când au apărut modele care, printr-o simplă mișcare, se transformă în tabletă sau în smartphone cu ecran mare. „Plictiseala” din segment a fost alungată prin aceste telefoane „foldables”!

Ca dovadă că au fost multe elemente tehnice de depășit stă faptul că (abia) acum, la a cincea generație, Galaxy Z Fold și Z Flip se pliază perfect și deci nu mai rămâne un spațiu între cele două jumătăți ale telefonului, când îl pliezi. Nu doar că dispariția acestui spațiu face ca telefoanele să arate mult mai bine, dar sunt mai mici șanse să intre praful sau apa.

Telefoanele seamănă mult cu unele normale când sunt pliate, mai ales că sunt mai subțiri, iar Z Fold5 este mai ușor decât Z Fold4.

Față de acum câțiva ani sunt mai multe brand-uri prezente pe piața pliabilelor, în afară de primele companii care au intrat - Samsung și Huawei - acum sunt și modele Motorola, Oppo, Xiaomi, Google, dar și altele (cu cote mici de piață).

Samsung are peste 70% din piață și fiindcă a intrat acum ceva timp în segment și a avut timp să experimenteze diverse formate.

Au trecut patru ani din 2019, anul când au fost lansate primele modele și când Samsung a avut ceva probleme la ecranul primului său telefon pliabil. Modelele lansate nu mai sunt precum unele de test, au devenit mature, sunt mult mai rezistente, balamalele nu mai par fragile și s-a dovedit că telefoanele „foldable” pot fi închise și deschise de mii de ori, fără probleme.

S-au adeverit cele spuse de oficialii Samsung acum câțiva ani: că pliabilele vor fi tot mai bine construite de la an la an, după ce s-a primit mult feedback de la useri. Partea tehnică a avansat tare bine, la capitolul preț mai sunt multe de schimbat.

Se cumpără tot mai multe pliabile și s-ar putea ajunge la 100 de milioane/an

În volum, vânzările de telefoane pliabile au crescut spectaculos, dar rămân mici dacă le comparăm cu piața totală a smartphone-urilor, care trece de un miliard de unități/an. În funcție de cabinetul de analiză care face prognoza, anul acesta se va încheia cu 18-21 de milioane de unități vândute în lume, în timp ce IDC estimează că ne-am putea apropia de 50 milioane unități în 2027, iar Counterpoint Research merge mai departe și spune că s-ar putea atinge 100 de milioane de unități în 2027.

Estimarea de 100 milioane ne pare totuși foarte optimistă și poate deveni realitate dacă până atunci vor apărea mai multe modele de sub 1.000 de euro și dacă Apple va lansa un pliabil care să ajungă să se vândă în 10-15 milioane de unități/an (iPhone-ul își găsește peste 200 de milioane de clienți/an, dar NU știm dacă Apple chiar va lansa un pliabil în 2025, ne-existând o confirmare din partea companiei).

NU ar trebui să ne așteptăm în următorii doi - trei ani la lansarea unor pliabile mult mai ieftine, adică unele care, când intră pe piață, să coste 2.500 - 3.000 de lei. Nu ar avea cum să coste atât de puțin, dat fiind că avem componente mecanice mai complicate și un telefon pliabil prea ieftin ar însemna un compromis mare la capitolul specificații (camere foarte slabe, baterie mică, materiale mai puțin rezistente).

Există două mari categorii de pliabile: 1) unele mai ieftine și mai compacte, care când sunt pliate intră ușor în buzunar și 2) unele de peste 1.500 de euro, cu cele mai bune specificații din segment și cu dimensiuni mari, care le transformă în tablete când sunt extinse. Această a doua categorie aduce marje de profit mai mari companiilor, dar volumele de vânzări sunt net mai mici.

De ce se cumpără în număr tot mai mare aceste telefoane pliabile?

De ce le plac oamenilor pliabilele? „Apariția pliabilelor a schimbat radical modul în care oamenii se raportează la forma și dimensiunea telefoanelor mobile. Sunt dispozitive care vin cu foarte multe opțiuni, o experienţă de utilizare personalizată şi adaptabilitate în funcţie de nevoile specifice ale fiecăruia dintre utilizatori”, explică pentru HotNews.ro, Tiberiu Dobre - Head of MX Division la Samsung Electronics România.

Samsung nu oferă cifre de vânzări, dar Tiberiu Dobre a menționat că vânzările Z Flip 4 și Z Fold 4, au fost de aproape două ori mai mari decât la Z Flip 3 și Z Fold 3.

Ecranul extern de la Z Flip5 reprezintă o schimbare majoră la telefon, fiindcă poți scrie pe el, poți să te orientezi în Google Maps, dar și să urmărești video-uri pe YouTube sau Netflix.

Z Fold5, pe care l-am folosit mai multe ore pentru a face fotografii la fabrica Samsung de la Gumi (Coreea de Sud) este probabil cel mai puternic smartphone din piață, la fotografii este mult mai ușor să îl utilizezi pliat, iar extins este excelent la jocuri, aplicații multiple și clipuri video. Având peste 250 de grame, este destul de greu să stai cu el în mână ore întregi, însă prețul este marele minus. Z Fold5 este un model de nișă.

Cine sunt cei care cumpără pliabile? „Utilizatorul de telefoane pliabile este pasionat de tehnologie de top, inovație și de caracteristicile unice ale acestui tip de smartphone-uri. Vorbim de o persoană activă care obişnuieşte să-şi utilizeze telefonul pentru creare de conţinut, editare de fotografii sau videoclipuri, poate chiar desen digital şi în general activităţi mutitasking”, spune Tiberiu Dobre.

Modelul mai mic - Z Flip5 - este compact, iar ecranul exterior interactiv poate fi folosit pentru a scrie mesaje și pentru a urmări clipuri video. Deși Z Flip5 nu are camere la fel de bune precum Z Fold5, telefonul, fiind mult mai mic și mai ușor, poate fi utilizat și pentru a face clipuri și fotografii în mișcare.

Z Fold5, care costă cu 3.500 de lei peste Z Flip5, poate fi utilizat și pentru creare de conţinut, editare de fotografii sau videoclipuri, poate chiar desen digital şi, în general, activităţi mutitasking, dat fiind ecranul mare ce permite multe aplicații deschise simultan.

Prețul rămâne problema, însă poate fi „rezolvată” în timp

Cel mai mare minus pentru pliabile ține de preț: Z Fold4 costa în vara lui 2022 de la 8.900 lei, iar Z Flip4 de la 5.400 lei. Z Flip5, lansat pe 26 iulie, costă acum de 9.400 de lei, iar Z Flip5, de la 6.000 de lei. Prețurile nu au coborât, ci au urcat, dar la Z Flip5 ecranul exterior este de peste trei ori mai mare decât la Z Flip4, în timp ce Z Fold5 este cu 10 grame mai ușor și ecranul este mai luminos. La Z Flip5 NU mai există variantă cu 128 GB stocare, ci totul pornește de 256 GB.

Z Flip5 în versiunea cu 512 GB, costă tot precum versiunea de 256 GB până pe 10 august, iar după acea dată va costa 6.499 lei (+500 lei față de versiunea de bază). La fel se întâmplă și pentru varianta cu 512 GB de la Z Fold5 (preț de 9.399 lei, până la 10 august), în timp ce varianta de 1 TB stocare costă peste 10.000 de lei.

Prețurile acestor telefoane vor scădea cu cel puțin câteva sute de lei în următoarele luni, după cum arată exemplul de anul trecut: Z Flip4 poate fi găsit la prețuri cu peste 1.500 de lei mai mici față de prețul de lansare de acum un an, dovadă că prețurile scad semnificativ, dar este nevoie de răbdare.

TM Roh, șeful diviziei mobile la Samsung, spunea pentru Bloomberg, la lansarea Galaxy Z Flip5 și Z Fold5, la Seul, că este o prioritate pentru companie scăderea prețurilor pliabilelor și lăsa de înțeles că ar putea urma un model mai acceptabil la preț, Roh explicând că este o „sarcină dificilă” și nu se știe când un astfel de telefon va deveni realitate.

Un punct la care toate companiile lucrează intens, fiindcă este o chestiune de încredere, ține de durabilitatea acestor telefoane care se pliază. Multe critici au fost în acești ani la capitolul rezistență, cele mai recente fiind la adresa Google Pixel Fold, în presa din SUA.

La fabrica Samsung de la Gumi (Coreea de Sud) am putut vedea cum sute de brațe robotice efectuau teste de fiabilitate pentru o mulțime de aspecte ale telefoanelor pliabile, de la închideri și deschideri repetate, până la testarea senzorului de amprentă și modul în care se asigură continuitatea rulării unei aplicații, dacă treci de pe ecranul mic, către cel mare.

De ce există pliabile?

Telefoanele pliabile sunt interesante deoarece sunt atât de diferite de smartphone-urile clasice, poți „jongla” între un ecran mare și unul mic și poți folosi ușor mai multe aplicații simultan. În plus, ecranul mare este excelent pentru filme și jocuri.

Companiile produc și lansează pliabile fiindcă marja de profit este mult mai mare la ele decât la telefoanele de intrare în gamă sau la cele din gama medie, iar cifrele de pe plan mondial arată creștere la vânzările de smartphone-uri super-premium, adică cele care costă de la 900 de dolari în sus. S-a observat însă și că oamenii schimbă tot mai rar telefonul, mulți ținându-l și peste trei ani.

Per total scade întreaga piață a smartphone-urilor, dar crește segmentul premium, cel mai profitabil pentru companii precum Samsung și Apple. Cele mai noi date pentru piața pliabilelor indică o creștere totală de 50% în 2023, ceea ce înseamnă câteva milioane de unități în plus. Per total, piața smartphone-urilor scade cu 8-10%.