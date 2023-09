GADGET Marți, 12 Septembrie 2023, 21:23

​Apple a lansat noile telefoane iPhone 15, care vin cu o mare schimbare, după ce Apple a fost forțată de Comisia Europeană să treacă la conectorul USB-C. Noile telefoane nu vin cu noutăți revoluționare, dar promit camere mai bune, procesoare mai rapide și baterii care țin mai mult între încărcări.

Apple iPhone 15 Foto: Apple

iPhone 15 are ecran de 6,1 inci, iar iPhone 15 Plus are 6,7 inci.

iPhone 15 costă în SUA de la 799 dolari, iar iPhone 15 Plus, de la 899 dolari. iPhone 15 Pro costă de la 999 dolari în SUA (128 GB); iar iPhone 15 Pro Max, de la 1.199 dolari (256 GB stocare). Comezile se pot face din 15 septembie, iar livrările încep din 22 septembrie.

Pentru a se conforma legislației UE, care va intra în vigoare în 2024, telefoanele iPhone 15 au port de încărcare USB-C, în loc de Lightning, standardul pe iPhone-uri din 2012 încoace, de când a fost introdus pe iPhone 5. Până atunci, pe iPhone era conectorul cu 30 de pini ce debutase pe iPod.

Și alte produse Apple au USB-C, iar această standardizare este gândită să ajute clienții, pentru a nu mai fi nevoie de o mulțime de cabluri diferite. Apple a protestat la început contra acestei obligații de a schimba mufele, dar s-a conformat. În prezentare, vorbind despre USB-C, Apple a spus cu entuziasm că poți cu același cablu să încarci multe tipuri de dispozitive, cum ar fi iPhone, Mac sau iPad.

iPhone 15 are de acum cameră principală de 48 MP, wide, o schimbare importantă față de anii trecuți.

iPhone 15 și iPhone 15 Plus vor fi disponibile în următoarele culori: galben, roz, verde, albastru și negru. Compania spune că bateria va ține „toată ziua” și că bateria este mai mare, însă nu a dat procente.

iPhone 15 și iPhone 15 Plus au procesorul A16 Bionic, prezent anul trecut pe cele mai scumpe modele iPhone.

Modelele de vârf de gamă iPhone 15 Pro și iPhone Pro Max au finisaje din titaniu și, datorită acestui aliaj, sunt mai ușoare. iPhone 15 Pro are ecran de 6,1 inci, iar iPhone 15 Pro, de 6,7 inci. „Este titan precum cel folosit pe roverul de pe Marte”, spun cei de la Apple. Cele două au noul procesor A17 Pro.

Apple iPhone 15 Pro va fi disponibil în patru variante de culoare.

Compania anunță îmbunătățiri la camerele iPhone 15 Pro, iar modelul iPhone 15 Pro Max are cameră telephoto 5X, 120 mm. Modelul iPhone 15 Pro are zoom optic 3X.

Modul de vizualizare Dynamic Island din partea central superioară a ecranului, prezent la generația lansată în toamna lui 2022 pe modelele Pro, este de acum pe toate modelele.

Prezentarea a fost, cum ne-a obișnuit Apple, plină de hiperbole: „cel mai sofisticat”, „cel mai subțire”, „cel mai performant”, „cel mai rapid”, „fantastic” „revoluționar. Magic Island a fost definită ca fiind „magică”.

La începutul live-ului de pe YouTube erau un milion de oameni care se uitau, iar când a început prezentarea iPhone s-a trecut de 2,5 milioane.

Apple a avut vânzări de peste 205 miliarde dolari anul trecut datorită iPhone. La număr de unități, America a fost pe primul loc, cu 100 de milioane, iar în Europa s-au vândut 56 milioane. Apple are o capitalizare de piață de 2.770 miliarde dolari.

În lume sunt folosite în prezent peste 1,3 milioane de iPhone-uri, dintre care 150 milioane în SUA. Cota iPhone pe piața smartphone-urilor este în creștere și se apropie de 20%.

În ultimul an s-au vândut în lume peste 232 de milioane de iPhone-uri, cel mai bun trimestru fiind ultimul din 2022, cu 72 de milioane de unități. Cel mai bun trimestru din istoria de 16 ani a iPhone-urilor a fost ultimul din 2020, cu peste 90 de milioane de unități vândute. Cel mai slab trimestru din ultimii cinci ani a fost al doilea trimestru din 2019, cu 33 de milioane de unități livrate.

Apple a avut în total venituri de 394 miliarde dolari anul trecut, dublu față de 2014 și de șase ori mai mult decât în 2010.