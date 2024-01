Articol susținut de evoMAG Luni, 15 Ianuarie 2024, 10:28

Smile Media

0

Televizoarele au evoluat semnificativ în ultimele decenii, aducând inovații tehnologice care au transformat modul în care ne bucurăm de conținutul video. În această eră digitală, tehnologiile de afișare au avut un impact major asupra calității imaginilor și a experienței de vizionare. Două dintre cele mai populare tipuri de televizoare din zilele noastre sunt televizoarele LED și cele OLED.

Televizoare LED vs. OLED: Care sunt diferențele? Foto: evomag.ro

Cu toate că ambele oferă o calitate superioară a imaginii în comparație cu televizoarele mai vechi, există diferențe semnificative între aceste două tehnologii. În acest articol, ne propunem să explorăm și să înțelegem diferențele între televizoarele LED și cele OLED, pentru a te ajuta să faci alegerea potrivită atunci când vrei să îți achiziționezi un nou televizor.

Ce este un televizor LED și cum funcționează

Televizorul LED, sau dioda emițătoare de lumină, este un tip de televizor LCD, adică un afișaj cu cristale lichide. Acesta folosește diodele LED pentru a ilumina ecranul, conferind o calitate superioară a imaginii comparativ cu televizoarele tradiționale LCD. Există două modalități de amplasare a LED-urilor: fie în întregul ecran (full LED), fie doar în jurul marginilor (edge LED). Iluminarea directă permite o distribuire mai uniformă a luminii și un contrast mai bun, în timp ce iluminarea de margine este responsabilă pentru realizarea unor televizoare mai subțiri.

Pentru a înțelege mai bine rolul diodelor LED în producerea imaginii, poate fi util să aruncăm o privire asupra modului în care funcționează acestea. Diodele LED emit lumina care trece prin straturile de cristale lichide și filtre pentru a forma imaginea care ajunge la ochii noștri. În funcție de modul în care sunt alimentate, intensitatea LED-urilor poate varia, permițând astfel un control mai precis al luminozității ecranului și crearea unui negru mai profund.

Vezi aici o gamă variată de televizoare smart cu ecran LED, edge LED, OLED, VA LED și multe alte tipuri de ecrane!

Avantajele și dezavantajele televizoarelor LED

Televizoarele LED au câștigat popularitate în ultimii ani datorită avantajelor pe care le oferă. Unul dintre cele mai mari beneficii este durabilitatea lor. Televizoarele LED pot avea o durată de viață de până la 100.000 de ore de funcționare, ceea ce înseamnă că pot funcționa la capacitate maximă timp de mai mult de 10 ani dacă sunt utilizate în medie 8 ore pe zi. [1]

Un alt avantaj important al televizoarelor LED este eficiența energetică. Televizoarele LED consumă cu 40% mai puțină energie decât modelele tradiționale cu tuburi fluorescente. Aceasta poate duce la econom ii semnificative la facturile de energie pe termen lung. [2]

Calitatea imaginii este, de asemenea, un aspect care diferențiază televizoarele LED de alte tipuri de televizoare. Televizoarele LED oferă o rezoluție de imagine superioară, cu nuanțe mai vibrante și un contrast mai bun comparativ cu alte tipuri de televizoare.

Cu toate acestea, televizoarele LED au și dezavantaje. Unul dintre cele mai frecvente dezavantaje menționate de consumatori este prețul. Televizoarele LED sunt, în general, mai costisitoare decât televizoarele cu tuburi fluorescente sau cu plasmă.

Unghiul de vizualizare este un alt aspect care poate fi considerat un dezavantaj, deoarece poate fi uneori limitat. Acest lucru înseamnă că imaginea poate părea distorsionată dacă nu te uiți direct la televizor.

În final, iluminarea neuniformă este o problemă care poate fi întâlnită la unele modele de televizoare LED. Acest lucru se referă la faptul că unele părți ale ecranului pot părea mai luminoase decât altele.

Ce este un televizor OLED și cum funcționează

Televizoarele OLED, cunoscute și sub numele de diode organice electroluminescente, reprezintă o inovație importantă în tehnologia de afișare. Acestea se bazează pe un tip de material organic care emite lumină atunci când este expus la un curent electric. Acest proces este cunoscut sub numele de electroluminiscență. O caracteristică distinctivă a televizoarelor OLED este faptul că fiecare pixel emite propria lumină, eliminând astfel necesitatea unei surse externe de lumină.

Spre deosebire de televizoarele LED, care necesită o sursă de lumină din spate pentru a ilumina pixelii, televizoarele OLED sunt capabile să controleze individual luminozitatea fiecărui pixel. Asta înseamnă că atunci când un pixel este închis, acesta este complet negru, ceea ce duce la un contrast superior și culori mai vibrante.

Avantajele și dezavantajele televizoarelor OLED

Unul dintre principalele avantaje ale televizoarelor OLED este calitatea superioară a imaginii. Datorită faptului că fiecare pixel este controlat individual și poate fi oprit complet, se poate obține un negru pur, care conferă contrast mai mare și adâncime imaginii. Această caracteristică permite afișarea unor culori mai vii și a unui spectru de culori mai larg. În plus, televizoarele OLED au unghiuri de vizualizare mai largi comparativ cu tehnologia LED, ceea ce înseamnă că imaginea rămâne clară și luminoasă, indiferent de unghiul din care este privită.

Pe de altă parte, unul dintre dezavantajele televizoarelor OLED este consumul mai mare de energie. Chiar dacă oferă o calitate a imaginii superioară, acest lucru vine cu un cost energetic mai mare comparativ cu televizoarele LED, ceea ce poate conduce la facturi mai mari la energie pe termen lung. Acest lucru se datorează faptului că fiecare pixel dintr-un ecran OLED necesită energie pentru a emite lumină, în comparație cu televizoarele LED, unde lumina este oferită de o sursă de iluminare din spate.

Un alt dezavantaj al tehnologiei OLED este durata de viață mai scurtă a ecranelor. În ciuda progreselor tehnologice realizate în ultimii ani, subpixelii albaștri din ecranele OLED se degradează mai repede, ceea ce poate conduce la o durată de viață mai scurtă în comparație cu televizoarele LED. Deși producătorii au luat măsuri pentru a îmbunătăți longevitatea ecranelor OLED, acestea încă nu se compară cu durata de viață a ecranelor LED.

În ceea ce privește costul, televizoarele OLED sunt de obicei mai scumpe decât cele LED. Producția de ecrane OLED este mai costisitoare, iar procesul de fabricație este mai complex, ceea ce contribuie la prețul final al televizorului.

Diferențe tehnice între televizoarele LED și OLED

Unul dintre cele mai evidente diferențe tehnice între televizoarele LED și OLED este modul în care acestea emit lumină. Televizoarele LED se bazează pe diode emițătoare de lumină (LED), care iluminează pixelii ecranului. În contrast, televizoarele OLED utilizează diode organice emițătoare de lumină, care emit lumină atunci când sunt activate de un curent electric.

Atunci când vine vorba de calitatea imaginii, televizoarele OLED sunt adesea considerate superioare. Acestea pot afișa nuanțe de negru mai profunde și un contrast mai mare, datorită faptului că fiecare pixel emite propria lumină, permițând un control mai precis al luminozității și culorii.

Pe de altă parte, televizoarele LED sunt, în general, mai eficiente energetic decât cele OLED. Acest lucru se datorează faptului că televizoarele LED consumă energie doar pentru iluminarea pixelilor care sunt în uz, în timp ce televizoarele OLED consumă energie pentru fiecare pixel, indiferent dacă este utilizat sau nu.

În ceea ce privește durabilitatea și longevitatea, televizoarele LED tind să aibă o durată de viață mai lungă decât cele OLED. Diodele organice din televizoarele OLED sunt mai susceptibile de a se degrada în timp, ceea ce poate duce la scăderea calității imaginii. În contrast, televizoarele LED utilizează diode inorganice, care sunt, în general, mai robuste și mai rezistente la uzură.

În concluzie, atât televizoarele LED, cât și cele OLED au avantajele și dezavantajele lor, diferențele principale fiind legate de calitatea imaginii, durata de viață și cost. Televizoarele LED sunt mai accesibile și durabile, în timp ce televizoarele OLED oferă o calitate superioară a imaginii, cu nuanțe de negru perfecte și un contrast impresionant. Decizia finală depinde de preferințele personale și de bugetul disponibil.

Surse

[1] Desjardin, Michael, and Lee Neikirk. “How Long Should Your TV Last?” Reviewed, Reviewed, 13 Feb. 2019, reviewed.usatoday.com/televisions/features/how-long-should-a-tv-last. Accessed 3 Nov. 2023.

[2] “How Many Watts Does a TV Use? [KWh Energy Usage].” ElectricRate - Compare Electric Companies and Find the Lowest Rate, 25 May 2022, www.electricrate.com/tv-electric-consumption/. Accessed 3 Nov. 2023.

‌Articol susținut de evoMAG