GADGET Joi, 09 Mai 2024, 12:26

2

Reclama la noul iPad Pro, în care diferite obiecte reprezentând creativitatea umană sunt zdrobite şi înlocuite de noua tabletă de la Apple, a stârnit un val de furie în rândul actorilor și celorlalți artiști de la Hollywood, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

iPad Pro Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Distrugerea experienţei umane, mulţumită Silicon Valley”, a reacţionat actorul britanic Hugh Grant, pe reţeaua „X” (fosta Twitter). Hugh Grant a publicat această postare drept răspuns la mesajul lui Tim Cook, şeful Apple, care a prezentat marţi noile tablete ale companiei.

„Iată noul iPad Pro: cel mai subţire produs pe care l-am creat vreodată, cel mai avansat ecran pe care l-am produs vreodată, cu puterea incredibilă a cip-ului M4. Imaginaţi-vă toate lucrurile pe care le va crea”, a spus Cook.

Apple a vorbit foarte puţin despre A.I. marţi şi nu a menţionat inteligența artificială generativă, însă această tehnologie - care face posibilă producerea unei game variate de conţinut (texte, imagini, videoclipuri, muzică şi altele) la o simplă solicitare formulată în limbajul uzual - stârneşte îngrijorare în rândul artiştilor.

Actorii şi scenariştii de la Hollywood au intrat în grevă anul trecut, una dintre revendicările lor principale fiind protecţia împotriva A.I. generative. Greva s-a încheiat oficial abia după 6 luni de negocieri, situație care a produs perturbări masive în producția de filme și seriale.

Reclama care a provocat furia artiștilor de la Hollywood

În reclama Apple, un metronom, cutii de vopsea, un pian, un juke-box, un manechin, un glob terestru, o sculptură, aparate foto, cărţi şi multe alte obiecte sunt zdrobite încet de o presă hidraulică uriaşă. Aceasta se ridică apoi pentru a scoate la iveală, în locul instrumentelor muzicale şi a altor obiecte de creaţie, un iPad Pro.

Toate pe sunetul melodiei pop nostalgice „All I Ever Need is You” de la Sonny & Cher.

„Cine are nevoie de viaţa umană şi de tot ceea ce o face să merite trăită? Cufundă-te în acest simulacru digital şi dă-ne sufletul tău. Cu stimă, Apple”, a scris într-un mesaj ironic postat pe „X” Ed Solomon, scenaristul filmelor Men in Black.

Numeroşi autori şi artişti au depus plângeri împotriva unor mari jucători din acest sector, precum OpenAI (ChatGPT), acuzându-i că le-au folosit fără acordul lor operele pentru a-şi antrena modelele generative de IA.

Reed Morano, care a regizat primele episoade din The Handmaid's Tale, producătorul Cheo Hodari Coker (Creed II, Luke Cage) şi actriţa şi realizatoarea de film Justine Bateman (Family Ties, Desperate Housewives, Californication) s-au numărat, de asemenea, printre cei care au reacţionat la reclama Apple.

De altfel, Bateman a distribuit o versiune a reclamei, care se derulează în sens invers, cu mesajul Tim Cook, „cineva ţi-a corectat reclama”. Apple nu a răspuns imediat unei solicitări formulate de AFP.