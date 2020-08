Anunțuri de București: Apartamente cu miros de nou și bărbați însurați greșit

Articol susținut de Anunțul.ro

Mercurialul vieții în Capitală, oferit lunar de Anunțul Telefonic - ce s-a vândut, cumpărat, închiriat, angajat, căutat în Iulie 2020:

- Imobiliarele (vânzări și închirieri) au ajuns în iulie la 75.594 de anunțuri, față de 58.957 anunțuri publicate în februarie 2020, o situație apropiată de luna iulie 2019 - 80.056 anunțuri;

- Locurile de muncă - 22.533 de anunțuri - în creștere față de luna trecută, însă tot nu s-a ajuns la nivelul dinainte de pandemie - februarie 2020 - 26.112 anunțuri sau din iulie 2019 - 36.631 anunțuri;

- Ca și luna trecută, continuă să se mențină ridicat numărul de CV-uri depuse pe site la anunțurile de locuri de muncă - 3.141 de CV-uri depuse (față de 1.349 în februarie);

- Cele mai căutate cuvinte pe www.anuntul.ro sunt șoferii, femeile de serviciu/menajerele și vânzătorii.

- Pentru apartamentele cu miros de nou nu avem încă dezvoltată vreo aplicație, însă avem, din 2000 încoace, facilitatea de a posta pe site un video cu apartamentul pe care vreți să-l vindeți sau închiriați. O găsiți numai la noi pe site, folosiți-o cu încredere;

- Am avut și 1.468 de anunțuri matrimoniale, pentru că oamenii au nevoie de pereche, chiar dacă au deja una, dar e aia greșită - vezi anunțul lunii, la final;

- Vila de 5 milioane de euro din Primăverii încă își așteaptă un stăpân;

Imobiliare

(am ales să comparăm cu prețurile din februarie 2020, ca moment de referință fără Covid 19)

Cele mai vizualizate anunțuri de vânzări:

2. Casă 5 camere, Domnești - 89.900 EUR

3. 3 camere, Titan - 95.500 EUR

1. 2 camere, Dristor - 300 EUR

2. 2 camere, Tineretului - 380 EUR

3. Garsonieră, Brâncoveanu - 800 RON

Cea mai ieftină casă:

2 camere, Ferentari - 18.000 EUR

3 camere, Ferentari - 27.500 EUR

Garsonieră, 40 mp, Piața Unirii - 140.000 EUR

2 camere, Aviației - 197.000 EUR

3 camere (duplex), Bulevardul Basarabiei - 350.000 EUR

4 camere, Herăstrău - 650.000 EUR

Vilă, 550 mp+teren 1.200 mp, Primăverii - 5 milioane EUR

Garsonieră, Ștefan cel Mare - 105 EUR

2 camere, Dorobanți - 425 RON

3 camere, Drumul Taberei - 200 EUR

4 camere, Aerogării, Băneasa - 139 EUR

2 camere, Universitate - 3.000 EUR

3 camere, Herăstrău - 2.000 EUR

Locuri de muncă

1. Personal curățenie - 1.000 RON

2. Șofer distribuție categoria B - 2.800 RON

3. Preparatoare salate, tură de noapte - 2.800 RON

Video chat - 5.000 EUR

Montaj aer condiționat - 3.125 EUR

Bucătar Londra - 2.500 EUR

Top salarii medii iulie 2020 (comparativ cu februarie 2020)

IT/Programatori - 4.200 RON (feb. 2.740)

Construcții - 3.476 RON (feb. 3.700)





Pe Anunțul.ro îți poți trimite CV-ul direct angajatorului, dacă găsești un anunț care te tentează





Evoluția celor mai căutate job-uri după cuvinte cheie (comparație cu februarie 2020)

2. Femeie de serviciu/menajeră - 13.663 căutări (feb. 11.140)

3. Vânzător - 7.659 căutări (feb. 5.900)

4. Ospătar - 6.672 căutări (feb. 7.479)

5. Bucătar - 5.263 căutări (feb. 5.500)

6. Bonă - 3.625 căutări (feb. 3.169)





Anunțurile lunii





-----





